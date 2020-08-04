ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Топ-5 героев сезона в Серии А

    Кто добился наибольших успехов прошедшего в Италии сезона?

    Футбол Серия A Футбол Италии Аталанта Интер Лацио Парма Ювентус Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Вся лентаСамое главное
    Иммобиле выиграл «Золотую бутсу»Топ-5 героев сезона в Серии А Антонио Конте может выиграть ЛЕ с «Интером»Топ-5 фаворитов Лиги Европы после карантина Джейдон СанчоТрансферный дайджест. 28 июля — 3 августа
  • 00:21
    • Рекорд Свечникова помог «Каролине» победить «Рейнджерс»
  • 00:06
    • Матчи еврокубков начнутся с минуты молчания
  • 21:58
    • Клубы РПЛ хотят смены главы лиги
  • 21:15
    • EA Sports заключила контракты с «Миланом» и «Интером»
  • 18:55
    • Санчо согласовал контракт с «МЮ» — СМИ
  • 18:30
    • Педро перенес операцию на плече
  • 18:16
    • Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
    Все новости спорта
    Иммобиле выиграл «Золотую бутсу»
    Иммобиле выиграл «Золотую бутсу»
  • 15 000
    • Уникальный кешбэк для новичковЗабрать!
    В минувшее воскресенье завершился сезон в итальянской Серии А. Называем пять главных счастливчиков минувшего розыгрыша.

    5. Деян Кулусевски («Парма»)

    Деян Кулусевски прекрасно вписался в контратакующий стиль «Пармы», чем помог команде претендовать на еврокубки, заняв девятое место. Кроме того, атакующий полузащитник не гнушался усиленно отрабатывать без мяча и тем самым доказал свою способность вырасти в топ-игрока.

  • Доминирование «Юве». Сможет ли «Интер» или «Милан» прервать гегемонию туринцев?
  • В следующем сезоне «старая синьора» может завоевать десятый титул подряд
  • 01/08/2020

    • Закономерно, что швед был быстро выкуплен «Ювентусом» за 35 млн евро у его родительского клуба «Аталанты» и возвращен «Крестоносцам» на оставшуюся часть сезона. Учитывая проблемы Федерико Бернардески и продолжающиеся травмы Дугласа Косты, его прибытие в Турин станет облегчением для Маурицио Сарри.

    4. Йосип Иличич («Аталанта»)

    Для человека, которого называют «основной осью» команды, Йосип Иличич нашел способ постоянно выступать на самом высоком уровне. В еще одной выдающейся кампании для «Аталанты» в минувшем розыгрыше, где та завоевала бронзовые медали, 32-летний нападающий выдал форму чуть ли не всей своей спортивной жизни.

    В прошлом сезоне словенец забил 12 голов в Серии А, но в этой добился еще большего, отличившись 15 результативными ударами. Это правда, что дружина Джана Пьеро Гасперини, безусловно, лучший пример команды, которую отмечает та гармония, что позволяет ей добиваться успех без явного лидера. Тем не менее, Иличич — тот исполнитель, которого тяжело заменить.

    3. Криштиану Роналду («Ювентус»)

    Криштиану Роналду отличился 31 голом, у него также шесть голевых передач и еще один скудетто в 35 лет. Одного этого достаточно, чтобы увидеть его в команде сезона. Добавьте к этому то, что в этом розыгрыше чемпионата португалец забил на 10 голов больше, чем в прошлом сезоне, и это поражает.

    Это означает, что в чемпионате Италии у звездного нападающего 52 гола в 64 поединках. Наставник Маурицио Сарри согласится с тем, что его команда находится не там, где он хотел бы, чтобы был «Ювентус» на своем пике, но пока «бьянконери» трансформируются и совершенствуются, Роналду взял на себя ответственность за то, чтобы они продолжали побеждать.

  • Его сравнивают с молодым Роналду. Кто такой Ферран Торрес, которого подпишет «Ман Сити»?
  • Ферран Торрес вскоре перейдет из «Валенсии» в «Манчестер Сити»
  • 02/08/2020

    • Когда вы смотрите на то, как классно показывает себя Пауло Дибала, а также добавите к этому то, что он все равно играет роль второй скрипки, а первой — как раз Роналду, это о чем-то говорит.

    2. Симоне Индзаги («Лацио»)

    Работа Джан Пьеро Гасперини в «Аталанте» в последние сезоны получила высокую оценку по всей Европе, и бергамаски снова превзошли ожидания в результате своих подвигов как внутри страны, так и в Европе, достигнув четвертьфинала Лиги чемпионов с первой попытки.

    5000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru 20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru

    Хотя, что Гасперини регулярно попадает в заголовки новостей за свою выдающуюся работу, один из его менее знаменитых коллег все-таки больше заслуживает звания тренера Серии А по итогам сезона. Этот человек — Симоне Индзаги из «Лацио». Тихо отодвинув первоначальную цель попасть в Лигу чемпионов, молодой тренер заставил «Орлов» мечтать об их первом скудетто спустя 20 лет.

  • Топ-5 фаворитов Лиги чемпионов после карантина
  • У кого лучшие шансы на успех после паузы?
  • 31/07/2020

    • Возглавив турнирную таблицу какое-то время в марте впервые за 10 лет, «бьянкочелести» необходимо было справиться с самой природой Серии А, где давно доминирует «Ювентус», чтобы выиграть скудетто. Римляне набрали обороты и были более чем готовы к битве с ожидаемым черно-белым препятствием на их пути, однако могущественная сила, которую они ожидали, материализовалась в той или иной форме.

    1. Чиро Иммобиле («Лацио»)

    В то время, как мы смотрим на статистику, в действительности Чиро Иммобиле превзошел сам себя. Он сравнялся с долговечным рекордом Серии А по голам от Гонсало Игуаина с 36 голами за один сезон, выиграв гонку бомбардиров в третий раз в карьере и стал третьим итальянцем, кто выиграл европейскую «Золотую бутсу».

  • Топ-5 фаворитов Лиги Европы после карантина
  • У кого лучшие шансы на успех после паузы?
  • Вчера

    • Он забивал голы каждые 88 минут в национальном первенстве вместе с восемью результативными передачами. Карантин действительно отрицательно повлиял на форму «Орлов», и можно только предполагать, сколько он мог забить, если бы сезон продолжался. Форвард «Лацио» провел поистине выдающийся сезон, и то, что его команде не удалось занять даже третье место, лишний раз показывает, насколько велико его достижение. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 28 июля — 3 августа
  • Вчера в 17:58
    •
  • Прогноз
  • «Брэнтфорд» — «Фулхэм»
  • 1.71
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Левандовски может выиграть первую Лигу чемпионов в этом сезоне
  • Топ-5 фаворитов Лиги чемпионов после карантина
    • 06:29 31/07/2020     Гвардиола не сумел удержать «Сити» на вершине
  • Топ-5 лузеров сезона в АПЛ
    • 06:11 29/07/2020     «Манчестер Сити»
  • Кто старое помянет. CAS раскрыл причины отмены еврокубкового бана «Манчестер Сити»
    • 20:04 29/07/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.99
  • Экспресс дня 4 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Брэнтфорд — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Торонто — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Айлендерс — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ванкувер — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 05:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Виннипег — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 01:45
    •  1.55
  • Прогноз на матч Вестерн Сидней — Перт Глори
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры