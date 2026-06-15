Наличие российского паспорта постепенно становится козырем в рукаве для отечественных исполнителей, которые, не демонстрируя исключительных перформансов, превращаются в желанный лот для ведущих коллективов Премьер-лиги. На крутящемся барабане «Зенита» и «Спартака» в качестве сектора «приз» выпал фланговый нападающий «Ахмата» Лечи Садулаев, чьи показатели в финальной трети поля вызывают вопросы.

Прирос корнями

Азам игры Садулаев обучался в академии «Рамзан», куда его привел тренер Ахмед Межиев, приметивший юношу на местном турнире среди ребят 2000 года рождения, — по его словам Лечи выделялся дриблингом и техникой, пребывая постоянно в центре событий с мячом в ногах. Отпечаток на становлении будущего седьмого номера «Ахмата» наложил приезд в Чеченскую Республику представителей тренерской школы «Ювентуса», которые шефствовали над его возрастной группой почти на протяжении шести месяцев, уделив внимание доведению до автоматизма действий молодых дарований и добавив интенсивности в тренировочный процесс.

Из-под крыла 56-летнего специалиста Садулаев выпорхнул в 2017, продолжив продвигаться в иерархии грозненского футбола, когда талантливого проспекта приметили в дубле «зелено-белых». За дальнейший прогресс Лечи отвечали наставники второй команды «Ахмата» Руслан Идигов (местная легенда, отдавшая клубу практически 30 лет жизни) и Иса Байтиев, который аналогично в структуре коллектива носит титул «своего человека», — оба коуча застолбили за уроженцем села Центарой (ныне Ахмат-Юрт) место на левом краю атаки в базовой схеме 4-4-2.

Статус игрока ротации во взрослой обойме дружины из Грозного он получил при Талалаеве, бросавшем в бой Садулаева на разные позиции в последние минуты матчей: центральный хавбек, «десятка», левый либо правый вингер. Полноценно в составе «Ахмата» Лечи закрепился в сезоне 2022/2023, заручившись доверием Андрея Викторовича и не ударив в грязь лицом под руководством Сергея Ташуева, — привкус от шести набранных баллов по системе «гол+пас» испортил разрыв крестообразных связок левого коленного сустава во встрече с ЦСКА.

Период реабилитации занял более двухсот дней, и на газоне воспитанник академии «Рамзан» появился на финише первой части розыгрыша 2023/2024, который в итоге завершил со скромными двумя забитыми мячами в ворота «Сочи» и «Пари НН». К оптимальным кондициям Садулаев подошел в следующей кампании, немногим превзойдя собственное число голевых свершений до серьезной травмы и пополнив зачет тремя результативными ударами и четырьмя ассистами.

Лечи Садулаев vk.com/akhmatgrozny

Сбавил темпы вновь Лечи в минувшем сезоне РПЛ, при этом удостоившись капитанской повязки, которую носил как при Александре Сторожуке, так и Станиславе Черчесове, — фланговый нападающий отличился лишь одним автографом в воротах оппонентов («Пари НН») и двумя голевыми передачами («Оренбург» и московский «Спартак»), являясь штатным исполнителем стандартных положений в «Ахмате». Портал WhoScored приводит следующие цифры Лечи в среднем за поединок российского первенства: 1.5 ключевых паса, 1 кросс, 0.7 длинных диагоналей, 75.6% точных передач, 1.6 удачных попыток дриблинга и критерий xG -2.85.

Разнообразный технический арсенал позволяет Садулаеву выкручивать позвонки противостоящим оппонентам и, к примеру, Илья Вахания, защищавший цвета «Ростова», признавался, что наиболее сложно ему удержать как раз таки «семерку» грозненцев, чьи финты ставят в тупик. Лечи прописался в тройке лучших чемпионата России по количеству успешных обводок (лидер Луис Энрике из «Зенита» с 73 действиями, на расстоянии вытянутой руки от него расположились Мохамед Аззи из махачкалинского «Динамо» и крайний форвард «Ахмата» с 70), однако до настоящей остроты с его стороны около чужих владений дело доходило редко и КПД таких трюков сводился к околонулевой оценке.

