ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Шанс для «Ливерпуля» и «МанСити», сомнения — для «Барсы»

    Как зима повлияла на расклады в Лиге чемпионов?

    Футбол Лига чемпионов Манчестер Сити Ливерпуль Футбол Англии Барселона Реал Мадрид Футбол Испании Ювентус Футбол Италии Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Вся лентаСамое главное
    Гвардиола продолжает очередной поход «Сити» за Кубком чемпионовШанс для «Ливерпуля» и «МанСити», сомнения — для «Барсы» Маскоты ЧМ-2020Франция против Норвегии, Вирер против Экхофф и аутсайдеры-россияне Жозе МоуриньюЖозе 2.0. Остается ли Моуринью «Особенным»?
  • 23:00
    • В динамовском дерби сильнее оказались белорусы
  • 22:47
    • Названы самые высокооплачиваемые футболисты АПЛ
  • 22:18
    • «Витязь» в овертайме переиграл «Сочи»
  • 22:17
    • «Авангард» по буллитам обыграл «Ак Барс»
  • 22:02
    • «Йокерит» добыл тяжелую победу над «Трактором»
  • 22:00
    • СКА обыграл «Амур», одержав шестую победу подряд
  • 21:49
    • ЦСКА разгромил «Торпедо»
    Все новости спорта
    Гвардиола продолжает очередной поход «Сити» за Кубком чемпионов
    Гвардиола продолжает очередной поход «Сити» за Кубком чемпионов
  • 8000
    • Бонус x2 по промо: LIVESPORTЗабрать!
    Совсем скоро возобновляются матчи Лиги чемпионов, в которой начинается плей-офф. Разбираемся, как зимний перерыв повлиял на шансы грандов выиграть турнир.

    Клубы, чьи шансы на победу выросли:

    3. «Реал»

    «Реал» тяжело входил в сезон, что отразилось и на выступлениях в Лиге чемпионов. Мадридцы добыли лишь одно очко в первых двух турах группового этапа, и даже когда начали набирать форму все равно не сумели обойти ПСЖ в борьбе за победу в квартете при хорошей игре и счете 2:0 по ходу матча.

  • Зидан ведет «Реал» к новым вершинам
  • Что светит королевскому клубу?
  • 05/02/2020

    • С тех пор дружина Зидана набрала мощный ход, взойдя на вершину Примеры, выиграв Суперкубок Испании и не проиграв 23 поединка кряду во всех турнирах, что стало закономерным следствием солидной игры коллектива, где эффективная атака совмещается с надежной обороной.

    Проблемой «Сливочных» остается недостаточная результативность, но если вернувшийся в строй Эден Азар наберет привычную для него форму, королевский клуб способен снова стать лучшим в Европе.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    2. «Ливерпуль»

    Только «Реалу» удалось выиграть Лигу чемпионов второй раз кряду (в этом названии турнир, напомним, проводится с 1992 года), поэтому на старте сезона в шансы «Ливерпуля» завоевать трофей и в этом году приходилось сомневаться. Эти мысли подкрепляло и его стремление выиграть первый за 30 лет чемпионский титул в Англии, о приоритетности чего заявляли и клубные руководители еще летом 2019 года.

    Тем не менее, ко второй части еврокубковой кампании мерсисайдцы подходят в еще более великолепной форме, чем годом ранее, по-прежнему не зная поражений в АПЛ. С учетом космического отрыва в 22 очка за 13 туров до конца внутреннего первенства, а также столь нужного отдыха аккурат перед возобновлением Лиги чемпионов, коллектив имеет отличный шанс сосредоточиться на главном турнире Старого Света, будучи свежими и уверенными в своих силах. В этом плане конкурентам будет сложно тягаться с «Красными» в их пути к новому евротриумфу.

  • Новый рекорд близко. Как скоро «Ливерпуль» станет чемпионом?
  • Чемпионские расклады для команды Юргена Клоппа
  • 10/02/2020

    • 1. «Манчестер Сити»

    Пожалуй, все годы, что у руля команды находится Пеп Гвардиола, «Манчестер Сити» считается букмекерами главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов. В начале текущей кампании все было не столь очевидно, ведь манкунианцы еще летом потеряли из-за травм важных исполнителей, а ряд ключевых игроков показывал очевидные признаки спада. Правда, в основном это касалось матчей АПЛ, тогда как в Лиге чемпионов клуб соответствовал своему статусу.

    Однако то, что «Горожане» откровенно провалили борьбу за чемпионский титул в Англии, отстав от лидирующего «Ливерпуля» на 22 очка, может принести им и пользу. Теперь любой итог нынешнего сезона, кроме победы в Лиге чемпионов, будет считаться катастрофой, поэтому даже у пресытившихся успехами футболистов должна появиться большая мотивация.
    При этом за зимний перерыв в строй вернулись травмированные исполнители (огорчает только повреждение Стерлинга), а турнирная ситуация в АПЛ позволяет использовать ротацию на полную, чтобы сделать главную ставку на Европу.

