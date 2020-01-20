Трансферный дайджест. 14-20 января

Бруну Фернандеш

«Спортинг», полузащитник, 25 лет

Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш заявил руководству лиссабонского клуба о желании перейти в «Манчестер Юнайтед» уже в январе, утверждает The Telegraph.

«Красные дьяволы» согласились платить португальцу 130 тысяч фунтов за неделю, так что намерения футболиста вполне объяснимы.

Однако «Спортинг» оказался не настолько сговорчивым, ведь просит за своего игрока 80 миллионов евро.

По последним данным, распространенным SkySports, «Манчестер Юнайтед» готов сразу заплатить 50 миллионов евро и еще 20 миллионов в виде бонусов. Если «Спортинг» отклонит предложение, «красные дьяволы» выйдут из переговоров.

Учитывая серьезность травмы Маркуса Рашфорда, манкунианцам не помешал бы столь результативный игрок, который забил 15 голов и отдал 13 передач в 26 матчах нынешнего сезона. Полагаем, что Уле Гуннару Сульшеру нужно проявить настойчивость, ведь он уже проморгал Эрлинга Холанда.

Наш прогноз: «Манчестер Юнайтед».

Аднан Янузай

«Реал Сосьедад», полузащитник, 24 года

Аднан Янузай globallookpress.com

Помните некогда перспективного игрока «Манчестер Юнайтед» Аднана Янузая? Сейчас он выступает в испанской Примере за «Реал Сосьедад» и порой даже отличается результативными действиями.

По информации Sportitalia, к 24-летнему бельгийцу стала присматриваться «Рома», которой не удалось договориться по трансферам Сусо и Шердана Шакири.

Римляне контактировали с испанским клубом и готовы взять футболиста в аренду с правом выкупа за 15 миллионов евро.

Реальна ли такая сделка? Нам кажется, что нет. В 11 матчах чемпионата Испании Янузай сделал лишь три результативные передачи. Вряд ли с такой игрой он способен усилить римский коллектив настолько, чтобы тот продолжил борьбу за место в Лиге чемпионов.

Наш прогноз: «Реал Сосьедад».

Эдинсон Кавани

«Пари Сен-Жермен», нападающий, 32 года

Эдинсон Кавани globallookpress.com

Мадридский «Атлетико» долго вел переговоры о трансфере Эдинсона Кавани, но так и не сумел его приобрести.

По данным RMC, «Пари Сен-Жермен» отклонил предложенные «матрасниками» 10 миллионов евро, поскольку посчитал эту сумму слишком маленькой.

При этом Кавани продолжает не попадать в состав парижан, а все потому, что настаивает на уходе. Эту информацию подтвердил спортивный директор французского клуба Леонардо.

Леонардо Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Мы надеялись, что он останется. Сегодня он попросил об уходе из клуба, и мы изучаем ситуацию. У нас было предложение от «Атлетико», но оно не соответствовало его стоимости. Вместе с тем я не уверен, что в феврале Кавани по-прежнему будет нашим игроком. А так — мы не собирались продавать его в январе. Но мы прислушиваемся к Кавани, потому что уважаем его. Теперь ситуация немного прояснилась, учитывая, что летом у него заканчивается контракт.

Похоже, Кавани все-таки уйдет. Парижанам нет смысла насильно удерживать в составе форварда, который летом станет свободным агентом. Осталось лишь узнать, где продолжится его карьера.

Наш прогноз: уход из «Пари Сен-Жермен».

Дани Ольмо

«Динамо» Загреб, полузащитник, 21 год

Дани Ольмо globallookpress.com

Тренерский штаб загребского «Динамо» не скрывает, что переговоры по трансферу полузащитника Дани Ольмо набирают обороты.

Претендентов на 21-летнего футболиста очень много, но самым активным, похоже, является «Милан».

По информации Sportske Novosti, «россонери» заплатят за игрока 20 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусов. Также «Динамо» получит до 5 миллионов евро в случае дальнейшей перепродажи испанца.

Сам Ольмо должен подписать с итальянским клубом пятилетний контракт с зарплатой в 2,5 миллиона евро за сезон.

