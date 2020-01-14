Планы на зиму: ЦСКА

Армейский клуб неважно провел осенний отрезок чемпионата. Теперь главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дожен урепить команду, чтобы не упустить путевку в Лигу чемпионов.

Зимние сборы

Как и в прошлом сезоне, армейцы завершили осенний отрезок ничего не значащей еврокубковой победой в Испании.

Обыграв 12 декабря в гостях «Эспаньол» (1:0), но вылетев из Лиги Европы, ЦСКА на следующий день ушел в отпуск, который продлился до 14 января.

Во вторник, 14 января, в 8:59 команда ПФК ЦСКА рейсом «Аэрофлота» отправилась в Испанию, где пройдут все три зимних сбора армейцев.

Главный тренер Виктор Ганчаренко взял на сборы 25 футболистов. Как и в предыдущие годы, часть игроков летит в Испанию из Москвы, а остальные самостоятельно доберутся до Кампоамора.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.

Защитники: Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Виктор Васин, Вадим Карпов, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Звонимир Шарлия, Хёрдур Магнуссон, Седрик Гогуа.

Полузащитники: Яка Бийол, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Константин Кучаев, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Константин Марадишвили.

Нападающие: Фёдор Чалов, Лассана Н’Диайе, Илья Шкурин.

Также на просмотр приглашен нападающий футбольного клуба КАМАЗ Давид Караев.

В Кампоамора пройдут все три сбора красно-синих: с 14-го по 25 января, с 29 января по 9 февраля и с 13-го по 23 февраля.

В рамках сборов состоятся десять товарищеских матчей: два на первом сборе и по четыре на двух других.

24 января ПФК ЦСКА сыграет с ирландским «Дандолком», а 25-го — с австрийской командой ЛАСК. Оба матча состоятся в Кампоаморе.

Кроме того, уже подтверждены матчи с «Сваровски Тироль» (1 февраля), «Норшелланном» (5 февраля), «Оддом» (8 февраля) и «Картахеной» (19 февраля). Соперники по матчам 9, 15 и 22 февраля будут названы позднее. На 22-е запланированы две игры.

Усиление атаки и обороны

Концовка осеннего участка сезона ЦСКА не удалась — клуб ввылетел из еврокубков и разбазарил кучу очков в РПЛ, хотя все еще продолжает идти в группе лидеров и бороться за путевку в Лигу чемпионов.

Чтобы не выпасть из этой борьбы, армейцам нжно укрепить пару позиций. Благо, клуб обрел новых владельцев и уже не будет так экономить как раньше.

Главная задача — усилить центр нападения. Уже который сезон ЦСКА страдает от отсутствия забивных нападащих. Федор Чалов решил было эту проблему, но заменить его в случае чего просто некем.

Неплохо бы и укрепить оборону — в центре есть Дивеев и Магнуссон, но третьего бэка к ним подобрать так и не уделось — Васин, измучанный постаоянными травмами, вернется в строй не раньше конца сезона, Гогуа и Шарлия так и не вписались в состав, а молодой Карпин нестабилен.

Левый фланг обороны ЦСКА также неплохо укрепить — он слшиком проседает по сравнению с правым, где царствует Марио Фернандес.

Календарь и таблица РПЛ

Щенников и Набабкин не тянут и перестали попадать в состав, Кучаев или Обляков затыкают дыры, играя латералей, а голы с левого фланга продолжают приходить

Трансферные слухи

Первый трансфер ЦСКА уже случился — как раз на проблемную позицию в атаке. После зимних праздников армейцы объявили о трансфере 20-летнего белорусского нападающего Ильи Шкурина.

Лучший бомбардир чемпионата Белоруссии 2019 года, выступавший в составе минского «Энергетик-БГУ», заключил контракт с армейцами на четыре с половиной года. Шкурин — игрок молодежной сборной Белоруссии: 6 матчей, 1 гол.

Также на сборы вместе с ЦСКА отправился нападающий КАМАЗа Давид Караев. За последние шесть лет он сменил 8 клубов, все — из первой и второй лиг, нигде Караев не задерживался дольше, чем на сезон.

В этом сезоне он провел 16 матчей в ПФЛ-Урал-Поволжье и забил 11 мячей. В Кубке России 24-летний форвард сыграл в четырех матчах и отличился один раз, забив «Спартаку» (1:2).

ЦСКА снова интересовался израильским нападающим Мунасом Даббуром, который в прошлом сезоне забил 20 мячей за «Ред Булл Зальцбург» в чемпионате Австрии, а в 2018 году стал лучшим бомбардиром еврокубков в Лиге Европы. «Севилья» отказалась отпускать его в ЦСКА в аренду, вместо этого продав в «Хоффенхайм».

В январе в ЦСКА сорвался трансферн ападающего «Жилины» Роберта Боженика. Московский клуб предложил за 20-летнего форварда сборной Словакии 5 миллионов евро и договорился с «Жилиной», но сделку сорвал новый агент игрока.

Боженик без ведома своего представителя Юзефа Антошика начал сотрудничать с Мартином Петрашом, из-за которого трансфер в ЦСКА и не состоялся, как и переход в «Дженоа». Боженик забил 16 голов в 48 матчах словацкой лиги.

