Эндрик, Гарначо, Балогун, Угальде и еще 12 потенциальных звезд Кубка Америки-2024

На предстоящем Кубке Америки, который на этот раз пройдет в США, пристальное внимание будет приковано не только к главным звездам топ-сборных.

Так происходит на каждом крупном турнире: на ведущих ролях вдруг оказываются игроки, которых до сих пор нельзя было назвать лидерами своих сборных.

Хамес Родригес стал настоящей звездой на чемпионате мира в 2014 году, вскоре после которого перешел в мадридский «Реал». Алексис Мак Аллистер заявил о себе на ЧМ-2022 в Катаре. А еще можно вспомнить ЧМ-1998 во Франции — здесь всех впечатлила игра нападающего сборной Англии Майкла Оуэна.

Копа Америка в этом плане не исключение. В разные годы на этом турнире по-настоящему заявили о себе Неймар и Алексис Санчес. Понятно, не в каждой сборной есть игроки такого уровня. Но в составе любой латиноамериканской команды обязательно найдется хотя бы один футболист, на которого невозможно будет не обратить внимание.

GOAL составил список игроков, которые способны стать звездами Кубка Америки-2024.

Аргентина: Алехандро Гарначо

Пока сложно сказать, насколько важная роль будет у Гарначо. Сейчас есть ощущение, что Алехандро, играющий на позиции вингера, не совсем вписывается в тактические построение главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони. Но при этом логично предположить, что он может стать джокером действующих чемпионов Южной Америки. Появление Гарначо на поле со скамейки запасных может стать серьезным оружием аргентинской сборной.

Перу: Пьеро Киспе

Пьеро Киспе globallookpress.com

Перуанцы везут на Кубок Америки очень интересную команду. Это смесь опытных и молодых футболистов, среди которых есть и несколько до сих пор нераскрытых талантов. В первую очередь, здесь выделяется полузащитник «Пумаса» Пьеро Киспе, дебютировавший за сборную в 2022 году. С тех пор он уже успел забить свой первый гол за национальную команду и провел успешный сезон в чемпионате Мексики.

Поговаривают, что Киспе входит в список трансферных целей «Ноттингем Форест» и «Брайтона». Не исключено, что после Копы перуанец переедет в Европу.

Чили: Бен Бреретон

Бен Бреретон globallookpress.com

В сборной Чили как раз сейчас проходит смена поколений. Многие из того состава, в котором выделялись Алексис Санчес и Артуро Видаль, уже ушли из национальной команды, освободив место для молодежи. Ключевым игроком чилийцев на этот раз будет Бреретон, с которым хорошо знакомы поклонники английского футбола. По сути, он теперь главная надежда сборной Чили в атаке. Если он воспользуется этим шансом, то, возможно, на него наконец-то обратят внимание серьезные европейские клубы.

Канада: Алистэр Джонстон

Алистэр Джонстон globallookpress.com

Джесси Маршу перед началом турнира предстоит принять несколько непростых решений, касающихся стартового состава сборной Канады. Но в случае с Алистэром Джонстоном нет никаких сомнений, что он будет основным игроком на позиции крайнего защитника. Канадец зарекомендовал себя максимально надежным игроком в шотландском «Селтике». Возможно, уже этим летом он пойдет на повышение на клубном уровне.

Мексика: Сантьяго Хименес

Сантьяго Хименес globallookpress.com

Сборная Мексики отправилась в Штаты без таких опытных игроков, как Ирвинг Лосано и Гильермо Очоа. На предстоящем Кубке Америки у мексиканцев будет молодая команда, которая надеется произвести впечатление уже на групповом этапе. Сантьяго Хименеса сложно назвать новичком в сборной Мексики, но теперь у него наконец-то появилась возможность стать ее лидером. Хименес забил 38 мячей в 62 матчах за «Фейенорд».

Эквадор: Кендри Паэс

Кендри Паэс globallookpress.com

Можно ли Эквадор назвать темной лошадкой Кубка Америки? Почему бы и нет, особенно сейчас, когда в ее составе появился Кендри Паэс. Уже известно, что в следующем году 17-летний эквадорец присоединится к «Челси». Уже сейчас многие уверены, что Паэс может стать лучшим игроком в истории эквадорского футбола.

