Как вбрасывания стали секретным оружием «Ливерпуля»

Когда в конце июня игроки «Ливерпуля» подняли трофей Премьер-лиги в освещенное фейерверком ночное небо, один из их сотрудников клуба наблюдал за происходящим из Дании.

Томас Гроннемарк, их тренер по вбрасыванию, пил из своей кружки с символикой «Ливерпуля» — сувенир, который он коллекционирует в разных клубах, с которыми работал, — и чувствовал огромную личную гордость.

Над Юргеном Клоппом смеялись, когда он привел в клуб Гроннемарка в 2018 году. Скептики говорили, что вбрасывание — это базовый элемент футбола — находите свободного игрока и бросаете мяч ему. Зачем тратиться на тренера?

Но Клопп знал, что все совсем не так, а Гроннемарк до звонка Клоппа провел предыдущие 14 лет, убежденный, что футболисты и тренеры допускают ошибку, легкомысленно относясь к этому аспекту игры.

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Гроннемарк заставил всех сомневающихся замолчать — его результаты говорят сами за себя. «Ливерпуль» в победном сезоне 2019/20 забил 14 из своих 85 голов в Премьер-лиге в результате вбрасывания.

Услуги специалиста настолько востребованы, что теперь он может позволить себе отказаться от некоторых предложений, если его философия не соответствует потребностям клуба. Но он хочет донести свое послание до мира.

«Моя самая большая мечта — изменить футбол», — сказал Грённемарк ESPN. «Так, чтобы вбрасывания мяча превратились из действия, которое просто приходится исполнять, в нечто совершенно фантастическое и интересное для фанатов».

Когда в 1863 году члены-основатели английской Футбольной ассоциации собрались в пабе «Масонский герб» в Лондоне, чтобы составить первые футбольные правила, вбрасываниям не уделили слишком много внимания — какой игрок первым побрила мяч, тот и вбрасывал.

Спустя 10 лет и 11 ревизий правил, вбрасывания начали отдаленно напоминать современный вариант, за исключением того, что их нужно было исполнять под углом 90 градусов к боковой линии, и, наконец, в 1877 году был согласовали формат вбрасываний, который знаком всем сегодня. В 75 словах они описали этот аспект игры как одно из 13 правил, регулирующих то, как следует играть в футбол.

Спустя столетие Гроннемарк все еще шокирован тем, как мало внимания некоторые из крупнейших клубов мира уделяют этому аспекту игры.

«Вбрасывания очень важны в футболе», — говорит Гроннемарк. «Мы играем в футбол уже 140 лет, и все это время мы просто швыряли мяч из-за боковой линии куда подальше».

«Пугает то, что и сейчас можно наблюдать, как это делают крупные клубы в Премьер-лиге, Бундеслиге и Лиге чемпионов — те клубы, у которых нет тренеров по вбрасыванию. Так играть в футбол просто нельзя».

Гроннемарк разговаривает через Zoom из своего дома в Дании; пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в его тренерские планы, но он по-прежнему работал удаленно, объясняя своим клиентам свою программу вбрасываний, состоящую из трех основных пунктов.

«Моя философия — вбрасывать нужно далеко, быстро и с умом», — говорит он. Пока мы разговариваем, он сжимает кружку с героем комиксов Тинтином (сходство между ними заметно невооруженным глазом).

«Я не хочу показывать фаворитизм», — смеется он. Гроннемарк работает с «Ливерпулем» с 2018 года, и беглый просмотр его тренерского резюме или его учетной записи в Twitter показывает, что он также провел время в «Аяксе», «РБ Лейпциге», «Атланта Юнайтед», «Генте» и «Митьюлланде».

Его собственный тренерский путь начался еще в 2004 году, во время его четырехлетнего пребывания в датской сборной по бобслею.

К этому моменту Гроннемарк уже пытался стать профессиональным футболистом — играя в той же юношеской сборной Дании, что и Томас Гравесен, — но не смог добиться успеха и поэтому обратился к легкой атлетике: сначала в качестве спринтера, а затем и бобслеиста.

Он также отточил свою технику вбрасывания и в 2010 году попал в книгу рекордов Гиннеса за самое длинное вбрасывание мяча (51,33 метра).

Гроннемарк вспоминает, как ходил в библиотеку, чтобы узнать больше о вбрасывании в футболе, но не смог найти ничего по этой теме, поэтому за шесть месяцев в 2004 году он разработал свою технику, снял на видео уроки и создал свой собственный трехступенчатый курс.

