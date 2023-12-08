Копа Америка 2024: Прощальная гастроль Аргентины, неопределенность Бразилии, шанс США

Теперь все официально готово к Кубку Америки 2024 года! После, прошедшей 7 декабря жеребьевки группового этапа турнира КОНМЕБОЛ, который пройдет в Соединенных Штатах следующим летом, 16 участников (двое из которых еще не определены) смогут начать подготовку к долгожданному соревнованию.

Намеревающейся защитить титул победителя Кубка Америки сборной Аргентины был предоставлен довольно простой путь через групповой этап, но в возможном сценарии плей-офф Лионель Месси и компания могут столкнуться с препятствиями в матче с Мексикой или Эквадором.

Что касается финалистов 2021 года, Бразилии, им предстоит столкнуться с непростой задачей в виде состава сборной Колумбии (который победил их в ноябре), и, заглядывая в будущее, есть потенциальные битвы на выбывание против темных лошадок, таких как Уругвай или США, которые будут опасными аутсайдерами. Имея большую поддержку на трибунах, и США, и Мексика получат возможность проявить себя в 2024 году.

После жеребьевки в четверг есть над чем поразмышлять, и, поскольку большинство команд уже готовы к участию в турнире, ESPN предоставил свой немедленный анализ жеребьевки группового этапа Кубка Америки.

Примечание: Регион КОНКАКАФ получил шесть приглашений на турнир. Сборные США, Мексики, Ямайки и Панамы обеспечили себе места в полуфиналах Лиги наций 2023–2024 годов. Два оставшихся приглашения от КОНКАКАФ будут вручены победителям одноматчевых противостояний плей-офф (Канада — Тринидад и Тобаго, Коста-Рика — Гондурас), которые пройдут 23 марта.

Группа А

Аргентина, Перу, Чили, победитель плей-офф Канады против Тринидада и Тобаго.

Жеребьевка вряд ли могла быть более благосклонной к действующим чемпионам мира и победителям Копы из Аргентины.

Сборная Перу, забившая всего один гол в шести отборочных матчах чемпионата мира, выглядит безусловно самой слабой из команд во второй корзине, а сборная Чили оказалась совершенно неспособной заменить поколение, выигравшее предыдущую расширенную версию Кубка Америки в 2016 году.

Аргентина — Чили globallookpress.com

Будет интересно посмотреть, как они прогрессировали с тех пор, как показали несколько интересных эпизодов на чемпионате мира в Катаре.

Правда, Аргентина на собственном горьком опыте в прошлом году усвоила, что в турнирном футболе ничто не может быть само собой разумеющимся, но эта группа, похоже, создана для них.

Матч, обязательный для просмотра: Перу — Чили

Одним из больших плюсов расширенного Кубка Америки является то, что групповой этап становится гораздо более конкурентным. Обычно восемь команд квалифицируются из 12, но восемь из шестнадцати дают значительное преимущество, которое должно быть ясно видно уже по первому раунду, в котором Перу сыграет с Чили.

Перу — Чили globallookpress.com

Между этими двумя соседями существует много враждебности. Тихоокеанское дерби редко бывает тихим и мирным, а учитывая, что эти команды — по крайней мере на бумаге — напрямую конкурируют за выъод из группы вместе с Аргентиной, это должно быть аппетитное зрелище.

Икс-фактор: Конец аргентинской эпохи?

Для некоторых этот Кубок является ступенькой на пути к чемпионату мира 2026 года. Нынешняя атмосфера, исходящая из Аргентины, такова, что турнир вполне может ознаменовать конец славной эпохи. Анхель Ди Мария уже объявил, что это будет его международное прощание. Это также может относиться и к Лионелю Месси, а тренер Лионель Скалони намекнул об уходе в отставку. Смотрите их, пока можете!

Прогнозируемый финиш: Аргентина, Чили, Канада, Перу.

Группа B

Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка

Мексика вздохнет с облегчением после жеребьевки. Хотя у Эквадора и Венесуэлы есть неплохие шансы одолеть чемпионов Золотого Кубка КОНКАКАФ, реальность такова, что они не будут столь же сложным испытанием для Мексики, как если бы вместо Эквадора им выпали Уругвай или Колумбия, или, если вспоминать призраки 2016 года, если бы сборная Чили попала в их группу вместо Венесуэлы.

Сборная Мексики globallookpress.com

Если предположить, что «Эль Три» внезапно не развалится, что определенно может случиться с командой, которая потерпела серьезное разочарование в Катаре в 2022 году, тогда, вероятно, второе место в плей-офф будет разыграно между Эквадором и Венесуэлой. Ямайке, несмотря на впечатляющую последнюю победу над Канадой, возможно, не хватит сил на второе место.

