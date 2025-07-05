Франция (ж) — Англия (ж). Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 5 июля 2025 года

Франция (ж)
Турнирное положение: Француженки твердо намерены побороться за выход из группы. Да и по составу команда выглядит прилично.
При этом Франция (ж) шикарно выступила в женской Лиге наций. В своем квартете команда финишировала на 1 позиции.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Француженки переиграли бразильянок (3:2).
До того команда нанесла поражение Бельгии (ж) (5:0). Да и поединок с исландками завершился викторией (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках Франция (ж) забила 16 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Француженки сильны, к тому же еще способны прибавить. Команда не знает горечи поражений уже полгода.
Причем Франция (ж) традиционно удачно противостоит англичанкам. Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только француженки уступили британкам в последнем очном поединке.
Англия (ж)
Турнирное положение: Англичанки уж точно поборются за победу в турнире. Команда весьма крепкая, вот только последние результаты не особенно впечатляют.
Причем Англия (ж) не столь успешно выступила в женской Лиге наций. В своей группе команда заняла итоговое 2 место.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. Англичанки разгромили ямаек (7:0).
До того команда потерпела поражение от испанок (1:2). А вот чуть ранее она учинила разгром крепким португалкам (6:0).
При этом Англия (ж) в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 21 забитым мячом при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Англичанки нынче не блещут стабильностью. Да и матчи с ершистыми оппонентами для команды складываются не столь успешно.
При этом Англия (ж) имеет весьма качественный подбор игроков. Да и атака команды выглядит весьма выгодно.
Команда вполне обязана прибавить во всех игровых компонентах. Да и недавняя яркая виктория над ямайками окрыляет.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда намерена начать турнир с завоевания трех очков.
Статистика для ставок
- Француженки победили в 8 своих последних поединках
- Англичанки одолели француженок в последней очной встрече (2:1)
- Франция (ж) не проигрывает уже полгода
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Англия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.
- 2.45Флуминенсе — Аль-Хиляль: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.08Палмейрас — Челси: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.97БАТЭ — Минск: прогноз и ставкаЗавтра в 21:55
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Прогноз: Француженки выглядят предпочтительнее соперника, и наверняка будут активно атаковать.
Номинальные хозяева традиционно успешно противостоят англичанкам, к тому же не проигрывают уже полгода.
Ставка: Победа Франции (ж) за 3.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.05