Венесуэла: Янхель Эррера

Янхель Эррера globallookpress.com

Эррера по ходу минувшего сезона стал одним из ключевых игроков сенсационной «Жироны», которая завершила чемпионат Испании на третьем месте и впервые в своей истории вышла в групповой этап Лиги чемпионов. Янхель способен играть как на позиции шестого номера, так и бокс-ту-бокс. Скорее всего, теперь продемонстрирует свои способности и на турнире в США.

Ямайка: Ди’Шон Бернард

Ди’Шон Бернард globallookpress.com

В сборной Ямайки сейчас самый настоящий беспорядок, в том числе из-за того, что из команды ушел ее лучший игрок — Леон Бэйли. Но здесь по-прежнему можно найти талантливых игроков. Например, одним из таких является Ди’Шон Бернард из «Шеффилд Уэнсдей», выпускник академии «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне ямайский центральный защитник помог своему клубу сохранить место в Чемпионшипе. На него точно стоит обратить внимание.

США: Фоларин Балогун

Фоларин Балогун globallookpress.com

В сезоне-2022/2023 Балогун стал главным героем «Реймса», забив 21 гол в чемпионате Франции. Сразу после этого американец перешел в «Монако». Сейчас в сборной США нет основного центрального нападающего, поэтому у Балогуна будет шанс еще раз заявить о себе, только теперь уже на международном уровне.

Уругвай: Лусиано Родригес

Лусиано Родригес globallookpress.com

Сборная Уругвая вполне может пройти всю дистанцию на Кубке Америки. В первую очередь, благодаря своим звездам — Федерико Вальверде и Дарвину Нуньесу. Но очевидно, что им понадобится помощь.

Лусиано Родригес — один из тех, кто может стать важным игроком для своей национальной команды на предстоящем турнире. Не факт, что 20-летний вингер сразу окажется в основном составе, но у него точно будет возможность заявить о себе. Марсело Бьелса обязательно найдет игровое время для столь талантливого игрока.

Панама: Хосе Кордоба

Хосе Кордоба globallookpress.com

Сборной Панамы будет нелегко на Кубке Америки. Но она обязательно постарается усложнить жизнь своим соперникам благодаря игре в обороне, где выделяется, в первую очередь, Хосе Кордоба. Предыдущие два сезона этот центральный защитник провел в болгарском «Левски», откуда не так давно перешел в английский «Норвич».

Боливия: Рамиро Вака

Рамиро Вака globallookpress.com

Сборной Боливии всегда не хватало талантливых атакующих игроков, но сейчас у них есть Рамиро Вака. В прошлом сезоне 24-летний полузащитник помог «Боливару» пошуметь в Кубке Либертадорес. В его активе уже есть 27 матчей и два гола за национальную команду.

Бразилия: Эндрик

Эндрик globallookpress.com

Ну а кто еще? В составе сборной Бразилии не так уж много новых лиц, однако единственный по-настоящему молодой игрок, пожалуй, одновременно и самый талантливый.

Эндрик — не новый Пеле, но он все равно обладает огромным талантом. Кажется, уже сейчас он способен стать национальным героем.

Колумбия: Джон Дуран

Джон Дуран globallookpress.com

Луис Диас — главная звезда, но он не единственный интересный игрок в составе сборной Колумбии. Среди остальных также выделяется Джон Дуран, который в минувшем сезоне был сменщиком Олли Уоткинса в «Астон Вилле». Поклонники МЛС наверняка запомнили его по игре за «Чикаго Файр».

Солидные источники утверждают, что в ближайшее время 20-летний нападающий перейдет в «Челси». Лондонский клуб неспроста пытается договориться о трасфере колумбийца до Кубка Америки.

Парагвай: Рамон Соса

Рамон Соса globallookpress.com

Парагвай обладает настоящими атакующими талантами в лице Хулио Энсисо из «Брайтона» и Мигеля Альмирона из «Ньюкасла». Но у них есть еще один опасный игрок — Рамон Соса. Ранее он проявил себя в местном чемпионате, а теперь неплохо выступает в Аргентине. Не исключено, что этим летом на него обратят внимание европейские клубы.

Коста-Рика: Манфред Угальде

Манфред Угальде globallookpress.com

На что может рассчитывать сборная Коста-Рики? Раньше они полагались на надежность вратаря Кейлора Наваса, но теперь, когда он ушел из национальной команды, роль лидера придется взять на себя кому-то другому. Возможно, им станет Манфред Угальде из московского «Спартака». Не так давно 22-летний нападающий отличился в товарищеском матче с Аргентиной.