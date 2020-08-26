Месси должны отпустить. Руководство «Барселоны» растоптало преданность Лео

Невероятно говорить такое, но есть вероятность, что Лионель Месси и «Басрелона» встретятся в суде после того, как аргентинец сообщил клубу о своем желании уйти.

Жосеп Бартомеу, ушедший из клуба футбольный «мозг» и экс-спортивный директор Пеп Сегур, незадачливый Кике Сетьен, его ассистент Эду Сарабия, а также «выживший» «технический секретарь» Рамон Планес, получивший должность спортивного директора — не могу представить, как у них хватит смелости посмотреть на себя в зеркало прямо сейчас, завтра или в ближайшие месяцы.

Все они совместными усилиями вязли любовь и преданность Лео Месси к «Барселоне», клубу, который он сделал великим, и в значительной степени растоптали ее.

Жозеп Бартомеу globallookpress.com

Отсутствие счастья, а также разногласия между двумя сторонами и то, что клуб по-прежнему остается неконкурентным, означают, что Месси пора покинуть «Барселону».

В 2008 году правление Жоана Лапорты решило, что Месси «слишком важен» для революции, которая происходила в клубе после того, как главным тренером был назначен Пеп Гвардиола, чтобы отпускать его в олимпийскую сборную Аргентины в Пекин. Конфликт был затяжным, необдуманным и жарким, и закончился решением Спортивного арбитражного суда, принятым в пользу клуба.

В то время президент «Барселоны», который был ярым критиком совета директоров и их лидера Бартомеу, находился в похожей ситуации с нынешним руководством — «между молотом и наковальней». С парой лет без трофеев, атрофированным составом и рискованным решением назначить главным тренером неопытного Гвардиолу, а не, например, проверенного победителя в лице Жозе Моуринью.

Лапорта отчаянно ждал старта нового сезона, который Месси должен был начать в первой команде. Он не хотел ставить под угрозу здоровье аргентинца, который мог бы получить травму в Пекине.

Тогда Гвардиола взял на себя один их самых больших рисков в современном футболе, и, еще стоя в дверях первой команды, бросил вызов своим работодателям. Испанец сказал Месси, что он должен поехать в Китай. Он убедил Лапорту, а затем пожинал плоды, когда Месси выиграл золотую медаль Олимпиады и вернулся в клуб переполненный гордостью, чтобы сиять на протяжении следующих двенадцати лет.

Пеп Гвардиола и Лионель Месси globallookpress.com

Если сейчас «Барселона» откажется от своего права указывать Месси на контрактные обязательства, которые связывают аргентинца с клубом до конца следующего июня, и избежит судебной тяжбы, это точно не будет означать, что Месси вернется в клуб через несколько недель, переполненный благодарностью.

Но в своем бюрофаксе, направленном в клуб, Месси просит не просто разрешить ему уйти, то есть так, чтобы другой клуб приобрел его по разумной цене. Аргентинец предполагает, что все еще может воспользоваться пунктом контракта и «свободно покинуть тюрьму». Однако срок действия этого пункта истек в мае. Если представители Месси решат оспорить это в суде, то «Барселона» готова дать отпор. Сравнение с летом 2008 года здесь уместно.

В 2008 году Гвардиола стал свидетелем ситуации, в которой Месси, тогда еще 21-летний парень, был сломлен, подавлен и, вероятно, затаил на клуб обиду. Испанец увидел это и сделал крупную ставку. Он понял — что бы ни случилось на Олимпиаде, это едва ли могло быть хуже, чем вариант лишить Месси того, чего он заслужил и хотел.

Каким будет сценарий для руководителей «Барселоны» в 2020 году, если они заставят аргентинца остаться в клубе против его воли, или еще хуже — обратятся в суд, чтобы отстоять свое право не отпускать его или не захотят отпустить за справедливую цену?

Прагматики, которые говорят: «Никто не может быть больше клуба, даже Месси», будут дискредитированы. Несчастливый Месси, который не хочет выкладываться на полную, который ведет переговоры с множеством клубом посреди сезона, возможно, лишенный капитанской повязки и бодающийся с упрямым новым главным тренером Рональдом Куманом — это катастрофическая перспектива.

Лионель Месси globallookpress.com

Конечно, клуб не должен позволять игроку уходить, просто потому что в противном случае он обидится. Ему следует позволить уйти, потому что он заслужил максимально использовать последние несколько лет своей карьеры в конкурентной атмосфере, где от каждого требуется демонстрировать свое мастерство ежедневно.

Более того, «Барселона» должна позволить Месси уйти либо бесплатно, либо за символическую цену. Месси настолько превосходит рядовых супервезд, что вся футбольная публика заслуживает видеть его счастливым и процветающим, а также преданным своему делу, успешным и столкнувшимся с новым испытанием на протяжении следующих трех-четырех лет.

Еще один сезон в «Барселоне», особенно если нынешнее руководство останется в клубе до выборов следующим летом, обещает стать для Месси пустой тратой золотого времени.

Еще более катастрофическим для «Барселоны» и тех, кто хоть немного переживает за этот клуб, ситуацию делает то, что руководство клуба уже много месяцев уставилось и смотрит на встречные огни, как одурманенный и упрямый кролик.

Они потеряли одну суперзвезду — Неймара — из-за полной неспособности справиться с ситуацией. Один такой случай можно рассматривать как неосторожность. Но повторение истории с величайшим игроком — это просто некомпетентность в невероятном масштабе.

Когда в октябре 2016 года Неймар отклонил предложение по улучшению его контракта, которое также подразумевало увеличение суммы его отступных (по сравнению с теми 222 миллионами евро, которые были прописаны в контракте), правление «Барселоны», казалось, совершенно не осознавало тот факт, что такой поступок бразильца нес в себе четкий мессендж: «Я намерен выйти на трансферный рынок следующим летом». Он должен был быть написан капсом.

