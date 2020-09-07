Победа на классе со смазанной концовкой. Россияне выстояли в Будапеште

Сборная России одержала вторую победу в Лиге наций, победив в Будапеште команду Венгрии со счетом 3:2. Поведя 3:0 после голов Антона Миранчука, Магомеда Оздоева и Марио Фернандеса, подопечные Станислава Черчесова немного расслабились и пропустили от Роланда Шаллаи и Неманьи Николича. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Два гола на классе

Автор «Советского спорта» Артем Зибрак заметил, что в первом тайме россияне не были слишком активны, при этом забили сразу два гола.

«Обе команды активно начали. Игроки хозяев в клубах еще не вступили в сезон, поэтому, в отличие от наших, не имеют игровой практики. Насколько это важное преимущество, показал предыдущий матч против Сербии, так что венгры постарались еще до перерыва сделать первый шаг к успеху. Черчесов же с учетом не столь высокого авторитета соперника решил в Будапеште сыграть "от себя". Россияне высоко встречали оппонентов и действовали в прессинге довольно активно. Тем неприятнее, что венгры быстро завладели мячом.

Впрочем, при Черчесове контратаки стали нашим грозным оружием. Уже на старте россияне провели классическую атаку — вертикальный заброс на Артема Дзюбу, скидка на Миранчука и выход один на один. Железнодорожник убежал от Аттилы Салаи, но удивительным образом с близкого расстояния пробил мимо ближнего угла. Однако минут через 10 он все же исправился. Роман Зобнин слева бросил мяч в свободную зону Кузяеву, а тот переадресовал мяч в центр. Миранчук ударом в касание играючи переиграл Гулачи.

Все оставшееся время до свистка на перерыв хозяева владели инициативой, организовывали опасные подходы и постоянно держали Антона Шунина в напряжении. У россиян же не получалось ничего. Более или менее уверенно они владели мячом, только когда он был в ногах у центральных защитников. Остальные находились под давлением и быстро отдавали владение.

Станислав Черчесов Главный тренер сборной России Хотели выиграть, готовились к игре. При счете 3:0 для нас ничего не изменилось. Просто на таком уровне нельзя расслабляться. А мы расслабились, за что и поплатились. Потом сделали замены, не отдавали больше инициативу, выиграли. Мы спокойно посмотрим и разберем ошибки. Поздравил команду с победой, хорошим сбором — мы взяли шесть очков, двигаемся дальше.

К счастью, уровень мастерства и подготовки венгров не позволил им создать ничего по-настоящему голевого. Более того, преимущество в классе позволило нашим игрокам даже удвоить преимущество после розыгрыша штрафного. Андрей Семенов в чужой штрафной в подкате выбил мяч из-под ног защитника точно на Магомеда Оздоева, которому удался отличный удар в дальний угол. Счет первого тайма совершенно не отражал хода игры, но благодаря конкретным эпизодам оказался в нашу пользу», — констатирует Зибрак.

Игра на кураже до 60-й минуты

Журналист «Чемпионата» Анатолий Романов подчеркнул, что сразу после перерыва сборная России развила свой успех.

«Едва начался второй тайм, как сборная России забила третий гол. Причём третьим ударом в створ (счёт ударов до перерыва — 3-4, в створ — 1-2). Как же круто сыграл Дзюба, получив передачу от Кузяева! Капитан ещё раз ответил тем, кто считает его недостаточно техничным футболистом.

В этом моменте центрфорвард продемонстрировал и высокую технику, и скорость мышления. Уложил на землю ложным движением голкипера Петера Гулачи, после чего выкатил мяч Марио Фернандесу.

При счёте 3:0 наша команда чуть-чуть увлеклась, стремясь добить соперника. Игра давалась, футболисты получали от неё удовольствие, и даже крайние защитники занимали достаточно высокие позиции. Сборная России, которая по идее должна была думать об обороне, стала пропускать контратаки», — отмечает Романов.

Семенов устроил пожар

Максим Полтавец в своем блоге на sports.ru отметил, что венгры сумели вернуться в игру во многом благодаря неудачам российской обороны.

