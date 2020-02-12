Шанс для «Ливерпуля» и «МанСити», сомнения — для «Барсы»

Совсем скоро возобновляются матчи Лиги чемпионов, в которой начинается плей-офф. Разбираемся, как зимний перерыв повлиял на шансы грандов выиграть турнир.

Клубы, чьи шансы на победу выросли:

3. «Реал»

«Реал» тяжело входил в сезон, что отразилось и на выступлениях в Лиге чемпионов. Мадридцы добыли лишь одно очко в первых двух турах группового этапа, и даже когда начали набирать форму все равно не сумели обойти ПСЖ в борьбе за победу в квартете при хорошей игре и счете 2:0 по ходу матча.

С тех пор дружина Зидана набрала мощный ход, взойдя на вершину Примеры, выиграв Суперкубок Испании и не проиграв 23 поединка кряду во всех турнирах, что стало закономерным следствием солидной игры коллектива, где эффективная атака совмещается с надежной обороной.

Проблемой «Сливочных» остается недостаточная результативность, но если вернувшийся в строй Эден Азар наберет привычную для него форму, королевский клуб способен снова стать лучшим в Европе.

2. «Ливерпуль»

Только «Реалу» удалось выиграть Лигу чемпионов второй раз кряду (в этом названии турнир, напомним, проводится с 1992 года), поэтому на старте сезона в шансы «Ливерпуля» завоевать трофей и в этом году приходилось сомневаться. Эти мысли подкрепляло и его стремление выиграть первый за 30 лет чемпионский титул в Англии, о приоритетности чего заявляли и клубные руководители еще летом 2019 года.

Тем не менее, ко второй части еврокубковой кампании мерсисайдцы подходят в еще более великолепной форме, чем годом ранее, по-прежнему не зная поражений в АПЛ. С учетом космического отрыва в 22 очка за 13 туров до конца внутреннего первенства, а также столь нужного отдыха аккурат перед возобновлением Лиги чемпионов, коллектив имеет отличный шанс сосредоточиться на главном турнире Старого Света, будучи свежими и уверенными в своих силах. В этом плане конкурентам будет сложно тягаться с «Красными» в их пути к новому евротриумфу.

1. «Манчестер Сити»

Пожалуй, все годы, что у руля команды находится Пеп Гвардиола, «Манчестер Сити» считается букмекерами главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов. В начале текущей кампании все было не столь очевидно, ведь манкунианцы еще летом потеряли из-за травм важных исполнителей, а ряд ключевых игроков показывал очевидные признаки спада. Правда, в основном это касалось матчей АПЛ, тогда как в Лиге чемпионов клуб соответствовал своему статусу.

Однако то, что «Горожане» откровенно провалили борьбу за чемпионский титул в Англии, отстав от лидирующего «Ливерпуля» на 22 очка, может принести им и пользу. Теперь любой итог нынешнего сезона, кроме победы в Лиге чемпионов, будет считаться катастрофой, поэтому даже у пресытившихся успехами футболистов должна появиться большая мотивация.

При этом за зимний перерыв в строй вернулись травмированные исполнители (огорчает только повреждение Стерлинга), а турнирная ситуация в АПЛ позволяет использовать ротацию на полную, чтобы сделать главную ставку на Европу.

Клубы, чьи шансы на победу снизились:

2. «Ювентус»

В прошлой кампании «Ювентус» считался многими если не главным, то одним из двух-трех главных претендентов на завоевание главного клубного трофея Старого Света. Тогда и так мощный состав пополнил живой символ этого турнира Роналду, а оборону укрепил вернувшийся из «Милана» Бонуччи. Тем не менее, команда великолепного тактика Аллегри не смогла пройти даже четвертьфинал, хотя к тому моменту уже практически решила судьбу скудетто в свою пользу, получив возможность не отвлекаться на Серию А.

Еще осенью был соблазн думать, что «Старая Синьора» и сейчас среди главных потенциальных победителей Лиги чемпионов. Однако за время зимнего перерыва стали очевидными проблемы коллектива при новом наставнике Маурицио Сарри, чью систему игры уже раскусили многие соперники.

При этом похоже, что ключевые игроки вроде Пьянича и того же Бонуччи явно сдали, а новички — де Лигт, Рэмзи и Рабьо — пока не проявляют себя нужным образом на новом месте, поэтому одного Роналду, скорее всего, будет мало, чтобы выиграть первый топ-трофей Европы за 24 года.

1. «Барселона»

Когда в первом матче полуфинала ЛЧ прошлого сезона «Барселона» разгромила «Ливерпуль» со счетом 3:0 и досрочно стала чемпионом Испании в следующий уикенд, казалось, что грядет еще один требл в истории клуба. Но каталонцы трагически «сгорели» на «Энфилде» в легендарном матче, после чего проиграли и в финале Кубка Испании «Валенсии».

Фиаско в Англии как будто запустило дальнейшее падение команды, которая не без приключений вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов новой кампании, проиграла полуфинал Суперкубка Испании «Атлетико», а в Примере упустила лидерство «Реалу». Приход нового наставника Кике Сетьена вместо Эрнесто Вальверде пока что отмечается противоречивыми явлениями: «блауграна» снова играет в привычный футбол с обилием моментов, но результаты по-прежнему оставляют желать лучшего.

Можно было бы сказать, что рано или поздно качество игры конвертируется в победы, однако реализовывать моменты у чужих ворот без выбывших до конца сезона Луиса Суареса и Усмана Дембеле теперь будет сложнее. В такой ситуации как всегда многое зависит от Месси, но и аргентинцу трудно сосредоточиться на вожделенной им цели выиграть Лигу чемпионов на фоне конфликта с руководством клуба и возможным уходом летом. 0