  • Провал в Лондоне. Великолепный «Манчестер Сити» сбился с пути
  • «Манчестер Сити» проиграл принципиальный матч и подтвердил серьезные проблемы в команде
  • 03/02/2020

    • Клубы, чьи шансы на победу снизились:

    2. «Ювентус»

    В прошлой кампании «Ювентус» считался многими если не главным, то одним из двух-трех главных претендентов на завоевание главного клубного трофея Старого Света. Тогда и так мощный состав пополнил живой символ этого турнира Роналду, а оборону укрепил вернувшийся из «Милана» Бонуччи. Тем не менее, команда великолепного тактика Аллегри не смогла пройти даже четвертьфинал, хотя к тому моменту уже практически решила судьбу скудетто в свою пользу, получив возможность не отвлекаться на Серию А.

    Еще осенью был соблазн думать, что «Старая Синьора» и сейчас среди главных потенциальных победителей Лиги чемпионов. Однако за время зимнего перерыва стали очевидными проблемы коллектива при новом наставнике Маурицио Сарри, чью систему игры уже раскусили многие соперники.

  • «Ювентус» переживает распад команды
  • Реакция прессы на матч «Верона» — «Ювентус»
  • 09/02/2020

    • При этом похоже, что ключевые игроки вроде Пьянича и того же Бонуччи явно сдали, а новички — де Лигт, Рэмзи и Рабьо — пока не проявляют себя нужным образом на новом месте, поэтому одного Роналду, скорее всего, будет мало, чтобы выиграть первый топ-трофей Европы за 24 года.

    1. «Барселона»

    Когда в первом матче полуфинала ЛЧ прошлого сезона «Барселона» разгромила «Ливерпуль» со счетом 3:0 и досрочно стала чемпионом Испании в следующий уикенд, казалось, что грядет еще один требл в истории клуба. Но каталонцы трагически «сгорели» на «Энфилде» в легендарном матче, после чего проиграли и в финале Кубка Испании «Валенсии».

  • Месси в «МанСити». Мечта Пепа и боль для Мареза
  • Что если аргентинец действительно переедет в Англию?
  • 09/02/2020

    • Фиаско в Англии как будто запустило дальнейшее падение команды, которая не без приключений вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов новой кампании, проиграла полуфинал Суперкубка Испании «Атлетико», а в Примере упустила лидерство «Реалу». Приход нового наставника Кике Сетьена вместо Эрнесто Вальверде пока что отмечается противоречивыми явлениями: «блауграна» снова играет в привычный футбол с обилием моментов, но результаты по-прежнему оставляют желать лучшего.

    Можно было бы сказать, что рано или поздно качество игры конвертируется в победы, однако реализовывать моменты у чужих ворот без выбывших до конца сезона Луиса Суареса и Усмана Дембеле теперь будет сложнее. В такой ситуации как всегда многое зависит от Месси, но и аргентинцу трудно сосредоточиться на вожделенной им цели выиграть Лигу чемпионов на фоне конфликта с руководством клуба и возможным уходом летом. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Жозе 2.0. Остается ли Моуринью «Особенным»?
  • Вчера в 13:23
    •
  • Прогноз
  • «Интер» — «Наполи»
  • 1.55
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Эдинсон Кавани
  • Бесплатная дюжина. Кавани, Виллиан и другие свободные агенты
    • 22:22 06/02/2020     Неймар
  • Неймар снова веселится. Его больше не обременяет погоня за Месси и Роналду
    • 13:51 06/02/2020     Криштиану Роналду уже 35
  • Как Роналду лучше всего закончить карьеру
    • 04:36 09/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    Гол Ибрагимовича не помог «Милану» избежать поражения Футбол Ибрагимович был бессилен против коллективизма «Интера»Реакция прессы на матч «Интер» — «Милан» Вчера в 00:520
  • 00:01
    • Милик оштрафован за симуляцию в матче с «Лечче»
  • 23:50
    • Фелиш пропустит ближайшие несколько дней из-за болезни
  • 20:59
    • Дембеле выбыл на полгода и пропустит Евро-2020
    Юрген Клопп Футбол Новый рекорд близко. Как скоро «Ливерпуль» станет чемпионом?Чемпионские расклады для команды Юргена Клоппа 10/02/2020 в 21:350
  • Экспресс дня

  • ПСЖ отомстит «Дижону» за неудачу в матче Лиги 1?
  • 3.18
    •
  • 23:27
    • Почеттино: Я готов и жду нового испытания. Хочу работать в АПЛ
  • 21:47
    • «Спартак» одержал волевую победу над «Магниткой»
  • 21:34
    • «Барселона» достигла договоренности по Виллиану Жозе
    «Коламбус» — «Тампа-Бэй» Хоккей НХЛ. Дубль Кучерова, шайба Проворова, у Овечкина «-4»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 февраля Вчера в 08:410
  • 19:17
    • «Салават Юлаев» обыграл «Адмирал», Хартикайнен оформил дубль
  • 18:51
    • Ротенберг: «Сочи» для Кокорина — последний шанс перезагрузить карьеру
  • 17:33
    • «Уфа» продлила контракт с вратарем
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.66
  • Прогноз на матч Анахайм — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Дижон — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Интер — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.18
  • Экспресс дня 12 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Миллуол — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Атлетик — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.33
  • Прогноз на матч Рединг — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Лион — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  1.59
  • Прогноз на матч Бостон — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие