Четвертьфиналы КЧМ-2025: главные звезды, тактика, интриги и прогнозы

У Клубного чемпионата мира (КЧМ) после радикальной смены формата по-прежнему остается немало критиков, но состав участников 1/4 финала действительно выглядит максимально интригующе — среди европейских грандов нашлось место двум бразильским клубам и лучшей команде Саудовской Аравии.

Прямо сейчас расскажем всё, что нужно знать о предстоящих матчах, в том числе о тактических нюансах каждого противостояния.

«Флуминенсе» — «Аль-Хиляль»

Когда играют: 4 июля, 22:00 мск

Где играют: Camping World Stadium, Орландо

Как себя проявил «Флуминенсе»? Если бы две недели назад болельщикам «Флуминенсе» сказали, что их команда выйдет в четвертьфинал, они бы с радостью согласились. Как известно, их считали слабейшей из четырех бразильских команд на этом турнире — и не зря. Даже после группового этапа это мнение осталось бы в силе: «Триколор» сыграли вничью с дортмундсой «Боруссией», но при этом едва не остались в тени «Мамелоди Сандаунс». Однако отличная победа над миланским «Интером» подарила им повод для мечтаний.

Кто стал главной звездой «Флуминенсе»? Здесь трудно не выделить Джона Ариаса. Его интеллект, техника и энергия имеют ключевое значение для «Флуминенсе». Главная сила 27-летнего колумбийца заключается в его универсальности. Он вингер? Второй нападающий? Универсальный полузащитник? Он может быть кем угодно — и делает это блестяще.

«Аль-Хиляль» globallookpress.com

Как себя проявил «Аль-Хиляль»? Их впечатляющее выступление на групповой стадии осталось в тени, хотя они вполне могли обыграть «Реал» и прошли весь этап без поражений.

Ну а победой над «Манчестер Сити» «Аль-Хиляль» бросил вызов всему европейскому футболу. Это был не просто «разовый успех», а игра, где команда демонстрировала внушительный прогресс в течение всего матча. Под руководством Симоне Индзаги «Аль-Хиляль» может использовать как схему с четырьмя, так и с пятью защитниками, при этом сохраняя баланс и креативность.

Кто стал лидером «Аль-Хиляля»? Малком затмил всех в матче с «Ман Сити», выдав потрясающий второй тайм. Но бывший полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш стабильно показывает высокий уровень. Обычно он играет опорного полузащитника, придавая уверенность и контроль при владении мячом. Против «Сити» он даже опускался в защиту, когда Индзаги выбрал схему с тремя центральными защитниками.

Тактический взгляд

В Орландо встречаются два андердога предыдущего раунда. «Флуминенсе» снова попытается разрушить планы соперника благодаря крепкой обороне.

Три «сухих» матча из четырех говорят о том, что команда Ренато Гаушо, в первую очередь, будет работать на разрушение чужих атак. Скорее всего, они будут защищаться низким блоком, минимизируя пространство для скоростных атак Малкома и Маркоса Леонардо.

«Аль-Хиляль» с переходом Индзаги на схему 3-5-2 получил дополнительную плотность в защите, что позволяет команде надежно действовать в обороне и быстро переходить в атаку. Ожидается закрытая, но интенсивная игра.

Прогнозы

Джек Лэнг: «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль» 0:1. Бразильцы постараются сыграть от обороны, но индивидуальное мастерство игроков саудовского клуба может оказаться решающим.

Джордан Кэмпбелл: «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль» 1:2. Игра будет напряженной: у «Флуминенсе» есть характер, но у «Аль-Хиляля» — поймавший кураж вратарь и больше скорости и качества в атаке.

«Палмейрас» — «Челси»

Когда играют: 5 июля, 04:00 мск

Где играют: Lincoln Financial Field, Филадельфия

Как себя проявил «Палмейрас»? Среди болельщиков царит общее мнение: «Палмейрас» немного утратил свой стиль. В их игре на КЧМ не видно ни ритма, ни цельности. Тем не менее, команда умеет добиваться результата — и это заслуга Абеля Феррейры, тренера, обладающего настоящей «футбольной хитростью», который особенно хорош в матчах плей-офф.

