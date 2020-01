«Новый Кака» для Зидана. Кто такой Рейньер, за которого отдали 30 миллионов?

Обозреватель «Чемпионата» Анатолий Романов — о деталях перехода игрока и недовольстве главного тренера «Фламенго»:

«Мадридский "Реал" продолжает вкладываться в молодых игроков атаки из Бразилии. Ранее в Мадрид переехали вингеры Винисиус Жуниор и Родриго Гоэс, а теперь новичком команды стал атакующий центральный полузащитник Рейньер. Судя по всему, клубы согласовали сделку ещё до нового года, но отложили объявление о трансфере до 20 января, поскольку только накануне бразильцу исполнилось 18 лет. Сообщалось, что "сливочные" опередили в борьбе за талантливого игрока "Атлетико", "Барселону", "Ювентус", "Милан" и "Манчестер Сити".

Сумма трансфера Рейньера в "Реал" составила 30 млн евро. Это, кстати, не очень понравилось главному тренеру "Фламенго" Жорже Жезушу. Португалец сказал в одном из интервью: "Рейньера нельзя продавать за 30 млн евро. Система 'Бенфики' впечатляет, так как она продаёт игроков выше их стоимости. 'Фламенго' же до сих пор не знает, как оценивать своих футболистов".

Планируется, что до лета Рейньер будет выступать за фарм-клуб Мадрида "Кастилью". Одна из причин — присутствие в заявке первой команды трёх игроков без гражданства Евросоюза. Все вакансии заполнены, хотя "Реал", по утверждению испанских СМИ, работает над тем, чтобы Винисиус Жуниор получил двойное гражданство. Кроме того, поступило предложение от "Эспаньола" об аренде бразильца до конца сезона».

Джеймс Дудко из bleacherreport.com объясняет, зачем «Реал» уже сейчас подписал очередного молодого бразильца:

«Мадрид сильно зависим от голов Карима Бензема, а 34-летний Лука Модрич по-прежнему остается главной креативной силой "сливочных". Рейньер, Винисиус и Родриго были подписаны за большие суммы, чтобы заменить лидеров "Реала".

Это также является политикой подписания игроков, которая основана на том, чтобы клуб не упустил возможность подписать следующую мировую суперзвезду. За последние годы главный соперник "Реала" "Барселона" одержала верх над мадридцами, сперва найдя юного Лионеля Месси, а затем подписав Неймара.

Если Рейньер оправдает возложенные надежды, он поможет "Реалу" вступит в новую эру успеха с молодой и захватывающей дух командой. Правда, скромная на данный момент отдача от Винисиуса и Родриго, которые в этом сезоне Ла Лиги забили лишь три гола на двоих, должна дать "Реалу" определенный повод для беспокойства. Жизненно важным является то, чтобы клуб не торопил развитие Рейньера».

Александр Чистяков из Soccer.ru рассказывает об успехах Рейньера на поле и его любимой позиции:

«2019-й — первый год Рейньера Жезуса Карвальо во взрослом футболе, но парень лихо начал: выиграл Кубок Либертадорес и чемпионат Бразилии под руководством Жорже Жезуша, который категорически не хотел расставаться со звездочкой. Еще бы, ведь Рейньера называют самым талантливым футболистом Бразилии (а то и всей планеты!) 2002 года рождения. За 766 минут в составе первой команды "Фламенго" парень успел забить 6 голов и сделать 2 ассиста — чуть больше 90 минут в среднем на одно результативное действие.

Излюбленная позиция Рейньера на поле — атакующий полузащитник или оттянутый форвард. Бразилец достаточно высокий — 185 сантиметров, так что развивать Жезуса Карвальо можно по-разному. Вполне возможно, что Рейньер станет полноценным страйкером, когда "обрастет мясом", хотя это будет зависеть от его собственного взгляда на свою карьеру и от подсказок специалистов, которые окажутся рядом. На данный момент Рейньер — игрок второго темпа атаки, но давайте держать в уме, что 18 ему исполнилось только вчера».

Жорже Жезуш Главный тренер «Фламенго» «Он очень силен физически. он очень одарен технически. На поле он на пять лет опережает свой возраст. С точки зрения эмоций и интеллекта он играет так, как будто ему 22. Теперь он должен прогрессировать. Его не стоит сравнивать с Жуаном Феликсом, они разные. Рейньер может играть не только в полузащите, но и в нападении, но не стоит пытаться найти ему другое применение или отправлять его на фланг. Ему сложно играть в схеме 4-3-3».

Рейньер в чемпионате Бразилии принимал участие в голах в среднем каждые 89 минут. 14 игр, 6 голов, 2 ассиста, сообщает Squawka.com в Twitter.

Reinier was directly involved in a goal every 89 minutes in the Brasilerao:

• 14 games

• 6 goals

• 2 assists

He turned 18 years old on Sunday. pic.twitter.com/May86mhkgN