В телесериале «Остаться в живых» (Lost) некоторые островитяне считали, что если они не будут вводить последовательность чисел в компьютер каждые 108 минут и нажимать «выполнить», произойдет что-то плохое. Последовательность — 4, 8,15, 16, 23 и 42 — была уравнением Судного дня, изобретенным вымышленным сардинским математиком Энцо Валенцетти.

Роберто Мартинес подошел к этому чемпионату Европы так, как будто склонился над клавиатурой, ожидая сигнала, чтобы набрать номер 7 и нажать кнопку с изображением лица Роналду, опасаясь, что наступит конец света, если он не сделает этого во время обратного отсчета перед стартом каждого матча, пишет автор

Заверения в том, что солнце все равно взойдет, если он исключит Роналду из своего стартового состава, скорее всего, не изменили бы мнение Мартинеса. Этим летом только вратарь Диогу Кошта отыграл больше минут за Португалию. Мартинес сохранил веру в Роналду, даже когда тот не смог переиграть Йиндриха Станека, вратаря сборной Чехии, который когда-то выступал за «Хайд Юнайтед» в седьмом дивизионе Англии.

Он поддерживал его в матче с сильно ротировавшей состав командой Турции, в которую входил резервный вратарь Алтай Байиндир, чей единственный матч за «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне состоялся против «Ньюпорт Каунти» в Кубке Англии, где ему отгрузили два гола. Он поддержал Роналду, когда тройка защитников сборной Грузии, в которую входили 36-летний Гурам Кашиа и 33-летний Георгий Гвелесиани, центральный полузащитник, играющий за иранский «Персеполис», полностью закрыли его.

Отсутствие голов, похоже, не беспокоило Мартинеса. Ограничение, которое оно наложило на потенциал его команды, тоже не сильно его огорчало. Он просто продолжал нажимать кнопку.

Без умного движения Роналду, утверждал Мартинес, Франсишку Консейсау не забил бы победный гол Португалии в добавленное время в матче против Чехии. Его результативная передача Бруну Фернандешу в матче с Турцией была «настоящим моментом португальского футбола, который можно было показывать в каждой академии Португалии и в мире футбола», потому что, как «целеустремленный бомбардир, живущий ради голов», Роналду проявил непривычный альтруизм. Его слезы после того, как Ян Облак отразил свой первый пенальти в матче Португалии против Словении, были «невероятными для человека, который все выиграл и все испытал», сказал Мартинес. «Ему не нужно так сильно переживать, и именно поэтому я благодарю его за то, какой он есть. За заботу о команде».

Криштиану Роналду и Роберто Мартинес globallookpress.com

Чем меньше Роналду делал для команды, тем важнее он становился для Мартинеса. Он потворствовал ему. Он его умасливал. В конце концов, сложно было не перепутать Мартинеса с выбегающими на поле фанатами и любителями селфи, но даже они перестали пытаться добраться до Роналду к четвертьфиналу. Предполагалось, что это будет самая талантливая команда Португалии со времен команды 2004 года; той, что с Луишем Фигу, Мануэлем Руи Коштой, Деку и малышом Роналду. Они выиграли все игры квалификации с разницей мячей +34. Но на Евро голы не забивались.

«Удача или ее отсутствие — это часть футбола», — сказал Мартинес. Португалия имела xG 9,41 и трижды забила в Германии. Пять, если считать автоголы Чехии и Турции. Португалия создала лучшие шансы против Франции. «Соперник тоже был не так эффективен», — заметил оппонент Мартинеса Дидье Дешам. «Но им противостоял монументальный Майк Меньян». Его сейвы после ударов Бруну Фернандеша и особенно Витиньи были выдающимися. Уровень вратарей стал фактором, повлиявшим на вылет Португалии. Меньян, вслед за Облаком и Георгием Мамардашвили делал сэйвы, ставшие решающими.

Но для такой талантливой команды Португалии, которая провела три матча подряд без голов, это вызывает тревогу, даже если это происходит в контексте необычных проблем Франции перед воротами. «Вы не можете контролировать, попадет ли мяч в штангу или попадет в цель», — сказал Мартинес, намекая на промах Жоау Феликса в серии пенальти. «Что мы можем контролировать, так это количество раз, когда мы входим в финальную треть. Мы контролировали игру».

Как обычно, Мартинес пришел на послематчевую пресс-конференцию со статистикой владения мячом и количеством угловых, чтобы придать вес своему аргументу о том, что «мы заслужили победу». Справедливости ради, Гамбург стал ареной лучшего выступления Португалии на этом Евро. И все же предыдущие матчи не была полностью убедительными. Португалия отставала в счете в матче с чехами, и для победы ей нужен был гол Консейсау в добавленное время. Турция произвела четыре замены в составе, заменив Мерта Гунока, Кенана Йылдыза, Мерта Мулдура и Арду Гюлера, и оставалась в игре до автогола Самета Акайдина. «Это печальный момент», — сказал Мартинес.

Криштиану Роналду и Роберто Мартинес globallookpress.com

История упущенных возможностей. Мог ли Мартинес вызвать Тиагу Сантуша, правого защитника «Лилля», чтобы предложить лучшую альтернативу Жоау Канселу, чем Нельсон Семеду, который на каком-то этапе на «Фолькспаркштадионе» впечатляюще не успевал за отчаянно плохо играющим Килианом Мбаппе? Разве он не мог больше использовать Диогу Жоту или Гонсалу Рамуша? Почему он заменил Бруну Фернандеша за 15 минут до конца матча с Францией, а не Роналду?

Капитан сборной Португалии сделал два касания за первые 20 минут. Как ни комично, он оказался в офсайде из-за выноса Пепе, а затем упустил стопроцентный момент в начале дополнительного времени, когда Консейсау сделал на него скидку. Роналду запулил мяч настолько выше ворот, что тот чуть не улетел в бухту этого портового города. И все же Мартинес упорствовал.

При подбрасывании монеты Роналду даже предпочел, чтобы Португалия била второй в серии пенальти, хотя исследования показали, что удар первым является преимуществом, поскольку давление на игрока, бьющего вторым, увеличивается. Когда Тео Эрнандес реализовал победный пенальти, Роналду держался на расстоянии от своих товарищей по команде. Он не стал утешать Жоау Феликса, как это делали Пепе и Рубен Диаш. В конце концов он подошел и устроил долгие объятья с плачущим Пепе. Это было похоже на конец эпохи.

Мартинес считает, что еще слишком рано комментировать, станет ли поражение Франции последней игрой Роналду на международном уровне. «Мы только что закончили матч. Все слишком свежо. Мы переживаем после поражения», — сказал он.

Но если и можно извлечь один урок из этого турнира, так это то, что Мартинес должен понять, что Роналду, посаженный на скамейку запасных, не обязательно означает конец света.