Топ-5 героев сезона в Серии А

В минувшее воскресенье завершился сезон в итальянской Серии А. Называем пять главных счастливчиков минувшего розыгрыша.

5. Деян Кулусевски («Парма»)

Деян Кулусевски прекрасно вписался в контратакующий стиль «Пармы», чем помог команде претендовать на еврокубки, заняв девятое место. Кроме того, атакующий полузащитник не гнушался усиленно отрабатывать без мяча и тем самым доказал свою способность вырасти в топ-игрока.

Закономерно, что швед был быстро выкуплен «Ювентусом» за 35 млн евро у его родительского клуба «Аталанты» и возвращен «Крестоносцам» на оставшуюся часть сезона. Учитывая проблемы Федерико Бернардески и продолжающиеся травмы Дугласа Косты, его прибытие в Турин станет облегчением для Маурицио Сарри.

4. Йосип Иличич («Аталанта»)

Для человека, которого называют «основной осью» команды, Йосип Иличич нашел способ постоянно выступать на самом высоком уровне. В еще одной выдающейся кампании для «Аталанты» в минувшем розыгрыше, где та завоевала бронзовые медали, 32-летний нападающий выдал форму чуть ли не всей своей спортивной жизни.

В прошлом сезоне словенец забил 12 голов в Серии А, но в этой добился еще большего, отличившись 15 результативными ударами. Это правда, что дружина Джана Пьеро Гасперини, безусловно, лучший пример команды, которую отмечает та гармония, что позволяет ей добиваться успех без явного лидера. Тем не менее, Иличич — тот исполнитель, которого тяжело заменить.

3. Криштиану Роналду («Ювентус»)

Криштиану Роналду отличился 31 голом, у него также шесть голевых передач и еще один скудетто в 35 лет. Одного этого достаточно, чтобы увидеть его в команде сезона. Добавьте к этому то, что в этом розыгрыше чемпионата португалец забил на 10 голов больше, чем в прошлом сезоне, и это поражает.

Это означает, что в чемпионате Италии у звездного нападающего 52 гола в 64 поединках. Наставник Маурицио Сарри согласится с тем, что его команда находится не там, где он хотел бы, чтобы был «Ювентус» на своем пике, но пока «бьянконери» трансформируются и совершенствуются, Роналду взял на себя ответственность за то, чтобы они продолжали побеждать.

Когда вы смотрите на то, как классно показывает себя Пауло Дибала, а также добавите к этому то, что он все равно играет роль второй скрипки, а первой — как раз Роналду, это о чем-то говорит.

2. Симоне Индзаги («Лацио»)

Работа Джан Пьеро Гасперини в «Аталанте» в последние сезоны получила высокую оценку по всей Европе, и бергамаски снова превзошли ожидания в результате своих подвигов как внутри страны, так и в Европе, достигнув четвертьфинала Лиги чемпионов с первой попытки.

Хотя, что Гасперини регулярно попадает в заголовки новостей за свою выдающуюся работу, один из его менее знаменитых коллег все-таки больше заслуживает звания тренера Серии А по итогам сезона. Этот человек — Симоне Индзаги из «Лацио». Тихо отодвинув первоначальную цель попасть в Лигу чемпионов, молодой тренер заставил «Орлов» мечтать об их первом скудетто спустя 20 лет.

Возглавив турнирную таблицу какое-то время в марте впервые за 10 лет, «бьянкочелести» необходимо было справиться с самой природой Серии А, где давно доминирует «Ювентус», чтобы выиграть скудетто. Римляне набрали обороты и были более чем готовы к битве с ожидаемым черно-белым препятствием на их пути, однако могущественная сила, которую они ожидали, материализовалась в той или иной форме.

1. Чиро Иммобиле («Лацио»)

В то время, как мы смотрим на статистику, в действительности Чиро Иммобиле превзошел сам себя. Он сравнялся с долговечным рекордом Серии А по голам от Гонсало Игуаина с 36 голами за один сезон, выиграв гонку бомбардиров в третий раз в карьере и стал третьим итальянцем, кто выиграл европейскую «Золотую бутсу».

Он забивал голы каждые 88 минут в национальном первенстве вместе с восемью результативными передачами. Карантин действительно отрицательно повлиял на форму «Орлов», и можно только предполагать, сколько он мог забить, если бы сезон продолжался. Форвард «Лацио» провел поистине выдающийся сезон, и то, что его команде не удалось занять даже третье место, лишний раз показывает, насколько велико его достижение. 0