Его сравнивают с молодым Роналду. Кто такой Ферран Торрес, которого подпишет «Ман Сити»?

У него были предложения от «Ювентуса», «Баварии» и «Боруссии» Дортмунд, ему звонили из «Реала», «Барселоны», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Но теперь «Сити» готов оформить сделку и заплатить за Феррана Торреса 25 миллионов евро плюс 12 миллионов в качестве бонусов.

Для 20-летнего невероятно талантливого и очень быстрого вингера настало время попробовать свои силы в новом клубе.

Выгодная сделка для «Сити»

«Валенсия» хотела бы получить за Феррана Торреса гораздо больше, но при этом в клубе осознавали, что через год он может уйти вообще бесплатно. Так что для «Манчестер Сити» это очень выгодная сделка.

Когда я встретился с Торресом в Валенсии на прошлой неделе, я спросил у него, изучает ли он языки. «Да, всегда нужно учить языки, потому что не знаешь, куда футбол приведет тебя завтра. Но, прежде всего, я учу английский, потому что он необходим в любой точке мира», — сказал футболист.

В «Валенсии» многие считали, что вокруг Торреса можно строить новую команду. Но, как это часто случается в этом клубе, в ситуацию вмешались политика и финансы. Переговоры по новому контракту затягивались, и клуб решил не рисковать — вместо этого он принял трансферное предложение от «Сити».

Ферран Торрес globallookpress.com

Торрес, родом из Фойса, который находится в шести милях на север от «Местальи», тепло отзывается о «Валенсии» и не скажет плохого слова в адрес клуба, к которому присоединился в семилетнем возрасте.

Он вспоминает, как впервые надевал форму «Валенсии»: «Помню, как надел футболку и подошел к зеркалу, глядя на себя в изумлении. Я смотрел на себя и говорил: "Как я сюда попал?". Это был особенный момент. В конце концов это команда из моих родных мест и это команда, которая дала мне все».

Но теперь Торрес понимает, что пришло время покинуть клуб: «Я амбициозен как игрок. Я хочу побеждать и побеждать. Со временем понимаешь, что становишься лучше, и хочешь принимать более сложные испытания, окунуться в новую среду. Думаю, что я готов сделать это. Я старюсь быть лучшим и верить в себя. Если сам не веришь в то, что ты лучший, то никто не поверит в тебя».

Как Торрес добрался до первой команды «Валенсии»?

Его навыки и скорость были очевидны для всех с того момента, как он присоединился к «Валенсии» еще мальчишкой. Подобной Лионелю Месси и Криштиану Роналду он играл в юношеских команды с ребятами, которые были старше его почти всегда минимум на пару лет.

«Мне приходилось очень непросто из-за физических различий. Я был крошечным по сравнению с некоторыми парнями. В 14-15 лет мне было тяжело играть против 17-18 летних. Было сложно смириться с чувством, что я не мог побеждать, не мог сделать то, что мне хотелось сделать. Было настолько трудно, что доходило до слез», — рассказывает Торрес.

Он получил известие о том, что попал в состав первой команды «Валенсии», когда играл за сборную Испании на чемпионате мира U-17 в Индии. 16 декабря того же года, дебютировав в матче против «Эйбара», он стал первым футболистом Ла Лиги, который родился в 2000-х.

Главные сильные стороны

Игра Торреса основана на невероятной скорости, превосходном контроле мяча и непредсказуемости в атаке. Он современный вингер, но также может играть на позиции инсайда. Ферран отлично меняет темп, он мощный, устойчивый с мячом в ногах и сильный в воздухе.

Ферран Торрес globallookpress.com

Его сравнивают с молодым Криштиану Роналду. Именно португальца Торрес называл своим основным ориентиром — «не только из-за того, как он играет в футбол, но и из-за того, какой он за пределами футбола». «Это достойно восхищения, я хотел бы идти по его пути», — добавил Торрес.

Конечно, Ферран еще не сформировался полностью, как игрок, но он очень близок к этому, несмотря на свой юный возраст. Директор академии «Валенсии» Хосе Хименес называет его «совершенным футболистом».

Возможно, его главное достоинство — это футбольный инстинкт. «Чаще я делаю что-то инстинктивно, чем сознательно, — говорит Торрес, — Если под этим вы подразумеваете понимание, то, наверное, так и есть. Однако я никогда не думал о том, что собираюсь сейчас делать, а просто делал».

Что ему нравится за пределами поля?

Торреса в Валенсии будет не хватать не только команде, но и фанатам, которые обожают его.

«Для многих фанатов вы являетесь эталоном. Они проводят время, фотографируясь с вами, и это также следует уважать. Так что я трачу на них столько времени, сколько необходимо», — сказал Торрес.

До недавнего времени Торрес еще жил со своим отцом в Фойосе, но уже купил себе квартиру в Валенсии. Вспоминая свое детство, вингер понимает, что работа в огороде у его дедушки была одним из тех моментов, которые воспитали его. «Хотя это и не имеет ничего общего с футболом, это помогло мне стать тем, кем я являюсь сейчас», — сказал он.

Ферран Торрес globallookpress.com

Самые близкие друзья зовут его Ферри. «У меня есть четыре близких друга, которые рядом со мной на протяжении почти всей моей жизни. Мы всегда поддерживаем связь, и вместе с ними я делаю практически все. Когда я что-то делаю плохо, они говорят мне об этом, когда делаю хорошо — они рядом, чтобы поздравить меня. Но больше всего я им благодарен, когда они говорят, что я где-то поступил неправильно».

Торрес также любит двух своих собак — 11-летнего андалузского поденко по кличке Минни и 12-летнюю чехословацкую волчью собаку по кличке Ллуна.

«Они — это все для меня и моей сестры. Мы не могли бы жить без них. Они много лет со мной и прожили все важные моменты моей жизни», — говорит Ферран.

В настоящее время нет слухов о каком-либо романе Торреса. Главной женщиной в его жизни на данном этапе является его сестра Аранча, которая старше его на шесть лет.

«Это правда, что я открыт со своей сестрой больше, чем с кем-либо. Она тот человек, которому я могу доверять. Я говорю ей все, о чем думаю в тот или иной момент. Ей приходилось пройти через очень трудные времена. У нее своя карьера, степень магистра.

Я думаю, что причина, по которой я так хорошо с ней общаюсь, заключается в том, что она знает, как не давить на меня. Я знаю, что если мне что-то нужно, то я могу пойти к ней. Она никогда не спросит первой, но когда у меня возникают какие-то сомнения, я всегда обращусь к ней», — рассказывает Торрес.

«У нас обоих на лодыжках есть татуировка — якорь со словами "я отказываюсь тонуть". Мы пережили трудные времена вместе, мы всегда справлялись с этим и двигались вперед», — говорит Торрес.

Я спросил его, почему тату на английском. «Не знаю, — ответил он, — Думаю, что на английском смотрится лучше». 0