Сможет ли Турция противостоять Нидерландам?

Нидерланды
Турция
Нидерланды
Путь к 1/4 финала: Команда не очень уверенно выступала на групповом этапе Евро-2024, заняв лишь 3-е место в группе D с 4 очками в активе. Нидерланды пропустили вперед Австрию и Францию.
На группового этапе сборная по 1-му разу выиграла (Польшу 2:1), проиграла (Австрии 2:3) и сыграла вничью (с Францией 0:0). Уже в 1/8 финала Евро-2024 Нидерланды одержали уверенную победу.
Нидерланды — Турция: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В рамках 1/8 финала турнира национальная команда разгромила Румынию со счетом 3:0. Дубль в том матче оформил нападающий Дониелл Мален.
В том матче Нидерланды показали очень уверенную игру, не оставив шансов румынской сборной. Лучшим игроком той встречи был признан форвард Коди Гакпо, который забил гол и сделал голевую передачу.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Не сыграет: Маттейс Де Лигт (болезнь).
Ориентировочный состав: Вербрюгген; Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке; Схаутен, Симонс, Рейндерс; Мален, Депай, Гакпо.
Состояние команды: Нидерланды на бумаге считаются явными фаворитами, ведь то, что Турция вышла в четвертьфинал — это уже подвиг для сборной.
В последней очной встрече голландская сборная разгромила турецкую со счетом 6:1. Матч состоялся в сентябре 2021-го года.
Турция
Путь к 1/4 финала: Сборная провела отличный групповой этап, набрав 6 очков из 9-и возможных. Турция заняла 2-е место в группе F, пропустив на 1-ю строчку Португалию.
Уже в 1/8 финала турецкая сборная одержала победу, хотя от нее вообще никто этого не ждал. Турция вполне способна приподнести сюрпризы и в четвертьфинале.
Последние матчи: В 1/8 финала Евро-2024 турецкая сборная одолела Австрию со счетом 2:1. Дублем в том матче отметился защитник Мерих Демираль.
На групповом этапе Турция обыграла Грузию (3:1) и Чехию (2:1), а также проиграла Португалии со счетом 0:3.
Не сыграют: Оркун Кекчу и Исмаил Юксек (у обоих — перебор желтых карточек).
Ориентировочный состав: Гюнок; Мюлдюр, Демирал, Бардакджы, Кадыоглу; Йокушлу, Айхан; Йылдыз, Чалханоглу, Йылмаз; Гюлер.
Состояние команды: Сборная Турции, очевидно, прыгнула выше головы, выйдя в четвертьфинал Евро-2024. Несмотря на это, команда все еще может удивить.
В одном из последних очных матчей в 2021-м году турецкая сборная одолела Нидерланды со счетом 4:2 в рамках квалификации чемпионата мира. Сможет ли на сей раз сборная Турции обыграть Нидерландов? Большой вопрос...
Статистика для ставок
- В 3-х из 4-х матчей на Евро-2024 Турция забивала минимум 2 гола за игру
- В последних 3-х очных встречах Турция дважды обыгрывала Нидерланды
- В 3-х из 4-х матчей на Евро-2024 сборная Нидерландов пробивала тотал 2.5 больше
Ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Нидерландов дают 1.62, а на Турцию — 5.80, ничью букмекеры оценивают в 4.20.
Тотал меньше 2.5 идет за 2.05, а тотал больше 2.5 можно взять за 1.78.
- 1.82Испания — Германия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.04Португалия — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.00Англия — Швейцария: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Можно предположить, что команды не смогут определить победителя в 1-м тайме.
Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.40.
Прогноз: Нидерланды все-таки дожмут Турцию во 2-м тайме и выйдут в полуфинал Евро-2024.
Ставка: Победа Нидерландов во 2-м тайме за 1.90.
А еще есть прогноз на тоталы в матче Нидерланды — Турция.