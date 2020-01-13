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    Совершенный Зидан, возвращение Куртуа и главная беда Симеоне

    «Реал» в серии пенальти обыграл «Атлетико» и завоевал 11-й Суперкубок Испании в истории клуба

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    Основное время поединка завершилось без голов, как и экстра-таймы, а в серии пенальти больше повезло «Реалу» — 4:1. Автор Squawka Мохаммед Батт подвел итоги минувшего матча в Саудовской Аравии.

    Тибо Куртуа снова среди лучших

    Тибо Куртуа
    globallookpress.com

    Еще в 2014-м Куртуа считался одним из лучших голкиперов мира. Можно было сказать, что он уступает только Мануэлю Нойеру. Его потенциал был огромен. Он только стал чемпионом Испании с «Атлетико» и никто не сомневался, что он находится на пути к величию. Затем он перешел в «Челси» и выиграл два титула АПЛ за три года, подтверждая свою квалификацию.

    С тех пор бельгиец просто выпал. Он выглядел не лучшим образом, если не учитывать яркое выступление со сборной на чемпионате мира-2018. В «Реале» у Куртуа хватало проблем и набрать форму не удавалось. Но в последнее время голкипер прогрессирует и постепенно становится тем, кем был в 2014-м году.

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    • Этот вечер стал подтверждением того, что Куртуа вернулся в борьбу за звание номера один в мире. Конечно, его оппонент из «Атлетико» Ян Облак — еще один член топ-трио (вместе с тер Штегеном), но в этот раз Тибо превзошел словенца. Несколько спасений по ходу игры Куртуа подкрепил серией пенальти.

    Облак в серии выглядел не очень убедительно (а после матча называл пенальти «лотереей»), тогда как Куртуа был смертельно подготовлен. Он как молния отразил удар Партея и объявил, что вновь намерен стать лучшим в мире.

    Странный формат турнира

    Финал Суперкубка Испании был составлен из двух участников, которые ничего не выиграли в прошлом сезоне. Это подводит к выводу, насколько нелепым является новый формат турнира.

    Кроме того, решающий матч прошел в Саудовской Аравии, где царила предсезонная атмосфера. Команды были вынуждены лететь через весь мир, чтобы побороться за трофей в самый разгар сезона. Это просто абсурдно.

    Нет смысла проводить Суперкубок в другой стране, потому что это внутреннее соревнование. Еще меньше смысла разыгрывать его в середине сезона. «Валенсия» выиграла Кубок испании и могла провести яркий матч против «Барселоны» в августе за Суперкубок.

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    • Вместо этого «летучие мыши» пережили сложные шесть месяцев, сменили главного тренера и прибыли в Саудовскую Аравию, потеряв много физических и моральных сил. Это очень жестоко, ведь команда добыла долгожданный шанс на титу, но по факту шансов у нее не было.

    Вывод — новый формат Суперкубка не сработал, а финал состоял из 120 минут без голов. Это забавно, ведь Саудовская Аравия заплатила 120 миллионов евро за право проводить эти матчи в ближайшие три года.

    Симеоне обманул Зидана

    Изначально тактика «Атлетико» работала
    globallookpress.com

    Зинедин Зидан выбил «Валенсию» благодаря схеме 4-3-2-1. Это была отличная идея, и она сработала великолепно, и, полагая, что он столкнется с припаркованным автобусом «Атлетико», Зидан снова пошел на это. В этом был смысл, но лишь на первый взгляд.

    А в итоге Диего Симеоне обманул Зидана. Тренер «матрасников» не послал свою команду в глубокую оборону, а вместо этого потребовал прессинговать как можно выше и удерживать «Реал» на своей половине поля.

    Симеоне оказался абсолютно прав. «Реал» изо всех сил пытался выйти из обороны, но сталкивался с сопротивлением на каждом участке поля и терял скорость. «Сливочные» в итоге выпустили Родриго и Мариано, чтобы получить больше пространства впереди. А это уже сработало.

    Симеоне проиграл сам себе

    Диего Симеоне
    globallookpress.com

    «Атлетико» выглядел более классно и остро по ходу поединка. «Реал» явно был не способен разделаться с «матрасниками», как с «Валенсией». Этот Суперкубок был временем Симеоне.

    Однако в дополнительное время Чоло помешали его старые привычки. Он заменил великолепного Хосе Хименеса на Стефана Савича. Бессмысленные замены по принципу всеобщего равенства лишили «Атлетико» преимуществ. Он снял Жоау Фелиша — португалец выглядел бледно, но он является игроком, который мог сотворить победный момент из ничего.

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    • После замен «Атлетико» отдал инициативу. У Альваро Мораты был шанс вырвать победу, да и тот — из-за ошибки Дани Карвахаля. Чистая случайность. Поэтому «Атлетико» проиграл и часто проигрывает такие поединки.

    Симеоне — один из величайших тренеров мира, но его идеи также мешают ему добиваться успеха.

    Зидан все еще совершенен

    Зинедин Зидан
    globallookpress.com

    Зидан — волшебник. После того, как он выиграл три Лиги чемпионов за три года, он покинул клуб и не стал бороться с обстоятельствами, которые сложились после трансфера Криштиану Роналду в «Ювентус». Без этих двух фигур «Реал» рассыпался, после чего пришлось уговаривать Зидана вернуться. И он это сделал.

    И теперь, отчасти благодаря таланту мотиватора француза, команда научилась играть без Роналду и вновь движется вперед. Клуб уже вышел в плей-офф Лиги чемпионов и завоевал Суперкубок Испании, несмотря на все кадровые проблемы.

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    • Минувший матч продолжил феноменальную серию Зидана. Француз выиграл каждый финал, в котором участвовал во главе «Реала». Девять финалов — девять побед. Создается ощущение, что этот тренер просто не знает, как проигрывать. 0

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