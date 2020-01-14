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    Планы на зиму: ЦСКА

    Как Виктору Гончаренко укрепить армейский механизм, чтобы не упустить путевку в Лигу чемпионов

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    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко
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    Армейский клуб неважно провел осенний отрезок чемпионата. Теперь главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дожен урепить команду, чтобы не упустить путевку в Лигу чемпионов.

    Зимние сборы

    Как и в прошлом сезоне, армейцы завершили осенний отрезок ничего не значащей еврокубковой победой в Испании.

    Обыграв 12 декабря в гостях «Эспаньол» (1:0), но вылетев из Лиги Европы, ЦСКА на следующий день ушел в отпуск, который продлился до 14 января.

    Во вторник, 14 января, в 8:59 команда ПФК ЦСКА рейсом «Аэрофлота» отправилась в Испанию, где пройдут все три зимних сбора армейцев.

    Главный тренер Виктор Ганчаренко взял на сборы 25 футболистов. Как и в предыдущие годы, часть игроков летит в Испанию из Москвы, а остальные самостоятельно доберутся до Кампоамора.

    Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.

    Защитники: Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Виктор Васин, Вадим Карпов, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Звонимир Шарлия, Хёрдур Магнуссон, Седрик Гогуа.

    Полузащитники: Яка Бийол, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Константин Кучаев, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Константин Марадишвили.

    Нападающие: Фёдор Чалов, Лассана Н’Диайе, Илья Шкурин.

    Также на просмотр приглашен нападающий футбольного клуба КАМАЗ Давид Караев.

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    • В Кампоамора пройдут все три сбора красно-синих: с 14-го по 25 января, с 29 января по 9 февраля и с 13-го по 23 февраля.

    В рамках сборов состоятся десять товарищеских матчей: два на первом сборе и по четыре на двух других.

    24 января ПФК ЦСКА сыграет с ирландским «Дандолком», а 25-го — с австрийской командой ЛАСК. Оба матча состоятся в Кампоаморе.

    Кроме того, уже подтверждены матчи с «Сваровски Тироль» (1 февраля), «Норшелланном» (5 февраля), «Оддом» (8 февраля) и «Картахеной» (19 февраля). Соперники по матчам 9, 15 и 22 февраля будут названы позднее. На 22-е запланированы две игры.

    Усиление атаки и обороны

    Концовка осеннего участка сезона ЦСКА не удалась — клуб ввылетел из еврокубков и разбазарил кучу очков в РПЛ, хотя все еще продолжает идти в группе лидеров и бороться за путевку в Лигу чемпионов.

    Чтобы не выпасть из этой борьбы, армейцам нжно укрепить пару позиций. Благо, клуб обрел новых владельцев и уже не будет так экономить как раньше.

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    • Главная задача — усилить центр нападения. Уже который сезон ЦСКА страдает от отсутствия забивных нападащих. Федор Чалов решил было эту проблему, но заменить его в случае чего просто некем.

    Неплохо бы и укрепить оборону — в центре есть Дивеев и Магнуссон, но третьего бэка к ним подобрать так и не уделось — Васин, измучанный постаоянными травмами, вернется в строй не раньше конца сезона, Гогуа и Шарлия так и не вписались в состав, а молодой Карпин нестабилен.

    Левый фланг обороны ЦСКА также неплохо укрепить — он слшиком проседает по сравнению с правым, где царствует Марио Фернандес.

    Календарь и таблица РПЛ

    Щенников и Набабкин не тянут и перестали попадать в состав, Кучаев или Обляков затыкают дыры, играя латералей, а голы с левого фланга продолжают приходить

    Трансферные слухи

    Первый трансфер ЦСКА уже случился — как раз на проблемную позицию в атаке. После зимних праздников армейцы объявили о трансфере 20-летнего белорусского нападающего Ильи Шкурина.

    Лучший бомбардир чемпионата Белоруссии 2019 года, выступавший в составе минского «Энергетик-БГУ», заключил контракт с армейцами на четыре с половиной года. Шкурин — игрок молодежной сборной Белоруссии: 6 матчей, 1 гол.

    Также на сборы вместе с ЦСКА отправился нападающий КАМАЗа Давид Караев. За последние шесть лет он сменил 8 клубов, все — из первой и второй лиг, нигде Караев не задерживался дольше, чем на сезон.

    В этом сезоне он провел 16 матчей в ПФЛ-Урал-Поволжье и забил 11 мячей. В Кубке России 24-летний форвард сыграл в четырех матчах и отличился один раз, забив «Спартаку» (1:2).

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    • ЦСКА снова интересовался израильским нападающим Мунасом Даббуром, который в прошлом сезоне забил 20 мячей за «Ред Булл Зальцбург» в чемпионате Австрии, а в 2018 году стал лучшим бомбардиром еврокубков в Лиге Европы. «Севилья» отказалась отпускать его в ЦСКА в аренду, вместо этого продав в «Хоффенхайм».

    В январе в ЦСКА сорвался трансферн ападающего «Жилины» Роберта Боженика. Московский клуб предложил за 20-летнего форварда сборной Словакии 5 миллионов евро и договорился с «Жилиной», но сделку сорвал новый агент игрока.

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    Боженик без ведома своего представителя Юзефа Антошика начал сотрудничать с Мартином Петрашом, из-за которого трансфер в ЦСКА и не состоялся, как и переход в «Дженоа». Боженик забил 16 голов в 48 матчах словацкой лиги.

