«Лучше поздно, чем никогда». Футбольный мир реагирует на наказание «Ман Сити»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил английский клуб «Манчестер Сити» на два года от участия в еврокубках и оштрафовал на 30 миллионов евро. Причиной такого решения стали махинации «горожан» со спонсорским контрактом стадиона «Этихад» и невыполнение условий финансового fair play.

«Мы еще им покажем»

По сообщениям английских СМИ, уже в течение часа после решения УЕФА представители «Манчестер Сити» разослали футболистам текстовые сообщения с просьбой прийти на собрание с исполнительным директором клуба Ферраном Сориано.

На встрече Сориано проинформировал игроков о планах «Сити» после отстранения от матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Наставник «Сити» Хосеп Гвардиола также провел беседу с игроками, постаравшись укрепить боевой дух в коллективе.

«Теперь, как никогда, мы должны показать всем, что "Манчестер Сити" — это не про деньги, а про талант», — заявил тренер игрокам.

По данным The Athletic, настроение в раздевалке «Сити» было откровенно вызывающим.

«Если УЕФА не любит нас, к черту, мы им покажем», — примерно такой фразой можно охарактеризовать командный настрой «горожан».

Какие последствия для Англии?

Разумеется, вердикт УЕФА произвел в футбольном мире эффект разорвавшейся бомбы. Известный английский футболист и комментатор Гари Линекер был поражен решением УЕФА, в то время как его подписчики не забыли немного потроллить Пепа Гвардиолу.

«Манчестер Сити» отстранен УЕФА на два года. Интересно, сохранит ли Англия четыре команды в Лиги чемпионов? — задался вопросом Линекер.

Fifth place in Premier League should get a Champions League spot if Man City's ban stands.

That's based on how other teams benefited to qualify from Italy for the Europa League this season after AC Milan removed itself over FFP https://t.co/GLfBse5QZ7 https://t.co/WFRJyYPqMp — Rob Harris (@RobHarris) February 14, 2020

«Команда, которая займет пятое место в Премьер-лиге, должна попасть в Лигу чемпионов», — успокоил Линекера журналист AP Global Sports Роб Харрис.

Тем временем бывший защитник «МЮ», а теперь телевизионный эксперт Рио Фердинанд устроил в социальных сетях небольшой шторм своей едкой реакцией на новости о проблемах заклятых соперников «красных дьяволов».

Клопп в шоке, Зидан напрягся

Не оставили без внимания произошедшее и главные соперники «Манчестер Сити» в чемпионате Англии и Лиге чемпионов.

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп, который уже почти гарантировал своей команде чемпионство в этом сезоне, но все еще может сразиться с «Сити» за победу в Лиге чемпионов, признался, что шокирован наказанием «горожан».

Это настоящий шок. Просто «вау». Я могу говорить только о футболе. Они добились исключительных результатов на футбольном поле. Об остальном я ничего не знаю. Ты веришь людям, с которыми работаешь. Я по-настоящему сочувствую им, Пепу и футболистам, но как есть — так есть. Они могут подать апелляцию, так что посмотрим, что будет дальше. Очевидно, это серьезная ситуация. Но то, как они играли в футбол, было потрясающе и навсегда таковым останется. Юрген Клопп

Klopp after hearing Pep Guardiola Man City are banned from the Champions League. #UEFA #ManchesterCity pic.twitter.com/CYVSfNQodR — Adil (@Adil_Certi) February 14, 2020

А главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, подопечным которого предстоит сыграть с «Манчестер Сити» в 1/8 финала главного европейского кубка, считает, что наказание мотивирует манчестерский клуб «хлопнуть дверью» в Лиге чемпионов.

Я не знаю, что изменится в Европе, но это точно никак не повлияет на наши две встречи. «Манчестер Сити» — всё ещё сильная и конкурентоспособная команда, соперник, с которым будет очень сложно. Из-за произошедшего у них будет огромная мотивация [в 1/8 финала ЛЧ]. Я не буду вдаваться в подробности того, что произошло. У соперника появится дополнительная мотивация Зинедин Зидан

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета, который в течение трех сезонов работал ассистентом Пепа Гвардиолы, разумеется, выступил со словами поддержки.

