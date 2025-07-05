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    Планирует ли БАТЭ прервать черную полосу в матче против «Минска»?

    БАТЭ — Минск: прогноз на матч чемпионата Беларуси по футболу со ставкой за 1.97

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    Прогноз и ставки на БАТЭ — «Минск»
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    Футбольный клуб БАТЭ
    БАТЭ встретится с «Минском» в матче 15-го тура Высшей лиги Беларуси по футболу. Поединок пройдет 5 июля и начнется в 21:55 по мск. Ставка и прогноз на матч БАТЭ — «Минск», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 05 Июля 2025 года

    БАТЭ

  • Борисов
    •  БАТЭ 20:55 Минск

    Минск

  • Минск
    •

    БАТЭ

    Турнирное положение: БАТЭ после 14-ти сыгранных туров располагается на 12-й строчке в чемпионате Беларуси по футболу. В активе команды 16 очков.

    Борисовчане с самого начала сезона страдают от нестабильных результатов. Команда одержала всего четыре победы, столько же раз сыграла вничью и шесть матчей проиграла. Разница мячей — 17:22.

    БАТЭ — Минск: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: БАТЭ не может победить уже на протяжении семи туров. Последний раз команда набирала три очка в матче 8-го тура в игре против «Арсенала» (0:1).

    Чувствуется, что данная серия сильно давит на игроков. В последних пяти матчах БАТЭ три раза сыграла вничью и остальные матчи проиграла. Разница мячей на этом отрезке —8:13.

    Выделим тяжелое поражение от команды «Неман» со счетом 1:5 и обидный проигрыш в близком матче против «Торпедо-БелАЗ» —3:2.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: как уже было отмечено, БАТЭ не может выкарабкаться из ямы поражений и ничейных результатов и проводит ужасный сезон для клуба с такой богатой историей.

    Команду отделяет всего пять очков от зоны вылета и, кажется, только чудо остановит падение борисовчан в подвал турнирной таблицы.

    «Минск»

    Турнирное положение: «Минск» занимает 8-е место в таблице Высшей лиги Беларуси, имея в активе пять побед, три ничейных результата и шесть поражений. Разница мячей —20:29.

    Минчане много забивают, однако не могут похвастаться надежной игрой в обороне. Команда имеет третью худшую защитную линию в лиге по количеству пропущенных мячей.

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    • Последние матчи: «Минск» находится на спаде и последние игры это прекрасно показали. Команда имеет лишь одну победу в последних пяти турах. «Минск» был сильнее «Сморгони» в 11-м туре (2:0).

    Вместе с этим минчане сыграли один матч вничью и проиграли три игры. В этих играх «Минск» смог забить пять мячей и пропустил 11.

    Команда ничем не смогла ответить в игре против команды «Торпедо-БелАЗ» и проиграла матч со счетом 1:5. Очередные поражения «Минск» потерпел в играх против «Немана» и «Макслайна», уступив в обоих поединках со счетом 1:2.

    Не сыграет: некоторые игроки «висят» на желтых карточках перед этим матчем, однако травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Минск» отлично начал чемпионат, на старте одержав три победы в пяти матчах, однако ближе к середине чемпионата команда стала сбавлять.

    Началом спада можно назвать ужасный матч против команды «Динамо-Брест» в 9-м туре, который минчане проиграли в сухую со счетом 0:5. После этой игры «Минск» будто сам не свой.

    Статистика для ставок

    • БАТЭ не выигрывал в последних семи матчах

    • «Минск» имеет одну из худших оборон в лиге

    • Последний матч в чемпионате команды сыграли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом матче не видят явного фаворита. На победу БАТЭ ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничейный результат оценивается на 3.25. Победа «Минска» принимается с коэффициентом 2.95.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.62 и 2.17.

    Прогноз: Можно с уверенностью сказать, что обе команды в этом матче будут нацелены на активную игру в атаке. В этом компоненте «Минск» выглядит предпочтительнее.

    БАТЭ может показать характер против соперника, который делает большую ставку на игру в атаке и часто забывает, а в последних играх, не показывает надежную игру в обороне.

    Ставка: Тотал больше трех мячей в матче за 1.97.

    Прогноз: более рискованным прогнозом можно назвать ставку на победу одного из коллективов. Команды находятся на спаде и будут биться за победу до конца матча.

    Ставка: Победа «Минска» в матче за 2.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч БАТЭ — Минск?

    Матч БАТЭ — Минск состоится 05 июля 2025 года в 21:55 по московскому времени в рамках турнира: Высшая лига Белоруссии.

    Прогноз: какой прогноз на матч БАТЭ — Минск?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 3.00 в матче.

    Ставка: на что сделать ставку в матче БАТЭ — Минск?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 3.00 в матче» с коэффициентом у букмекеров 1.97.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ — Минск?

    Смотреть матч турнира Высшая лига Белоруссии в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче БАТЭ — Минск?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом матче не видят явного фаворита. На победу БАТЭ ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничейный результат оценивается на 3.25. Победа «Минска» принимается с коэффициентом 2.95.

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    БАТЭ — Минск: прогноз и ставка за 1.97, статистика, коэффициенты матча 05.07.202521:55. Планирует ли БАТЭ прервать черную полосу в матче против «Минска»?
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