Собрание РПЛ. Расширение чемпионата — шаг к лучшему или провал?

Однако самым спорным вопросом стало расширение РПЛ до 18 участников. Именно эта тема наиболее активно обсуждалась журналистами и представителями клубов.
Погода — не аргумент
«Хорошо. Давайте играть с 18 командами. Продлим осеннюю часть до конца декабря, а уже в середине февраля возобновим чемпионат. В Питере можно играть и в январе. Но больше крытых стадионов в России нет. Да и с климатом не всем повезло. Поэтому "Уфа", "Оренбург", "Крылья Советов", "Урал" будут в декабре-феврале играть на выезде, а потом на финише наверстывать домашние матчи. "Краснодару" и "Зениту", напротив, скорее всего не повезет. Последние туры придется проводить в гостях. Справедливо ли это? Нет, конечно, но играть в 15-градусный мороз еще хуже.
Для большинства клубов РПЛ это, видимо, не аргумент. Вылет страшит гораздо больше. Ведь с потерей места в элите могут возникнуть финансовые трудности. Срезать бюджет просто. Вернуть его в наше время весьма непросто.
Последний раз элитный дивизион из 18 команд в России был в 1997 году. Через год осталось 16. С 1998-го по 2018-й никто о расширении не заикался. Немного пообсуждали, когда "Ротор" вылетел в 2004-м, и быстро закончили. Спортивным принципом тогда никто не пожертвовал. Занял последнее место — вылетай. В наше циничное время не до таких сантиментов», — пишет автор «Спорта День за Днем» Александр Кавокин.
ФНЛ приблизилась к РПЛ? Нет
«Только за последние два сезона в пустоту рухнули три клуба РПЛ: "Амкар" показал, что бывает, когда дотационный клуб снимают с бюджетной иглы, и превратился в "Звезду" из ПФЛ, "Тосно" скрылся и стал "Ленинградцем" (тоже ПФЛ), а "Анжи", не дождавшийся ни бюджетных денег, ни частных, весь сезон провел в состоянии клинической смерти и уже точно не попадал в ФНЛ.
Случайность? Да нет. Проблема давняя. "Томь" из-за недостатка денег заканчивала сезон-2016/17 беспомощным молодежным составом, который регулярно огребал по три мяча за 90 минут, и так и не решила проблему. В этом сезоне команда изнывала от бедности всю первую половину чемпионата, ее форвард Илья Кухарчук рассказывал, что бутсы приходилось покупать на "Авито" (потому что денег на новые из магазина не хватало), — и только в январе прилетел традиционный спасительный транш от "Газпрома" (400 миллионов рублей).
Так "Томь" докатилась до конца сезона и едва-едва не пролезла в РПЛ (в стыках проиграла "Уфе" 1:2, в ответном матче соперник из РПЛ толком не атаковал). Если бы сибирская команда проскочила в высшую лигу, мы бы снова увидели один и тот же сценарий: когда спасительный транш иссыхает, клуб мучается и ждет нового поступления.
До "Томи" по такому же сценарию отмучилась "Кубань", вылетевшая из РПЛ-2015/16 с дырами в бюджете и без поддержки местных властей, а сезоном ранее в ФНЛ не смогло заявиться и вылетевшее и обнищавшее "Торпедо" (пришлось заново подниматься из ПФЛ).
То есть в последние 5 сезонов в РПЛ стабильно есть скрюченный, измученный клуб без денег — и на этом безрадостном фоне в лигу приглашают еще две команды из ФНЛ», — отметил Глеб Чернявский из Sports.ru.
Еще ничего не ясно. Москва и Санкт-Петербург — против
«Сперва томимые реформаторским зудом боссы продавили давно витающую в воздухе идею об увеличении числа матчей в сезоне. Причем задумали решить эту задачку в лоб — простым расширением РПЛ до 18 участников.
И никто особо не задумался, наберется ли сейчас в нашей стране так много клубов, готовых по финансам и организации к элитному дивизиону. Действительно, какая разница?
В итоге десять членов собрания высказались за расширение "прямо сейчас", то есть с сезона-2020/21. Наверняка среди них преобладали аутсайдеры-2019/20, мечтающие подобным образом выбить себе "бесплатное" продление прописки РПЛ еще на годик. Еще четыре клуба отдали голоса за увеличение числа участников с 2021 года. И только "Зенит" и "Спартак" выступили против обоих вариантов.
Здесь стоит напомнить, что гранды, говоря об увеличении количества матчей в сезоне, изначально имели в виду встречи с соперниками своего уровня. Ну, какой смысл тому же "Зениту" проводить лишние четыре игры с условными "Крыльями Советов" или "Ротором", когда можно добавить в чемпионате третий круг или устроить плей-офф для новых "кассовых" столкновений с "Краснодаром" или ЦСКА? Да и президент РФС Александр Дюков, как известно, весьма осторожно относится к идее расширения РПЛ, отдавая предпочтение вариантам с увеличением числа топ-матчей.
Так что далеко не факт, что принятое подавляющим большинством голосов решение о "18 клубах" исполком РФС в итоге одобрит. Забег в ширину может и сорваться», — констатировал обозреватель «Советского спорта» Захар Мощенко.