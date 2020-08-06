Роналду против Месси в Лиге чемпионов? Не сбрасывайте эту пару со счетов

Если вы упорно увязли в том, чтобы встать на сторону одного из них и как можно сильнее унизить другого, вместо того, чтобы насладиться противостоянием величайших спортсменов всех времен, то вы просто не правы. И если вы следите за их противостоянием, то, должно быть, заметили, что его величество время незаметно и безжалостно вступило в схватку, превратив дуэль в трехстороннюю битву.

К счастью для всех нас, личное соперничество окончательно ушло на второй план. Да, каждый из них чувствовал присутствие другого и ненавидел то ощущение, когда главный соперник занимает трон. Но не сомневайтесь: Роналду и Месси в течение последних полутора десятилетий с каждым сезоном прогрессировали в разных турнирах, в том числе и в Лиге чемпионов.

Этот турнир, который возобновляется 7 августа, стал синей лентой, обозначающей их футбольное величие. Но, учитывая их возраст, возможно, мы уже стали свидетелями их последнего доминирования в Лиге чемпионов?

В последних 14 сезонах самого престижного клубного турнира Европы, с тех пор, как «Ливерпуль» по пенальти обыграл «Милан» в Стамбуле в 2005 году, Месси и Роналду побеждали, забивали или помогали своим командам добраться до финала в девяти случаях. Да, на двоих у них девять чемпионских медалей: пять у Роналду, четыре — у Месси. Эти монстры современного спорта забили на двоих 242 раза в турнире (у Роналду 128 голов, у Месси — 114).

Когда это нужно, они просто берут ситуацию под свой контроль. Чтобы обогнать их по общему количеству голов, нужно объединить следующих четырех игроков в списке величайших бомбардиров Лиги чемпионов: Рауль (71), Карим Бензема (64), Роберт Левандовски (64) и Руд ван Нистелрой (56).

Рекорды, как финалы и медали, обрушились на этих двоих, словно конфетти. Вот лишь несколько фактов.

— Месси забивал в 15 сезонах Лиги чемпионов, лишь на один сезон меньше, чем рекордный показатель Райана Гиггза.

— Роналду — единственный игрок, забивавший в трех финалах Лиги чемпионов.

— Каждый из них оформил восемь хет-триков в Лиге чемпионов.

— Удивительно, но Роналду не забил ни одного гола до своей 30-й игры в турнире. Чтобы достичь отметки в 100 мячей, ему понадобилось 144 игры, а Месси — 123.

Нужно признать, что вы можете использовать любую убедительную и актуальную статистику, чтобы попытаться доказать, что мы не увидим Роналду или Месси в следующих пяти финалах в Лиссабоне, Стамбуле, Санкт-Петербурге, Мюнхене или Лондоне.

Хотя Роналду часто говорил о том, что обладает не только крепким телом, но и столь же крепким менталитетом.

«Когда я только начинал, то думал, что к 35 годам буду на пенсии ловить рыбу на Мадейре», — признался португалец недавно. — «Все, чего я достиг, никогда не было моей самоцелью. Я могу уйти через сезон или играть до 40 лет. Все зависит от того, как я себя чувствую, от моей мотивации. С физической точки зрения проблем не будет. Я хорошо слежу за собой, и я абсолютно уверен, что смогу играть до 40 лет. Да, вечно оставаться на поле я не смогу, но я чувствую себя достаточно сильным, чтобы продолжать выигрывать важные трофеи».

Его слова можно доказать не только тем фактом, что он был ключевым игроком «Ювентуса» в том возрасте, когда Роналдо, Зинедин Зидан и Кака уже отправились на пенсию, но также тем, что он забил 35 голов во всех турнирах за сезон.

Месси? Он пока не выиграл ни одного трофея в этом сезоне. В подобном положении он оказывался лишь раз в карьере. При этом, конечно, мы говорим исключительно о клубных трофеях, ведь на личном уровне в ноябре он получил свой шестой «Золотой мяч». Его гений позволил ему забить 30 голов и сделать 26 результативных передач — впечатляющий показатель.

