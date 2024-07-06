ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе — нападающий сборной ФранцииКороче, Евро. 5 июля Юлиан НагельсманДневник Евро. Врачи не советуют смотреть Англию, Нагельсман закручивает гайки, Фоден обещает исправиться Испания и Германия — топ-четвертьфинал Евро-2024Ранний финал. Матч Испании с Германией — крупнейший четвертьфинал в истории международного футбола
  • 08:39
    • Сборная Аргентины пробилась в полуфинал Кубка Америки-2024
    Все новости спорта

    Сможет ли Турция противостоять Нидерландам?

    Нидерланды — Турция: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.40. 06.07.2024

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2024 Прогнозы на сборную Нидерландов Прогнозы на сборную Турции Прогнозы на Футбол Турции Календарь Евро-2024
    Прогноз и ставки на Нидерланды — Турция
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Коди Гакпо — нападающий сборной Нидерландов
    6 июля в рамках 1/4 финала чемпионата Европы по футболу сыграют Нидерланды и Турция. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нидерланды — Турция, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Евро-2024. 1/4 финала 06 Июля 2024 года

    Нидерланды

  • Амстердам
    •  Нидерланды 22:00 Турция

    Турция

  • Анкара
    •

    Нидерланды

    Путь к 1/4 финала: Команда не очень уверенно выступала на групповом этапе Евро-2024, заняв лишь 3-е место в группе D с 4 очками в активе. Нидерланды пропустили вперед Австрию и Францию.

    На группового этапе сборная по 1-му разу выиграла (Польшу 2:1), проиграла (Австрии 2:3) и сыграла вничью (с Францией 0:0). Уже в 1/8 финала Евро-2024 Нидерланды одержали уверенную победу.

    Нидерланды — Турция: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В рамках 1/8 финала турнира национальная команда разгромила Румынию со счетом 3:0. Дубль в том матче оформил нападающий Дониелл Мален.

    В том матче Нидерланды показали очень уверенную игру, не оставив шансов румынской сборной. Лучшим игроком той встречи был признан форвард Коди Гакпо, который забил гол и сделал голевую передачу.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Не сыграет: Маттейс Де Лигт (болезнь).

    Ориентировочный состав: Вербрюгген; Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке; Схаутен, Симонс, Рейндерс; Мален, Депай, Гакпо.

    Состояние команды: Нидерланды на бумаге считаются явными фаворитами, ведь то, что Турция вышла в четвертьфинал — это уже подвиг для сборной.

    В последней очной встрече голландская сборная разгромила турецкую со счетом 6:1. Матч состоялся в сентябре 2021-го года.

    Турция

    Путь к 1/4 финала: Сборная провела отличный групповой этап, набрав 6 очков из 9-и возможных. Турция заняла 2-е место в группе F, пропустив на 1-ю строчку Португалию.

    Уже в 1/8 финала турецкая сборная одержала победу, хотя от нее вообще никто этого не ждал. Турция вполне способна приподнести сюрпризы и в четвертьфинале.

  • Роналду собрался на ЧМ-2026. А кто еще из ветеранов может сыграть на следующем крупном турнире?
  • Многие звездные ветераны намерены играть за свои сборные и после Евро-2024
  • Вчера

    • Последние матчи: В 1/8 финала Евро-2024 турецкая сборная одолела Австрию со счетом 2:1. Дублем в том матче отметился защитник Мерих Демираль.

    На групповом этапе Турция обыграла Грузию (3:1) и Чехию (2:1), а также проиграла Португалии со счетом 0:3.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Не сыграют: Оркун Кекчу и Исмаил Юксек (у обоих — перебор желтых карточек).

    Ориентировочный состав: Гюнок; Мюлдюр, Демирал, Бардакджы, Кадыоглу; Йокушлу, Айхан; Йылдыз, Чалханоглу, Йылмаз; Гюлер.

    Состояние команды: Сборная Турции, очевидно, прыгнула выше головы, выйдя в четвертьфинал Евро-2024. Несмотря на это, команда все еще может удивить.

    В одном из последних очных матчей в 2021-м году турецкая сборная одолела Нидерланды со счетом 4:2 в рамках квалификации чемпионата мира. Сможет ли на сей раз сборная Турции обыграть Нидерландов? Большой вопрос...

    Статистика для ставок

    • В 3-х из 4-х матчей на Евро-2024 Турция забивала минимум 2 гола за игру

    • В последних 3-х очных встречах Турция дважды обыгрывала Нидерланды

    • В 3-х из 4-х матчей на Евро-2024 сборная Нидерландов пробивала тотал 2.5 больше

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Нидерландов дают 1.62, а на Турцию — 5.80, ничью букмекеры оценивают в 4.20.

    Тотал меньше 2.5 идет за 2.05, а тотал больше 2.5 можно взять за 1.78.

    Прогноз: Можно предположить, что команды не смогут определить победителя в 1-м тайме.

    Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.40.

    Прогноз: Нидерланды все-таки дожмут Турцию во 2-м тайме и выйдут в полуфинал Евро-2024.

    Ставка: Победа Нидерландов во 2-м тайме за 1.90.

    А еще есть прогноз на тоталы в матче Нидерланды — Турция.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Шнайдер — Наварро
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Касаткина — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Ястремская — Векич
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Костюк — Киз
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Пол — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Накашима — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Шаповалов — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Штруфф — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Паолини — Андрееску
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Нефтчи Кочкор-Ата — Дордой
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Талант — Абдыш-Ата
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Алькарас — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Нидерланды — Турция: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 06.07.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли Турция противостоять Нидерландам?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры