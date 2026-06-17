Кто победит в принципиальном противостоянии?

В среду, 17 июня, сборная Англии сыграет против сборной Хорватии в рамках 1-го тура группового этапа Чемпионата Мира 2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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44' Пытаются хорваты перевести игру в атаку, сборная Англии угрожает быстрыми контр-атаками.

42' Гоол! 2:1. Гарри Кейн головой вонзил мяч в нижний угол ворот Хорватии после подачи с углового Англии в исполнении Деклана Райса.

41' Мадуэке заработал угловой для сборной Англии.

40' Увереннее стали действовать футболисты из Хорватии после забитого гола, контролируют они мяч.

38' Включились англичане в высокий прессинг, усложняя начало атаки хорватам.

36' Гоол! 1:1. Мартин Батурина с линии штрафной сборной Англии послал мяч в дальний верхний угол ворот Пикфорда, прыжок которого не спас. Прошла быстрая атака у сборной Хорватии.

Статистика матча 1 Удары в створ 1 2 Удары мимо 1 52 Владение мячом 48 2 Угловые удары 1 5 Фолы 4

36' Продолжает игра развиваться в умеренном темпе.

34' Контр выпад сборной Англии, подача Риса Джеймса на дальнюю штангу ворот Хорватии, но до партнеров по команде мяч не долетел.

33' Поочерёдно команды проводят позиционные атаки.

31' Прострел Мадуэке вдоль ворот Хорватии, но до мяча не дотянулся Джуд Беллингем, помешали ему защитники.

30' Заброс Станишича в штрафную сборной Англии, но головой выбил мяч оттуда один из защитников англичан.

28' Лука Вушкович обокрав Кейна на половине поля сборной Англии рвался к воротам Пикфорда, но в процессе нарушил правила.

27' Позиционная атака сборной Хорватии, игроки сборной Англии отошли на свою половину поля.

26' Игра возобновлена ударом от ворот сборной Хорватии.

23' Пауза на водопой и рекламу.

21' Беллингем прорывался к воротам сборной Хорватии, но его обостряющий пас оказался не точным.

20' Игроки сборной Хорватии разыгрывают мяч на своей половине поля.

19' Технично играют в пас футболисты из Англии по всему периметру поля.

17' Контролируют мяч англичане в середине поля.

15' Мадуэке ворвавшись в штрафную Хорватии пробил низом в дальний угол ворот, но полузащитник хорватов Марио Пашалич сумел в падении переправить полет мяча на угловой.

14' Петар Муса вырывался на ударную позицию в штрафной сборной Англии, но в последний момент мяч в подкате выбил полузащитник англичан Джуд Беллингем.

Голевой удар Гарри Кейна x.com

12' Гоол! 1:0. Гарри Кейн с правой ноги послал мяч в правый от себя угол ворот сборной Хорватии, вратарь Доминик Ливакович прыгнул в противоположный.

11' После проверки ВАР, определено, во время пробития пенальти Гарри Кейном, вратарь сборной Хорватии Ливакович раньше времени покинул ленточку ворот. Пенальти сборной Англии будет перебит.

10' Пенальти сборной Англии не реализован. Гарри Кейн с правой ноги послал мяч в правый от себя угол, вратарь Хорватии Доминик Ливакович отразил мяч в прыжке.

09' Пенальти в ворота сборной Хорватии. Лука Модрич сбил в собственной штрафной опередившего его Чуквунонсо Мадуэке.

08' Удар Гарри Кейна с линии штрафной Хорватии, мяч зацепив одного из игроков улетел на угловой Англии.

07' Внимательно хорваты встречают атаку англичан в центре поля.

06' Позиционная атака сборной Англии развивается в середине поля.

05' В спокойном темпе начинается игра.

04' Прострел Перишича в штрафную Англии, но первым на мяче оказался полузащитник англичан Деклан Райс.

03' Йосип Шутало пробил с лету из пределов штрафной площади Англии, мяч сильно выше ворот полетел.

02' Англичане контролируют мяч на своей половине поля, хорваты выдвинулись в высокий прессинг и заработали угловой.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты сборной Англии.

До матча

Англия — Хорватия x.com

22:54 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

22:50 Главным судьей матча будет Клеман Тюрпен из Франции.

22:40 Матч пройдет на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арглингтоне, штат Техас, вмещающем 111 000 зрителей.

22:32 Стартовый состав сборной Хорватии: Ливакович, Шутало, Вушкович, Гвардиол, Станишич, Модрич, Ковачич, Перишич, Сучич, Батурина, Муса.

22:30 Стартовый состав сборной Англии: Пикфорд, Джеймс, Стоунз, Конса, О'Райли, Андерсон, Райс, Беллингем, Мадуэке, Гордон, Кейн.

22:20 Последняя игра между командами была сыграна на групповом этапе Чемпионата Европы в 2021 году, тогда победила сборная Англии со счетом 1:0.

22:15 За всю историю команды сыграли между собой 11 матчей, в 6 играх победила сборная Англии, в 3 сборная Хорватия, оставшиеся 2 матча завершились вничью.

22:08 Хорваты вышли на Мундиаль максимально бескровно. Команда заняла первое место в своем отборочном квинтете, потеряв лишь два очка. Причем Хорватия в восьми поединках отбора настреляла 22 мяча. А вот пропустила команда всего лишь 4 раза.

22:05 Англичане уверенно квалифицировались на чемпионат мира. Команда заняла абсолютно логичное 1 место в своей отборочной группе. При этом Англия победила во всех 8 матчах группового этапа. Да и забила команда 22 мяча, не пропустив ни разу.

22:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.90