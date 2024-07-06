Англия выйдет в полуфинал Евро-2024

6 июля в матче 1/4 финала Евро-2024 сыграют сборные Англии и Швейцарии. Матч начнется в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Англия — Швейцария, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Англия

Турнирное положение: Англия на Евро еще не проиграла ни одного матча. На групповом этапе команда один раз победила и дважды сыграла вничью.

Последние матчи: Англичане начали турнир со скромной победы над Сербией. Во втором туре команда Гарета Саутгейта разошлась миром с Данией.

В заключительном матче группового этапа Англия не смогла победить Словению.

В 1/8 финала англичане прошли Словакию. Исход противостояния был решён в дополнительное время. Решающий мяч забил Харри Кейн.

Ориентировочный состав Джордан Пикфорд — Эзри Конса, Джон Стоунз, Кайл Уолкер — Киран Триппьер, Деклан Райс, Трент Александр-Арнольд — Джуд Беллингем, Фил Фоден — Букайо Сака, Харри Кейн.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: Англичане совершенно не впечатляют своей игрой. Сейчас команду не критикует разве что ленивый.

Но Англия продолжает выигрывать матч за матчем. Команда уже в четвертьфинале. Хотя англичане едва не вылетели в 1/8 финала. В противостоянии со Словакией Англию спас от позора Джуд Беллингем.

На Евро-2020 англичане дошли до финала, однако в решающей игре уступили Италии. Получится ли взобраться на вершину со второй попытки?

Швейцария

Турнирное положение: Швейцария является очень дисциплинированным коллективом. На групповом этапе команда набрала 5 очков, ни разу не проиграв.

Швейцария вышла в плей-офф со второго места в группе. В 1/8 финала была обыграна Италия.

Последние матчи: Швейцария начала чемпионат с победы над Венгрией. Во втором туре была ничья с Шотландией.

В третьей встрече Швейцария едва не обыграла Германию, но в итоге ограничилась ничейным исходом.

В 1/8 финала произошла сенсация. Швейцария взяла верх над Италией, которая являлась действующим чемпионом Европы.

Ориентировочный состав Ян Зоммер — Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Фабиан Шер — Фабиан Ридер, Ремо Фройлер, Гранит Джака, Мишель Эбишер — Дэн Ндойе, Рубен Варгас, Брель Эмболо.

Состояние команды: Швейцарцев нельзя недооценивать. Команда набрала отличный ход и запросто может пройти в полуфинал.

Букмекеры в предстоящей встрече выделяют фаворитом Англию. Но пока команду Гарета Саутгейта изрядно критикуют. На Швейцарию такого давления не оказывается.

Команды последний раз встречались друг с другом в товарищеском матче. 26 марта 2022 года Англия одолела Швейцарию со счетом 2:1.

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