прогноз на матч чемпионата мира 2026 года, ставка за 1.74

17 июня в первом туре ЧМ‑2026 в группе L по футболу сыграют один из главных фаворитов турнира Англия и Хорватия, которая традиционно сильно выглядит на крупных турнирах в последние годы. Начало встречи — 23:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.74.

Англия: вопросы к составу

Турнирное положение: Англия без проблем отобралась на чемпионат мира, уверенно выиграв группу K с 24 очками в 8 матчах и не пропустив ни одного гола.

Последние матчи: в заключительной игре перед началом мундиаля Англия разгромила Коста‑Рику со счётом 3:0. Никаких проблем в этой встрече у англичан не возникло, они полностью контролировали ход игры, а голы забивали Райс, Гордон и Уоткинс.

Ранее была обыграна Новая Зеландия (1:0) и Япония (1:0).

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Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: много вопросов вызвал окончательный состав Англии на чемпионат мира, но Томас Тухель решил сделать такой выбор, убрав некоторых футболистов, которые не любят работать на команду и возвращаться в оборону. Вообще, сборная очень редко пропускает и играет часто слишком академично, но это происходит даже со Стоунзом в центре обороны.

Хорватия: тёмная лошадка + Модрич

Турнирное положение: при отборе на ЧМ‑2026 Хорватия уверенно выиграла группу L с 22 очками и напрямую отобралась на турнир.

Последние матчи: товарищеская встреча со Словенией (2:1) получилась непростой для хорватов, и они смогли дожать соперника только во втором тайме. Счёт на 51‑й минуте открыл неувядающий Модрич, за 7 минут до конца соперник сравнял, но победу в компенсированное время принёс Пашалич.

До этого были поражения от Бельгии (0:2) и Бразилии (1:3).

Не сыграют: все лидеры здоровы.

Состояние команды: к чемпионату мира Хорватия подходит в роли «тёмной лошадки», идя во втором эшелоне. Многие лидеры сборной сильно постарели за 4 прошедших года, а на горизонте пока не видно будущих звёзд мирового уровня. Тем не менее от хорватов, которых продолжает тренировать Златко Далич, всегда стоит ждать неожиданностей.

На что ставят в матче Англия — Хорватия Букмекерские коэффициенты на матч Англия — Хорватия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

На Евро‑2020 Англия выиграла со счётом 1:0.

В 2018 году в Лиге Наций Англия победила на своём поле 2:1, а в гостях сыграла вничью (0:0).

В 2018 году на ЧМ Хорватия выиграла в полуфинале у Англии в дополнительное время со счётом 2:1.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Англии дают 1,72, а на Хорватию — 4,90, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

Тотал меньше 2,5 идёт за 1,71, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,17.

Прогноз: Англия фактически команда без слабых мест (может быть только в центре защиты) и намного сейчас мастеровитее хорватов, где главными звёздами продолжают оставаться 40‑летний Модрич и пропустивший почти весь сезон Ковачич.

1.74 Победа Англии Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.74 на матч Англия — Хорватия принесёт прибыль 740₽, общая выплата — 1740₽

Основная ставка: победа Англии за 1,74.



Прогноз: также можно забрать более рискованный вариант — уверенная победа Англии вполне по силам.

3.05 Англия выиграет с форой -1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.05 на матч Англия — Хорватия принесёт чистый выигрыш 2050₽, общая выплата — 3050₽

Дополнительная ставка: Англия выиграет с форой −1,5 за 3,05.