Это очень сложная ситуация. Я хочу лучшего для «Манчестер Сити», для Пепа, для игроков. Желаю им всего только хорошего и позитивного. Микель Артета

Наставник «канониров» находится в двойственном положении, ведь наказание «Манчестер Сити» может подарить его команде путевку в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Manchester City banned from the Champions League for the next two seasons ❌ pic.twitter.com/ue5nRWwsnv — ESPN FC (@ESPNFC) February 14, 2020

Лишение очков и чемпионства?

Помимо наказания в еврокубках, «Сити» могут ждать и санкции за нарушение финансового фэйр-плей в чемпионате Англии, например снятие очков.

Это особенно заинтересовала наставника «Тоттенхэма» Жозе Моуринью. В 2018 году «Манчестер Юнайтед» под руководством португальца завершил сезон на втором месте АПЛ вслед за «горожанами».

На самом деле я ни минуты не потратил на то, что там анализируют ФИФА и УЕФА, это их работа. Хотел бы узнать, станет ли чемпионом команда, занявшая второе место в 2018 году? Да или нет? Это было бы интересно. Впрочем, шутки в сторону. Я просто спокойно жду. Четвертое или пятое место, я просто думаю о том, чтобы мы выступили как можно лучше. Жозе Моуринью

Более того, газета Daily Mail утверждает, что «Манчестер Сити» грозит потеря чемпионского титула 2014 года, если в ходе отдельного расследования АПЛ нарушения подтвердятся.

Хотя официальной информации не поступало, предполагается, что Премьер-лига изучит период с 2012 по 2016 год, поскольку именно тогда, как утверждает УЕФА, «Ман Сити» завышал спонсорские доходы.

«Манчестер Сити» разбежится?

По данным ESPN, наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опасается, что отстранение «горожан» от матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы для некоторых игроков станет весомым поводом сменить команду.

Кроме того, клубу придётся изменить финансовую политику и сократить бюджет, что может повлечь за собой продажу ведущих игроков, таких как Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро и Кевин де Брёйне.

Английский тренер Сэм Эллардайс считает, что и сам Гвардиола не задержится в Англии,, тем более, что каталонцы давно ждут в «Ювентусе», который выступает сейчас довольно нестабильно.

«Если взглянуть на Пепа, то он всех удивил, когда покинул "Барселону". Он родом из Барселоны, вырос там, выступал, тренировал молодежь, возглавил главную команду, регулярно побеждал в Лиге чемпионов, Ла Лиге, а затем такой: "Бах! Я беру год отдыха".

Пеп решил, что следующим приключением будет Германия. Удивительно в нем еще и то, что он мог разговаривать по-немецки. Он ушел, научился говорить по-немецки и, когда уже приехал туда, знал, как общаться, что очень важно, если едешь за границу.

Там он провел три сезона и приехал в "Манчестер Сити". Он провел несколько замечательных лет в "Манчестер Сити", и Италия — еще один вызов. То есть ситуация выглядит так: "Мне нужно поехать в Италию, бросить себе вызов и показать им, что я могу сделать в этой стране".

Это очень масштабно с футбольной точки зрения, поэтому этот вызов проходит по линии, похожей на ту, по которой шел Жозе Моуринью.

Португалия, "Челси", "Милан", "Реал", а теперь Жозе вернулся туда, где больше всего хотел быть, в Премьер-лигу. Будет грустно потерять Гвардиолу, потому что он очень много привнес в Премьер-лигу в свое время», — сказал Эллардайс Daily Mirror.

Ранее сообщалось, Гвардиола следующим летом рассмотрит вариант с уходом из клуба. Контракт специалиста с клубом рассчитан до лета 2021 года.

Pep Guardiola on his way out of Manchester, after finding out about Man City’s champions league ban.

pic.twitter.com/kV9DvEVXXM — Bhavs (@bhavss14) February 14, 2020

«Лучше поздно, чем никогда»

Впрочем, не все сочувствуют «Манчестер Сити». Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас давно выступает против «клубов, принадлежащих государствам» и надеется, что вслед за «Сити» будет наказан и ПСЖ.

Лучше поздно, чем никогда. Наконец-то УЕФА принимает решительные меры. Введение финансового фэйр-плей и наказание за «финансовый допинг» имеют важное значение для будущего футбола. Хавьер Тебас

Во Франции, между тем, к новостям о еврокубковом бане английского клуба отнеслись насторожено. Гендиректор Французского национального института спорта и физической культуры Ялуз Гани считает санкции УЕФА несколько опрометчивыми.