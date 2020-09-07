Урок для Украины. Обновленная Испания не пощадила подопечных Шевченко

Сборная Испании в домашнем матче Лиги наций нанесла крупное поражение команде Украины со счетом 4:0. Дубль у победителей оформил защитник Серхио Рамос, еще по голу забили Ансу Фати и Ферран Торрес. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Сборная в полном порядке

Колумнист газеты AS Альфредо Реланьо похвалил сборную Испании, которая в двух матчах Лиги наций продемонстрировала вектор своего движения.

«Из двух точек можно сделать линию, поэтому, если связать два последних матча подопечных Луиса Энрике, можно увидеть, в каком направлении движется "фурия роха". Де Хеа назначен явным первом номером, тем более что у Кепы дела идут не очень хорошо. Пау Торрес, похоже, стал окончательным партнером Серхио Рамоса по обороне.

Тьяго, который со временем действует все более осмысленно и не рискует в сложных эпизодах, постепенно берет на себя инициативу. Но и появляется новое поколение, которое должно подтолкнуть вперед Коке, Сауля, Иско, Парехо, Морату и других. Эта новая волна состоит из шести новичков, среди которых блистает Ансу Фати.

Этому мальчишке понадобилось всего пара минут, чтобы ворваться в чужую штрафную и заработать пенальти, который Серхио Рамос реализовал в своем привычном стиле. Вскоре Фати отличился сам, став самым молодым игроком в истории, отличившимся за сборную Испании. До него рекордсменом был Хуан Эрраскин, экс-игрок "Реал Юнион", который оставил большой след, несмотря на то, что умер в возрасте 25 лет.

Затем последовал еще один гол Рамоса, на этот раз — его 23-й в футболке национальной команды. По количеству голов среди защитников на международном уровне он опередил легендарного аргентинца Даниэля Пассареллу. Во втором тайме победную точку поставил Ферран Торрес.

Серхио Рамос Защитник сборной Испании Я рад своим сегодняшним голам за сборную, но главное то, что мы набрали необходимые три очка. Мы не пропустили, это важно. Шаг за шагом тренер выстраивает крепкую сборную. Любой молодой игрок, который в своем клубе зарабатывает право приехать и играть за Испанию, должен принять свою роль и ответственность. Они не присоединяются к нам только потому, что они многообещающие таланты.

Две игры, четыре набранных очка, подтвержденный уровень Фати (меня всегда удивляло, что Сетьен редко его использовал) и несколько дебютов — такое вот хорошее начало. Остаются лишь сомнения относительно Серхио Бускетса и "девятки". Посмотрим, что произойдет дальше. Пока же национальная сборная выполнила задачу по открытию нового сезона, подарив хорошие результаты и интересные новости», — отмечает Реланьо.

Луис Энрике запустил эру Ансу Фати

Журналист издания Marca Мигель Анхель Лара выделил работу главного тренера Луиса Энрике, при котором команда вышла на новый уровень.

«Интенсивность даже на ранних этапах игры — это то, что предлагает нынешняя сборная. Ранее всем казалось, что Испания отстранилась от эволюции европейского футбола, словно спала, прикрытая своим определенным футбольным профилем. Однако с Луисом Энрике она заиграла с удвоенной или утроенной скоростью. Теперь нет никаких пауз, все делается с легкостью в одно касание. Связь, которую тренер установил с игроками, многое объясняет.

В сборной теперь динамичный нападающий. "У нас нет 'девятки', забивающей много голов, но у нас есть много способов отличиться", — объяснил ситуацию Энрике после победы над Украиной со счетом 4:0. С учетом различий, присущих каждому тренеру, Луис Энрике применяет к своей команде формулу Клоппа: центральный нападающий, который на самом деле является чем-то особенным (Фирмино/Родриго), постоянно предлагая мобильность на острие.

Ансу Фати Нападающий сборной Испании Я очень горжусь тем, что полноценно дебютировал за сборную Испании. Перед выходом на поле тренер просто сказал мне, что у меня есть лишь один полноценный дебют, и посоветовал получать удовольствие. Кажется, я стал 800-м игроком, попавшим в сборную Испании. Я горжусь этим достижением. За все время здесь было множество великих игроков.

