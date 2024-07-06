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    Англия выйдет в полуфинал Евро-2024

    Англия — Швейцария. Ставка и прогноз (к. 2.28) на футбол, Евро-2024, 6 июля 2024 года

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    Гарет Саутгейт
    6 июля в матче 1/4 финала Евро-2024 сыграют сборные Англии и Швейцарии. Матч начнется в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Англия — Швейцария, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. 1/4 финала 06 Июля 2024 года

    Англия

  • Лондон
    •  Англия 19:00 Швейцария

    Швейцария

  • Берн
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    Англия

    Турнирное положение: Англия на Евро еще не проиграла ни одного матча. На групповом этапе команда один раз победила и дважды сыграла вничью.

    Последние матчи: Англичане начали турнир со скромной победы над Сербией. Во втором туре команда Гарета Саутгейта разошлась миром с Данией.

    Англия — Швейцария: коэффициенты букмекеров

    В заключительном матче группового этапа Англия не смогла победить Словению.

    В 1/8 финала англичане прошли Словакию. Исход противостояния был решён в дополнительное время. Решающий мяч забил Харри Кейн.

    Ориентировочный состав Джордан Пикфорд — Эзри Конса, Джон Стоунз, Кайл Уолкер — Киран Триппьер, Деклан Райс, Трент Александр-Арнольд — Джуд Беллингем, Фил Фоден — Букайо Сака, Харри Кейн.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Состояние команды: Англичане совершенно не впечатляют своей игрой. Сейчас команду не критикует разве что ленивый.

    Но Англия продолжает выигрывать матч за матчем. Команда уже в четвертьфинале. Хотя англичане едва не вылетели в 1/8 финала. В противостоянии со Словакией Англию спас от позора Джуд Беллингем.

    На Евро-2020 англичане дошли до финала, однако в решающей игре уступили Италии. Получится ли взобраться на вершину со второй попытки?

    Швейцария

    Турнирное положение: Швейцария является очень дисциплинированным коллективом. На групповом этапе команда набрала 5 очков, ни разу не проиграв.

    Швейцария вышла в плей-офф со второго места в группе. В 1/8 финала была обыграна Италия.

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  • 03/07/2024

    • Последние матчи: Швейцария начала чемпионат с победы над Венгрией. Во втором туре была ничья с Шотландией.

    В третьей встрече Швейцария едва не обыграла Германию, но в итоге ограничилась ничейным исходом.

    В 1/8 финала произошла сенсация. Швейцария взяла верх над Италией, которая являлась действующим чемпионом Европы.

    Ориентировочный состав Ян Зоммер — Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Фабиан Шер — Фабиан Ридер, Ремо Фройлер, Гранит Джака, Мишель Эбишер — Дэн Ндойе, Рубен Варгас, Брель Эмболо.

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    Состояние команды: Швейцарцев нельзя недооценивать. Команда набрала отличный ход и запросто может пройти в полуфинал.

    Букмекеры в предстоящей встрече выделяют фаворитом Англию. Но пока команду Гарета Саутгейта изрядно критикуют. На Швейцарию такого давления не оказывается.

    Команды последний раз встречались друг с другом в товарищеском матче. 26 марта 2022 года Англия одолела Швейцарию со счетом 2:1.

    Статистика для ставок

    Ставка: победа Англии за 2.28.

    Прогноз: До перерыва никто не захочет рисковать. По итогам первого тайма может быть зафиксирована ничья.

    Ставка: ничья в первом тайме за 2.04.

    А еще есть прогноз на тоталы в матче Англия — Швейцария.

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