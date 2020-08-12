Ориентируясь на Зидана. Почему «Ювентус» назначил Пирло?

В прошлую субботу «Ювентус» объявил о том, что Андреа Пирло назначен главным тренером команды. Эта новость произвела шок, однако это уже не первый случай, когда легенда клуба без опыта тренерской работы возглавляет «Юве».

В сезоне 2008-2009 за два тура до финиша тренером «Ювентуса» был назначен Чиро Феррара. За год до этого «Барселона» повысила в должности тренера молодежной команды по имени Пеп Гвардиола, и все сложилось весьма неплохо. Так что в ту пору такой ход стал довольно модным. Правда, Феррара так и не стал итальянским Пепом и проработал до увольнения в январе 2010 года.

Если проводить параллели между назначениями Феррары и Пирло, то их много. Каждый из них стал легендой в другом клубе (Феррара — в «Наполи», Пирло — в «Милане»), прежде чем присоединиться к «Юве» в середине карьеры. Оба работали в Sky Italia. Феррара работал ассистентом в сборной Италии, Пирло согласился быть частью команды Роберто Манчини, но затем отказался из-за спонсорских обязательств. Оба возглавили «Ювентус» в 41 год.

Чиро Феррара globallookpress.com

Все это не к тому, чтобы сказать, что Пирло продержится на посту главного тренера «Юве» столько же, сколько Феррара. То был другой «Ювентус», с другими руководителями и другими обстоятельствами. Нынешний «Юве» выиграл девять подряд титулов чемпиона Италии, а тот только вернулся в Серию А после скандала с «Кальчополи».

Скорее, к тому, что, хоть назначение Пирло и застало многих врасплох, мы уже видели подобную ситуацию, а Джанлуиджи Буффон даже был ее участником.

В нынешнем «Юве» не думают о том, что Пирло пойдет по стопам Феррары. Речь идет о том, чтобы он мог повторить успехи другого человека, который возглавил топ-клуб без опыта — Зинедина Зидана. Имя Зидана неоднократно упоминалось в разговорах с людьми, которые знакомы с мышлением руководителей «Ювентуса».

Зинедин Зидан globallookpress.com

Да, это не идеальная параллель — Зидан ушел на пенсию за десять лет до того, как сменить Рафу Бенитеса на посту главного тренера «Реала» в январе 2016 года. Однако он успел поработать в мадридском клубе ассистентом главного тренера, а также в молодежных командах «сливочных». Но и Зидан, и Пирло обладают теми качествами, которые ценят в «Ювентусе».

Оба в целом спокойные и вдумчивые люди, оба из тех, кто подает пример на поле, а также из тех, кого склонны слушать, когда они говорят. От обоих веет харизмой, сдержанным хладнокровием, выходящим за рамки их огромных достижений на поле. Оба работали под руководством топ-тренеров — как прагматиков, так и догматиков — и впитали необходимые знания. И оба рассматриваются как те, кто может достучаться до Криштиану Роналду.

В 2016 году назначение Зидана во многом зависело от его отношений с Роналду и уверенности в том, что он сможет наилучшим образом использовать все таланты «семерки» «Реала» (особенно после некоторых неспокойных эпизодов при Бенитесе).

Так и в случае с «Ювентусом» — выбор Пирло напрямую связан с португальской суперзвездой. Иначе и быть не могло. У Роналду остается два года по контракту, что в общей сложности обойдется «Юве» примерно в 185 миллионов долларов. В этом сезоне он сумел удержать свою форму, забив 37 голов во всех турнирах, в том числе два в ворота «Лиона» в матче, по итогам которого туринцы вылетели из ЛЧ.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Хорошо это или плохо, но «Ювентус» верен Роналду. Они поставили на Криштиану все свои фишки, и назад пути нет. Так что остается только предоставить ему наилучшие условия для достижения успеха.

И это, кстати, одна из причин, по которым Маурицио Сарри был уволен. Тренер, который построил свою карьеру и философию игры на коллективизме, пытался заново найти себя, чтобы подстроиться под Роналду, и потерпел неудачу. «Ювентус» был просто группой индивидуальностей. С такой версией Роналду «Саррибол» был невозможен или неэффективен.

