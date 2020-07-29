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    Кто старое помянет. CAS раскрыл причины отмены еврокубкового бана «Манчестер Сити»

    Как манчестерскому клубу удалось избежать наказания за нарушение ФФП

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    «Манчестер Сити»
    «Манчестер Сити»
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    13 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию «Манчестер Сити» на двухлетнее отстранение от еврокубков, наложенное решением УЕФА за нарушения финансового фейр-плей. Автор The Guardian Дэвид Конн рассказывает, как «Сити» удалсь избежать наказания.
    Выводы, которые привели к тому, что Следственная палата по финансовому контролю за клубами УЕФА (CFCB) постановила, что «Манчестер Сити» виновен в «серьезном нарушении» правил финансового фэйр-плей, и наложил на клуб двухлетний запрет на участие в Лиге чемпионов, наконец, были обнародованы в решении Спортивного арбитражного суда (Cas), который отменил решения CFCB.

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    • В ходе своих расследований и слушаний CFCB обнаружила, что «Объединенная группа Абу-Даби» (ADUG), компания, через которую шейх Мансур из правящей семьи Абу-Даби владеет «Сити», финансировала выплаты клубу в 2012 и 2013 годах, составлявшие 15 миллионов фунтов стерлингов в год, которые были зарегистрированы в Футбольной ассоциации Англии и в УЕФА в качестве выплат от независимого спонсора — телекоммуникационной компании «Этисалат».

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    Тем не менее, коллегия из трех европейских юристов Спортивного арбитражного суда приняла решение большинством голосов 2:1, что она не будет рассматривать законность этих платежей компании «Этисалат», поскольку они были сделаны более чем за пять лет до мая 2019 года,когда CFCB предъявил обвинения «Сити», поэтому «срок давности по ним истек».

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    • Правила УЕФА для Следственной палаты по финансовому контролю за клубами, члены которой назначаются для контроля за соблюдением ФФП, гласят, что «судебное преследование запрещено спустя пять лет» за все нарушения правил финансового фэйр-плей.

    Старшие европейские юристы в Судебной палате CFCB и опытные ученые, бывшие политики и руководители в следственной палате, считали май 2014 года датой, когда «Сити» совершил нарушение.

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    Именно тогда «Сити» договорился об урегулировании ФФП с УЕФА, основываясь на отчетах клуба о своих финансах, в том числе о том, что «Этисалат», ближневосточный телекоммуникационный гигант со штаб-квартирой в Абу-Даби, сам заплатил спонсорскую помощь.

    Фактически, как говорится в решении, судебная палата обнаружила, что «Объединенная группа Абу-Даби» профинансировала платежи, и что: «Руководство "Манчестер Сити" хорошо понимало, что платежи… сделанные [третьей стороной от имени "Объединенной группы Абу-Даби"] были сделаны в качестве долевого финансирования , а не в качестве платежей спонсору за счет подлинных спонсорских обязательств ».

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    • В решении отмечается, что, хотя «Сити» и «Этисалат» договорились о спонсорской сделке в принципе в 2012 году, фактический договор был заключен только в январе 2015 года, и было заявлено, что он вступает в силу ретроспективно, с 1 февраля 2012 года.

    В публичных заявлениях на протяжении всего процесса «Сити» обвинял членов судебной и следственной палат CFCB, и УЕФА в предвзятости к клубу, утверждая, что они проигнорировали «неопровержимые доказательства».

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    Решение Спортивного арбитражного суда не делает никаких предположений о предвзятости и утверждает, что «УЕФА ни в коем случае не выдвигал необоснованных обвинений против "Манчестер Сити". Как также признал "Манчестер Сити", имелось законное основание для судебного преследования клуба».

    В решении суда также содержится необычайное откровение о том, что председатель комиссии Спортивного арбитражного суда Руи Ботику Сантуш, португальский адвокат, был рекомендован туда руководством «Сити».

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    • В правилах кассационной жалобы говорится, что каждая сторона выбирает одного арбитра, а затем председателя комиссии выбирает председатель собственной кассационной коллегии Спортивного арбитражного суда.

