«Новый Кака» для Зидана. Кто такой Рейньер, за которого отдали 30 миллионов?

«Реал» заплатил 30 миллионов евро за 18-летнего бразильца Рейньера. Он подписал со «сливочными» контракт до 2026 года. Что пишут и говорят о талантливом бразильце?

Еще один талант из Бразилии

Обозреватель «Чемпионата» Анатолий Романов — о деталях перехода игрока и недовольстве главного тренера «Фламенго»:

«Мадридский "Реал" продолжает вкладываться в молодых игроков атаки из Бразилии. Ранее в Мадрид переехали вингеры Винисиус Жуниор и Родриго Гоэс, а теперь новичком команды стал атакующий центральный полузащитник Рейньер. Судя по всему, клубы согласовали сделку ещё до нового года, но отложили объявление о трансфере до 20 января, поскольку только накануне бразильцу исполнилось 18 лет. Сообщалось, что "сливочные" опередили в борьбе за талантливого игрока "Атлетико", "Барселону", "Ювентус", "Милан" и "Манчестер Сити".

Сумма трансфера Рейньера в "Реал" составила 30 млн евро. Это, кстати, не очень понравилось главному тренеру "Фламенго" Жорже Жезушу. Португалец сказал в одном из интервью: "Рейньера нельзя продавать за 30 млн евро. Система 'Бенфики' впечатляет, так как она продаёт игроков выше их стоимости. 'Фламенго' же до сих пор не знает, как оценивать своих футболистов".

Рейньер globallookpress.com

Планируется, что до лета Рейньер будет выступать за фарм-клуб Мадрида "Кастилью". Одна из причин — присутствие в заявке первой команды трёх игроков без гражданства Евросоюза. Все вакансии заполнены, хотя "Реал", по утверждению испанских СМИ, работает над тем, чтобы Винисиус Жуниор получил двойное гражданство. Кроме того, поступило предложение от "Эспаньола" об аренде бразильца до конца сезона».

Зачем «Реал» подписал Рейньера?

Джеймс Дудко из bleacherreport.com объясняет, зачем «Реал» уже сейчас подписал очередного молодого бразильца:

«Мадрид сильно зависим от голов Карима Бензема, а 34-летний Лука Модрич по-прежнему остается главной креативной силой "сливочных". Рейньер, Винисиус и Родриго были подписаны за большие суммы, чтобы заменить лидеров "Реала".

Это также является политикой подписания игроков, которая основана на том, чтобы клуб не упустил возможность подписать следующую мировую суперзвезду. За последние годы главный соперник "Реала" "Барселона" одержала верх над мадридцами, сперва найдя юного Лионеля Месси, а затем подписав Неймара.

Если Рейньер оправдает возложенные надежды, он поможет "Реалу" вступит в новую эру успеха с молодой и захватывающей дух командой. Правда, скромная на данный момент отдача от Винисиуса и Родриго, которые в этом сезоне Ла Лиги забили лишь три гола на двоих, должна дать "Реалу" определенный повод для беспокойства. Жизненно важным является то, чтобы клуб не торопил развитие Рейньера».

Позади первый год на профессиональном уровне

Александр Чистяков из Soccer.ru рассказывает об успехах Рейньера на поле и его любимой позиции:

«2019-й — первый год Рейньера Жезуса Карвальо во взрослом футболе, но парень лихо начал: выиграл Кубок Либертадорес и чемпионат Бразилии под руководством Жорже Жезуша, который категорически не хотел расставаться со звездочкой. Еще бы, ведь Рейньера называют самым талантливым футболистом Бразилии (а то и всей планеты!) 2002 года рождения. За 766 минут в составе первой команды "Фламенго" парень успел забить 6 голов и сделать 2 ассиста — чуть больше 90 минут в среднем на одно результативное действие.

Излюбленная позиция Рейньера на поле — атакующий полузащитник или оттянутый форвард. Бразилец достаточно высокий — 185 сантиметров, так что развивать Жезуса Карвальо можно по-разному. Вполне возможно, что Рейньер станет полноценным страйкером, когда "обрастет мясом", хотя это будет зависеть от его собственного взгляда на свою карьеру и от подсказок специалистов, которые окажутся рядом. На данный момент Рейньер — игрок второго темпа атаки, но давайте держать в уме, что 18 ему исполнилось только вчера».

Жорже Жезуш Главный тренер «Фламенго» «Он очень силен физически. он очень одарен технически. На поле он на пять лет опережает свой возраст. С точки зрения эмоций и интеллекта он играет так, как будто ему 22. Теперь он должен прогрессировать. Его не стоит сравнивать с Жуаном Феликсом, они разные. Рейньер может играть не только в полузащите, но и в нападении, но не стоит пытаться найти ему другое применение или отправлять его на фланг. Ему сложно играть в схеме 4-3-3».