«При 3:0 у Семенова пошли результативные ошибки. Сначала при контратаке венгров: Андрей попытался выбить, но промазал мимо мяча и упал. Ролланд Шаллаи убежал один на один и в этот раз реализовал шанс спокойно.

Через восемь минут вегры забили второй: Баша забросил на дальнюю, а там Семенов проспал рывок Неманьи Николича. Неманья (кстати, поигравший у Черчесова в "Легии") без помех вколотил в ближний угол.

Кстати, это не первый раз, когда Семенов упускает Николича. шесть лет назад в Будапеште сборная России играла товарищеский матч против венгров, Семенов вышел на замену, а потом прозевал открывание Николича — тот пробил Лодыгина. Но и тогда сборная России выиграла — 2:1.

Ладно, был не только негатив. Семенов с сербами получил повреждение, успел восстановиться и организовал второй гол сборной России: именно он в изящном подкате выбил мяч прямо под удар Оздоеву.

Валерий Газзаев Бывший тренер сборной России Я бы не сказал, что игра получилась непростая. Я беру оба матча нашей сборной. Очень важно, что наша команда в обеих встречах играла уверенно. Несмотря на то, что пропустили сегодня два мяча. Все-таки при счете 3:0 и подавляющем преимуществе, видимо, немного теряется концентрация в эпизодах. В целом команда решила задачу, выиграла две игры. Меня больше радует, что после чемпионата мира наша сборная, игроки и тренерский штаб показывают уверенность, а не самоуверенность. Нет никакого комплекса, выходят и за счет класса добывают победу. Скажите, когда наша сборная выигрывала за счет класса? Первый тайм продемонстрировал, что наши игроки заматерели, стали более уверенными в себе. У национальной команды в международных матчах нет того комплекса, который пока присутствует у наших клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В прошлом году мы наблюдали, как клубы, занимающие последние места в своих чемпионатах, обыгрывали наших лидеров. Так что эта уверенность — очень важное качество. Хочу поздравить нашу сборную и всех, кто за нее переживал. Все это — большое достижение нынешней нашей команды, с чем я поздравляю и главного тренера, и весь тренерский штаб.

В этом матче у Семенова не самая плохая статистика: 3 отбора, 5 выигранных верховых единоборств (больше только у Дзюбы — 7), 3 перехвата (лучший на поле), 5 выносов (тоже лучший)», — оправдывает Семенова Полтавец.

Кузяев заслужил хороший контракт

Корреспондент «Спорта День за Днем» Александр Макаров похвалил Далера Кузяева, который, по его мнению, играет в сборной не для галочки.

«Один из главных выводов — Далер Кузяев в сборной не для галочки. Станислав Черчесов вызвал футболиста не для того, чтобы подставить жилетку для скупых мужских слез Далера, находящегося без команды. Поддержка — безусловно. Но во вторую очередь. В первую — Далер сам должен помочь национальной команде.

И Кузяев в воскресенье показал всем потенциальным работодателям, что те допустили большую ошибку, до сих пор не предложив полузащитнику контракт. Точнее, тех условий в нем, которых достоин Далер.

Колоссальный объем работы — по-прежнему главный козырь экс-зенитовца. Он одинаково успешно умеет создавать впереди и помогать номинальным защитникам сзади. Да, были эпизоды, вроде ситуации на 21-й минуте, когда Кузяев не успел за Барнабашем Беше, позволив тому беспрепятственно выполнить навес в штрафную россиян. Обошлось, но до удара венгры ту атаку все же довели.

Однако большая часть действий Далера — максимально полезная. Именно он здорово открылся за спины защитникам и выполнил результативную передачу на Миранчука. После штрафного на 33-й минуте именно Кузяев сначала головой вернул мяч в штрафную, а затем, ворвавшись по правому краю, прострелил в центр. Все завершилось голом Магомеда Оздоева. Именно Кузяев своим очередным классным прорывом в начале второго тайма выполнил передачу в штрафную на Артема Дзюбу, когда тот после паузы наградил возможностью забить гол Марио Фернандеса. Все самое разумное, что делалось впереди, так или иначе требовало присутствия Далера. А если надо было помочь в обороне Кудряшову, то делалось и это.