Энрике оставляет дверь открытой на любом этапе своей работы. Это философия, которая становится фактом. Каждая новая заявка лишена заслуг прошлого и сосредоточена только на настоящем. Через Испанию Луиса Энрике прошло 50 игроков за 12 матчей. Да, все его вариации были похожи, но не по лицам, а по манере игры. Тот, кто считает, что дверь в сборную закрыта, ошибается. Возьмем, к примеру, Тьяго, не игравшего в марте и июне 2019 года и сыгравшего полные матчи против Германии и Украины», — подчеркивает Лара.

Удушающий прессинг

Корреспондент Mundo Deportivo Пабло Планас заметил, как мощно сборная Испании смотрелась в прессинге.

«Испанская команда полностью влилась в то, что называют современным футболом, в котором команде соперника перекрывают дыхание. Луис Энрике продемонстрировал это в двух матчах, решив применить прессинг, не позволявший сопернику думать и сразу же подавлять все его начинания. Большую работу проделало трио в центре поля, которое включалось в отбор сразу же, как только терялся контроль над мячом.

Еще одно изменение, и очень важное, — это новая парадигма и самых продвинутых игроков. Луис Энрике хочет иметь таких нападающиз, которые расширяют поле, смотрят и находят свободные зоны, как для рывка, так и для выполненной передачи.

Фати, Ферран Торрес, Дани Ольмо и Хесус Навас — все они выполняли задачи, поставленные наставником.

Хорошая новость, возможно, даже самая лучшая, заключается в том, что Луис Энрике начал делать первые шаги к тому, в чем сборная так давно нуждалась: к смене поколений. Пять футболистов дебютировали в национальной команде, и никто из них не был старше 24 лет.

Луис Энрике Главный тренер сборной Испании Я очень горжусь тем, как мы поработали прошедшую неделю. Плодотворно провели время. От каждого игрока без каких-либо исключений я получил именно то, чего и ждал — идеальную работу. Увиденное позволяет мне считать, что эти игроки будут делать команду только сильнее. Если говорить о Фати, в 17 лет нормально быть легкомысленным, но Ансу уже достаточно зрелый. Он знает, что нужно делать, чтобы двигаться в верном направлении. Происходящее с ним сейчас он воспринимает скромно и непринужденно.

Микель Мерино, Эрик Гарсия, Ансу Фати, Ферран Торрес и Оскар Родригес придали новый вид команде, внося вклад своим желанием, уверенностью и намерением навязать борьбу ветеранам», — подчеркивает Планас.

Отрезвляющая реальность

Обозреватель портала Sportarena.com Богдан Грыщук назвал поражение Украины от Испании полезным опытом, признав, что подопечные Андрея Шевченко не в состоянии на равных бороться с грандами.

«Выездной матч с Испанией в Мадриде должен служить жестким напоминанием о лимитах, с которыми наш футбол никогда не выйдет на новый уровень и не приблизится к испанскому, как бы Александр Зинченко этого не хотел. "Испания играет совершенно на другом уровне, но нам нужно стремиться к этому футболу", — сказал самый дорогой украинский футболист после матча.

При Шевченко сборная Украины прибавила в тактике и перестроилась с некогда привычного "бей вперед — комбинация придет" на современный комбинационный футбол. С ноября 2018 года команда не знала горечи поражений и до жаркого сентябрьского вечера в Испании имела 12-матчевую беспроигрышную серия, прослыв в западноевропейских СМИ как одна из самых прогрессирующих сборных последних лет.

На самом деле тренерский штаб Шевченко выжимает максимум из этого подбора игроков. Так в свое время работали со сборной и Олег Блохин, и Михаил Фоменко, при которых команда с равным успехом могла дать результат, а могла и с треском провалиться в самый ответственный момент. И тут важна ремарка: с этим подбором игроков! Которые хотя бы иногда сталкиваются со столь высоким уровнем интенсивности игры, какую вчера предложила сборная Испании.

Со схожим игровым ритмом в Лиге чемпионов обычно имеет дело Шахтер, не в новинку это и украинским легионерам, выступающим в европейских чемпионатах. Но недавний полуфинал Лиги Европы с "Интером" наглядно продемонстрировал ту самую разницу в уровнях, "к которому нужно стремиться". Когда тактически еще можно противостоять на равных классному сопернику, но разницу делает исполнительское мастерство.