Кто стал лидером «Палмейраса»? Колумбиец Ричард Риос — универсальный полузащитник, который умеет буквально всё: он не стесняется идти в жесткий отбор мяча, уверенно разгоняет атаки и снабжает партнеров классными передачами. При этом он еще и опасен у чужих ворот, что можно было заметить в матче против «Ботафого», когда он дважды пробивал из-за пределов штрафной. Несмотря на частую ротацию полузащиты, Риос почти всегда выходит в старте.

Педру Нету globallookpress.com

Как до сих пор выглядел «Челси»? Есть немало поводов для оптимизма, но поражение 1:3 от «Фламенго» на групповом этапе точно засело в голове Энцо Марески, особенно с учетом того, что снова предстоит игра с бразильцами. Мареска не боится экспериментировать с тактикой, а новичок Лиам Делап быстро освоился в роли центрального нападающего.

Кого можно назвать лучшим игроком «синих»? У «Челси» сразу несколько претендентов на это звание. Мойсес Кайседо и Марк Кукурелья стабильно демонстрируют высокий уровень, но это вряд ли стало сюрпризом. Больше всех удивил Педру Нету: он забивал во всех трех матчах, в которых выходил с первых минут, и, похоже, вытеснил из состава Нони Мадуэке. Его скорость и объем работы на правом фланге создают постоянную угрозу и открывают пространство для партнеров.

Тактический взгляд

Мареска сам признавался, что использует турнир в США для экспериментов. Однако теперь, когда на кону путевка в полуфинал, итальянец, скорее всего, вернется к проверенным вариантам, чтобы максимально раскрыть потенциал команды.

Скорее всего, Коул Палмер снова займет привычную позицию в правом полуфланге, Кукурелья будет активно подключаться по левому краю, а ширина и скорость игры на флангах будут иметь решающее значение. С учетом того, что вингер «Палмейраса» Эстеван (будущий игрок «Челси») иногда забывает возвращаться в оборону, атаки через его фланг могут стать для лондонцев особенно эффективным оружием.

Прогнозы

Джек Лэнг: «Палмейрас» — «Челси» 2:1. Бразильцы, возможно, не переиграют соперника по качеству, но сломить их упорство и характер действительно непросто.

Саймон Джонсон: «Палмейрас» — «Челси» 1:2. У «Палмейраса» будут свои шансы, особенно с учетом отсутствия Кайседо, но «Челси» в итоге остановит бразильцев благодаря глубине состава.

«Пари Сен-Жермен» — «Бавария»

Когда играют: 5 июля, 19:00 мск

Где играют: Mercedes-Benz Stadium, Атланта

Как до сих пор выглядел «ПСЖ»? Молниеносно. Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано назвал «мясорубкой» матч 1/8 финала против парижан. В первом тайме, когда команда аргентинца не справлялась с бешеным темпом, скоростью и умными перемещениями соперника.

Тем не менее, даже уязвимые места есть даже у действующего победителя Лиги чемпионов. Луис Энрике активно ротировал состав, и «Ботафого» сумел показать, как можно сдержать «ПСЖ», одержав сенсационную победу на групповом этапе благодаря образцовой игре в обороне.

Витинья globallookpress.com

Кого можно назвать лучшим игроком «ПСЖ»? Несмотря на огромное количество звезд в атаке, самым ценным игроком парижан стал миниатюрный полузащитник Витинья. 25-летний португалец — настоящий метроном Луиса Энрике: на его счету 494 передачи — больше, чем у кого-либо на турнире. Дай ему немного пространства — и он будет контролировать игру. Подойди ближе — и он легко обыграет тебя. За ним действительно приятно наблюдать.

Как до сих пор выглядела «Бавария»? Достаточно неплохо. Если не считать разгрома «Окленд Сити» (10:0), ни в одном из матчей мюнхенцы не продемонстрировали привычного контроля над игрой. Однако они показали стойкость и умение действовать по ситуации, особенно в матчах против «Боки Хуниорс» и «Фламенго».

Местами были вялыми, иногда оказывались под давлением, но каждый раз находили в нужный момент правильные решения.