Сможет ли Пирло добиться большего? На что «Ювентус» точно надеется, так это на то, что итальянец сможет привнести кредо тех тренеров, которые ознаменовали его карьеру. Начиная от Карло Анчелотти, который прошел путь от догматика до прагматика, и начиная от «Милана», философией которого всегда было построение игры в зависимости от тех футболистов, которые есть у вас в распоряжении, а не наоборот. Это в значительной степени и то, что сделал Зидан после прихода в «Реал».

В какой-то степени это единственный вариант для «Ювентуса». Это не та команда, которую можно перестроить, не говоря уже о глобальных революциях. Они раздуты в финансовом плане и во многом зависимы от Роналду. Но для Пирло этого более чем достаточно, чтобы приступить к работе.

Войцес Щесны стал очень хорошим голкипером. В центре защиты Маттейс де Лигт и Мерих Демирал (если будет здоров) продолжат прогрессировать, плюс можно выжать еще год или два из Леонардо Бонуччи. Алекс Сандро может солидно выглядеть слева. Пауло Дибала не без причин был игроком года в Серии А, а Роналду по-прежнему продуктивен и может играть важную роль. Освежить состав призван Деян Кулусевски, который может стать дополнительным преимуществом.

Однако серьезное вмешательство требуется в линию полузащиты. Там пока что неясно, кто больше выиграет в результате обмена Артура на Миралема Пьянича. А коллекция дорогих свободных агентов (Сами Хедира, Аарон Рэмзи, Адриен Рабьо) в последние сезоны больше разочаровывает. Вопрос полузащиты будет самой большой проблемой.

Но на стороне Пирло есть еще один аргумент. И это еще одна причина, почему руководство «Юве» выбрало его, а не более авторитетных специалистов — Маурисио Почеттино и Симоне Индзаги. Это время и благоволение.

Фанаты «Юве» встретили Маурицио Сарри примерно с тем энтузиазмом, который обычно проявляют при походе к дантисту. Его фишка — в футболе, в который играет команда на поле. И учитывая, что в «Юве» футбол был ужасен, все, что оставалось Сарри, чтобы заставить команду побеждать — это харизма. А она у него где-то между харизмой налогового бухгалтера и открывашкой консервных банок.

Маурицио Сарри globallookpress.com

«Ювентус» всегда казался клубом для которого результаты на первом месте. Но учитывая некую пустоту их девятого подряд Скудетто, есть основания полагать, что многие в руководстве клуба готовы променять следующий сезон на развитие команды с акцентом на Лигу чемпионов на очередной чемпионский титул. Особенно если он будет столь же безрадостным, как в этом году. И у Пирло будет такое преимущество.

Есть еще одна, более циничная причина назначения Пирло. Почеттино (и даже Индзаги) потребовал бы вложений и, возможно, даже поиграл бы мускулами перед возрастными звездами клуба, большинство из которых слишком стары или получают слишком много, чтобы их можно было обменять. Даже Сарри пытался избавиться от Дибалы. Пирло на своей первой работе вряд ли пойдет на такое. Ему просто скажут, что реально, а что — нет, и он согласится с условиями.

Андреа Пирло globallookpress.com

А если вы хотите еще большего цинизма, то есть план Б, о котором давно мечтают некоторые фанаты «Юве». Контракт Зидана в «Реале» истекает летом 2021 года. Конечно, он может продлить его и у него может быть нулевой интерес к возвращению в Турин, но, по крайней мере, у «Ювентуса» есть опция, которой не было бы, если бы клуб связал себя многолетним контрактом с Почеттино или даже вернул Аллегри.

Пирло может стать отличным тренером, а может и не стать. Но, очевидно, что мы, скорее всего, не узнаем этого по итогам его первого года работы в клубе. Слишком много препятствий, слишком много унаследованного багажа, чтобы судить о нем справедливо, что бы он ни сделал.

С точки зрения перспектив «Ювентуса» это неплохо. В лучшем случае Пирло превратится в бородатую версию Зидана, спокойно, но уверенно выжимая все лучшее из своих суперзвезд и ставя игроков на первое место.

При худшем сценарии «Юве» переходит на пониженную передачу на один-два сезона, не сильно пострадав в финансовом плане. И после того, как дорогостоящие активы покидают команду, «Ювентус» может закладывать фундамент для возвращения к успехам уже с другим тренером. 0