    В декабре появлялась информация о том, что форвард «Фиорентины» Педро Абреу может продолжить карьеру в ЦСКА — армейцы хотят арендовать 22-летнего бразильца с правом выкупа. Учитывая, что руководство «фиалок» хочет компенсацию в 15 миллионов евро, трансфер маловероятен.

    Летом ЦСКА уже вел переговоры о переходе Абреу, однако форвард перешел из «Флуминенсе» в «Фиорентину». В этом сезоне Абреу вышел на поле в 4 матчах Серии А, сыграв в сумме 63 минуты, и не отметился результативными действиями.

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    • Крайний нападающий «Уотфорда» Айзек Саксесс также попал в сферу интересов ЦСКА. По данным Footmercato, московский клуб заинтересован в аренде нигерийского вингера с опцией выкупа.

    Ожидается, что скауты ЦСКА посетят ответный матч «Уотфорда» с «Транмером» в Кубке Англии и проведут очередной раунд переговоров по футболисту.

    24-летний Саксесс в этом сезоне сыграл только четыре матча в АПЛ и шесть во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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    • По данным Tutto Udinese, предложение от московского ЦСКА поставило под угрозу переход нападающего Фелипе Визеу из «Удинезе» в «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды.

    4 января итальянский клуб объявил о сделке. 22-летний форвард прилетел в Куритибу, чтобы 6 января приступить к тренировкам, но в итоге не прибыл в расположение своей новой команды и вернулся домой в Рио-де-Жанейро.

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    По информации Globo Esporte Paraná, причиной такого поведения футболиста послужили новые предложения, преимущественно из России.

    Контракт Визеу с «Удинезе» рассчитан до 2023 года. В прошлом году он играл на правах аренды в «Гремио» и в 11 матчах чемпионата Бразилии забил один гол.

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    • Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров вел переговоры с ЦСКА. Как признается агент игрока, армейцы сделали достойное предложение, но игрок в итоге перешел в «Рубин» — в первую очередь из-за Леонида Слуцкого, который возглавил казанский клуб.

    Защитник ФК «Ростов» Евгений Чернов находится в сфере интересов ЦСКА. Сумма покупки может составить около 3 млн евро. Отмечается, что к Чернову есть также интерес со стороны других клубов как из России, так и из-за рубежа.

    Уйдет ли Чалов?

    Это ключевой вопрос для ЦСКА этой зимой. Уход забивного нападающего сильно ослабит атаку армейцев, пусть игрок и сдал в этом сезоне, по сравнению с прошлым.

    Английские спортивные СМИ активно муссируют слухи об интересе к форварду нескольких клубов — «Кристал Пэлас», «Брайтона» и «Челси».

    По сообщениям прессы, ЦСКА летом отклонил предложение «Кристал Пэлас» в размере 23 млн фунтов (около 27 млн евро), настаивая на сумме в 30 млн евро. Однако лондонцы еще заинтересоване в игроке.

    Как сообщает Sky Sports, 21-летний игрок входит в шорт-лист «Брайтона». Клуб намерен приобрести игрока в январе, утверждает The Sun.

    Впрочем, как сообщает журналист The Athletic UK Энди Нэйлор, несмотря на сообщения Sky и других изданий об интересе к Чалову со стороны «Брайтона», эта информация не соответствует действительности.

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    • По данным Daily Express, лондонский «Челси» готов заплатить за россиянина 20 млн фунтов. Отмечается, что основными целями «Челси» были Тимо Вернер из «Лейпцига» и Мусса Дембеле из «Лиона». Однако оба игрока вряд ли покинут свои клубы в январе, поэтому «синие» обратились к варианту с Чаловым.

    Наконец, последним претендентом на игрока стал лондонский «Вест Хэм», который интересовался Чаловым прошлым летом.

    Избавление от балласта

    ЦСКА уже активно избавляется от ненужных игроков. Клуб не стал продлевать контракт с полузащитником Дмитрием Ефремовым, который стал свободным агентом. В августе 24-летний хавбек получил разрыв связок колена.

    Отмечается, что Ефремов завершит восстановление под наблюдением медицинского штаба ЦСКА. Хавбек выступал за ЦСКА с 2013 года. В текущем сезоне РПЛ он провел два матча и не отметился результативными действиями.

    Всё о футболе России

    Форвард ЦСКА Такума Нисимура перешел в «Портимоненсе» на правах аренды до конца сезона. Соглашение предусматривает опцию выкупа 23-летнего японца. Нисимура выступает за ЦСКА с сезона-2018/19. За это время он провел за клуб 17 матчей в РПЛ, забив 2 гола.

    Также московский клуб подтвердил возвращение хавбека Лукаса Сантоса в «Васко да Гама» в связи с истечением срока аренды. ЦСКА не стал его выкупать за 4,8 млн евро. Лукас Сантос провел за московский клуб 4 официальных матча и не забил ни одного гола.

    Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко находится на просмотре в «Торпедо». Если тренер команды Сергей Игнашевич будет доволен футболистом, клубы оформят полноценный трансфер.

    22-летний игрок в текущем сезоне не провел за москвичей ни одного матча. Его соглашение с армейцами рассчитано до лета 2020 года.

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    • «Урал» интересуется нападающим ЦСКА Тимуром Жамалетдиновым. 22-летний форвард выступает на правах аренды за «Лех», соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

    Польский клуб готов отпустить футболиста, который практически не имеет игровой практики, на сборы с «Уралом». В текущем сезоне Жамалетдинов провел за «Лех» всего два матча в чемпионате Польши, сыграв в общей сложности 20 минут.

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