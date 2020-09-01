Возвращение международного футбола. Что надо знать о Лиге наций-2020/21

В четверг, 3 сентября, сборная России стартует в новом сезоне Лиги Наций УЕФА домашним матчем с командой Сербии. Рассказываем все, что нужно знать о турнире.

Что такое Лига Наций УЕФА?

Лига наций УЕФА — новый турнир для сборных, который должен уменьшить количество контрольных матчей между чемпионатами мира и Европы, сделав противостояния национальных команд между большими турнирами более интересными.

В первом розыгрыше турнира победила Португалия, в 2019 году завоевавшая трофей на своей территории, одолев в решающем матче Голландию .

4 участника Евро-2020 через Лигу наций определятся только этой осенью.

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Второй сезон Лиги наций интегрирован с европейской квалификацией на чемпионат мира.

Две команды из Лиги наций получат право сыграть в плей-офф к ЧМ-2022 . Такую возможность получат сборные, которые:

1) станут победителями в своих группах Лиги наций,

2) займут в европейской квалификации на чемпионат мира места с 3-го по 6-е. Если таких команд будет больше, чем две, путевки в плей-офф достанутся тем сборным, которые будут иметь наивысший рейтинг по итогам Лиги наций-2020/21.

Кто играет в Лиге Наций?

Сборные 55 ассоциаций были распределены по лигам в соответствии с рейтингом коэффициентов УЕФА для сборных (1-16 попали в Лигу А, 17-32 — в Лигу В, 33-48 — в Лигу С, 49-55 — в Лигу D).

Так сборные получают соперников примерно равного уровня. Команды играют друг с другом дома и на выезде.

По сравнению с прошлым розыгрышем произошло перераспределение числа участников в группах. Лиги A, B и C стали включать в себя по 16 команд, Лига D — 7.

Увеличение Лиги А с 12 до 16 команд произошло за счет того, что Германию, Исландию, Польшу и Хорватию оставили в главной лиге (они заняли последние места в группах и должны были вылететь в Лигу B).

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Победители четырех групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций (полуфиналы, матч за третье место и финал), которая намечена на июнь 2021 года.

Лига A

Группа A1: Голландия, Италия, Босния и Герцеговина, Польша

Группа A2: Англия, Бельгия, Дания, Исландия

Группа A3: Португалия, Франция, Швеция, Хорватия

Группа A4: Швейцария, Испания, Украина, Германия

Лига В

Группа B1: Австрия, Норвегия, Северная Ирландия, Румыния

Группа B2: Чехия, Шотландия, Словакия, Израиль

Группа B3: Россия , Сербия, Турция, Венгрия

Группа B4: Уэльс, Финляндия, Ирландия, Болгария

Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже. Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше.

Лига С

Группа C1: Черногория, Кипр, Люксембург, Азербайджан

Группа C2: Грузия, Северная Македония, Эстония, Армения

Группа C3: Греция, Косово, Словения, Молдавия

Группа C4: Албания, Белоруссия, Литва, Казахстан

Лига D

Группа D1: Фарерские острова, Латвия, Андорра, Мальта

Группа D2: Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино

Поскольку в Лиге С четыре группы, а в Лиге D — две, из Лиги С вылетят две команды.

Эти две команды будут определены в стыковых матчах (по игре дома и на выезде). В них примут участие четыре сборные, занявшие четвертые места в своих группах лиги С.

Если команда, которая заняла последнее место в группе Лиги С, параллельно выйдет в стыковые матчи ЧМ-2022, то из Лиги С автоматически вылетят 47-я и 48-я команды рейтинга Лиги наций.

Матчи группового этапа Лиги наций-2020/21 пройдут в следующие дни: 3/4/5 и 6/7/8 сентября, 10/11 и 13/14 октября, 14/15 и 17/18 ноября 2020 года.

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Финальная стадия запланирована на сентябрь или октябрь 2021 года. Стыковые матчи — на март 2022-го.

Сборная России

В первом сезоне Лиги Наций УЕФА сборная России заняла второе место в группе с Турцией и Швецией и осталась в лиге В.

В марте прошла жеребьевка, по итогам которой команда Черчесова попала в группу B3 к Сербии, Турции и Венгрии.

Команды играют друг с другом дома и на выезде. Победитель группы выйдет в Лигу А. Сборная, которая займет последнее место, вылетит в Лигу С.

Расписание матчей сборной России

3 сентября: Россия — Сербия (Москва, «ВТБ Арена»)

6 сентября: Венгрия — Россия (Будапешт, «Пушкаш-Арена»)

11 октября: Россия — Турция (Москва, «ВТБ Арена»)

14 октября: Россия — Венгрия (Москва, «ВТБ Арена»)

15 ноября: Турция — Россия (Место не определено)

18 ноября: Сербия — Россия (Белград, стадион «Райко Митич») 0