«Обычно в матче бывает от 40 до 60 вбрасываний», — говорит он. «Большинство игроков или команд теряют мяч более чем в 50% случаев, когда они проводят вбрасывание под прессингом, когда игроки прикрыты. Я всегда говорю игрокам, что если у вас такой же процент точности при игре ногами, вы бы играли только у себя во дворе».

В поисках возможности поработать в футболе, он сначала обратился к местным любительским командам, но набрался храбрости и устроился в клуб датской Суперлиги «Виборг», где заметно улучшил вбрасывания, а спустя сезон к нему обратился «Митьюлланд», где он проработал следующие шесть лет.

Юрген Клопп на тренровке «Ливерпуля» https://globallookpress.com

Когда летом 2018 года Андреас Поульсен переехал из «Митьюлланда» в менхенгладбахскую «Боруссию», Гроннемарк написал в твиттере поздравительное сообщение, пожелав ему всего наилучшего. Он тесно сотрудничал с датским левым защитником и улучшил его бросок с 24,25 до 37,9 метра.

Твит привлек внимание фанатского издания, которое написало статью о Гроннемарке, благодаря которой немецкая газета Bild связалась со специалистом, чтобы сделать то же самое.

По удачному стечению обстоятельств, Клопп прочитал эту статью и позвонил Гроннемарку, пригласив его приехать на тренировочную площадку «Ливерпуля» в Мелвуде и рассказать персоналу все, что он знает о вбрасываниях.

Клопп был расстроен статистикой «Ливерпуля» по вбрасываниям. В предыдущем сезоне 2017/18 «Ливерпуль» был 18-м из 20 команд Английской Премьер-лиги по количеству удачных вбрасываний под давлением.

Гроннемарк вспоминает свою первую встречу с футболистами. «Я сказал им: "Я не собираюсь превращать вас во второй Сток Сити", это означало, что мы не собираемся просто делать много дальних вбрасываний, я так не работаю».

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Затем Юрген Клопп сказал: «У нас был фантастический сезон 2017/18, но мы действительно плохо действовали на вбрасываниях — я пригласил Томаса помочь нам, и я на 100 процентов уверен, что мы сможем стать лучше».

Спустя сезон «Ливерпуль» улучшил процент сохранения мяча после вбрасываний под давлением с 45,4% до 68,4% и поднялся с 18-го места по этому показателю до первого места в АПЛ, и до второго места в Европе — сразу после после «Мидтъюлланда», другой команды Гроннемарка.

Греннемарк неохотно выбирает голы или игровые комбинации, которыми гордится — он не хочет выдавать никаких секретов своей профессии.

Но из прошлого сезона есть два эпизода, которые были хорошо проанализированы: гол Роберто Фирмино в матче против «Вулверхэмптона» 23 января и первый гол Фирмино в матче против «Тоттенхэма» 11 января.

«Когда я встретил его, стало на 100% ясно, что я хочу его нанять», — говорил Клопп о Гроннемарке еще в сезоне 2018/19.

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«Специалистов, которых вы хотите видеть в своей команде всегда не хватает. Да, я всегда должен быть тем человеком, который принимает решения о том, когда мы их используем, но переизбытка спецов просто не бывает».

«Он уже изменил ситуацию, это хорошо, мальчикам это нравится. Тот, кто действительно понимает, о чем он говорит, всегда поможет, если ты хочешь что-то улучшить».

Гроннемарк рассказал, что Клоппу потребовалось мужество, чтобы мыслить нестандартно и обратиться за его помощью.

«Было много скептически настроенных людей. Когда я приехал в "Ливерпуль", многие фанаты говорили:» О, это совершенно безумно, странно«. Нужна смелость, чтобы принять меня и мои идеи.

Юрген Клопп действительно непредубежден, он увидел слабые стороны клуба и мог бы решить разобраться в этим самостоятельно, но он решил привлечь меня».

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«Это показывает, насколько он хороший лидер, как и то, что нужно уметь проявить терпение и уметь слушать. Он фантастический слушатель, фантастический оратор и фантастический парень.

Я помню ту первую встречу в Мелвуде — я помню, как он много слушал. Он мог бы сказать мне: "Хорошо, нам это все знакомо, можешь сделать выжимку сути?" Нет, вместо этого он спросил меня: "Расскажи мне все, что знаешь".

Это новатор: быть новатором — это не только иметь отличные идеи и рассказывать их людям, но и проявлять терпение и быть открытым к новым мыслям. Вот почему я думаю, что многие люди могут брать с него пример в своей повседневной жизни».

Гроннемарк говорит, что методы, которые он использует, на 90-95% сосредоточены на «механической, технической» работе, а не на выработке условных рефлексов.

