Англия выйдет в полуфинал Евро-2024

Англия
Швейцария
Англия
Турнирное положение: Англия на Евро еще не проиграла ни одного матча. На групповом этапе команда один раз победила и дважды сыграла вничью.
Последние матчи: Англичане начали турнир со скромной победы над Сербией. Во втором туре команда Гарета Саутгейта разошлась миром с Данией.
Англия — Швейцария: коэффициенты букмекеров
В заключительном матче группового этапа Англия не смогла победить Словению.
В 1/8 финала англичане прошли Словакию. Исход противостояния был решён в дополнительное время. Решающий мяч забил Харри Кейн.
Ориентировочный состав Джордан Пикфорд — Эзри Конса, Джон Стоунз, Кайл Уолкер — Киран Триппьер, Деклан Райс, Трент Александр-Арнольд — Джуд Беллингем, Фил Фоден — Букайо Сака, Харри Кейн.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Состояние команды: Англичане совершенно не впечатляют своей игрой. Сейчас команду не критикует разве что ленивый.
Но Англия продолжает выигрывать матч за матчем. Команда уже в четвертьфинале. Хотя англичане едва не вылетели в 1/8 финала. В противостоянии со Словакией Англию спас от позора Джуд Беллингем.
На Евро-2020 англичане дошли до финала, однако в решающей игре уступили Италии. Получится ли взобраться на вершину со второй попытки?
Швейцария
Турнирное положение: Швейцария является очень дисциплинированным коллективом. На групповом этапе команда набрала 5 очков, ни разу не проиграв.
Швейцария вышла в плей-офф со второго места в группе. В 1/8 финала была обыграна Италия.
Последние матчи: Швейцария начала чемпионат с победы над Венгрией. Во втором туре была ничья с Шотландией.
В третьей встрече Швейцария едва не обыграла Германию, но в итоге ограничилась ничейным исходом.
В 1/8 финала произошла сенсация. Швейцария взяла верх над Италией, которая являлась действующим чемпионом Европы.
Ориентировочный состав Ян Зоммер — Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Фабиан Шер — Фабиан Ридер, Ремо Фройлер, Гранит Джака, Мишель Эбишер — Дэн Ндойе, Рубен Варгас, Брель Эмболо.
Состояние команды: Швейцарцев нельзя недооценивать. Команда набрала отличный ход и запросто может пройти в полуфинал.
Букмекеры в предстоящей встрече выделяют фаворитом Англию. Но пока команду Гарета Саутгейта изрядно критикуют. На Швейцарию такого давления не оказывается.
Команды последний раз встречались друг с другом в товарищеском матче. 26 марта 2022 года Англия одолела Швейцарию со счетом 2:1.
Статистика для ставок
- Англия в 1/8 финала спаслась от поражения на последней минуте
- Швейцария в первом раунде плей-офф нанесла поражение победителю Евро-2020
- В 2022 году Англия обыграла Швейцарию в товарищеском матче со счетом 2:1/UL>
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Англии — 2.28, победа Швейцарии— 4.08, ничья — 3.06.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.68 и 1.56 соответственно.
- 1.82Испания — Германия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.04Португалия — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.00Англия — Швейцария: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Англии пора прибавлять. Если удастся забить первой, то станет играть намного легче. Англичанам по силам выиграть встречу.
Ставка: победа Англии за 2.28.
Прогноз: До перерыва никто не захочет рисковать. По итогам первого тайма может быть зафиксирована ничья.
Ставка: ничья в первом тайме за 2.04.
А еще есть прогноз на тоталы в матче Англия — Швейцария.