Самое сокрушительное поражение в истории ЛЧ. «Барселона» проиграла «Баварии»

Немецкая команда в каждом из таймов победила 4:1, полностью терроризируя несчастных на вид каталонцев, и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

1. Мюллер — монстр

Во время подготовки к игре все внимание было сосредоточено на Лионеле Месси и Роберте Левандовски, но самым ценным игроком вечера и, возможно, ключом к тому, как сыграла вся «Бавария», стал Томас Мюллер. Немец завершил встречу с двумя голами и одной результативной передачей, тогда как «сине-гранатовые» даже не приблизились к тому, чтобы справиться с его движением.

И это самая важная вещь против столь слабой в оборонительном плане команды, как «Барселона»: движение. Даже неэффективные защитники, как правило, справляются с игрой один в один (за исключение, может быть, Нелсона Семеду), но если у вас есть человек, двигающийся без мяча так же, как Мюллер, тогда защитники легко могут потерять его из виду и внезапно заметить, как он убивает всю команду противника.

Thomas Müller is the first player in Champions League history to score six career #UCL goals against Barcelona.

Officially their worst European nightmare. 😱 pic.twitter.com/P6ZUlTb8ZC — Squawka Football (@Squawka) August 14, 2020

Его два гола были забиты как раз в результате безжалостного передвижения по полю. И еще одна невероятная черта Мюллера — его хладнокровие. На послематчевой пресс-конференции он не один раз повторил, что «полуфинал начнется со счета 0:0», и отказывался праздновать, несмотря на историческую победу, добавляя: «Мы здесь не для того, чтобы выигрывать четвертьфиналы или полуфиналы. Мы здесь, чтобы выиграть финал».

На поле и за его пределами Томас Мюллер — монстр и худший кошмар каждого соперника «Баварии».

2. Сила перемен

В конце 2019 года «Барселона» и «Бавария» выглядели довольно заурядно. Их наставники (Эрнесто Вальверде и Нико Ковач) никак не могли заставить свои команды работать, и в конце концов оба тренера были уволены и заменены. Первой на перемены решилась «Бавария», позволив ассистенту Хансе Флику взять на себя роль рулевого. В то время «Барселона» провела тщательный, пусть и неорганизованный поиск, и в итоге остановилась на Кике Сетьене.

«Бавария» назначила Флика помощником Ковача, полагая, что в случае необходимости он станет главным тренером. Между тем, у «Барселоны» не было такой возможности для замены Вальверде, хотя испанец потерпел неудачу еще в конце сезона 2018/19. Поиски каталонцев привели к тому, что они вели переговоры с пятью разными тренерами, каждый раз получая отпор, прежде чем остановились на Кике Сетьене. Тренер, который соответствовал всем требованиям на бумаге, но никогда ранее не общался с игроками столь высокого уровня.

Make it three tonight. 🤯 https://t.co/NoXNPoziPl — Squawka Football (@Squawka) August 14, 2020

Результаты? «Бавария» под руководством Флика превзошла все ожидания, оформив домашний дабл и выйдя в полуфинал Лиги чемпионов. «Барселона» заиграла чуть лучше, но все же сохраняет те же недостатки и, вероятно, стала больше ошибаться в защите. Это привело к тому, что мы увидели минувшим вечером.

3. Каталонские цыплята едут домой

Ужасное управленческое поведение «Барселоны», вероятно, лучше всего проиллюстрировал их летний трансфер за 120 миллионов евро Антуана Гризманна, который начал игру на скамейке запасных вместе с другим 100-миллионным форвардом Усманом Дембеле (который, честно говоря недавно восстановился после травмы). Тем временем третий игрок «Барселоны» за 100 миллионов евро тоже был на скамейке запасных… мюнхенской «Баварии». Затем он вышел. И забил. Дважды. И сделал результативную передачу.

Команда, которая и без того была необычно выстроена, стала невероятно расточительной с 2017 года, когда Неймар покинул клуб, принимая на себя огромные риски и тратя огромные суммы в неоправданных ситуациях. И это привело к тому, что каталонцы вышли на последнюю игру со средним возрастом команды в 29 лет и только одним игроком младше 25 лет (Френки де Йонг). Весь молодой талант и темп остались в запасе, тот же Рики Пуч не сыграл ни минуты. Все эти деньги оказались потрачены зря тем руководством, которому вы бы не доверили даже 50 копеек, не говоря уже о том, чтобы доверять управлять футбольным клубом с сотнями миллионов.

✓ Most touches

✓ Most successful passes

Oh, you think La Masia is your ally? But you merely adopted Tiki-Taka: I was born in it, moulded by it. pic.twitter.com/73W3G8KD5t — Squawka Football (@Squawka) August 14, 2020

Их защита была ужасной, за всю полузащиту отдувался Френки де Йонг, отчаянно пытавшийся драться с «Баварией» в одиночку (в то время как лучшим полузащитником «Баварии» был тот, кого «Барселона» продала за 25 миллионов евро в 2013 году), а атакующей линии не хватало скорости. Блестящий гол Луиса Суареса мимолетно вернул нас в те времена, когда он был лучшим нападающим мира, и в то же время почти оскорбил, учитывая то, насколько беззубо в целом играл уругваец.

