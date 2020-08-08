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    Судейский хаос, Роналду в истории и успешное возвращение Депая

    «Лион» преподнес сенсацию, выбив «Ювентус» из Лиги чемпионов

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    «Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух встреч на стадии 1/8 финала «Лиону», пишет обозреватель Squawka Крис Смит.
    Потерпев поражение со счетом 0:1 во Франции, «старая синьора» понимала, что ей потребуется приложить немало усилий, чтобы пробиться в четвертьфинал, но задача оказалась еще сложнее после того, как Мемфис Депай реализовал крайне сомнительный пенальти на 12-й минуте.

    «Ювентус» незадолго до перерыва тоже был награжден спорным пенальти, когда судья увидел игру рукой со стороны Депая, а Криштиану Роналду уверенно пробил с 11-метровой отметки. А уже после перерыва португалец оформил дубль благодаря мощному удару с левой ноги по воротам Антони Лопеша.

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    • Однако этого оказалось недостаточно, чтобы спасти команду Маурицио Сарри, и, учитывая давление, окружавшее итальянского специалиста, теперь ему снова придется встретиться со своими критиками.

    Итак, что мы узнали после этой драматической ночи в Турине?

    1. Ночь, которую Цвайер должен забыть

    Лига чемпионов вернулась, и ставки в каждом матче очень высоки. Единственное, чего команды могут просить у судей, — это чтобы они не испортили дело. Впрочем, данная просьба, по-видимому, не дошла до Феликса Цвайера.

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    Немец провел ужасный поединок. Сначала он назначил пенальти за фол Родриго Бентанкура, который исполнил, казалось бы, идеальный подкат против Уссема Ауара. После просмотра видеоповтора можно было уловить намек на контакт со стороны Федерико Бернардески, но даже данный факт не оправдывает такое решение арбитра.

    Затем Цвайер обратил свой неумелый взгляд на «Лион», когда назначил пенальти в его ворота за игру рукой Депая после штрафного удара в исполнении Миралем Пьянича. Однако руки голландца явно были прижаты к телу, чтобы избежать контакта с мячом. Депай даже получил желтую карточку за то, что пытался доказать свою очевидную невиновность.

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    • Единственное, что вы можете сказать в защиту Цвайера, что он ошибся в обе стороны, но это лишь слабое утешение, особенно для «Ювентуса», чья задача усложнилась из-за забитого «Лионом» гола на выезде.

    2. Роналду входит в историю, несмотря на вылет из ЛЧ

    «Ювентус» снова вылетел из Лиги чемпионов, но Роналду все равно удалось написать еще одну историческую страницу в противостоянии с одним из своих любимых противников.

    До пятничной игры португалец встречался с «Лионом» 11 раз, одержав пять побед, четырежды сыграв вничью и потерпев два поражения. Выступая за «Манчестер Юнайтед» и «Реал», он забивал «ткачам» четырежды.

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    • В ответном матче 1/8 финала Роналду реализовал пенальти, а затем классно пробил с левой после перерыва, оформив дубль. И хотя этого оказалось недостаточно, чтобы вывести «старую синьору» в четвертьфинал, он стал лишь третьим игроком в истории, забившим гол конкретному сопернику, выступая за три разных клуба.

    В этой эксклюзивной группе он присоединился к голкиперу Хансу-Йоргу Бутту, исполнявшему пенальти, и Руду ван Нистелрою, который забивал «Баварии» за три разных клуба.

    Кроме того, у Роналду теперь 20 голов в последних 13 домашних матчах Лиги чемпионов, а в общей сложности он забил в плей-офф 67 мячей, что на 21 больше, чем его ближайший преследователь — и нам не нужно напоминать его имя.

    Честно говоря, если бы Гонсало Игуаин отметился более надежной игрой на острие атаки, Роналду был бы в центре более знаковых празднований голов и результативных передач в поистине незабываемом европейском камбеке.

    3. Белая полоса Депая продолжается

    После ужасной травмы передней крестообразной связки, полученной в середине декабря, Депай долго набирал форму. Голландец не играл до тех пор, пока в конце июля не вышел на проигранный финал Кубка французской лиги против «Пари Сен-Жермен».

    Пятница подарил Депаю шанс вернуться в Лигу чемпионов, и 26-летний футболист продолжил игру с того места, на котором остановился до травмы. Забив пенальти, он подарил «Лиону» бесценный гол на выезде и вывел команду в четвертьфинал.

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    • Депай забивает в Лиге чемпионов в шести матчах подряд, и лучшей серией среди игроков французских клубов обладает только Эдинсон Кавани, который с ноября 2016 года по октябрь 2017 года забивал в семи подряд матчах за «Пари Сен-Жермен».

    Если Депай найдет мотивацию на следующий раунд, когда его команде будет противостоять «Манчестер Сити», то может сравняться с рекордом Кавани.

    4. Обратный эффект от выхода Дибалы

    Учитывая тот факт, что он пропустил последние две игры «Ювентуса» в Серии А, получив травму бедра в матче против «Сампдории» в июле, выход Пауло Дибалы на любом этапе встречи с «Лионом» был бы огромным риском для Сарри.

    Тем не менее, аргентинец находился на скамейке на случай чрезвычайной ситуации, и такая ситуация действительно была, поэтому Сарри вывел его на поле на 71-й минуте, когда «Ювентус» отчаянно искал возможность забить гол.

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    • Спустя всего 13 минут и после девяти касаний мяча эта авантюра обернулась обратным эффектом, поскольку Дибала захромал, получив обычную передачу.

    Это было последнее, что нужно Сарри, учитывая давление на него, но мы получили тот результат, который был наиболее вероятен, учитывая форму Дибалы и долгое отсутствие физических нагрузок.

    5. Марсело показал героический пример

    С того момента, как Депай реализовал пенальти на 12-й минуте, вы точно осознали, каков будет сюжет этой игры: огромное давление «Ювентуса» на оборону «Лиона», борющуюся за свою жизнь.

    Игра так и сложилась, и хотя «Лион» дважды пропустил, нельзя не отдать должное монументальным усилиям защите команды Руди Гарсии, которая сделала ровно столько, сколько требовалось для выхода в четвертьфинал.

    Этим арьергардным звеном руководил капитан «Лиона» Марсело, который продемонстрировал невероятно доминирующая игру в центре обороны «ткачей».

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    • Бразильский ветеран постоянно был тем, кто мешал «Ювентусу», когда все остальные выглядели так, будто уже смирились с пропущенным голом. Он записал на свой счет не менее трех отборов и двух перехватов, а также пять раз выносил мяч из своей штрафной после опасных забросов.

    Марсело вдохновил и воодушевил тех, что его окружал, помогая «Лиону» бороться с теми игроками, которые, по крайней мере на бумаге, обладают большим талантом. И теперь он может рассчитывать на то, что сразится с такими звездами, как Габриэл Жезус, Рахим Стерлинг и компания в 1/4 финала.

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