Безрыбье в сборной России

Длительное отсутствие национальной команды на международной арене подарило ее рулевому Валерию Карпину целое поле для экспериментов в череде товарищеских встреч с не самыми грозными соперниками, куда наставник вызывает порой довольно неочевидных кандидатов. Сейчас совсем не обязательно производить фурор своими выступлениями или значиться в составе топ-клуба РПЛ, чтобы попасть в заявку сборной России, наглядный пример чему Садулаев.

К его услугам Валерий Георгиевич прибегает с 2022, благодаря чему Лечи накопил уже пятнадцать выходов в футболке национальной команды, превратившись в грозу Брунея, Сирии, Гренады, Боливии, Никарагуа, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. Личные метрики Садулаева выглядят вполне презентабельно (четыре забитых мяча и четыре результативных паса), тем не менее, учитывая статус оппонентов, оценивать его реальный класс можно только поверхностно и, находись Россия в гораздо более конкурентных условиях, далеко не факт, что он фигурировал бы в окончательном списке сборников.

Лечи Садулаев rfs.ru

Метания Карпина, который никак не сформирует костяк коллектива, в совокупности с дефицитом кадров приводят к тому, что национальная команда смотрится бесхребетно во встречах с оппонентами уровня Египта, Перу и Нигерии, заставляя бить тревогу в случае потенциального допуска на мировые турниры.

Сомнительное усиление флангов

Театр абсурда вокруг персоны Лечи перекочевал на просторы летнего трансферного окна, породив информацию об интересе к нему со стороны функционеров «Зенита» и «Спартака», которые, на первый взгляд, не нуждаются в таком «креативщике», едва добравшемся за восемь сезонов Премьер-лиги до отметки в десять голов. «Красно-белые» вполне довольны Маркиньосом, творящим магию на левой бровке москвичей и имеющим куда более убедительные показатели (5+6 в РПЛ), чем его возможный конкурент Садулаев.

Обескуражила, в том числе, сумма, за которую «Ахмат» готов отпустить вечно перспективного Лечи, — 10 млн евро кажутся чем-то из области фантастики за чрезмерно прямолинейного исполнителя, который помимо набора фокусов мало чем способен удивить. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев, в чью светлую голову пришла мысль с ужесточением лимита на легионеров, наверняка рассчитывал, что его стратегия отразится на конвейере российских талантов из академий, но никак не на заоблачных ценниках за Садулаева, Дмитрия Воробьева, Данила Пруцева и Артема Карпукаса.

Настораживает поклонников «Спартака» также тот факт, что столичный клуб в лице Лечи подпишет «Мирзова 2.0», за которого в 2019 «народная команда» отдала «Ростову» 4 млн евро, получив «бриллиант» с одним забитым мячом в тридцати трех поединках. Далее Резиуана сослали в подмосковные «Химки», откуда в 2024 он сбежал в азербайджанский «Нефтчи», спустя год вернулся обратно, застал банкротство «красно-черных» и осел в тульском «Арсенале», где также оказался невостребованным.

«Зенит», в свою очередь, теоретически может расценить Садулаева как замену Андрею Мостовому, которого планирует использовать в ранге разменной монеты при переговорах с «Локомотивом» по полузащитнику Карпукасу либо сделке с московским «Динамо» по форварду Константину Тюкавину.

Андрей Мостовой fc-zenit.ru

Только при имеющемся в обойме «сине-бело-голубых» Педро его коллеге по цеху из Грозного придется смириться с ролью резервиста, ожидая немногочисленных минут от Сергея Семака в Премьер-лиге или редких появлений в Кубке страны. Как для ведущих коллективов России, так и для Садулаева потенциальное воссоединение не сулит ничем хорошим, поэтому, вероятно, им следует остаться при своих, чтобы не значиться в списке худших трансферов лета.