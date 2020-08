Судейский хаос, Роналду в истории и успешное возвращение Депая

Потерпев поражение со счетом 0:1 во Франции, «старая синьора» понимала, что ей потребуется приложить немало усилий, чтобы пробиться в четвертьфинал, но задача оказалась еще сложнее после того, какреализовал крайне сомнительный пенальти на 12-й минуте.

«Ювентус» незадолго до перерыва тоже был награжден спорным пенальти, когда судья увидел игру рукой со стороны Депая, а Криштиану Роналду уверенно пробил с 11-метровой отметки. А уже после перерыва португалец оформил дубль благодаря мощному удару с левой ноги по воротам Антони Лопеша.

Однако этого оказалось недостаточно, чтобы спасти команду Маурицио Сарри, и, учитывая давление, окружавшее итальянского специалиста, теперь ему снова придется встретиться со своими критиками.

Итак, что мы узнали после этой драматической ночи в Турине?

Лига чемпионов вернулась, и ставки в каждом матче очень высоки. Единственное, чего команды могут просить у судей, — это чтобы они не испортили дело. Впрочем, данная просьба, по-видимому, не дошла до Феликса Цвайера.

Немец провел ужасный поединок. Сначала он назначил пенальти за фол Родриго Бентанкура, который исполнил, казалось бы, идеальный подкат против Уссема Ауара. После просмотра видеоповтора можно было уловить намек на контакт со стороны Федерико Бернардески, но даже данный факт не оправдывает такое решение арбитра.

Затем Цвайер обратил свой неумелый взгляд на «Лион», когда назначил пенальти в его ворота за игру рукой Депая после штрафного удара в исполнении Миралем Пьянича. Однако руки голландца явно были прижаты к телу, чтобы избежать контакта с мячом. Депай даже получил желтую карточку за то, что пытался доказать свою очевидную невиновность.

Единственное, что вы можете сказать в защиту Цвайера, что он ошибся в обе стороны, но это лишь слабое утешение, особенно для «Ювентуса», чья задача усложнилась из-за забитого «Лионом» гола на выезде.

«Ювентус» снова вылетел из Лиги чемпионов, но Роналду все равно удалось написать еще одну историческую страницу в противостоянии с одним из своих любимых противников.

До пятничной игры португалец встречался с «Лионом» 11 раз, одержав пять побед, четырежды сыграв вничью и потерпев два поражения. Выступая за «Манчестер Юнайтед» и «Реал», он забивал «ткачам» четырежды.

В ответном матче 1/8 финала Роналду реализовал пенальти, а затем классно пробил с левой после перерыва, оформив дубль. И хотя этого оказалось недостаточно, чтобы вывести «старую синьору» в четвертьфинал, он стал лишь третьим игроком в истории, забившим гол конкретному сопернику, выступая за три разных клуба.

3 — Cristiano Ronaldo is just the third player to score a Champions League goal against a specific opponent with three different clubs, after Jorg Butt against Juventus and Ruud van Nistelrooy against Bayern Munich. Composed. pic.twitter.com/7Rci2Epv9K