Нидерланды — Турция. Онлайн

В заключительном четвертьфинале Евро-2024 сборная Нидерландов сыграет с Турцией. Матч состоится в Берлине, начало — в 22:00 по московскому времени. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

До матча

Нидерланды

Сборная Нидерландов стала третьей в группе с Австрией, Францией и Польшей. «Оранжевые» набрали 4 очка при одной победе, ничьей и поражении. Разница голов составила 4:4.

В стартовом матче подопечные Рональда Кумана одержали волевую победу над Польшей — 2:1. Следующая игра с французами не порадовала забитыми мячами (0:0), а в заключительном туре голландцы уступили Австрии со счетом 2:3.

На первой стадии плей-офф сборная Нидерландов не испытала проблем с Румынией, забив в ворота соперника три безответных мяча (0:0). Дублем в составе «оранжевых» отметился Мален, еще один гол на счету Гакпо.

Турция

Сборная Турции вышла в плей-офф со второго места, обойдя Грузию и Чехию, но пропустив вперед Португалию. Подопечные Винченцо Монтеллы одержали две победы и один раз проиграли, набрав 6 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 5:5.

В первом туре турки со счетом 3:1 обыграли сборную Грузии. Следующий матч против Португалии завершился крупным поражением (0:3), а в заключительной встрече была одержана победа над Чехией (2:1).

Турецкая сборная одолела австрийцев в 1/8 финала благодаря дублю защитника Демирала (2:1). К середине первого тайма соперник сократил отставание до минимума, но коллектив Монтеллы смог довести дело до победы.

Личные встречи

Сборные Нидерландов и Турции встречались между собой 12 раз. На счету голландцев 6 побед, турки оказались сильнее в 3-х случаях и еще трижды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Нидерланды — Турция с коэффициентом 1.87.