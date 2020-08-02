Его сравнивают с молодым Роналду. Кто такой Ферран Торрес, которого подпишет «Ман Сити»?

Для 20-летнего невероятно талантливого и очень быстрого вингера настало время попробовать свои силы в новом клубе.
Выгодная сделка для «Сити»
«Валенсия» хотела бы получить за Феррана Торреса гораздо больше, но при этом в клубе осознавали, что через год он может уйти вообще бесплатно. Так что для «Манчестер Сити» это очень выгодная сделка.
Когда я встретился с Торресом в Валенсии на прошлой неделе, я спросил у него, изучает ли он языки. «Да, всегда нужно учить языки, потому что не знаешь, куда футбол приведет тебя завтра. Но, прежде всего, я учу английский, потому что он необходим в любой точке мира», — сказал футболист.
В «Валенсии» многие считали, что вокруг Торреса можно строить новую команду. Но, как это часто случается в этом клубе, в ситуацию вмешались политика и финансы. Переговоры по новому контракту затягивались, и клуб решил не рисковать — вместо этого он принял трансферное предложение от «Сити».
Торрес, родом из Фойса, который находится в шести милях на север от «Местальи», тепло отзывается о «Валенсии» и не скажет плохого слова в адрес клуба, к которому присоединился в семилетнем возрасте.
Он вспоминает, как впервые надевал форму «Валенсии»: «Помню, как надел футболку и подошел к зеркалу, глядя на себя в изумлении. Я смотрел на себя и говорил: "Как я сюда попал?". Это был особенный момент. В конце концов это команда из моих родных мест и это команда, которая дала мне все».
Но теперь Торрес понимает, что пришло время покинуть клуб: «Я амбициозен как игрок. Я хочу побеждать и побеждать. Со временем понимаешь, что становишься лучше, и хочешь принимать более сложные испытания, окунуться в новую среду. Думаю, что я готов сделать это. Я старюсь быть лучшим и верить в себя. Если сам не веришь в то, что ты лучший, то никто не поверит в тебя».
Как Торрес добрался до первой команды «Валенсии»?
Его навыки и скорость были очевидны для всех с того момента, как он присоединился к «Валенсии» еще мальчишкой. Подобной Лионелю Месси и Криштиану Роналду он играл в юношеских команды с ребятами, которые были старше его почти всегда минимум на пару лет.
«Мне приходилось очень непросто из-за физических различий. Я был крошечным по сравнению с некоторыми парнями. В 14-15 лет мне было тяжело играть против 17-18 летних. Было сложно смириться с чувством, что я не мог побеждать, не мог сделать то, что мне хотелось сделать. Было настолько трудно, что доходило до слез», — рассказывает Торрес.
Он получил известие о том, что попал в состав первой команды «Валенсии», когда играл за сборную Испании на чемпионате мира U-17 в Индии. 16 декабря того же года, дебютировав в матче против «Эйбара», он стал первым футболистом Ла Лиги, который родился в 2000-х.
Главные сильные стороны
Игра Торреса основана на невероятной скорости, превосходном контроле мяча и непредсказуемости в атаке. Он современный вингер, но также может играть на позиции инсайда. Ферран отлично меняет темп, он мощный, устойчивый с мячом в ногах и сильный в воздухе.
Его сравнивают с молодым Криштиану Роналду. Именно португальца Торрес называл своим основным ориентиром — «не только из-за того, как он играет в футбол, но и из-за того, какой он за пределами футбола». «Это достойно восхищения, я хотел бы идти по его пути», — добавил Торрес.
Конечно, Ферран еще не сформировался полностью, как игрок, но он очень близок к этому, несмотря на свой юный возраст. Директор академии «Валенсии» Хосе Хименес называет его «совершенным футболистом».
Возможно, его главное достоинство — это футбольный инстинкт. «Чаще я делаю что-то инстинктивно, чем сознательно, — говорит Торрес, — Если под этим вы подразумеваете понимание, то, наверное, так и есть. Однако я никогда не думал о том, что собираюсь сейчас делать, а просто делал».
Что ему нравится за пределами поля?
Торреса в Валенсии будет не хватать не только команде, но и фанатам, которые обожают его.
«Для многих фанатов вы являетесь эталоном. Они проводят время, фотографируясь с вами, и это также следует уважать. Так что я трачу на них столько времени, сколько необходимо», — сказал Торрес.
До недавнего времени Торрес еще жил со своим отцом в Фойосе, но уже купил себе квартиру в Валенсии. Вспоминая свое детство, вингер понимает, что работа в огороде у его дедушки была одним из тех моментов, которые воспитали его. «Хотя это и не имеет ничего общего с футболом, это помогло мне стать тем, кем я являюсь сейчас», — сказал он.
Самые близкие друзья зовут его Ферри. «У меня есть четыре близких друга, которые рядом со мной на протяжении почти всей моей жизни. Мы всегда поддерживаем связь, и вместе с ними я делаю практически все. Когда я что-то делаю плохо, они говорят мне об этом, когда делаю хорошо — они рядом, чтобы поздравить меня. Но больше всего я им благодарен, когда они говорят, что я где-то поступил неправильно».
Торрес также любит двух своих собак — 11-летнего андалузского поденко по кличке Минни и 12-летнюю чехословацкую волчью собаку по кличке Ллуна.
«Они — это все для меня и моей сестры. Мы не могли бы жить без них. Они много лет со мной и прожили все важные моменты моей жизни», — говорит Ферран.
В настоящее время нет слухов о каком-либо романе Торреса. Главной женщиной в его жизни на данном этапе является его сестра Аранча, которая старше его на шесть лет.
«Это правда, что я открыт со своей сестрой больше, чем с кем-либо. Она тот человек, которому я могу доверять. Я говорю ей все, о чем думаю в тот или иной момент. Ей приходилось пройти через очень трудные времена. У нее своя карьера, степень магистра.
Я думаю, что причина, по которой я так хорошо с ней общаюсь, заключается в том, что она знает, как не давить на меня. Я знаю, что если мне что-то нужно, то я могу пойти к ней. Она никогда не спросит первой, но когда у меня возникают какие-то сомнения, я всегда обращусь к ней», — рассказывает Торрес.
«У нас обоих на лодыжках есть татуировка — якорь со словами "я отказываюсь тонуть". Мы пережили трудные времена вместе, мы всегда справлялись с этим и двигались вперед», — говорит Торрес.
Я спросил его, почему тату на английском. «Не знаю, — ответил он, — Думаю, что на английском смотрится лучше». 0