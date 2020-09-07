Победа на классе со смазанной концовкой. Россияне выстояли в Будапеште

Два гола на классе
Автор «Советского спорта» Артем Зибрак заметил, что в первом тайме россияне не были слишком активны, при этом забили сразу два гола.
«Обе команды активно начали. Игроки хозяев в клубах еще не вступили в сезон, поэтому, в отличие от наших, не имеют игровой практики. Насколько это важное преимущество, показал предыдущий матч против Сербии, так что венгры постарались еще до перерыва сделать первый шаг к успеху. Черчесов же с учетом не столь высокого авторитета соперника решил в Будапеште сыграть "от себя". Россияне высоко встречали оппонентов и действовали в прессинге довольно активно. Тем неприятнее, что венгры быстро завладели мячом.
Впрочем, при Черчесове контратаки стали нашим грозным оружием. Уже на старте россияне провели классическую атаку — вертикальный заброс на Артема Дзюбу, скидка на Миранчука и выход один на один. Железнодорожник убежал от Аттилы Салаи, но удивительным образом с близкого расстояния пробил мимо ближнего угла. Однако минут через 10 он все же исправился. Роман Зобнин слева бросил мяч в свободную зону Кузяеву, а тот переадресовал мяч в центр. Миранчук ударом в касание играючи переиграл Гулачи.
Все оставшееся время до свистка на перерыв хозяева владели инициативой, организовывали опасные подходы и постоянно держали Антона Шунина в напряжении. У россиян же не получалось ничего. Более или менее уверенно они владели мячом, только когда он был в ногах у центральных защитников. Остальные находились под давлением и быстро отдавали владение.
К счастью, уровень мастерства и подготовки венгров не позволил им создать ничего по-настоящему голевого. Более того, преимущество в классе позволило нашим игрокам даже удвоить преимущество после розыгрыша штрафного. Андрей Семенов в чужой штрафной в подкате выбил мяч из-под ног защитника точно на Магомеда Оздоева, которому удался отличный удар в дальний угол. Счет первого тайма совершенно не отражал хода игры, но благодаря конкретным эпизодам оказался в нашу пользу», — констатирует Зибрак.
Игра на кураже до 60-й минуты
Журналист «Чемпионата» Анатолий Романов подчеркнул, что сразу после перерыва сборная России развила свой успех.
«Едва начался второй тайм, как сборная России забила третий гол. Причём третьим ударом в створ (счёт ударов до перерыва — 3-4, в створ — 1-2). Как же круто сыграл Дзюба, получив передачу от Кузяева! Капитан ещё раз ответил тем, кто считает его недостаточно техничным футболистом.
В этом моменте центрфорвард продемонстрировал и высокую технику, и скорость мышления. Уложил на землю ложным движением голкипера Петера Гулачи, после чего выкатил мяч Марио Фернандесу.
При счёте 3:0 наша команда чуть-чуть увлеклась, стремясь добить соперника. Игра давалась, футболисты получали от неё удовольствие, и даже крайние защитники занимали достаточно высокие позиции. Сборная России, которая по идее должна была думать об обороне, стала пропускать контратаки», — отмечает Романов.
Семенов устроил пожар
Максим Полтавец в своем блоге на sports.ru отметил, что венгры сумели вернуться в игру во многом благодаря неудачам российской обороны.
«При 3:0 у Семенова пошли результативные ошибки. Сначала при контратаке венгров: Андрей попытался выбить, но промазал мимо мяча и упал. Ролланд Шаллаи убежал один на один и в этот раз реализовал шанс спокойно.
Через восемь минут вегры забили второй: Баша забросил на дальнюю, а там Семенов проспал рывок Неманьи Николича. Неманья (кстати, поигравший у Черчесова в "Легии") без помех вколотил в ближний угол.
Кстати, это не первый раз, когда Семенов упускает Николича. шесть лет назад в Будапеште сборная России играла товарищеский матч против венгров, Семенов вышел на замену, а потом прозевал открывание Николича — тот пробил Лодыгина. Но и тогда сборная России выиграла — 2:1.