Гарри Кейн globallookpress.com

Кто стал лидером «Баварии» на КЧМ? Гарри Кейн. Не самый оригинальный ответ, но учитывая, что весь стиль «Баварии» на турнире строится на безжалостной реализации моментов, именно его действия были решающими. Три гола в разном стиле — всё исполнено безупречно. Хороший турнир проводят также Йозуа Киммих, Майкл Олисе и Кингсли Коман, но именно Кейн стал ключевой фигурой на пути команды в плей-офф.

Тактический взгляд

«Бавария» славится агрессивным прессингом с персональной опекой по всему полю, стараясь отобрать мяч еще на чужой половине поля. Проблема в том, что им предстоит встреча с одной из самых техничных команд мира.

«ПСЖ» Луиса Энрике может долго контролировать мяч, но не менее опасен в переходных фазах, мгновенно выбегая в атаку. Если «Бавария» ошибется в тайминге или нарушит структуру, соперник накажет за это.

Поэтому команде Венсана Компани нужно предельно точно выбирать моменты для прессинга, понимая, когда можно идти вперед, а когда нужно сохранять компактность.

Прогноз

«ПСЖ» — «Бавария» 3:1. Скорость и острота атак «ПСЖ» под руководством Луиса Энрике выглядят устрашающе. У «Баварии» есть атакующий потенциал, чтобы навязать борьбу, но у них значительно больше проблем в обороне.

«Реал» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд

Когда играют: 6 июля, 04:00 мск

Где играют: MetLife Stadium, Нью-Йорк / Нью-Джерси

Как до сих пор выглядел «Реал»? Хаби Алонсо вернул энтузиазм на всех уровнях — у тренеров, игроков и болельщиков — после года внутренних напряжений и заметного дефицита трофеев в Мадриде. Помимо трех подряд побед на турнире (разница мячей — 8:2), Алонсо демонстрирует тактическое богатство и умение успешно влиять на ход игры по ходу матча.

Гонсало Гарсия globallookpress.com

Кто стал лидером «Реала» на КЧМ? Гонсало Гарсия. До турнира он провел всего 61 минуту за первую команду, но в итоге идеально воспользовался отсутствием травмированного Эндрика и заболевшего Килиана Мбаппе. На счету Гарсии уже три гола, включая победный в 1/8 финала, а также результативная передача. Алонсо уже успел сравнить юного форварда с легендой клуба Раулем.

Как себя проявила «Боруссия»? Вполне достойно. В Германии команду сильно критиковали за нулевую ничью с «Флуминенсе» на старте турнира, но позже бразильцы доказали, что это действительно крепкий соперник.

Победа над «Монтерреем» была заслуженной, хотя разница в счете могла быть и боьльше. Единственное замечание — некоторая небрежность, которая может обернуться проблемами предстоящем матче.

Кого можно назвать лучшим игроком «Боруссии»? Голкипер Грегор Кобель был великолепен. Несмотря на интерес со стороны других клубов, он остался в Дортмунде и проводит выдающийся турнир. Особенно запомнился его двойной сэйв в матче с «Флуминенсе». Если «Боруссия» хочет пройти дальше, ему нужно продолжать в том же духе.

Тактический взгляд

Еще год назад никто бы не поверил, что это будет дуэль двух схем с тремя центральными защитниками.

С приходом Нико Ковача «Боруссия» стала намного надежнее играть в обороне, а тактические перестановки привели к тому, что Карим Адейеми теперь действует ближе к центральной зоне, в паре с Серу Гирасси.

Прогнозы и ставки на футбол

Для Хаби Алонсо схема с тремя игроками в защите — это, в первую очередь, еще один способ начинать атаки: она позволяет оставить лучших игроков в передней линии и развивать комбинации через центр. Хотя на первых этапах были некоторые шероховатости, интересно будет увидеть, как именно он адаптирует её в этом матче.

Прогнозы

Марио Кортегана Сантос: «Реал» — «Боруссия» 3:1. Дуэт Гирасси — Адейеми опасен, но у «Реала» просто сильнее состав и очень положительная динамика в атаке.

Себ Стаффорд-Блур: «Реал» — «Боруссия» 1:2. Немцы умеют собраться на такие матчи, а контратакующий стиль Ковача может создать серьезные проблемы обороне «Мадрида».