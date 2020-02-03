Провал в Лондоне. Великолепный «Манчестер Сити» сбился с пути

«Ливерпуль» невозможно остановить

Менее 12 месяцев назад многие считали, что «Манчестер Сити» — лучшая команда за всю эпоху английской Премьер-лиги. Это была команда, которая первой преодолела барьер в 100 очков за один сезон, а затем в следующем сезоне претендовала на победу сразу в трех турнирах.

Однако с большой похвалой приходит пристальное внимание к клубу. Что же теперь можно сказать о перспективах подопечных Хосепа Гвардиолы в плане защиты титула?

В воскресенье случилось поражение от «Тоттенхэма» со счетом 0:2, оба гола были забиты после 61-й минуты, когда защитник «Сити» Александр Зинченко был удален. Это было уже шестое поражение «горожан» в нынешнем сезоне. У команды остается второе место в АПЛ, но отставание от «Ливерпуля» составляет шокирующие 22 очка. Уже 4 апреля «красные» могут прибыть на «Этихад» в качестве чемпионов, если выиграют еще шесть поединков подряд.

Если это произойдет, то «Ман Сити» осознает всю боль от того, что команда Гвардиолы так рано отдала чемпионство. Дело еще в том, что сам Гвардиола признал фиаско.

«Ливерпуль» невозможно остановить, у них много очков. Конечно, наша цель в турнире сейчас — отобраться на Лигу чемпионов. Два сезона подряд мы набирали по 100 очков, опережа на 19 «Манчестер Юнайтед» и примерно на 20 — «Ливерпуль». Тогда они тоже были сильны, а сейчас мы решаем подобные задачи.

У меня хорошая команда. Мне нравится то, как мы играем, но мы потерпели ряд неудач и в следующем сезоне должны добиться большего. Было бы здорово обещать, что мы станем лучше, но я даже не знаю, чего ждать в следующей игре против «Вест Хэма», — признался Гвардиола.

Оправданий хватает

Гвардиола не справляется с проблемами «Сити» globallookpress.com

Сейчас сложно оценить состояние «Ман Сити» при Гвардиоле. Болельщики будут утверждать, что клуб остается вторым лучшим в Англии и надеется выиграть Кубок Англию и Лигу чемпионов.

«Горожане» при этом пострадали от травм ключевых игроков — Эмерик Ляпорт и Лерой Сане пропускают вообще практически весь сезон. Рахим Стерлинг хромал в воскресенье и тоже отправился в лазарет.

Справедливо также отметить, что «Ливерпуль» показал невероятную стабильность, одержав победы в 24 из 25 матчей, с чем сложно вообще что-то сравнивать. Но мы говорим про «Сити» и Гвардиолу — якобы лучшую команду и лучшего менеджера чемпионата Англии. Так почему им не удалось навязать борьбу «Ливерпулю»?

Упомянутые факторы в качестве оправдания хорошо известны, но поражение от подопечных Жозе Моуринью еще ярче подчеркивает проблемы, которые имеются в команде.

Упущенные шансы — главная беда «Сити». Команда нанесла 18 ударов по воротам (5 — в створ), а «Тоттенхэм» — всего три. Причем один из ударов в створ пришелся на пенальти, когда Уго Льорис отразил удар Илкая Гюндогана.

«Мы создали больше шансов, но проиграли. Это случается периодически в текущем сезоне, мы должны принять это», — констатировал Гвардиола.

«Сити» не добывает результат там, где это надо делать

«Манчестер Сити» — уже не смертоносная команда globallookpress.com

Однако плохая реализация является ключевым отличием нынешнего «Сити» от прошлого сезона, когда «горожане» безжалостно использовали свои шансы. Они не позволяли сопернику сорваться со своего крючка так часто, как это происходит сейчас.

После 25 матчей в прошлом сезоне они забили всего на один мяч больше, чем в нынешнем (66 против 65), но эти игры искажены 19 забитыми мячами в трех поединках против «Уотфорда», «Вест Хэма» и «Астон Виллы». Более точным показателем является то, что «Сити» удалось набрать на восемь очков меньше, чем год назад. «Горожане» не всегда обыгрывают соперников, когда должны это делать, учитывая разницу в классе.

«Ман Сити» также стал хуже в защите. На том же этапе прошлого сезона команда пропустила 20 голов, сейчас — на девять мячей больше. Отсутствие Ляпорта и неспособность заменить Венсана Компани имеют решающее значение, тогда как Джон Стоунз растерял форму и уверенность в себе, а Гвардиола так и не нашел выход из ситуации.

Год назад «Сити» и Гвардиола были на вершине в любом аспекте игры. Ничто не было оставлено на волю случая, команда была абсолютно эффективной. Этот фактор куда-то пропал сейчас. «Ливерпуль» сокрушил дух главного соперника, да и невозможно, судя по всему, удерживать ногу на педали газа три сезона подряд.

Какими бы ни были причины, «Ман Сити» — не та команда, какой она была 12 месяцев назад. 0