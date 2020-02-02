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    «Арсенал» превратился в середняка АПЛ

    Реакция прессы на матч «Бернли» — «Арсенал»

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    В 25-м туре английской Премьер-лиге «Бернли» и «Арсенал» сыграли вничью 0:0. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Арсенал» все еще не решил проблемы в атаке

    «Гости доминировали во владении мячом на протяжении большей части первого тайма, что было приятно для Микеля Артеты. Что еще более важно, особенно против такого соперника, "Арсенал" в основном выглядел уверенным и солидным в обороне в течение всех 90 минут, хорошо справляясь с угрозой от "Бернли" на втором этаже.

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    • Тем не менее, "Канониры" упустили несколько блестящих моментов, в частности, удар головой Ляказетта и сумасшедший выстрел Обамеянга, а также позволили сопернику перехватить инициативу в конце первого тайма и в начале второй, и при всей твердости им было трудно вернуть себе контроль над игрой», — отмечает в материале ESPN Дэнни Льюис.

    «Нападающие лондонцев мало что предлагали, когда команда находилась под давлением, хотя решение их менеджера использовать Мустафи было хорошим, поскольку немец был твердым во всем, тогда как испанец хорошо справился с травмой Сака. Однако атака "Арсенала" выглядела беззубой, и тренер сделал очень мало, чтобы справиться с этим путем замен. Его решение сменить Мартинелли и Обамеянга было практически безрезультатным — он должен был заменить Ляказетта гораздо раньше, чем это случилось».

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    «Арсенал» проводит худший сезон за 25 лет

    «Когда игроки "Арсенала" покинули поле под саркастические выкрики об "антифутболе" от фанатов хозяев, Маттео Гендузи ненадолго сделал паузу, чтобы показать жест публике на "Терф Мур". Выбросив две руки вперёд, полузащитник, казалось, подразумевал, что "Бернли" просто стоял на поле, но для любого игрока гостей это был не тот день, чтобы бросаться оскорблениями в адрес своих оппонентов», — пишет на страницах The Telegraph Джеймс Дакер.

    «Никто не ожидал, что Артета преобразит "Арсенал" за один вечер, но любой, кто сомневается в масштабах работы, с которой столкнулся испанец, должен с этим смириться. "Канониры" не был в худшем положении на этом этапе сезона в течение 25 лет, и легко понять, почему. Они выиграли только дважды в Премьер-лиге с 6 октября, и, начав с ранних промахов Обамеянга и Ляказетта, их контроль и самообладание испарились».

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    • «Бернли» был ближе к победе

    «Хозяева подошли к этой игре после побед нал "Лестером" и "Манчестер Юнайтед", и удивительно, как они не одержали третью победу кряду. На начальных этапах им грозила опасность потерпеть разгром, но постепенно они перебороли оппонентов, которые редко обходились без жалоб, прихрамывания и катаний по газону», — рассказывает Стивен Шемилт в отчете BBC о поединке.

    «В первые минуты после перерыва "кларетовые" настойчиво наседали на ворота соперника, и, казалось, они получат лучший шанс для взятия ворот, когда Хендрик промахнулся ударом головой в упор. Но у них был момент лучше. С такого же расстояния Родригес смазал ударом с лету, а мяч отскочил от внутренней части перекладины перед линией ворот — повторы четко показали, что сфера ее не пересекла».

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    • «Арсенал» закрепился в середняках

    «Эти две команды делят очки в середине таблицы и остаются на данных позициях после типичной встречи подобных коллективов. "Матч, о котором стоит забыть", — это выражение, которое наиболее легко приходит на ум при оценке данной игры», — пишет на страницах The Guardian Пол Уилсон.

    «Артета также была разочарован полем "Бернли", хотя оно выглядело вполне нормальным для неопытного глаза и было определенно одинаковым для обеих команд. Пара дюймов ниже, и хозяева, возможно, одержали свою первую победу в Премьер-лиге над "Арсеналом", но этого не произошло. Эта игра просто не заслуживала победителя». 0

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