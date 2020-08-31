Звездное воссоединение. Возвращение Месси под крыло Гвардиолы имеет смысл

Это было десять лет назад в марте, когдатолько забил свой третий гол в ворота «Сарагосы». За скамейкой запасных один из недовольных фанатов хозяев позволил себе выругаться.услышал это, повернулся и ухмыльнулся, опираясь на скамейку, как если бы он находился в баре. «Ага», — согласился он, — «Если бы не Месси, я бы тренировал кого-то во втором дивизионе».

Вместо этого он привел свою команду к треблу. Что касается Месси, он уже был лучшим игроком в мире, возможно, даже за всю историю. Примечательно, что десять лет спустя он находится на том же уровне. «Он — лучшее, что я когда-либо видел и когда-либо увижу», — неоднократно повторял Гвардиола.

И как бы тренер не скромничал, считая себя просто счастливым обладателем гениальности аргентинца, отчасти это была его заслуга — прогресс Месси. Вместе они создали, пожалуй, лучшую команду из всех, и сделали из Лео лучшего футболиста.

Вот почему охваченный ностальгией игрок, понимающий, что его время на исходе, спустя восемь лет после расставания и спустя пять лет после последнего триумфа в Лиге чемпионов взял телефон и набрал номер Гвардиолы.

Вот почему Гвардиола, который до сих пор не работал с такими игроками, как Месси, и не побеждал в Лиге чемпионов с 2011 года, ответил, что если его желание играть за «Манчестер Сити» является реальным, то он постарается осуществить переход. Он всегда настаивал на том, чтобы Месси остался в «Барселоне», но раз уж Лео полон решимости уйти, то так тому и быть. Итак, Гвардиола положил трубку и пошел заниматься этим вопросом.

Время покажет, осуществится ли этот переход, но есть множество причин, по которым он должен состояться. Не в последнюю очередь из-за воспоминаний о том, кем они были, и надежд на то, кем они будут снова.

Не так давно в интервью каталонскому радио Гвардиола рассказал об открытии Месси. «Кто-то в молодежной команде сказал мне, что есть один парень, который был очень хорош. Он был очень маленьким, но хорошо вел мяч и забивал много голов», — вспоминал тренер.

Впервые он увидел его во плоти в магазине в аэропорту Эль-Прат. «Маленький, застенчивый», — охарактеризовал его Гвардиола, задаваясь вопросом, действительно ли этот парень так хорош, как о нем говорят. Вскоре он обнаружил, что он был даже лучше.

«Я увидел, как он играет вживую, и подумал: "С этим парнем мы все выиграем". В итоге так и произошло».

Вместе они завоевали 14 трофеев за четыре года, последний из которых — Кубок Испании на «Висенте Кальдерон» в мае 2012 года. Месси забил в тот вечер, так же как он забил в двух выигранных ими финалах Лиги чемпионов. В том сезоне в Ла Лиге он наколотил 50 голов. Целых 50! Больше он никогда не забивал столько за один сезон.

Они так хорошо сыграли против «Манчестер Юнайтед» в 2011 году, что на последних минутах один из соперников умолял о пощаде. Они разгромили «Реал» 6:2 и 5:0. Однажды ночью, накануне первой встречи с мадридцами, Гвардиола позвонил Месси и попросил его приехать на тренировочную площадку, чтобы он мог объяснить, что такое «ложная девятка». Гваридола построил структуру, а Месси убедился, что она работает, и футбол больше не был прежним.

В 2012 году Гвардиола ушел. Под прессом того режима, который в конечном итоге и вынудил Месси заявить о желании уйти, Гвардиола устал и выгорел. И игроки тоже. Все шло наперекосяк. Была напряженность, отношения не просто испортились, а растрепались до крайности. Как рассказал Дани Алвес в документальном фильме «Прими мяч, отдай пас», ради тренера ему пришлось упасть на землю с самой высокой трибуны, но больше он не собирался взбираться на такую высоту.

Когда Гвардиола уходил, то сказал, что ему нужно оставить свой пост, иначе в конечном итоге все внутри коллектива навредят друг другу. Лучше сделать перерыв, и слово «перерыв» было подходящим. Казалось, что что-то важное поставлено на паузу, многие игроки выглядели потерянными на этой прощальной пресс-конференции, некоторые из них понимали, что это их поражение.

Месси и вовсе не пришел. Некоторые даже говорили о доказательстве того, что его отношения с Гвардиолой испортились, но позже он оправдывался тем, что не хотел, чтобы его эмоции стали достоянием общественности.

«Все, что меня беспокоит в Месси, так это то, чтобы он был счастлив», — сказал однажды Гвардиола. Это была мера того, насколько важен Лео как игрок, вокруг которого можно строить команду.

«Есть ли более совершенный игрок, чем Месси?», — однажды спросили его. — «Дело не в голах. Месси — самый сложившийся футболист в мире. Он может все: общаться с партнерами по команде, комбинировать, создавать дополнительное пространство». С годами он развивался. Было много этапов Месси. Но все начиналось тогда, с той идеи о признании его главным талантом поколения.

Вначале своей работы Гвардиола бросил вызов руководству «Барселоны». Каталонский клуб обратился в суд, чтобы запретить Федерации футбола Аргентины привлечь Месси на Олимпийские игры 2008 года. Но Гвардиола видел, насколько это важно для Месси, и, несмотря на то, что «Барса» выиграла дело, все равно сказал ему ехать в Пекин. Месси вернулся с золотой медалью и был благодарен. Гвардиола покорил его, по крайней мере, на время.

