Неочевидный герой. Шупо-Мотинг вывел парижан в полуфинал Лиги чемпионов

Все душераздирающие боли парижан на протяжении многих лет, особенно кошмарные ночи против «Барселоны» в 2017 году и «Манчестер Юнайтед» в 2019-м, ушли в прошлое после невероятной победы 2:1 над «Аталантой» в Лиссабоне.

Никто не мог написать подобный сценарий. Никто не мог предвидеть даже в самых смелых мечтах, что Эрик Максим Шупо-Мотинг станет героем, который отправит «Пари Сен-Жермен» в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 1995 года.

Это еще одно доказательство того, что Париж никогда не делает свою работу так, как остальные. Какой же клуб! Он способен доминировать над одной из лучших команд Европы в этом сезоне и при этом оставаться столь близким к еще одному обескураживающему выбыванию. Парижане не позволили «Аталанте» и ее невероятной атаке создать что-либо опасное после того, как Марио Пашалич забил первый гол, и в то же время у противоположных ворот осуществили свою мечту.

Да, в среду вечером итальянцы доказали — футбол порой бывает жестоким. Парни из Бергамо заслуживали большего, чем проиграть подобным образом. Они гордятся своим городом, своим регионом и своей страной. Более того, ими гордится весь футбольный мир. В конце концов, «Аталанте» просто не хватило быстроты ног и физической формы, а также, возможно, немного опыта. Тем не менее, эта команда навсегда войдет в историю сезона 2019/20.

Однако ночь среды принадлежала парижанам. Сцена после финального свистка отражала все эмоции: наставник «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель так кричал от радости, что его, наверное, слышали даже в Германии. Для тренера очень многое было поставлено на карту.

Поражение, даже со счетом 0:1, могло привести к его увольнению. Его бы обвинили в том, что он не выпустил Килиана Мбаппе в стартовом составе, хотя тот был готов. Его бы раскритиковали за то, что он предпочел Андера Эрреру, а не Леандро Паредеса, хотя аргентинец за 20 минут сделал больше, чем испанец за 70.

Однако по факту Тухель правильно провел замены и построил план на игру. Он знал и говорил игрокам, что «Аталанта» устанет во втором тайме, и именно тогда «Пари Сен-Жермен» сможет оказать на нее сильное давление. Он знал, что всякий раз, когда его подопечные смогут выйти из-под прессинга, они будут опасны. Однако он не ожидал, что Неймар будет таким потрясающим в целом, но таким расточительным перед воротами. Выход Мбаппе вовремя изменил ход игры, но именно замена Мауро Икарди на Шупо-Мотинга позволила «Пари Сен-Жермен» пройти дальше.

Вероятно, что на этом этапе Лиги чемпионов мы больше никогда не увидим столь же неочевидного спасителя. Десять дней назад на тренировке Шупо-Мотинг травмировал Марко Верратти. Он обязан своим местом в команде Эдинсону Кавани, отказавшемуся продлить контракт с клубом. И он вышел только потому, что Икарди был тенью своего обычного «я».

Но игрок сборной Камеруна воспользовался этим шансом и сыграл решающую роль в обоих голах. Данью уважения стал грандиозный жест Неймара, признанного лучшим игроком матча, — бразилец решил подарить своему партнеру индивидуальный приз.

Все остальные члены команды и болельщики забыли прошлые обиды, связанные с Шупо-Мотингом: все упущенные моменты, посредственные выступления, неуклюжие ситуации, например, когда он остановил удар Кристофера Нкунку на линии ворот в игре со «Страсбуром». Все это прощено. Его имя навсегда останется синонимом одного из величайших моментов в истории клуба.

А что же Неймар? Он хотел, чтобы вечер среды принадлежал ему, хотел быть звездой, Лионелем Месси своей команды. Он хотел больше, чем когда-либо, владеть игрой такого масштаба. Он был неудержим, но не решающим в течение 90 минут. Он был повсюду, напрягал соперников, создавал моменты, его пинали по всему полю. Он совершил 16 обводок — лучший результат для любого игрока в Лиге чемпионов со времен Месси против «Манчестер Юнайтед» в апреле 2008 года. Защитники «Аталанты» не знали, как его остановить. Он должен был забить один, два, может, даже три гола.

Но на 89-й минуте «Пари Сен-Жермен» проигрывал 0:1, а Неймар, как и Тухель, должен был стать козлом отпущения за поражение из-за всех упущенных шансов. Однако он настойчиво продолжал бороться и не сдавался. В конечном итоге он принял участие в двух результативных атаках, а его разрезной пас на Мбаппе в моменте со вторым взятием ворота стал абсолютной жемчужиной вечера.

Когда Неймар прибыл на «Эштадиу да Луш» за 90 минут до начала матча, он был расслаблен. В этот день ему сделали новую стрижку ирокез. Может, он знал, что это будет его ночь? Он поделится ею с Мбаппе. Невероятно быстрое восстановление французского вундеркинда после травмы лодыжки означало, что он мог выйти на поле и помочь своему бразильскому другу вывести «Пари Сен-Жермен» в полуфинал. Как и в 2017 году с «Монако», Мбаппе еще раз попытается выйти в финал Лиги чемпионов. После игры в среду он написал в Twitter по-французски: «Мы — ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН». Это его клуб, его город, и раньше он этим никогда не гордился.

Как и Неймар и Мбаппе, весь состав «Пари Сен-Жермен», даже травмированный Верратти и дисквалифицированный Анхель Ди Мария на трибунах, верил до конца. В этом сезоне сплоченность и командный дух были фантастическими. Все игроки верили, что им наконец улыбнется удача и что на этот раз карма на их стороне. Остальное уже история.

В день 50-летия клуба история была переписана. Немногие игроки и болельщики «Пари Сен-Жермен» смогли спокойно уснуть, как и в 2017 и 2019 годах, но не по тем же причинам. 0