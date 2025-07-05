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    Англичанок ждет побитие?

    Франция (ж) — Англия (ж). Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 5 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Франция (ж) — Англия (ж)
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    Женская сборная Англия
    5 июля в 1-м туре группового этапа женского чемпионата Европы по футболу сыграют Франция (ж) и Англия (ж). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Франция (ж) — Англия (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Франция (ж)

    Турнирное положение: Француженки твердо намерены побороться за выход из группы. Да и по составу команда выглядит прилично.

    При этом Франция (ж) шикарно выступила в женской Лиге наций. В своем квартете команда финишировала на 1 позиции.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Француженки переиграли бразильянок (3:2).

    До того команда нанесла поражение Бельгии (ж) (5:0). Да и поединок с исландками завершился викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках Франция (ж) забила 16 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Француженки сильны, к тому же еще способны прибавить. Команда не знает горечи поражений уже полгода.

    Причем Франция (ж) традиционно удачно противостоит англичанкам. Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только француженки уступили британкам в последнем очном поединке.

    Англия (ж)

    Турнирное положение: Англичанки уж точно поборются за победу в турнире. Команда весьма крепкая, вот только последние результаты не особенно впечатляют.

    Причем Англия (ж) не столь успешно выступила в женской Лиге наций. В своей группе команда заняла итоговое 2 место.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. Англичанки разгромили ямаек (7:0).

    До того команда потерпела поражение от испанок (1:2). А вот чуть ранее она учинила разгром крепким португалкам (6:0).

    При этом Англия (ж) в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 21 забитым мячом при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Англичанки нынче не блещут стабильностью. Да и матчи с ершистыми оппонентами для команды складываются не столь успешно.

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    При этом Англия (ж) имеет весьма качественный подбор игроков. Да и атака команды выглядит весьма выгодно.

    Команда вполне обязана прибавить во всех игровых компонентах. Да и недавняя яркая виктория над ямайками окрыляет.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда намерена начать турнир с завоевания трех очков.

    Статистика для ставок

    • Француженки победили в 8 своих последних поединках

    • Англичанки одолели француженок в последней очной встрече (2:1)

    • Франция (ж) не проигрывает уже полгода

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Англия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.

    Прогноз: Француженки выглядят предпочтительнее соперника, и наверняка будут активно атаковать.

    Номинальные хозяева традиционно успешно противостоят англичанкам, к тому же не проигрывают уже полгода.

    Ставка: Победа Франции (ж) за 3.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.05

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Франция (ж) — Англия (ж)?

    Матч Франция (ж) — Англия (ж) состоится 05 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Франция (ж) — Англия (ж)?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Франция (ж) — Англия (ж)?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 3.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция (ж) — Англия (ж)?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Франция (ж) — Англия (ж)?

    Коэффициенты букмекеров: Англия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.10.

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