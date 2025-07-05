Палмейрас — Челси: прогноз на матч 1/4 финала КЧМ со ставкой 2.08

5 июня в четвертьфинальном матче Клубного чемпионата мира сыграют «Палмейрас» и «Челси». Начало игры — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Палмейрас» — «Челси», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Палмейрас»

Турнирное положение: «Палмейрас» вышел в плей-офф клубного чемпионата мира с первого места в своей группе, сыграв вничью с «Порту» (0:0) и «Интер Майами» (2:2) и одержав победу над «Аль-Ахли» из Египта со счетом 2:0. Команда Абеля Феррейры набрала 5 очков, как и «Интер Майами», но по дополнительным показателям оказалась выше.

В матче 1/8 финала турнира, «Палмейрас» только в дополнительное время смог выиграть у своих соотечественников из «Ботафого» — 1:0.

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Последние матчи: «Палмейрас» еще ни разу не потерпел поражения на текущем чемпионате мира, дважды одержав победу и столько же раз сыграв вничью. Следует отметить, что клуб из Сан-Паулу в матче против «Ботафого» в первом раунде плей-офф КЧМ одержал победу только в дополнительное время.

Перед тем, как уехать в США, «Палмейрас» потерпел поражение в 11-м туре бразильской Серии А от «Крузейро» в гостях со счетом 1:2.

Таким образом, если брать только основное время, «Палмейрас» трижды сыграл вничью и по разу отметились победой с поражением. Учитывя дополнительное время, у «зеленых» по две победы и ничьи и одно поражение.

Не сыграют: Бруно Родригес (травма колена), Мурило (травма бедра), Густаво Гомез (дисквалификация), Хоакин Пикерес (дисквалификация).

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Палмейрас» еще ни разу не проиграл на Клубном чемпионате мира, а так как плей-офф на турнире состоит из одноматчевых противостояний, первое поражение может оказаться последним на клубном мундиале.

«Палмейрас» не проигрывает на международной арене с 15 августа 2024 года — тогда «зеленые» потерпели поражение от «Ботафого» в 1/8 финала Кубка Либертадорес. Всего на счету подопечных Абеля Феррейры 11 встреч без поражений с того момента на международных стартах — 8 побед и 3 ничьих.

Из-за дисквалификаций Гомеса и Пикереса, «Палмейрасу» придется провести корректировки в линии обороны, чтобы наименее болезненно заменить основных левого и центрального защитников на один матч.

«Челси»

Турнирное положение: «Челси» не без приключений, но вышел из своей группы на Клубном чемпионате мира со второго места — команда Энцо Марески всухую переиграла американский «Лос-Анджелес» (2:0) и тунисский «Эсперанс» (3:0), но проиграла бразильскому «Фламенго» со счетом 1:3.

«Челси» также не без проблем вышел и в четвертьфинал турнира — упустив победу в основное время за пару минут до окончания, «синие» разгромили «Бенфику» в дополнительное время со счетом 4:1.

Последние матчи: Команда в последних пяти матчах одержала четыре победы, учитывая предыдущий матч «синих» против «Бенфики». Последним матчем «Челси» перед выездом на КЧМ стал финал Лиги конференций против «Бетиса», где английский клуб разгромил своих соперников со счетом 4:1.

Если брать в учет только основные 90 минут встречи, то у «Челси» 3 победы, 1 ничья и 1 поражение в пяти последних встречах.

Не сыграют: Мойзес Кайседо (дисквалификация).

Состояние команды: «Челси» на протяжении семи встреч кряду не уходит с поля без забитого гола.

В последний раз лондонцы не забили в матче 36-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (0:2), который состоялся 11 мая.

Нападающий команды Николас Джексон отбыл дисквалификацию после удаления в матче против «Фламенго» (1:3) и готов выйти на поле против «Палмейраса»

Статистика для ставок

«Палмейрас» и «Челси» встречались на КЧМ в 2023-м году — тогда «синие» выиграли со счетом 2:1 после 120 минут игры

«Челси» в матчах с клубами из Бразилии неизменно пропускает минимум один мяч

«Челси» и «Палмейрас» получили на двоих 8 предупреждений и 1 удаление в прошлых матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «синих» ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.85, а победа «Палмейраса» — в 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.17.

Прогноз: У «Палмейраса» на этот матч дисквалифицированы два основных защитника, таким образом у бразильцев выйлут в обороне игроки ротации.

Атакующий потенциал «Челси» имеет свой предел, но вполне способен решить все вопросы о победителе в матче за 90 минут.

Ставка: Победа «Челси» за 2.08.

Прогноз: Как писали ранее, «Челси» неизменно пропускает как минимум один гол в матчах против команд из «Бразилии».

Учитывая не самую прочную оборону «синих» и их атакующую мощь, смело можно предположить, что обе команды забьют в этом поединке.

Ставка: Обе забьют — Да за 1.91.