Ладно, был не только негатив. Семенов с сербами получил повреждение, успел восстановиться и организовал второй гол сборной России: именно он в изящном подкате выбил мяч прямо под удар Оздоеву.
В этом матче у Семенова не самая плохая статистика: 3 отбора, 5 выигранных верховых единоборств (больше только у Дзюбы — 7), 3 перехвата (лучший на поле), 5 выносов (тоже лучший)», — оправдывает Семенова Полтавец.
Кузяев заслужил хороший контракт
Корреспондент «Спорта День за Днем» Александр Макаров похвалил Далера Кузяева, который, по его мнению, играет в сборной не для галочки.
«Один из главных выводов — Далер Кузяев в сборной не для галочки. Станислав Черчесов вызвал футболиста не для того, чтобы подставить жилетку для скупых мужских слез Далера, находящегося без команды. Поддержка — безусловно. Но во вторую очередь. В первую — Далер сам должен помочь национальной команде.
И Кузяев в воскресенье показал всем потенциальным работодателям, что те допустили большую ошибку, до сих пор не предложив полузащитнику контракт. Точнее, тех условий в нем, которых достоин Далер.
Колоссальный объем работы — по-прежнему главный козырь экс-зенитовца. Он одинаково успешно умеет создавать впереди и помогать номинальным защитникам сзади. Да, были эпизоды, вроде ситуации на 21-й минуте, когда Кузяев не успел за Барнабашем Беше, позволив тому беспрепятственно выполнить навес в штрафную россиян. Обошлось, но до удара венгры ту атаку все же довели.
Однако большая часть действий Далера — максимально полезная. Именно он здорово открылся за спины защитникам и выполнил результативную передачу на Миранчука. После штрафного на 33-й минуте именно Кузяев сначала головой вернул мяч в штрафную, а затем, ворвавшись по правому краю, прострелил в центр. Все завершилось голом Магомеда Оздоева. Именно Кузяев своим очередным классным прорывом в начале второго тайма выполнил передачу в штрафную на Артема Дзюбу, когда тот после паузы наградил возможностью забить гол Марио Фернандеса. Все самое разумное, что делалось впереди, так или иначе требовало присутствия Далера. А если надо было помочь в обороне Кудряшову, то делалось и это.
Теперь Кузяеву точно дадут заслуженный контракт. Кто — не так важно. Хотя футболист грезит Европой», — напоминает Макаров.
С прицелом на вторую корзину
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев подчеркнул, что победы в Лиге наций будут полезны перед жеребьевкой отбора на ЧМ-2022.
«Лига наций — не первостепенный турнир, но ее не стоит недооценивать. Тут и возможность обходным путем пробиться на чемпионат мира, если что-то пойдет наперекосяк на основном отборочном пути, и рейтинговые очки, которые России сейчас крайне необходимы. Наша команда ушла на карантин на 23-й строчке в европейской табели о рангах, после победы над Сербией поднялась на пару мест, а теперь уже и в двадцатке. Если не опустимся вновь, то при жеребьевке отборочных групп ЧМ-2022 окажемся во второй корзине и получим соперников попроще.
Впрочем, важнее всех этих жонглирований цифрами и шансами игра команды. Понятно, что раздадутся голоса скептиков — мол, сербские и венгерские футболисты только готовятся к сезону, наши их взяли тепленькими. Но, во-первых, венгры прибавили в концовке — значит, силы были. А, во-вторых, давайте признаемся себе, поменяйся стороны местами, разве болельщики выдали бы россиянам индульгенцию? Не сомневаюсь, что особых скидок никто бы не делал. Как это происходит, скажем, с клубами, которым приходится играть в еврокубках в феврале — без игровой практики. В таком случае давайте и победы не станем принижать. Хотя и признаем, что условия на сей раз России немного благоволили.
Ими еще надо было воспользоваться, что команда Станислава Черчесова и сделала. Не забудем, что без едва ли не лучших своих футболистов — Головина, Алексея Миранчука и Черышева (по крайней мере, в топ-чемпионатах больше никого не значится). А также, что футболисты впервые собрались вместе после почти десятимесячной паузы. Связи отчасти утеряны, это тоже было заметно», — пишет Алексеев. 0