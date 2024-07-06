Оппоненты огорчат друг друга

Нидерланды сыграет против Турции в 1/4 финала Евро-2024. Поединок состоится 6 июля и пройдет в Берлине на Олимпийском стадионе, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Нидерланды — Турция, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Нидерланды

Турнирное положение: Групповой этап данного турнира национальная команда Нидерландов завершила на третьем месте в своем квартете, набрав четыре очка.

Голландцы выиграли один поединок, раз сыграли вничью и раз уступили, забили и пропустили по четыре гола.

Последние матчи: Стартовали «оранжевые» с волевой победы над Польшей 2:1, затем сыграли вничью 0:0 с Францией и уступили Австрии 2:3. В матче 1/8 финала они без проблем разгромили сборную Румынии со счетом 3:0.

Не сыграют: Маттейс Де Лигт находится в лазарете команды.

Ориентировочный состав Вербрюгген; Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке; Схаутен, Симонс, Рейндерс; Мален, Депай, Гакпо.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: В отрезке 14 минувших игр Нидерланды одержали девять викторий, раз сыграла вничью и потерпела три фиаско.

А забивала она в 16 из 17 своих предыдущих поединках. Причем большинство встреч в этот период носили верховой характер.

Турция

Турнирное положение: Сборная Турции финишировала на групповом этапе второй в своем квартете, набрав шесть баллов.

Турки смогли добыть две виктории и один матч проиграли, забили и пропустили по пять мячей.

Последние матчи: Начали турнир «янычары» с победы над Грузией 3:1, затем были разгромлены 0:3 Португалией, а в третьем туре одолели 2:1 Чехию. В 1/8 финала они прошли сборную Австрии, обыграв ее со счетом 2:1.

Не сыграют: Оркун Кёкчу и Исмаил Юксек будут отбывать дисквалификацию.

Ориентировочный состав Гюнок; Мюлдюр, Демирал, Бардакджы, Кадыоглу; Йокушлу, Айхан; Йылдыз, Чалханоглу, Йылмаз; Гюлер.

Состояние команды: В этом турнире национальная команда Турции выступает вполне неплохо. Она смогла выиграть три поединка из четырех проведенных. И каждый раз эти встречи носили верховой характер и в трех случаях турки не уходили с поля без гола.

А вот перед Евро-2024 они имели 5-матчевую безвыигрышную серию, в которой трижды уступали. А не забивала Турция только в двух играх из пяти минувших.

Статистика для ставок

В отрезке пяти предыдущих очных игр эти сборные по два раза обыграли друг друга

Три из четырех минувших встреч этих команд носили верховой характер

И в трех из четырех последних очных противостояний играла ставка обе забьют

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Нидерландов — 1.66, победа Турции — 5.80, ничья — 4.15.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.86 и 2.10 соответственно.

Прогноз: От данного противостояния ждем в первую очередь обмена забитыми мячами, ведь данные сборные демонстрируют неплохую результативность на этом турнире, да и между собой в последнее время часто забивают друг другу.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.87.

Прогноз: И также ожидаем, что поединок получится весьма результативным и принесет больше трех забитых мячей.

Ставка: ТБ 3,0 за 2.40.

А еще есть прогноз на исход в матче Нидерланды — Турция.