Так что «Барселона» сыграла плохо в защите, слабо в полузащите и медленно в атаке. Последним гвоздем в крышку гроба стал Марк-Андре тер Штеген, вратарь мирового уровня, который так часто выручал в этом сезоне, все же поддался огромному давлению, которое на него оказали. Тер Штеген начал этот сезон Лиги чемпионов с мастер-класса в матче против дортмундской «Боруссии», но по ходу сезона был измучен и измотан, а минувшим вечером был столь же несуразен, как и все остальные, пропустив сразу восемь мячей.

For the first time since 2007, there will be no Spanish team in the #UCL semi-finals.

Adios, amigos. 👋 pic.twitter.com/N6WKqKB1UM — Squawka Football (@Squawka) August 14, 2020

Что наилучшим образом подводит итог? Два гола и результативная передача Коутиньо в ворота клуба, который заплатил за него 120 миллионов евро и все равно не хочет видеть в составе? Или отвратительное выступление Артуро Видаля, даже когда его предпочли Рики Пучу? Или беспорядок на флангах обороны? Или капитуляция тер Штегена? Провал атаки? Каждый недостаток «Барселоны», который накапливался с 2015 года, превратился в самое сокрушительное поражение в истории Лиги чемпионов.

Цыплята не просто возвращаются домой на ночлег, злые фермеры с неистовой энергией растерзали их на куски. Ничто не может подвести итог лучше, чем картина, когда Месси, сложившись пополам, смотрел на свои бутсы и понимал, что даже он при всей своей безграничной футбольной силе ничего не может сделать, чтобы команда заиграла стабильно и конкурентоспособно. А раз уж Месси бессилен, то надежды нет.

4. Старикам здесь не место

Всем известно, насколько плохой была оборона «Барселоны». Жорди Альба сделал два ассиста, но в защите не впечатлил, как и Жерар Пике с Клеманом Лангле, которые поначалу еще сопротивлялись, а затем рассыпались на куски. «Барселона» пропустила восемь мячей в одной игре впервые с 1946 года.

Но столь же примечателен тот факт, что и «Бавария» не впечатлила игрой в обороне. Да, она сыграла не так плохо, как «Барселона», но в первом тайме регулярно позволяла каталонцам наносить удары.

Если бы у «сине-гранатовых» была бы какая-то скорость в атаке, первый тайм закончился бы со счетом 4:4. Давид Алаба неоднократно паниковал, когда дело доходило до простых ситуаций, и именно он отметился автоголом. Во втором тайме Луис Суарес с легкостью прошел Жерома Боатенга и забил после этого. Каждый раз, когда «Барселона» приближалась к чужим воротам в первые 50-60 минут, казалось, что каталонцы способны нанести урон.

Если «Манчестер Сити» сможет пройти «Лион», то будет облизывать губы в ожидании встречи с «Баварией». Не то чтобы у вице-чемпионов Англии была столь надежная оборона, но, в отличие от «Барселоны», у них есть все, что нужно в атаке, чтобы навредить страдающей баварской защите.

5. Убийственная скорость

Мюнхенская «Бавария» — команда, которая обзавелась темпом, и при каждой возможности демонстрирует его в полной мере. Каждый игрок, кроме, возможно, Жерома Боатенга и Роберта Левандовски, действительно умеет двигаться, и это, наверняка, определяющая характеристика выступления мюнхенцев: скорость.

61': Alphonso Davies dribbles past Lionel Messi

61': Alphonso Davies dribbles past Arturo Vidal

62': Alphonso Davies dribbles past Nélson Semedo

62': Alphonso Davies dribbles past Nélson Semedo (again)

63': Alphonso Davies assists Joshua Kimmich

MEEP. MEEP. MEEP. pic.twitter.com/MNQJ6OqEjw — Squawka Football (@Squawka) August 14, 2020

«Бавария» была быстрее во всех равных эпизодах. Каждый раз, когда мяч терялся, быстрее реагировали игроки «Баварии». На флангах ни один из игроков «Барселоны» не смог опередить своего соперника. И хотя Алфонсо Дейвис иногда позволял Месси совершать рейды, то, как он разобрался с Семеду, чтобы забить пятый гол «Баварии», было самой лучшей иллюстрацией того, как «Бавария» была быстра душой и телом. Семеду — не медленный игрок, но он выглядел так, будто погряз в смоле, потому что неумолимая скорость «Барселоны» утомила его.

«Барселона» долгое время избегала скорости. Это стоило ей участия в Лиге чемпионов в 2018, 2019, а теперь и в 2020 году. Отсутствие скорости вокруг Месси шокировало и шокирует, так как это резко контрастирует со скоростью мюнхенской «Баварии». 28 игр без поражений, девять побед подряд. Команда с быстрым духом и телом, которая просто убивает противников с чистой скоростью.

0