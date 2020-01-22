Характер «Арсенала». Артета уже превосходит Эмери

Клуб, который самназвал «самым великим в Англии», занимает лишь десятое место в турнирной таблице, находясь в десяти очках от идущего четвертым «Челси». Шансы «канониров» на выход в Лигу чемпионов тают с каждым туром.

Тем не менее, статистика не способна рассказать все детали об Артете, особенно после этого последнего лондонского дерби на «Стэмфорд Бридж», где «Арсенал» сумел не проиграть, несмотря на то, что уже на 26-й минуте команда осталась вдесятером после красной карточки Давида Луиса, безрассудно сфолившего против Тэмми Абрахама.

Трудно увидеть прогресс, разделяя все на черное и белое, на победы и поражения. Однако минувшей ночью «Арсенал» показал, что демонстрирует признаки восстановления, которого так долго ждали на «Эмирейтс».

Молодые игроки, такие как автор гола Габриэл Мартинелли и фланговый защитник Букайо Сака (обоим по 18 лет), продемонстрировали упорство и амбиции, зрелые не по годам, тогда как правый защитник Эктор Бельерин вырос в игровом плане с получением капитанской повязки.

«Челси» играл дома, имел численное преимущество и дважды выходил вперед, но «Арсенал» каким-то образом все равно покинул «Стэмфорд Бридж» с одним набранным очком.

«Я так горжусь отвагой, борьбой и лидерскими качествами своей команды. Мне очень приятно. У нас на поле были совсем молодые ребята, и то, что они показали сегодня вечером, означает, что мы можем ими гордиться. Они стали сильнее. Если партнер по команде допускает ошибку, каждый из них готов прийти на помощь», — сказал Артета.

«Арсенал» явно находится на самой начальной стадии своей перестройки, которую возглавил Артета. Унай Эмери не смог добиться стабильности и прогресса после ухода Арсена Венгера в мае 2018 года, поэтому Артета унаследовал полный хаос на «Эмирейтс». Его команде не хватает качества на ключевых позициях. Кроме того, такие игроки, как Луис и Месут Озил, замененный после 56 неэффективных минут, тянут команду на дно из-за своих недостатков.

И хотя Артета не смог улучшить результаты после того, как отказался от работы ассистента Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», он нашел способ заставить своих игроков выполнять основы. Это первоочередная цель любого тренера, но Эмери не удавалось заставить «Арсенал» сражаться как коллектив и придерживаться согласованного тактического плана. Именно поэтому Артета уже превосходит своего предшественника по качеству работу. Тот факт, что «Арсенал» играл лучше без Луиса и Озила, находясь в меньшинстве, говорит о том, что Артета привил «канонирам» улучшенный менталитет.

«После этой игры никто не будет осуждать нас. Мы показали большой характер. Многие говорили, что у нас в команде его нет, но в лондонском дерби мы доказали, что это не так», — заявил полузащитник «Арсенала» Гранит Джака.

Однако подобные спасения могут оправдать команду только на данном этапе. Летом Артете придется многое изменить, чтобы «канониры» добились большего прогресса в плане результатов. Но потрясающие голы, забитые Мартинелли и Бельерином, по крайней мере, дадут Артете уверенность в том, что у него есть несколько игроков, которые могут помочь «Арсеналу» вернуться на тот уровень, о котором все мечтают.

Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард пытается подобным образом организовать перестройку на «Стэмфорд Бридж», и он не намного опережает своего визави, хотя приступил к работе в июле. У «Челси» более качественный состав, о чем говорит его четвертое место в турнирной таблице, но он начинает терять темп, ведь одержал всего четыре победы в 12 последних матчах.

Задача Лэмпарда отличается от задачи Артеты, потому что у него есть более качественные игроки, но теперь он должен помочь своим молодым звездам, добавив в команду опыта. Неспособность победить противника, игравшего вдесятером больше часа, является примером недостаточного качества игры в команде Лэмпарда, и ему нужно опасаться вылета из первой четверки, если неудачная серия продолжится.

«Должны были забивать три или четыре гола сегодня. Мы нанесли много ударов, выполнили много прострелов в штрафную, создали достаточно опасных моментов. Однако мы должны быть хладнокровными. В каждом туре нужно иметь инстинкт убийцы у чужих ворот, чего пока нет. Возможно, команда молода и находится в процессе перестройки, но нам нужно добавить в качестве игры», — сказал Лэмпард.

Пока Лэмпард был расстроен, Артета сохранял реализм.

«Время покажет, поднялись ли мы на ступеньку вверх. По крайней мере, я увидел реакцию. Я требовал от игроков, чтобы они никогда не сдавались и продолжали играть в том же духе, что и в предыдущих матчах», — подчеркнул испанец.

Проблема «Арсенала» в последние годы заключалась в том, что он не мог добиться хорошего результата. Если Артета сможет это изменить, «канониры» могут рассчитывать, что их лучшие дни ждут впереди. 0