Неймар globallookpress.com

Вплоть до того самого момента, пока ПСЖ не выплатил 222 миллиона евро, в офис Ла Лиги и не увез бразильского гения из «Барселоны», руководство каталонского клуба продолжало себя вести, как император из сказки про его новую одежду. Когда уже все понимали, что правление «Барселоны» раздели догола, руководство клуба хвасталось тем, что надело костюмы с павлиными перьями.

В то, что этот сценарий повторяется всего три года спустя, и теперь с еще большим активом, просто не верится. Если бы в мире существовало футбольное правосудие, это должно было быть уголовным преступлением.

Когда представители Месси обсуждали с клубом продление контракта в 2017 году, они достаточно жестко настаивали на том, чтобы в нем был пункт, предусматривающий, что каждое лето, начиная с мая 2018-го Месси будет разрешено покинуть «Барсу» бесплатно. Для этого аргентинец должен сказать клубу до конца мая, что хочет уйти.

И неужели тогда для «Барселоны» было недостаточно очевидным то, что Месси уже задумывался о том, что может наступить тот момент, который наступил сейчас, когда эгоизм инекомпетентность некоторых должностных лиц клуба вынуждают аргентинца сказать: «Я слишком хорош для вас. Я ухожу».

С момента, когда в 2017 году Месси и его представители покинули офис Бартомеу, президент клуба и его помощники должны были использовать почти каждый час своей работы для того, чтобы разрабатывать стратегию, подписывать игроков, принимать решения, которые гарантировали бы, что Месси будет счастлив и останется в клубе вплоть до своей пенсии. Но вместо этого они сделали все настолько плохо, что довели парня до тошноты. Они заставили Месси отказаться от любви и преданности «Барселоне» — о чем он неоднократно и яростно заявлял.

Это как если бы Папа Римский объявил себя атеистом, или фанаты «Манчестер Юнайтед» назвали «Лидс» своим вторым самым любимым клубом.

За решением Месси последует масса гневных мнений: от «Месси нелоялен» и «он не может диктовать свои условия клубу» до «президент Бартомеу должен уйти в отставку» и «немедленные выборы жизненно необходимы». Но давайте не упускать из виду тот факт, что Месси, независимо от того, за какой клуб вы болееет, делал жизнь каждого из нас ярче в последние 15 лет.

Лионель Месси globallookpress.com

Месси в одном списке с Мохаммедом Але, Майклом Джорданом, Хуаном Мануэлем Фанхио, Тайгером Вудсом, Рафой Надалем и Роджером Федерером — просто назовите любой вид спорта и его главную легенду.

В числе немногих претензий в адрес Месси со стороны скептиков называлось то, что Месси — игрок одного клуба. Аргумент против аргентинца, который всегда казался мне неверным. Только великим удается преуспеть, когда они проводят всю свою карьеру на одном месте, делая одни и те же дела, но при этом сохраняя свою власть.

Другая претензия — чемпионат мира. Он не выигрывал его. Но теперь Лига чемпионов стала гораздо более важным и престижным турниров. И глупая мысль о том, что Марадона выиграл свой чемпионат мира в одиночку, стала просто скучной. Но, конечно, никто не станет отрицать, что Месси хочет выиграть этот трофей — как мне кажется, чтобы доказать свою любовь и преданность Аргентине, а также удовлетворить личную жажду славы.

Сейчас я готов спорить на все, что тот способ, которым «Барселона» вышвырнула из клуба лучшего друга Месси, Луиса Суареса, точно повлиял на решительность Лео. Но также я готов спорить, что в основе его отвращения к тому, что происходит на «Камп Ноу», лежит его желание тренироваться и играть в сверхконкурентном клубе каждую неделю вплоть до того момента, когда Аргентина поедет на ЧМ-2022. Это его последний ЧМ и он хочет подойти к нему конкурентоспособным футболистом.

Лионель Месси globallookpress.com

Куда Месси может уйти? «Манчестер Сити», ПСЖ, «Интер» Милан или «Интер Майами»? Неизвестно, что он предпочтет, но вряд ли он решился бы уйти из «Барселоны», если бы не задумывался о том, где хочет играть в новом сезоне.

«Ман Сити»? Что ж, это безопасная гавань. И ему понравилось бы в АПЛ. Хотя нет уверенности, что Гвардиола, учитывая его желание, чтобы «Сити» высоко прессинговал, на самом деле был идеологом перехода Месси в команду. Это, скорее, будут владельцы клуба, но кто станет спорить с их намерениями?

ПСЖ. Если они смогут объединить в одной команде Месси, Неймара, Килиана Мбаппе и Анхеля ди Марию, то тот, кого не заинтриговала такая перспектива, нуждается в помощи.

Миланский «Интер» — не тот клуб и не подходящая лига, но это команда, которая на протяжении многих лет старалась заполучить Месси.

«Интер Майами» — однозначно нет. Город и проект могут заинтересовать его, но уровень партнеров по команде и соперников не соответствует тому, что ему нужно сейчас.

В любом случае сперва ему предстоит выиграть большой матч против руководства «Барселоны». А правление каталонцев, если у них есть хоть какая-то порядочность, должно сэкономить десятки миллионов, изящно уступить и сказать: «Мы облажались, Лео. Мы принимаем то, что тебе пора уходить. Спасибо, удачи и благослови тебя, Бог».

Но, к сожалению, игроки этого матча с большей вероятности будут бегать по полю, врезаясь друг в друга и позволяя ситуации лишь становится еще хуже. 0