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    Дневник Евро. Стюарды избили болельщика, грузин наградили на родине, скандальная радость Демирала, гонка бомбардиров в разгаре

    О главных событиях двадцатого игрового дня на чемпионате Европы по футболу в Германии

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    Мерих Демирал
    3 июля на чемпионате Европы по футболу, проходящем в Германии, перерыв перед матчами 1/4 финала. На турнире осталось только восемь национальных команд. LiveSport.Ru подводит итоги дня на Евро-2024.

    Фавориты Клоппа

    Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, кого считает фаворитами Евро-2024 перед матчами 1/4 финала Евро-2024.

    Юрген Клопп
    globallookpress.com

    «В данный момент кажется, что Испания может выиграть Евро. Германия хороша, Франция будет сильнее, Англия также будет выглядеть лучше, определенно», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

    Расписание матчей 1/4 финала Евро-2024:
    • 5 июля, 19:00. Испания — Германия;
    • 5 июля, 22:00. Португалия — Франция;
    • 6 июля, 19:00. Англия — Швейцария;
    • 6 июля, 22:00. Нидерланды — Турция.

    Скандал со стюардами

    Стюарды избили болельщика во время матча 1/8 финала чемпионата Европы-2024 между сборными Португалии и Словении (0:0, пен. 3-0). Инцидент произошел после того, как в ворота Словении назначили пенальти в дополнительное время встречи.

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    • «УЕФА знает об инциденте между стюардами и болельщиком во время матча Португалия — Словения и осуждает любое насильственное поведение. Инцидент на видео в настоящее время является предметом полицейского расследования», — подтвердили данную информацию в УЕФА.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Полиция Франкфурта уже начала расследование данного дела.

    Стюарды на Евро-2024
    globallookpress.com

    «Нам известно о видео, и мы расследуем случай предполагаемого нанесения телесных повреждений», — цитирует Reuters представителя полиции Франкфурта Бинто Лонда.

    А лучший гол чей?

    Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на лучший гол стадии 1/8 финала чемпионата Европы.

    Гол Джуда Беллингема
    globallookpress.com

    Претенденты на звание лучшего гола 1/8 финала Евро
    • Джуд Беллингем (Англия — Словакия, 2:1 д. вр.);
    • Нико Уильямс (Испания — Грузия, 4:1);
    • Фабиан Руис (Испания — Грузия, 4:1);
    • Рубен Варгас (Швейцария — Италия, 2:0).

    Награждение грузин

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила футболистов сборной, тренерский штаб команды и представителей федерации футбола орденом Чести за выход в 1/8 финала Евро-2024.

    Хвича Кварацхелия
    globallookpress.com

    Церемония награждения прошла на сцене, которую установили на площади Свободы. На пути к площади футболисты национальной команды проехались на открытом автобусе, приветствуя тысячи болельщиков.

    Сборная Грузии на чемпионате Европы, который стал для нее первым в истории, смогла выйти из группы, переиграв грозных португальцев, но проиграла на старте плей-офф испанцам.

    Символическая сборная Whoscored

    Авторитетный сайт Whoscored составил символическую сборную Евро-2024 по итогам 1/8 финала. Наибольшее представительство в сборной у Испании и Португалии (по три игрока).

    Вратарь: Диогу Кошта (Португалия),

    Защитники: Нуну Мендеш (Португалия), Нико Шлоттербек (Германия), Мерих Демирал (Турция), Стефан Пош (Австрия);

    Полузащитники: Нико Уильямс (Испания), Жоау Пальинья (Португалия), Фабиан Руис (Испания), Ламин Ямаль (Испания);

    Нападающие: Арда Гюлер (Турция), Кай Хаверц (Германия).

    Расследование УЕФА

    УЕФА открыл расследование в отношении защитника сборной Турции Мериха Демирала из-за жеста, показанного после гола в ворота национальной команды Австрии (2:1).

    Мерих Демирал
    globallookpress.com

    При праздновании гола футболист использовал жест турецких националистов.

    Календарь и таблица Евро-2024

    «Было начато расследование в соответствии со статьей дисциплинарного регламента УЕФА в связи с предполагаемым неподобающим поведением Мериха Демирала. Дополнительная информация по этому вопросу будет предоставлена в надлежащее время», — говорится в сообщении.

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    «У меня была идея отпраздновать гол в стиле, связанном с турецкостью. Горжусь тем, что я турок, поэтому после гола я почувствовал, что должен это сделать. Я рад, что сделал это», — объяснил свое празднование сам Демирал.

    Что светит за это защитнику сборной Турции пока что остается неизвестным, однако до дисквалификации точно дело вряд ли дойдет.

    Лучшие из лучших

    Издание Squawka поделилась идеальной фотографией, на которой можно посмотреть лидеров по тем или иным показателям на Евро-2024 на данный момент.

    Лучшие игроки по показателям
    Squawka

    Что касается лучшего бомбардира, то три забитых мяча не только у Джамала Мусиалы (Германия), а и у Коди Гакпо (Нидерланды), Жоржа Микаутадзе (Грузия) и Ивана Шранца (Словакия). Последние двое уже не смогут улучшить этот показатель.

    Также, к примеру, лучшим ассистентом сейчас является Хави Симонс (Нидерландов), а Криштиану Роналду (Португалия) пробил больше всех по воротам соперников. Кристиан Эриксен (Дания) создал больше остальных шансов для своих партнеров по команде, а Георгий Марадишвили (Грузия) смог совершить больше всех сэйвов.

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