В декабре появлялась информация о том, что форвард «Фиорентины» Педро Абреу может продолжить карьеру в ЦСКА — армейцы хотят арендовать 22-летнего бразильца с правом выкупа. Учитывая, что руководство «фиалок» хочет компенсацию в 15 миллионов евро, трансфер маловероятен.

Летом ЦСКА уже вел переговоры о переходе Абреу, однако форвард перешел из «Флуминенсе» в «Фиорентину». В этом сезоне Абреу вышел на поле в 4 матчах Серии А, сыграв в сумме 63 минуты, и не отметился результативными действиями.

Крайний нападающий «Уотфорда» Айзек Саксесс также попал в сферу интересов ЦСКА. По данным Footmercato, московский клуб заинтересован в аренде нигерийского вингера с опцией выкупа.

Ожидается, что скауты ЦСКА посетят ответный матч «Уотфорда» с «Транмером» в Кубке Англии и проведут очередной раунд переговоров по футболисту.

24-летний Саксесс в этом сезоне сыграл только четыре матча в АПЛ и шесть во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

По данным Tutto Udinese, предложение от московского ЦСКА поставило под угрозу переход нападающего Фелипе Визеу из «Удинезе» в «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды.

4 января итальянский клуб объявил о сделке. 22-летний форвард прилетел в Куритибу, чтобы 6 января приступить к тренировкам, но в итоге не прибыл в расположение своей новой команды и вернулся домой в Рио-де-Жанейро.

Все футбольные трансферы

По информации Globo Esporte Paraná, причиной такого поведения футболиста послужили новые предложения, преимущественно из России.

Контракт Визеу с «Удинезе» рассчитан до 2023 года. В прошлом году он играл на правах аренды в «Гремио» и в 11 матчах чемпионата Бразилии забил один гол.

Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров вел переговоры с ЦСКА. Как признается агент игрока, армейцы сделали достойное предложение, но игрок в итоге перешел в «Рубин» — в первую очередь из-за Леонида Слуцкого, который возглавил казанский клуб.

Защитник ФК «Ростов» Евгений Чернов находится в сфере интересов ЦСКА. Сумма покупки может составить около 3 млн евро. Отмечается, что к Чернову есть также интерес со стороны других клубов как из России, так и из-за рубежа.

Уйдет ли Чалов?

Это ключевой вопрос для ЦСКА этой зимой. Уход забивного нападающего сильно ослабит атаку армейцев, пусть игрок и сдал в этом сезоне, по сравнению с прошлым.

Английские спортивные СМИ активно муссируют слухи об интересе к форварду нескольких клубов — «Кристал Пэлас», «Брайтона» и «Челси».

По сообщениям прессы, ЦСКА летом отклонил предложение «Кристал Пэлас» в размере 23 млн фунтов (около 27 млн евро), настаивая на сумме в 30 млн евро. Однако лондонцы еще заинтересоване в игроке.

Как сообщает Sky Sports, 21-летний игрок входит в шорт-лист «Брайтона». Клуб намерен приобрести игрока в январе, утверждает The Sun.

Впрочем, как сообщает журналист The Athletic UK Энди Нэйлор, несмотря на сообщения Sky и других изданий об интересе к Чалову со стороны «Брайтона», эта информация не соответствует действительности.

По данным Daily Express, лондонский «Челси» готов заплатить за россиянина 20 млн фунтов. Отмечается, что основными целями «Челси» были Тимо Вернер из «Лейпцига» и Мусса Дембеле из «Лиона». Однако оба игрока вряд ли покинут свои клубы в январе, поэтому «синие» обратились к варианту с Чаловым.

Наконец, последним претендентом на игрока стал лондонский «Вест Хэм», который интересовался Чаловым прошлым летом.

Избавление от балласта

ЦСКА уже активно избавляется от ненужных игроков. Клуб не стал продлевать контракт с полузащитником Дмитрием Ефремовым, который стал свободным агентом. В августе 24-летний хавбек получил разрыв связок колена.

Отмечается, что Ефремов завершит восстановление под наблюдением медицинского штаба ЦСКА. Хавбек выступал за ЦСКА с 2013 года. В текущем сезоне РПЛ он провел два матча и не отметился результативными действиями.

Всё о футболе России

Форвард ЦСКА Такума Нисимура перешел в «Портимоненсе» на правах аренды до конца сезона. Соглашение предусматривает опцию выкупа 23-летнего японца. Нисимура выступает за ЦСКА с сезона-2018/19. За это время он провел за клуб 17 матчей в РПЛ, забив 2 гола.

Также московский клуб подтвердил возвращение хавбека Лукаса Сантоса в «Васко да Гама» в связи с истечением срока аренды. ЦСКА не стал его выкупать за 4,8 млн евро. Лукас Сантос провел за московский клуб 4 официальных матча и не забил ни одного гола.

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко находится на просмотре в «Торпедо». Если тренер команды Сергей Игнашевич будет доволен футболистом, клубы оформят полноценный трансфер.

22-летний игрок в текущем сезоне не провел за москвичей ни одного матча. Его соглашение с армейцами рассчитано до лета 2020 года.

«Урал» интересуется нападающим ЦСКА Тимуром Жамалетдиновым. 22-летний форвард выступает на правах аренды за «Лех», соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Польский клуб готов отпустить футболиста, который практически не имеет игровой практики, на сборы с «Уралом». В текущем сезоне Жамалетдинов провел за «Лех» всего два матча в чемпионате Польши, сыграв в общей сложности 20 минут.

0