Но не всегда все проходило так гладко. Люди, которые следили за Гвардиолой могут за это поручиться. Многие люди, когда видят, как непринужденно звездам даются отдельные трюки, считают, что это легко, но на самом деле на оттачивание мастерства уходит много эмоциональных сил. Могут быть вспышки гнева, не всегда четко сформулированные слова давят тяжким грузом. Партнеры тоже должны быть достаточно хорошим, даже если природа не одарила их большим талантом.

Чрезвычайно требовательный Месси мог легко закипеть, иногда достаточно взгляда. В его окружении люди пыталась предсказать и понять логику его мыслей. Культура клуба становилась все более зависимой от него, тем более в последние годы.

Гвардиола понял это и попытался найти баланс. Это тоже было непросто. В своей книге о Месси Себастьян Фест пишет, что однажды во время первых нескольких недель пребывания Златана Ибрагимовича в клубе в 2009 году Месси отправил Гвардиоле текстовое сообщение в автобусе. В сообщении было что-то вроде: «Я вижу, что больше не важен для команды, так что…».

В итоге из «Барселоны» ушел Гвардиола, направившись в «Баварию», а Месси остался. Отношения закончились, но было уважение и признание друг друга. Гвардиола всегда тепло отзывался о Месси при каждом удобном случае, Лео говорил редко.

На самом деле, однако, Гвардиола не всегда мог описать словами, насколько хорош Месси, понимая, что слов будет недостаточно. «Не пытайтесь охарактеризовать его, не пытайтесь писать о нем, просто наблюдайте за ним», — сказал он однажды и последовал своему совету.

Сидя на трибуне «Камп Ноу» в 2015 году в качестве простого фаната вместе со своим отцом и одним из помощников Мануэлем Эстиарте, он наблюдал, как Месси изматывал Джеймса Милнера, вызывая ошеломленные вздохи публики. Мало кто знает Месси лучше, но даже Гвардиола был в шоке: камеры засняли, как он надувает щеки и закрывает лицо руками, смеясь над абсурдностью всего этого. У опытнейшего футбольного тренера закружилась голова, а у Эстиарте открылся рот, когда Лео усадил Милнера на газон.

Вскоре после этого эти двое мужчин встретились в Лиге чемпионов, когда «Бавария» попала на «Барселону». «Мы не разговаривали с тех пор, как он ушел», — признался Месси накануне игры. — «Ах, да, мы встречались на "Золотом мяче", но просто поздоровались и все. В 'Барселоне' у нас были хорошие отношения, после чего связь оборвалась».

На вопрос о своем бывшем подопечном и о том, как его остановить, Гвардиола сказал: «Вы не можете его остановить, если он такой, какой он есть, если он играет, как может, вам не защититься от таланта такого масштаба. Команды испробовали тысячу способов остановить его, но ничего не вышло. Мы должны сделать так, чтобы он не получал мяч, и перекрыть путь к воротам. Однако не существует системы защиты, которая бы его сдержала».

Как показала следующая ночь, он оказался прав. Месси сыграл в своем стиле, заставив Жерома Боатенга сидеть на газоне. Через пару месяцев он снова выиграл Лигу чемпионов, а Гвардиола — нет. Это был первый триумф одного из них с момента расставания. Если изначально Месси, возможно, думал, что он не будет скучать по Гвардиоле так же, как тренер по нему, то с течением времени это чувство скуки нарастало, хотя триумф 2015 года временно приглушил его.

Месси однажды назвал Гвардиолу «лучшим учителем», в чем он убедился, когда тренеры приходили и уходили, не имея способности контролировать класс и добиваться результата. Гвардиола понимал, как Месси делал то, что не мог никто другой. Лучше, чем кто-либо другой, он также понимал, почему у Месси что-то не получалось. Так же Месси понимал, что никто не мог сравниться с Гвардиолой, и осознание этого возникло с течением времени, когда раз за разом «Барселона» вылетала из Лиги чемпионов.

Возникла взаимная потребность. Она была не всегда, или, по крайней мере, они не всегда осознавали ее, но теперь она появилась. И как только идея сформировалась, от нее нельзя было просто отказаться. Как они могли не захотеть снова работать вместе? Как они могли не вспомнить лучшие времена? Гвардиола и Месси работали друг на друга, так почему бы им не воспользоваться вторым шансом?

Вылетев из Лиги чемпионов, Месси со склоненной головой, пристыженный и униженный, обратился за помощью. Освободившись от «Барселоны», сняв часть бремени, он может начать заново, извлеченные уроки и контекст изменились.

Конечно, он находится под давлением, но теперь уже без единоличной ответственности и с тренером, который может направить его, которого он будет слушать и принимать советы даже лучше, чем когда-либо прежде. Достаточно хороший тренер, которому он доверяет, человек, который будет понимать и заботиться о нем. Тот, кто тоже будет предъявлять требования, извлекая лучшее из того крохотного робкого ребенка, которого он впервые увидел почти 20 лет назад. Он понял, пусть и с опозданием, что это самые безопасные руки, в которые можно поместить последние годы своей карьеры.

Лионель Месси не мог позволить своей карьере завершиться так бесславно, как не мог это позволить и Пеп Гвардиола. 0