Динияр Билялетдинов Бывший полузащитник сборной России Второй тайм вышел плохим, видимо, у ребят наступило самоуспокоение после того, как повели 3:0. Ошибки в обороне, пусть и неявные, но, к сожалению, они случаются уже не первый раз. Надо более сосредоточенно играть при любом счете, но так или иначе выиграли — хорошо. У нас сейчас команда, которая старается действовать экономно. С сербами играли примерно в таком же стиле. Вратарь Антон Шунин тогда в концовке выручил, а то тоже было бы 3:2. Спокойно свои забиваем, а потом наступает самоуспокоение, не оптимальный уровень нашей команды, можем играть лучше. Антон Миранчук забил, уже хорошо. Дальше надо смотреть на более длительном отрезке его выступления в сборной. Мне кажется, у Станислава Черчесова сейчас в команде нет игроков, которые выпадают по игре, если точечно кто-то появляется, требования Черчесова выполняются.

Теперь Кузяеву точно дадут заслуженный контракт. Кто — не так важно. Хотя футболист грезит Европой», — напоминает Макаров.

С прицелом на вторую корзину

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев подчеркнул, что победы в Лиге наций будут полезны перед жеребьевкой отбора на ЧМ-2022.

«Лига наций — не первостепенный турнир, но ее не стоит недооценивать. Тут и возможность обходным путем пробиться на чемпионат мира, если что-то пойдет наперекосяк на основном отборочном пути, и рейтинговые очки, которые России сейчас крайне необходимы. Наша команда ушла на карантин на 23-й строчке в европейской табели о рангах, после победы над Сербией поднялась на пару мест, а теперь уже и в двадцатке. Если не опустимся вновь, то при жеребьевке отборочных групп ЧМ-2022 окажемся во второй корзине и получим соперников попроще.

Впрочем, важнее всех этих жонглирований цифрами и шансами игра команды. Понятно, что раздадутся голоса скептиков — мол, сербские и венгерские футболисты только готовятся к сезону, наши их взяли тепленькими. Но, во-первых, венгры прибавили в концовке — значит, силы были. А, во-вторых, давайте признаемся себе, поменяйся стороны местами, разве болельщики выдали бы россиянам индульгенцию? Не сомневаюсь, что особых скидок никто бы не делал. Как это происходит, скажем, с клубами, которым приходится играть в еврокубках в феврале — без игровой практики. В таком случае давайте и победы не станем принижать. Хотя и признаем, что условия на сей раз России немного благоволили.

Дмитрий Сычев Бывший форвард сборной России Выход Антона Миранчука и Далера Кузяева в старте меня не удивил, потому что Станислав Саламович всегда заявлял, что будет ротация в составе и будут играть футболисты в зависимости от состояния. На этот матч был оптимальный состав, что и показала игра. Вы же понимаете — один отдал, другой забил и все остальные исполнили полностью свою установку. Мне кажется, что сегодня нужно говорить только о нашей команде, потому что мы владели преимуществом, полностью контролировали игру, и даже нет смысла кого-то выделять из венгров, никто не проявил себя таким образом, чтобы о нем говорить. Большую часть вела наша команда. Не считаю, что в пропущенных мячах виноваты персонально защитники, ведь каждый гол — это следствие недопонимания между игроками, — это не индивидуальные ошибки, поэтому я не думаю, что нужно к этому моменту особенно акцентировать внимание, тут нет определенной системы. Про отпор сборной Венгрии могу сказать, что здесь понятно, что при счете 3:0 наши футболисты психологически расслабились и подумали, что так все и закончится, а венгры, наоборот, включили обороты и заставили наших ошибиться. Вопрос хейта нынешней сборной даже не стоит, а по поводу того, можно ли считать ее лучшей за последние 10 лет, могу сказать, что нужно дождаться Евро и там уже смотреть, потому что правильнее все же судить по более серьезным турнирам.

Ими еще надо было воспользоваться, что команда Станислава Черчесова и сделала. Не забудем, что без едва ли не лучших своих футболистов — Головина, Алексея Миранчука и Черышева (по крайней мере, в топ-чемпионатах больше никого не значится). А также, что футболисты впервые собрались вместе после почти десятимесячной паузы. Связи отчасти утеряны, это тоже было заметно», — пишет Алексеев. 0