Последней преградой на пути хавбека в «Милан» остаются его агенты, которые хотят заработать на переходе своего клиента около 7 миллионов евро, но никто из сторон не хочет расставаться с такой крупной суммой.

В борьбу за Ольмо в любой момент готовы включиться «Лейпциг» и «Вулверхэмптон», но вряд ли они более конкурентоспособны в финансовом плане.

Наш прогноз: «Милан».

Хавьер Эрнандес

«Севилья», нападающий, 31 год

Хавьер Эрнандес globallookpress.com

Раз уж вспомнили Аднана Янузая, то можно поговорить и о другом экс-игроке «Манчестер Юнайтед» Хавьере Эрнандесе.

Мексиканец сейчас играет за «Севилью», но там дела у него идут не слишком гладко — один забитый мяч в девяти матчах.

Теперь же у него появилась перспектива попробовать силы в MLS, от которой он вряд ли откажется, тем более что его зовет «Лос-Анджелес Гэлакси», пишет Goal.com.

По информации источника, сумма трансфера составит 9 миллионов евро плюс 3 миллиона бонусами.

Таким образом, «Гэлакси» побьет свой трансферный рекорд 2015 года, когда клуб приобрел у «Вильярреала» Джованни дос Сантоса за 6 миллионов евро.

Наш прогноз: «Лос-Анджелес Гэлакси».

Виктор Мозес

«Челси», полузащитник, 29 лет

Виктор Мозес globallookpress.com

Полузащитник «Челси» Виктор Мозес, выступающих на правах аренды в «Фенербахче», продолжит карьеру в Италии, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Нигерийца к себе в команду зовет его бывший наставник Антонио Конте, тренирующий ныне «Интер».

«Нерадзурри» арендуют хавбека с правом выкупа за 10 миллионов евро. Уже на этой неделе он должен пройти медосмотр и подписать контракт.

А вот переговоры «Интера» по Кристиану Эриксену пока затормозились. Миланский клуб не готов платить за датчанина больше 15 миллионов евро, поэтому просто ждет ответа от «Тоттенхэма».

Наш прогноз: «Интер».

Эмре Джан

«Ювентус», полузащитник, 26 лет

Эмре Джан globallookpress.com

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан намерен сменить клуб этой зимой, поскольку хочет получать больше игровой практики.

Футболист не был включен в заявку «старой синьоры» на Лигу чемпионов осенью, а в Серии А провел лишь 8 матчей.

По информации SportMediaset, интерес к 26-летнему игроку сборной Германии проявляет «Милан», который обдумывает потенциальный трансфер.

Конкурентами «россонери» могут стать некоторые клубы английской Премьер-лиги, среди которых «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Эвертон».

Пока сложно сказать, кто предложит Джану лучшие условия, но, похоже, отъезда из Турина не избежать, поскольку в «старой синьоре» он не прижился.

Наш прогноз: уход из «Ювентуса».

Матиас Краневиттер

«Зенит», полузащитник, 26 лет

Матиас Краневиттер globallookpress.com

Так же, как Эмре Джан не прижился в «Ювентусе», Матиас Краневиттер не прижился в «Зените». Он даже не отправился с клубом на зимние тренировочные сборы.

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Краневиттер решает свои вопросы. Дальше — посмотрим. Он на связи и со мной, и с нашим руководством. Если у него будет вариант по поводу трудоустройства, то он им воспользуется. Что касается присоединения к нам, то на данный момент ждем новостей от его агента по тем вариантам, которые у него есть.

Журналист TUDN Диего Медина сообщил, что Краневиттер попал в сферу интересов мексиканского «Монтеррея».

Вскоре гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что переговоров с «Монтерреем» клуб не ведет. При этом тренер мексиканской команды Антонио Мохамед заявил, что хотел бы видеть аргентинца в своей команде.

Антонио Мохамед Главный тренер «Монтеррея» Да, мы рассматриваем возможность перехода Краневиттера. Чем больше качественных футболистов к нам перейдет, тем больше шансов хорошо провести вторую половину сезона.

Пока трудно понять, готов ли «Монтеррей» заплатить достойную сумму за хавбека, но в любом случае в 2020 году мы вряд ли увидим аргентинца в Санкт-Петербурге.

Наш прогноз: уход из «Зенита». 0