«Манчестер Сити» исключен из еврокубков. Как это отразится на клубе?

Пеп покинет «Сити»?

В последние недели главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола неоднократно отвечал на вопросы о своем будущем. Он заявлял о том, что был бы не против продлить свой контракт с клубом, который истекает в 2021 году. Тем не менее, Гвардиола при этом регулярно выражал свое доверие руководству «Ман Сити», когда тренера заверяли в том, что нет никаких оснований для претензий в отношении клуба со стороны УЕФА.

Чувствует ли Гвардиола разочарование тем, как все сложилось в итоге? Ответить на этот вопрос невозможно. Однако будет справедливым предположить, что у Гвардиолы вполне могут возникнуть проблемы с мотивацией после двух подряд чемпионских титулов в АПЛ с фантастическим количеством набранных очков, а также после того, как «Сити» стал первой командой, которая выиграла все три внутренних трофея в Англии в одном сезоне.

Пеп Гвардиола globallookpress.com

Если «Ман Сити» выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне, Гвардиола может уйти в любом случае. При таком раскладе невозможно представить, чтобы он остался. Слухи постоянно связывают его с интересом со стороны «Ювентуса», и наверняка появятся еще какие-то альтернативные вызовы. Так что будущее Гвардиолы в «Сити», похоже, будет зависеть от того, насколько успешной будет апелляция клуба.

Что насчет игроков?

Мы знаем, что ветеран Давид Сильва точно покинет клуб в конце сезона. Однако количество игроков, контракты которых истекут еще до того, как «Сити» вернется в Лигу чемпионов, не может не вызывать беспокойство.

Первым в этом списке идет нападающий Серхио Агуэро. Его контракт завершится в 2021 году. В это же время истечет соглашение Лероя Сане, а контракты Джона Стоунза и Николаса Отаменди рассчитаны до лета 2022 года.

Серхио Агуэро globallookpress.com

А что насчет множества звезд, контракт которых будет действовать и после 2022 года — Кевина де Брюйне, Эдерсона, Бернарду Силвы, Рахима Стерлинга и Рияда Мареза?

Если Гвардиола покинет «Сити», то довольно очевидным будет то, что еще несколько игроков последуют его примеру. Все это приведет к тому, что «Сити» придется запускать грандиозную перестройку.

Каковы финансовые последствия?

Как ни странно, но это наименее важный аспект. Все знают, что у «Сити» есть богатые владельцы. Всем известно, что «Манчестер Юнайтед» испытывает трудности с тем, чтобы пробиться в Лигу чемпионов в последние годы. «Арсенал» пропустил в главном клубном турнире Европы три сезона подряд. «Челси» не играл там в прошлом сезоне, а «Ливерпуль» не проходил в ЛЧ совсем недавно — в 2015 году.

Да, клуб потеряет несколько миллионов фунтов. Однако это не ударит по нему так сильно.

Возможно, самой большой проблемой станет потеря возможности заработать очки в таблицу коэффициентов. Это будет значить то, что, когда «Ман Сити» вернется, они будут посеяны при жеребьевке ниже, чем им хотелось бы, так что им будет сложнее проходить дальше.

Это конец эпохи?

Если эта ситуация приведет к уходу Гвардиолы из «Манчестер Сити», то, конечно, это ознаменует собой конец эпохи.

Однако в футболе эпохи приходят и уходят. Когда бы Гвардиола ни покинул «Сити», у клуба должен быть план по перестройке. И это не изменится даже при том условии, что подписать игроков без Лиги чемпионов будет гораздо сложнее.

Куда большей проблемой является ущерб для репутации «Манчестер Сити». С увольнения Марка Хьюза в 2009 году «Манчестер Сити» гордится тем, что делает все правильно. Они верят, с определенными «но», в то, что у них есть хорошая репутация. И если вердикт УЕФА останется в силе, он ударит по всей той хорошей работе, которую они провели.

Шейх Мансур ESPN

Теперь на них будут смотреть, как на клуб, который обманным способом проложил себе путь к трофеям. И это нанесет ущерб репутации шейха Мансура и председателя клуба Халдуна Аль-Мубарака. И последствия могут быть весьма захватывающими.

Так что же они сделали?

По сути, они скрыли ряд платежей. Эти платежи были предназначены либо для частных лиц, либо для того, чтобы раздуть спонсорские сделки, что позволяло клубу соблюдать правила финансового фэйр-плей.

Лого «Ман Сити» globallookpress.com

Эти данные стали достоянием организации Football Leaks, которая передала тысячи конфиденциальных электронных писем в немецкий журнал Der Spiegel.

Руководство «Сити» утверждало, что клуб стал жертвой незаконного взлома данных со стороны людей, у которых было явное намерение нанести ущерб репутации «Сити». Они также сказали, что электронные письма, которые использовались для основы расследования, были использованы вне контекста. И они продолжают стоять на этом.

Пятое место в АПЛ теперь даст путевку в ЛЧ?

Пока не до конца ясно, что произойдет, если «Сити» исключат, но если УЕФА решит сохранить четыре команды в ЛЧ для Англии, а возможность попасть в турнир получит команда, располагающаяся на пятом месте, то начнется захватывающая битва.

Перед этими выходными у «Челси» было лишь 2 очка преимущества над «Шеффилд Юнайтед», который располагается на пятой строчке. В свою очередь «Шеффилд Юнайтед» и «Кристал Пэлас, который идет четырнадцатым, разделяют всего 9 очков. У того же "Арсенала", который уже отчаялся вернуться в ЛЧ, теперь есть шанс снова побороться за путевку в главный клубный турнир Европы. 0