Данный полуфинал обещает стать противостоянием двух разных хоккейных философий. Канада сделает ставку на давление, скорость и постоянную активность в чужой зоне, тогда как Финляндия традиционно попытается максимально снизить темп игры, ограничить пространство для лидеров соперника и использовать контратаки. Канадцы выглядят мощнее в атаке, однако финская система остаётся одной из самых неудобных для североамериканских команд. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

20:15 Приветствуем всех любителей хоккея! Начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 1/2 финала Чемпионата мира 2026 Канада — Финляндия. Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд

Канада: Джет Гривз, Кэм Тальбо, Морган Райлли, Дилан Демело, Паркер Уозерспун, Эван Бушар, Зак Уайтклауд, Дарнелл Нурс, Дентон Матейчук, Марк Шайфли, Сидни Кросби, Маклин Селебрини, Дилан Козенс, Роберт Томас, Дилан Холлоуэй, Габриэль Виларди, Райан О'Райлли, Джон Таварес, Коннор Браун, Фрейзер Минтен, Портер Мартон, Эммитт Финни.

Финляндия: Юстус Аннунен, Йоонас Корписало, Николас Матинпало, Урхо Вааканайнен, Вилле Хейнола, Хенри Йокихарью, Микко Лехтонен, Олли Мяяття, Вили Саариярви, Конста Хелениус, Александр Барков, Микаэль Гранлунд, Ленни Хямеэнахо, Антон Лунделль, Патрик Пуйстола, Ессе Пульюярви, Аату Рятю, Сакари Маннинен, Валттери Мереля, Ханнес Бьёрнинен, Саку Мяэналанен, Янне Куокканен.

Канада

Сборная Канады подходит к полуфиналу в статусе одного из главных фаворитов чемпионата мира. Команда Миши Донскова уверенно прошла групповой этап, потеряв лишь одно очко в сверхрезультативном матче с Норвегией (6:5 ОТ), а затем без особых проблем разобралась в четвертьфинале с США (4:0). За восемь матчей турнира канадцы забросили 37 шайб и входят в число самых результативных команд чемпионата. Особенно впечатляет глубина состава и качество игры в атаке: лидеры регулярно набирают очки, а Маклин Селебрини с 12 баллами является одним из лучших бомбардиров турнира. После неудачи на прошлом чемпионате мира «кленовые листья» выглядят максимально мотивированными вернуть себе титул.

Финляндия

Финская сборная проводит один из самых успешных турниров за последние несколько лет. После трёх подряд вылетов на стадии четвертьфинала команда Антти Пеннанена сумела вернуться в число претендентов на медали. Единственное поражение финны потерпели от Швейцарии (2:4) в заключительном матче группового этапа, а в остальных встречах демонстрировали традиционно организованный и дисциплинированный хоккей. В четвертьфинале Суоми уверенно обыграли Чехию (4:1), во многом благодаря надёжной игре Юстуса Аннунена и эффективной реализации своих моментов. За восемь матчей турнира финны забросили 35 шайб, а их сочетание качественной обороны и прагматичного нападения вновь делает команду крайне неудобным соперником для любого фаворита.

Личные встречи

История противостояния остаётся одной из самых равных на международной арене. В последних 28 официальных матчах Канада одержала 15 побед, тогда как Финляндия была сильнее 13 раз. Последняя очная встреча состоялась на Олимпийских играх 2026 года и завершилась победой канадцев со счётом 3:2. Если рассматривать пять последних матчей между соперниками, то преимущество также остаётся за «кленовыми листьями», которые выиграли четыре раза. Особенно памятным остаётся финал чемпионата мира 2022 года, в котором Финляндия обыграла Канаду в овертайме (4:3) и завоевала золотые медали.