«Игроки "Ливерпуля" приняли это с самого начала», — рассказал Гроннемарк. «Если вы поговорите с игроками и спросите, предпочитают ли они играть руками или ногами, они все скажут ногами — это естественно.

Но как только вы дадите им причину в начале тренировки в качестве мотиватора — вы вводите соревновательный фактор, фокусируетесь на движении и пространстве».

Разработанный им план из трех пунктов прост для понимания, но он полон хитросплетений. Пункт о дальних вбрасываниях касается досягаемости игрока.

С Эндрю Робертсоном, левым защитником «Ливерпуля», Гроннемарк улучшил дистанцию ​​вбрасывания с 19 метров до 27 — «это улучшение его площади вбрасывания на 500 квадратных метров».

Благодаря аспекту быстрого вбрасывания игроки могут определить, когда действовать быстро или ждать. «Иногда действительно глупо бросать быстро, если вы бросаете мяч под прессинг».

В других случаях быстрое вбрасывание может стать катализатором контратаки. Относительно части об «умном вбрасывании»:

«Мы можем создать пространство на любом участке поля с помощью определенных движений. Для меня это намного опаснее, чем, скажем, комбинации в американском футболе, потому что, если вы прочтете плейбук команды, вы будете знать, что именно произойдет».

«Но нет, иногда я вижу, как два или три игрока действуют так, чтобы создать на поле определенное пространство — это действительно разумно. Людям у которых нет таких знаний, кажется, что игроки просто бегают, но на самом деле они при этом смотрят на пространство, тайминг, углы атаки, и тому подобное».

Гроннемарк знает, что есть люди, которые считают его работу излишеством или, в худшем случае, совершенно ненужной.

«Я нормально отношусь к критике. Но если люди шутят над моей работой, но при этом ничего о ней не знают, мне плевать на их слова.

Если людям интересно, они не знают как это работает, но спрашивают — я действительно счастлив объяснить им все. Чем больше у нас знаний, тем больше интересных вещей мы можем обсудить ».

Он также кратко комментирует теорию, что вбрасывания не имеют особого значения, это просто потенциальная область «минимальных усилий» футбола (теория, основанная на велоспорте, где команды стремятся выиграть наносекунды за счет адаптации аэродинамики или даже избавления от волос на теле атлета).

«Если вы посмотрите на время, потраченное на вбрасывание или связанные с ним ситуации, это от 15 до 20 минут игры», — говорит Гроннемарк. «Если вы называете это "минимальным" — я бы сказал, что вы неправильно поняли минимальность».

Гроннемарк надеется, что его работа заставит скептиков дважды подумать, прежде чем ставить под сомнение важность вбрасываний в футболе.

«Я думаю, что футбольные фанаты будут смотреть на броски так же, как в баскетболе — где они создают зоны друг для друга — там болельщики ценят это, потому что они знают, что произойдет или может произойти. Когда у футбольных болельщиков будет такое же понимание, они будут считать вбрасывания более захватывающими».

Как только путешествать станет проще, он вернется к поездкам по миру, передавая свои знания. Он подписал контракт с «Ливерпулем» на еще один сезон и с нетерпением ждет возможности вернуться к работе с Клоппом.

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Как один из немногих, кому посчастливилось увидеть внутреннюю работу Мелвуда, он считает, что единство ливерпульцев — одна из причин, почему им удалось насладиться этим недавним успехом.

«Они действительно умеют помогать друг другу», — говорит Гроннемарк. «Игроки любят прессинговать до 97-й минуты [матча], и это видно по вбрасыванию. Дело не в том, что "я должен получить мяч", а в том, что "мы должны получить мяч". Я думаю совместная работа — большая часть их успеха в Ливерпуле».

Если бы вы сказали Гроннемарку еще в 2004 году, когда он только начинал свой путь, что он поможет «Ливерпулю» завоевать титул чемпиона Премьер-лиги, он бы улыбнулся, но не удивился бы.

«У меня были знания, данные, доказательства. Вопрос был в том, когда произойдет прорыв. Я всегда был на 100 процентов уверен, что буду тренером в клубе АПЛ; это всегда было моей самой большой мечтой».

Он очень гордится тем, что находится в авангарде растущей осведомленности о вбрасывании и своей собственной ролью в успехе «Ливерпуля». Но, хотя после поездок в Ливерпуль — иногда по два-три занятия в неделю, у него и есть кружка — он все еще не получил медали.

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«Я не знаю, получу ли я его», — говорит Грённемарк. «Но, честно говоря, это не важно. Для меня важнее всего то, что я помогал команде, клубу. И это самая большая медаль для меня. Я был бы счастлив получить ее, но знаете, для меня другие вещи имеют большее значение». 0