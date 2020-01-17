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    Собрание РПЛ. Расширение чемпионата — шаг к лучшему или провал?

    Пресса и комментарии — об итогах собрания российской Премьер-лиги

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    16 января в офисе российской Премьер-лиги состоялось собрание представителей всех 16 клубов чемпионата. Тем было много, а заседание длилось более трех часов. LiveSport.Ru собрал мнения прессы относительно возможных перемен, в числе которых — расширение лиги до 18 команд.
    Президент РПЛ Сергей Прядкин останется на своем посту еще на пять лет. Кроме того, со следующего розыгрыша изменится формат Кубка России. Основная модернизация коснется стадии 1/16 финала — клубы образуют 10 (или 11) групп, и после матчей каждый с каждым в один круг победитель выходит в 1/8. При этом клубы РПЛ на этой стадии играют в гостях.

    Однако самым спорным вопросом стало расширение РПЛ до 18 участников. Именно эта тема наиболее активно обсуждалась журналистами и представителями клубов.

    Погода — не аргумент

    «Хорошо. Давайте играть с 18 командами. Продлим осеннюю часть до конца декабря, а уже в середине февраля возобновим чемпионат. В Питере можно играть и в январе. Но больше крытых стадионов в России нет. Да и с климатом не всем повезло. Поэтому "Уфа", "Оренбург", "Крылья Советов", "Урал" будут в декабре-феврале играть на выезде, а потом на финише наверстывать домашние матчи. "Краснодару" и "Зениту", напротив, скорее всего не повезет. Последние туры придется проводить в гостях. Справедливо ли это? Нет, конечно, но играть в 15-градусный мороз еще хуже.

    Для большинства клубов РПЛ это, видимо, не аргумент. Вылет страшит гораздо больше. Ведь с потерей места в элите могут возникнуть финансовые трудности. Срезать бюджет просто. Вернуть его в наше время весьма непросто.

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    • Последний раз элитный дивизион из 18 команд в России был в 1997 году. Через год осталось 16. С 1998-го по 2018-й никто о расширении не заикался. Немного пообсуждали, когда "Ротор" вылетел в 2004-м, и быстро закончили. Спортивным принципом тогда никто не пожертвовал. Занял последнее место — вылетай. В наше циничное время не до таких сантиментов», — пишет автор «Спорта День за Днем» Александр Кавокин.

  • Леонид Федун
  • Владелец «Спартака»
  • Мое отношение крайне негативное. Можно было ввести плей-офф, как это работает во многих чемпионатах. Привлекательность таких игр дала бы клубам возможность генерировать новые доходы. Только несколько клубов зависят от доходов и являются частными, остальным это не интересно.

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    ФНЛ пока далеко до уровня РПЛ
    1fnl.ru

    «Только за последние два сезона в пустоту рухнули три клуба РПЛ: "Амкар" показал, что бывает, когда дотационный клуб снимают с бюджетной иглы, и превратился в "Звезду" из ПФЛ, "Тосно" скрылся и стал "Ленинградцем" (тоже ПФЛ), а "Анжи", не дождавшийся ни бюджетных денег, ни частных, весь сезон провел в состоянии клинической смерти и уже точно не попадал в ФНЛ.

    Случайность? Да нет. Проблема давняя. "Томь" из-за недостатка денег заканчивала сезон-2016/17 беспомощным молодежным составом, который регулярно огребал по три мяча за 90 минут, и так и не решила проблему. В этом сезоне команда изнывала от бедности всю первую половину чемпионата, ее форвард Илья Кухарчук рассказывал, что бутсы приходилось покупать на "Авито" (потому что денег на новые из магазина не хватало), — и только в январе прилетел традиционный спасительный транш от "Газпрома" (400 миллионов рублей).

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    • Так "Томь" докатилась до конца сезона и едва-едва не пролезла в РПЛ (в стыках проиграла "Уфе" 1:2, в ответном матче соперник из РПЛ толком не атаковал). Если бы сибирская команда проскочила в высшую лигу, мы бы снова увидели один и тот же сценарий: когда спасительный транш иссыхает, клуб мучается и ждет нового поступления.

    До "Томи" по такому же сценарию отмучилась "Кубань", вылетевшая из РПЛ-2015/16 с дырами в бюджете и без поддержки местных властей, а сезоном ранее в ФНЛ не смогло заявиться и вылетевшее и обнищавшее "Торпедо" (пришлось заново подниматься из ПФЛ).

    То есть в последние 5 сезонов в РПЛ стабильно есть скрюченный, измученный клуб без денег — и на этом безрадостном фоне в лигу приглашают еще две команды из ФНЛ», — отметил Глеб Чернявский из Sports.ru.

  • Александр Медведев
  • Генеральный директор «Зенита»
  • «Зенит» проголосовал против. Нам не нравится не сама идея расширения, а то, как предложено ее реализовать. Мы считаем, что увеличение команд при гладком чемпионате приведет к росту расходов. Хотя есть варианты, при которых доходы команд РПЛ увеличились бы. Правда, это потребовало бы перехода с гладкого чемпиона на систему либо с плей-офф, либо с однокруговым финальным турниром девяти лучших команд.

    • Еще ничего не ясно. Москва и Санкт-Петербург — против

    «Зенит» не поддержал расширение
    ФК «Зенит»

    «Сперва томимые реформаторским зудом боссы продавили давно витающую в воздухе идею об увеличении числа матчей в сезоне. Причем задумали решить эту задачку в лоб — простым расширением РПЛ до 18 участников.

    И никто особо не задумался, наберется ли сейчас в нашей стране так много клубов, готовых по финансам и организации к элитному дивизиону. Действительно, какая разница?

    В итоге десять членов собрания высказались за расширение "прямо сейчас", то есть с сезона-2020/21. Наверняка среди них преобладали аутсайдеры-2019/20, мечтающие подобным образом выбить себе "бесплатное" продление прописки РПЛ еще на годик. Еще четыре клуба отдали голоса за увеличение числа участников с 2021 года. И только "Зенит" и "Спартак" выступили против обоих вариантов.

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    • Здесь стоит напомнить, что гранды, говоря об увеличении количества матчей в сезоне, изначально имели в виду встречи с соперниками своего уровня. Ну, какой смысл тому же "Зениту" проводить лишние четыре игры с условными "Крыльями Советов" или "Ротором", когда можно добавить в чемпионате третий круг или устроить плей-офф для новых "кассовых" столкновений с "Краснодаром" или ЦСКА? Да и президент РФС Александр Дюков, как известно, весьма осторожно относится к идее расширения РПЛ, отдавая предпочтение вариантам с увеличением числа топ-матчей.

    Так что далеко не факт, что принятое подавляющим большинством голосов решение о "18 клубах" исполком РФС в итоге одобрит. Забег в ширину может и сорваться», — констатировал обозреватель «Советского спорта» Захар Мощенко.

  • Роман Бабаев
  • Генеральный директор ЦСКА
  • Расширение РПЛ надо подготовить. Необходимо проанализировать ситуацию в ФНЛ, сделать расширение так, чтобы сохранился спортивный принцип. РФС должен рассмотреть нашу инициативу, не просто так: «А давайте расширим!», а нужно понимать, готовы ли команды ФНЛ к РПЛ. Если все критерии получится соблюсти, то это возможно. Но я не представляю, как это сделать со следующего сезона без нарушения спортивного принципа и с учетом лицензионных вопросов.
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