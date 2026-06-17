прогноз на автора первого забитого мяча в матче ЧМ-2026, ставка за 4.25

17 июня в 1-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Англия и Хорватия. Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.25.

Англия: вопросы к обороне

Турнирное положение: Англичане уверенно квалифицировались на чемпионат мира. Команда заняла абсолютно логичное 1 место в своей отборочной группе.

При этом Англия победила во всех 8 матчах группового этапа. Да и забила команда 22 мяча, не пропустив ни разу.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела ярко. Англичане уверенно переиграли сборную Коста-Рики (3:0).

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До того команда одолела колючих новозеландцев (1:0). А вот спарринг со сборной Японии завершился минимальным поражением.

В своих пяти последних матчах Англия добыла три виктории. При этом англичане не пропустили в двух последних поединках, да и подбор игроков во всех линиях у команды шикарнейший.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: кроме матча с японцами, в остальных спаррингах перед чемпионатом мира англичане смотрелись выгодно. Да и Харри Кейн явно мотивирован выиграть бомбардирскую гонку на Мундиале.

Плюс ко всему, тылы команды недостаточно надежны. Да и хорватов команда одолела в двух последних очных поединках. Да и должок за поражение в полуфинале ЧМ-2018 вернуть хочется!

Хорватия: возраст — главная проблема

Турнирное положение: «Шашечные» вышли на Мундиаль максимально бескровно. Команда заняла первое место в своем отборочном квинтете, потеряв лишь два очка.

Причем Хорватия в восьми поединках отбора настреляла 22 мяча. А вот пропустила команда всего лишь 4 раза.

Последние матчи: предыдущий поединок команде удался. «Шашечные» нанесли поражение Словении (2:1).

Несколько ранее «шашечные» потерпели поражение от Бельгии (0:2). К тому же хорваты уступили еще и нестабильным бразильцам (1:3).

Угнетает, что Хорватия до последней виктории уступила дважды кряду. Зато в последнем победном спарринге отличился 40-летний Лука Модрич.

Состояние команды: «Шашечные» имеют весьма качественный подбор игроков во всех линиях. Стоит отметить также Андрея Крамарича и Матео Ковачича.

Плюс ко всему, балканцы явно не боятся Англии. Креативная атакующая линия хорватов способна найти бреши в обороне любого соперника.

Хорваты весьма опытны, однако результаты контрольных матчей заставляют задуматься. Да и оборона команды нередко допускает простейшие ошибки. Здесь же придется сдерживать сильнейшего форварда Европы Кейна…

На что ставят в матче Англия — Хорватия Букмекерские коэффициенты на матч Англия — Хорватия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Англия считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.80, а победа хорватов — в 4.75.

Букмекеры дают тотал больше 2.5 за 2.10, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.73.

Прогноз: Харри Кейн колотит голы с периодичностью выстрелов хорошо смазанного пулемета, вот и на чемпионате мира мотивирован побороться за звание лучшего бомбардира турнира.

4.25 Первый гол в матче забьет Харри Кейн Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.25 на матч Англия — Хорватия принесёт чистый выигрыш 3250₽, общая выплата — 4250₽

Ставка: Первый гол в матче забьет Харри Кейн за 4.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что последний мяч в этом поединке забьют хорваты.

2.90 Последний гол в матче забьёт Хорватия Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.90 на матч Англия — Хорватия принесёт прибыль 1900₽, общая выплата — 2900₽

Ставка: Последний гол в матче забьёт Хорватия за 2.90.

Пять причин, почему ставка зайдет

Обе команды как раз славятся результативной атакой

В отборочном цикле Харри Кейн отличился 8 голами

Англия в 8 поединках отбора забила 22 мяча

Хорваты неизменно пропускали в 6 своих последних поединках

Кейн пока лишь однажды поразил ворота сборной Хорватии

Прогноз на исход матча

Не пропустите прогноз на исход матча Англия — Хорватия с коэффициентом для ставки 1.74.