    Пока не было дано никакого объяснения, почему «Сити» выдвинул кандидатуру председателя для этого дела, хотя в решении отмечается, что УЕФА не возражал.

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    Некоторые европейские спортивные юристы, в разговоре с Guardian, подвергли сомнению независимость члена комиссии, назначенного «Сити» — Эндрю Макдугалла, партнера в международной юридической фирме «White and Case».

    Макдугалл был председателем операционного совета своей фирмы по Европе, Ближнему Востоку и Африке в 2016–2018 годах, в состав которого входит офис в Абу-Даби.

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    • Этот офис называет в числе своих клиентов «Этисалат» и авиакомпанию «Этихад» в Абу-Даби, спонсорство которой также занимало центральное место в этом деле, а также несколько государственных предприятий Абу-Даби.

    Правила Спортивного арбитражного суда гласят, что «арбитры должны быть независимыми, [не имея] никакой конкретной связи ни с одной из сторон». Нет никаких предположений о фактической предвзятости со стороны любого из назначенных «Сити» арбитров.

    Подразумевается, что позиция «Сити» заключается в том, что сам Макдугалл не действовал в пользу этих компаний в Абу-Даби, хотя это делала его фирма, и что руководство клуба рекомендовала его из-за его сильной репутации юриста.

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    • Представители УЕФА не ответили на вопрос о том, выдвигали ли он какие-либо возражения против назначения Макдугалла. Сам Макдугалл отказался отвечать на вопросы Guardian о том, не было ли у него явного конфликта интересов при рассмотрении дела.

    Кандидатом от УЕФА был Ульрих Хаас, немецкий профессор права, базирующийся в Цюрихе, регулярно и давно выступающий арбитром на коллегиях Спортивного арбитражного суда.

    Утверждения, касающиеся спонсорской поддержки «Этихад», были основаны на собственной внутренней электронной переписке «Сити», опубликованной в виде «утечек» в немецком журнале Der Spiegel в ноябре 2018 года, что побудило следственную палату CFCB обратиться к «Сити» за разъяснениями.

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    • В письмах содержалось три сообщения от тогдашнего финансового директора «Сити» Хорхе Чумильяса к исполнительному директору клуба Саймону Пирсу, в котором указывалось, что в 2012-13, 2013-14 и 2015-16 гг. прямое финансирование со стороны «Этихад» составляло всего 8 млн. фунтов стерлингов, а остальное финансирование пришло от «Объединенной группы Абу-Даби» (ADUG), что составило 59,5 млн фунтов стерлингов в 2015-16 гг.

    К одному письму к Пирса прилагались спонсорские счета, согласно которым с «Этихада» взималось только 8 миллионов фунтов стерлингов.

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    • Было установлено, что «Сити» не смогли сотрудничать с расследованиями CFCB и даже препятствовали им, но сотрудничество с комиссией Спортивного арбитражного суда было более ширим, причем руководители, включая Пирса, предоставили доказательства и выступили в качестве свидетелей, настаивая на том, что «Этихад» финансировал всю спонсорскую помощь.

    Сам шейх Мансур также предоставил письмо, в котором говорилось: «Я не уполномочивал "Объединенную группу Абу-Даби" производить какие-либо платежи "Этихаду", "Этисалату" или любому из их филиалов в связи с их спонсорством Манчестер Сити».

    На основании дополнительных доказательств, которые она рассмотрела, комиссия Спортивного арбитражного суда установила, что вина «Этихад» «не установлена».

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    • В решении указывается, что 9 марта этого года девять других клубов Английской Премьер-лиги написали в адрес Спортивного арбитражного суда, выступив против любой попытки Сити добиться «отсрочки исполнения», позволяющей им играть в Европе в следующем сезоне, если слушание апелляции будет отложено.

    Клубами были «Арсенал», «Бернли», «Челси», «Лестер», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон». Но через три недели «Сити» сказал Спортивному арбитражному суду, что не просил отсрочки наказания. CAS согласился с «Сити», что претензии клубов были «спорными». 0

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