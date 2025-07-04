«Динамо» — «Партизан». Онлайн, прямая трансляция

Во втором туре Братского кубка на поле «ВТБ Арены» сойдутся команды, которые стартовали на турнире по-разному. «Динамо» Карпина уверенно разгромило ОФК, а «Партизан» выглядел бледно в игре с ЦСКА. Теперь у москвичей — возможность набрать вторые три очка, а у сербов — шанс на быструю реабилитацию.

До матча

«Динамо»

Валерий Карпин быстро задал тон новой динамовской эпохе. Уверенные 4:0 против ОФК стали не просто демонстрацией класса, а сигналом: в команде уже вырисовывается структура и баланс. Пускай Карпин пока экспериментирует с составами, в каждом сочетании «Динамо» остро атакует.

Отдельно стоит отметить Ярослава Гладышева — после яркой весны он продолжает сверкать и сейчас. Именно он забил один из мячей в ворота ОФК, а ранее уже стал героем сборной России в товарищеском матче. Также важно: в команде дебютировал 16-летний Владислав Степанов.

Сложности тоже есть. Травмы Чавеса, Маухуба, Тюкавина и возможный уход Карраскаля создают дефицит в атаке. Но пока даже юный Денис Боков не теряется и вписывается в общий рисунок.

«Партизан»

Для Срджана Благоевича этот турнир — вся предсезонка в одном флаконе. Уже 10 июля клуб стартует в Лиге Европы против АЕКа из Ларнаки, а пока что команда не внушает уверенности. В матче с ЦСКА сербы проиграли по делу: да, в первом тайме Милан Роганович ответил мощным ударом на гол Глебова, но после перерыва «Партизан» откровенно поплыл.

Ибрагим Зубайру по-прежнему в лазарете с переломом, не сыграет и защитник Стефан Милич, а стартовый состав переполнен игроками в возрасте до 21 года. Бибрас Натхо — безусловный лидер команды, но в одиночку тянуть молодых на топ-уровне ему становится всё сложнее.

Прошлой зимой в Братском кубке «Партизан» обыграл «Динамо» в серии пенальти, но сейчас это имеет мало значения. У москвичей, помимо безусловного желания произвести впечатление на нового тренера, просто больше ресурсов на поле.

Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.10.