Победа над Швейцарией и фиаско от Испании — полезный опыт для сборной Украины, жаждущей попробовать свои силы в Лиге А в когорте с сильнейшими сборными Старого Света. Львовская победа может послужить фундаментом для того, чтобы сине-желтые попытались закрепиться в элите и имели как можно больше матчей в своем календаре со столь мощными оппонентами. Матч с Испанией — отрезвляющая реальность того, куда наша сборная в итоге попала.

Александр Зинченко Полузащитник сборной Украины Нам есть куда расти. Надо смотреть на наши ошибки. Да, может, сказалось наше физическое состояние. Испания играет совершенно на другом уровне, но нам нужно стремиться к этому футболу. Мы тоже хотим доминировать и играть первым номером. Хорошо, что это случилось сейчас, а не на чемпионате Европы. Поэтому будем делать анализ игры, улучшать кондиции и свою игру. Швейцария играла по другой схеме, у них было три защитника, их крайние защитники играли очень высоко. Здесь все было по-другому, их защитники играли ближе к середине поля и ждали моменты, когда нас закрывать, или ждали плохого приема. Делали численное преимущество и отбирали мяч. Испанцы перемещали постоянно мяч слева направо и грамотно использовали дыры в свободных зонах.

Но чтобы стать сильнее, матчи столь высокого уровня попросту необходимы, ведь где еще парням, выступавших или до сих пор играющим в сонной УПЛ набираться столь необходимого игрового опыта?», — задается вопросом Грыщук.

Нежелание Шевченко менять модель игры

Дмитрий Курпас в своем блоге на Tribuna.com позволил себе покритиковать Андрея Шевченко за нежелание подстраиваться под игровые реалии.

«Главное разочарование вчерашнего вечера — не результат, а патологическое нежелание Шевченко менять модель, когда все и так рушится. Его высказывание после матча выглядит еще более странно: "Мы знали, что Испания всегда прессингует. На линии мяча 4-5 игроков, очень хорошо страхуют. Мы пытались по-разному выходить. Через разный пас, разнообразие включили. Но Испания переиграла нас в этом плане".

Андрей Николаевич явно лукавит. Вплоть до 93-й минуты сборная пыталась раскатывать мяч коротко. И в основном через центр. Если это не получается (а вчера совсем не получалось), тренеры обычно просят команду перестроиться на более быструю и вертикальную игру. Шевченко уперся и следовал стилю. Даже при 4:0.

Хотя набор исполнителей позволял играть вертикально. В старте вышли мощные Харатин и Яремчук. Можно было пробовать длинные передачи с насыщением зоны подбора. Или просить Харатина подниматься в зону невысоких Тиаго и Оскара, чтобы получать преимущество вверху и отсекать первую линию прессинга. Этого испанцы не любят. Четыре дня назад Кроос наглядно показал, как легко разбивать высокий прессинг Энрике — достаточно просто выйти из первой трети и испанцы сразу же начнут играть в отход.

Андрей Шевченко Главный тренер сборной Украины Это была наша вторая игра на таком высоком уровне. Это было слишком тяжело для нас. Наши футболисты выложились полностью, и у меня нет к ним претензий. Но, к сожалению, чемпионат Украины не дает им достаточно возможностей играть в столь интенсивных матчах. Испания — суперкоманда. Мы серьезно выложились в матче со Швейцарией, было очень тяжело физически подготовиться к этой игре. Нужно понимать, насколько силен был наш соперник. К сожалению, уровень двух команд был несопоставим. Этот матч даст нам много полезной информации. Наши требования к игрокам высоки, и нам нужно бороться с такими командами. У нас есть месяц, чтобы все обдумать.

Тут не должно быть двух мнений: у Шевченко была возможность хотя бы попробовать перевернуть игру. Но стиль в этой истории оказался важнее — мы весь матч ударялись о высокий прессинг испанцев, теряли мяч и получали голевой момент (у Энрике 25 ударов по воротам и 3,52 xG/90). Класс команды определяется не четким следованием инструкции в любой ситуации, а гибкостью, универсализмом и стремлением переломить ход игры, которая складывается не в твою пользу. Шевченко пока так и не пришел к этому», — констатирует Курпас. 0