«Когда мы начинаем сезон, всегда говорим одно и то же: мы хотим выиграть все», — сказал он в середине сезона. — «Но, очевидно, я хочу выиграть Лигу чемпионов, потому что давно не становился ее победителем. В Риме, Ливерпуле и Турине мы осознали, что одно плохое выступление, даже если у вас есть преимущество, может привести к вылету. Также важно забивать голы, если хочешь выиграть Лигу чемпионов. Когда мы становились победителями, если я правильно помню, мы забивали в каждом выездном матче».

Я помню, как Лига чемпионов впервые опечалила Месси. Это было в сезоне 2005/06. Я взял у него интервью летом 2006 года и спросил о том, почему он потерял самообладание, когда Франк Райкард не выпустил его на поле в финале в Париже, хотя он помог команде достичь этого решающего матча. После финального свистка, когда его старшие партнеры праздновали завоевание трофея, Месси в беспомощной ярости умчался прочь. Он чувствовал жестокое обращение со стороны голландского тренера, хотя позже раскаялся, признав, что был незрелым.

«Если бог позволит, я дойду еще раз до финала и выиграю его», — сказал он мне.

И Месси сделал это, забив в двух финалах, а также дважды завоевав требл после побед в Риме и Берлине. Кроме того, он сыграл главную роль на «Уэмбли» в 2011 году, матч на котором до сих пор считается одним из самых эстетически красивых в истории финалов Лиги чемпионов.

Четырнадцать лет спустя боль вернулась. Проведя предпоследний матч «Барселоны» в Ла Лиге, Месси осознал, что поражение от «Осасуны» делает «Реал» чемпионом Испании.

После этого он сказал: «Большую часть этого сезона мы были нестабильны, слабы, а также проигрывали тем командам, которые были более голодными и более сильными, чем мы. Оппоненты с легкостью создавали моменты и забивали нам. Я уже говорил, что если мы продолжим в том же духе, то будет очень трудно выиграть Лигу чемпионов. На самом деле, если мы хотим получить этот трофей, нам придется радикально улучшиться. Если нет, мы можем просто дома проиграть "Наполи" и вылететь. Хорошо, что у нас есть перерыв, что Лига чемпионов фактически начнется с нуля, что ее можно выиграть всего за четыре матча. Но мы просто обязаны улучшиться и не бояться самокритики».

Такой вот сплоченный призыв, но не слова капитана, уверенного, что его команда сможет победить «Наполи», «Баварию», «Манчестер Сити» и «Атлетико».

Конечно, есть и другой сценарий, при котором нам улыбнется удача. Как в 2009 году, когда «Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед». Увидеть финал, в котором Месси и Роналду будут сражаться лицом к лицу — маловероятное событие. Нельзя сказать, что это невозможно, но шансы тают. В этом сезоне этого точно не произойдет, что подтвердила жеребьевка.

Тем не менее, если «Барселона» пройдет «Наполи», а «Ювентус» — «Лион», мы будем в нескольких шагах от противостояния Роналду против Месси в полуфинале Лиги чемпионов впервые за девять лет. Да, для этого нам нужно рассчитывать на пару сенсаций в четвертьфиналах: «Юве» должен выбить «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы или «Реал», а Месси обязан протащить «Барсу» мимо могущественной «Баварии».

Но как насчет повторения 2011 года? Боже, какой взрывной это был матч: «Барселона» выиграла у «Реала» 3:1, Месси забил величайший гол, Роналду разочаровался тактикой Жозе Моуринью и огромное количество споров в течение всего сезона.

Роналду против Месси, «Ювентус» против «Барселоны», 19 августа, стадион «Жозе Алваладе», Лиссабон. Хотели бы вы этого? Как вы думаете, каковы шансы увидеть эту игру? Если ее не будет, как вы думаете, мы когда-нибудь еще станем свидетелями противостояния двух величайших игроков всех времен в борьбе за Лигу чемпионов? Пока что мы можем только молиться. 0