Сможет ли Турция противостоять Нидерландам?

6 июля в рамках 1/4 финала чемпионата Европы по футболу сыграют Нидерланды и Турция. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нидерланды — Турция, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Нидерланды

Путь к 1/4 финала: Команда не очень уверенно выступала на групповом этапе Евро-2024, заняв лишь 3-е место в группе D с 4 очками в активе. Нидерланды пропустили вперед Австрию и Францию.

На группового этапе сборная по 1-му разу выиграла (Польшу 2:1), проиграла (Австрии 2:3) и сыграла вничью (с Францией 0:0). Уже в 1/8 финала Евро-2024 Нидерланды одержали уверенную победу.

Последние матчи: В рамках 1/8 финала турнира национальная команда разгромила Румынию со счетом 3:0. Дубль в том матче оформил нападающий Дониелл Мален.

В том матче Нидерланды показали очень уверенную игру, не оставив шансов румынской сборной. Лучшим игроком той встречи был признан форвард Коди Гакпо, который забил гол и сделал голевую передачу.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Не сыграет: Маттейс Де Лигт (болезнь).

Ориентировочный состав: Вербрюгген; Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке; Схаутен, Симонс, Рейндерс; Мален, Депай, Гакпо.

Состояние команды: Нидерланды на бумаге считаются явными фаворитами, ведь то, что Турция вышла в четвертьфинал — это уже подвиг для сборной.

В последней очной встрече голландская сборная разгромила турецкую со счетом 6:1. Матч состоялся в сентябре 2021-го года.

Турция

Путь к 1/4 финала: Сборная провела отличный групповой этап, набрав 6 очков из 9-и возможных. Турция заняла 2-е место в группе F, пропустив на 1-ю строчку Португалию.

Уже в 1/8 финала турецкая сборная одержала победу, хотя от нее вообще никто этого не ждал. Турция вполне способна приподнести сюрпризы и в четвертьфинале.

Последние матчи: В 1/8 финала Евро-2024 турецкая сборная одолела Австрию со счетом 2:1. Дублем в том матче отметился защитник Мерих Демираль.

На групповом этапе Турция обыграла Грузию (3:1) и Чехию (2:1), а также проиграла Португалии со счетом 0:3.

Не сыграют: Оркун Кекчу и Исмаил Юксек (у обоих — перебор желтых карточек).

Ориентировочный состав: Гюнок; Мюлдюр, Демирал, Бардакджы, Кадыоглу; Йокушлу, Айхан; Йылдыз, Чалханоглу, Йылмаз; Гюлер.

Состояние команды: Сборная Турции, очевидно, прыгнула выше головы, выйдя в четвертьфинал Евро-2024. Несмотря на это, команда все еще может удивить.

В одном из последних очных матчей в 2021-м году турецкая сборная одолела Нидерланды со счетом 4:2 в рамках квалификации чемпионата мира. Сможет ли на сей раз сборная Турции обыграть Нидерландов? Большой вопрос...

Статистика для ставок

В 3-х из 4-х матчей на Евро-2024 Турция забивала минимум 2 гола за игру

В последних 3-х очных встречах Турция дважды обыгрывала Нидерланды

В 3-х из 4-х матчей на Евро-2024 сборная Нидерландов пробивала тотал 2.5 больше

Ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Нидерландов дают 1.62, а на Турцию — 5.80, ничью букмекеры оценивают в 4.20.

Тотал меньше 2.5 идет за 2.05, а тотал больше 2.5 можно взять за 1.78.

Прогноз: Можно предположить, что команды не смогут определить победителя в 1-м тайме.

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.40.

Прогноз: Нидерланды все-таки дожмут Турцию во 2-м тайме и выйдут в полуфинал Евро-2024.

Ставка: Победа Нидерландов во 2-м тайме за 1.90.

А еще есть прогноз на тоталы в матче Нидерланды — Турция.