Матч, обязательный для просмотра: Эквадор — Венесуэла

Решающий момент для двух команд КОНМЕБОЛ, которые разделят поле в первом матче группы. Между двумя странами, которые в октябре сыграли вничью 0:0, мало что происходит, и, зная, что Венесуэла имеет преимущество закрытия группового этапа матчем против Ямайки, Эквадор должен с самого начала пытаться набрать очки.

Фанаты сборной Мексики globallookpress.com

Икс-фактор: Домашняя публика «Эль Три»

Конечно, турнир будет проходить к северу от границы, но не заблуждайтесь: самое большое количество зрителей на Кубке Америки будет поддерживать самую популярную футбольную команду в Соединенных Штатах: Мексику. Часто заполняя огромные стадионы команд НФЛ во время товарищеских встреч, «Эль Три» регулярно проводит матчи с участием 12-го игрока.

Прогнозируемый финиш: Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка.

Группа С

США, Уругвай, Панама, Боливия

Для хозяев это не будет легкой прогулкой. Несмотря на то, что мужская сборная США может утверждать, что она является сильнейшей командой КОНКАКАФ, Уругвай также может претендовать на звание самой интересной команды КОНМЕБОЛ на данный момент.

Сборная США globallookpress.com

А как насчет Панамы? Они проиграли только один раз в последних 13 играх и прыгнули выше головы, выйдя в финал Золотого Кубка. Что касается Боливии, то сомнительное выступление в квалификации чемпионата мира не сулит ничего хорошего для их выступления на Кубке Америки.

Матч, обязательный для просмотра: Уругвай против Панамы

Если Панама захочет продемонстрировать, что она является законным претендентом на плей-офф, у нее будет фантастический шанс сделать это в первом матче группового турнира против Уругвая. Тем не менее, то же самое можно сказать и о Марсело Бьелсе и его парнях, которые, похоже, завоевывают огромное доверие.

Сборная Уругвая globallookpress.com

Икс-фактор: Золотое поколение сборной США

Болельщики сборной США ждали, когда восходящие звезды страны наконец поднимут команду на топ-уровень и проявят себя на элитном международном турнире. Нет сомнений в том, что существует огромное количество многообещающих талантов, но смогут ли они добиться успеха на высоком уровне в Кубке Америки?

Прогнозируемый финиш: Уругвай, США, Панама, Боливия.

Группа D

Бразилия, Колумбия, Парагвай, победитель плей-офф Гондураса против Коста-Рики

Вместе с группой Мексики это может быть сильнейший квартет соревнований. Несмотря на все свои текущие проблемы, Бразилия остается Бразилией. Колумбия не знает поражений под руководством тренера Нестора Лоренцо и идет хорошо. Парагвай надеется, что им, наконец, удастся заставить дуэт Мигеля Альмирона и Хулио Энсисо из АПЛ работать вместе, чтобы повысить их оборонительную устойчивость, и любая из центральноамериканских команд может вызвать проблемы. Коста-Рика за эти годы приобрела значительный опыт, а Гондурас даже выбил Бразилию в 2001 году.

Бразилия — Колумбия globallookpress.com

Матч, обязательный для просмотра: Бразилия против Колумбии

Если какая-либо из команд потеряет очки в первых двух играх, то групповая игра заключительного раунда может быть действительно очень интересной, с перспективой досрочного вылета одной из команд. В ноябре Колумбия заслуженно выиграла свой первый отборочный матч чемпионата мира против Бразилии, и, поскольку пятикратные чемпионы мира находятся в состоянии некоторого смятения, болельщики Колумбии надеются своей поддержкой привести ее к еще одной победе.

Икс-фактор: Тренерская ситуация в Бразилии

На данный момент все висит в воздухе. Теоретически этот турнир должен ознаменовать начало работы тренера «Реала» Карло Анчелотти во главе сборной Бразилии. Это само по себе было бы увлекательно. Но пока нет официального подтверждения его приезда, и эта идея столкнулась с осложнением.

Вариант с Анчелотти — личный проект Эднальдо Родригеса, президента ФА Бразилии. Но в настоящее время ему грозит судебный процесс, чтобы заставить его уйти со своего поста. Это все под вопросом, и после трех поражений подряд в квалификации чемпионата мира Бразилии необходимо собраться с силами.

Прогнозируемый финиш: Бразилия, Колумбия, Парагвай, Коста-Рика.