Отличная статистика

Рейньер в чемпионате Бразилии принимал участие в голах в среднем каждые 89 минут. 14 игр, 6 голов, 2 ассиста, сообщает Squawka.com в Twitter.

Reinier was directly involved in a goal every 89 minutes in the Brasilerao:

• 14 games

• 6 goals

• 2 assists

He turned 18 years old on Sunday. pic.twitter.com/May86mhkgN — Squawka Football (@Squawka) 20 января 2020 г.

Сиял на внутренней арене, хорош не только в атаке

Дэниел Эдвардс из Goal.com — об участии Рейньера в триумфальном году «Фламенго» и важном качестве полузащитника:

«Рейньеру всего 18, но он уже сыграл важную роль в потрясающей кампании "Фламенго" в 2019 году. Команда из Рио за год стала чемпионом штата, чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес. Они имели шансы добавить к этому и титул клубного чемпиона мира, но уступили "Ливерпулю".

Команда Жорже Жезуса сыграла 74 матча за год, и с такой нагрузкой справиться было бы очень непросто без появления таких талантов, как Рейньер, которые позволяют разгрузить игроков основы.

Рейньер стал помогать первой команде почти сразу после появления Жезуса во "Фламенго". Его дебют состоялся в матче 1/8 финала Кубка Либертадорес, когда он заменил Габриэля Барбозу в матче против эквадорского "Эмелека". Итоговый вклад Рейньера в победу "Фла" в Кубке Либертадорес оказался минимальным, тренер предпочитал более опытных игроков.

Рейньер globallookpress.com

Однако тинейджер получил шанс засиять на внутренней арене. Во второй половине 2019 года в 14 матчах в бразильской Серии А Рейньер провел 14 матча (8 — в основе) и забил впечатляющие 6 голов при 2 передачах. В матчах, в которых он принимал участие, "Фламенго" ни разу не проигрывал — 14 побед и 1 ничья. Теперь Рейньер получил вызов в сборную Бразилии U-23 и сыграет в предолимпийском турнире.

Рейньер — больше, чем просто атакующий хавбек. Он начинал свою карьеру в роли оборонительного полузащитника и не забыл принципы игры в обороне. Он часто возвращается назад, чтобы отобрать мяч у соперника».

Нарезка действий Рейньера

Сравнение с Кроосом

Рейньер фанатеет от Зинедина Зидана, а тренер юношеской сборной Бразилии сравнивает его с Тони Кроосом, отмечает автор Sports.ru Руслан Копылов:

«Рейньера чаще всего сравнивают с Кака — атакующий полузащитник, Бразилия, будет играть в "Реале". Но сам игрок фанатеет от тренера мадридского клуба. "Я вдохновляюсь игрой Зинедина Зидана. Я пересмотрел десятки нарезок с его игрой. Я всегда стараюсь повторить некоторые трюки, которые он делал", — рассказывал Рейньер в мае 2019-го.

В этом сезоне Рейньер несколько раз выходил на левый фланг атаки. Но Далла Деа, тренер Бразилии U17, считает, что в будущем полузащитник займет место Тони Крооса.

"Он напоминает мне десятку из прошлого, игрока, который очень хорошо организовывает игру. Но этим он не ограничивается: он умеет и забивать, и отдавать передачи, а раньше играл в опорной зоне. В схеме, которую использует 'Реал', он может занять место Крооса", — говорит тренер».

Сходство с Кака

Автор Marca Альберто Рубио объясняет, чем Рейньер напоминает Кака:

«В Бразилии уверены, что Рейньер обречен на величие. Этот полузащитник — следующая новая звезда.

Какого игрока он напоминает? Рейньер — правша, играет на позиции "десятки", он высокий (рост — 1 метр 84 см). Очень легко провести сравнение с легендой "Милана" и экс-игроком "Реала" Кака. Он не столь быстр, и иногда может сложиться впечатление, что он выглядит тяжеловато. Но на самом деле его очень сложно остановить в том числе благодаря его проворности.

"Я похож на Лукаса Пакету, но, думаю, и на Кака тоже. В детстве я смотрел, как он играет, и вдохновлялся. Может, мы несколько отличаемся в передачах и завершении атак, но резкость — наша общая черта", — отметил Рейньер.

Рейньер всегда играет с поднятой головой, обладает превосходной техникой, что позволяет ему успешно выходить из-под давления. Он всегда старается найти кратчайший путь к воротам соперника. Рейньер привык играть на позиции атакующего полузащитника, что позволяет ему использовать отличное ведение поля, а также бить с дистанции. Но Рейньеру одинаково нравится как забивать, так и отдавать ассисты. "Мне не нравится просто забивать. Я всегда стараюсь отдавать хорошие пасы", — говорит игрок».

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