Совершенный Зидан, возвращение Куртуа и главная беда Симеоне

Тибо Куртуа снова среди лучших

Тибо Куртуа globallookpress.com

Еще в 2014-м Куртуа считался одним из лучших голкиперов мира. Можно было сказать, что он уступает только Мануэлю Нойеру. Его потенциал был огромен. Он только стал чемпионом Испании с «Атлетико» и никто не сомневался, что он находится на пути к величию. Затем он перешел в «Челси» и выиграл два титула АПЛ за три года, подтверждая свою квалификацию.

С тех пор бельгиец просто выпал. Он выглядел не лучшим образом, если не учитывать яркое выступление со сборной на чемпионате мира-2018. В «Реале» у Куртуа хватало проблем и набрать форму не удавалось. Но в последнее время голкипер прогрессирует и постепенно становится тем, кем был в 2014-м году.

Этот вечер стал подтверждением того, что Куртуа вернулся в борьбу за звание номера один в мире. Конечно, его оппонент из «Атлетико» Ян Облак — еще один член топ-трио (вместе с тер Штегеном), но в этот раз Тибо превзошел словенца. Несколько спасений по ходу игры Куртуа подкрепил серией пенальти.

Облак в серии выглядел не очень убедительно (а после матча называл пенальти «лотереей»), тогда как Куртуа был смертельно подготовлен. Он как молния отразил удар Партея и объявил, что вновь намерен стать лучшим в мире.

Странный формат турнира

Финал Суперкубка Испании был составлен из двух участников, которые ничего не выиграли в прошлом сезоне. Это подводит к выводу, насколько нелепым является новый формат турнира.

Кроме того, решающий матч прошел в Саудовской Аравии, где царила предсезонная атмосфера. Команды были вынуждены лететь через весь мир, чтобы побороться за трофей в самый разгар сезона. Это просто абсурдно.

Нет смысла проводить Суперкубок в другой стране, потому что это внутреннее соревнование. Еще меньше смысла разыгрывать его в середине сезона. «Валенсия» выиграла Кубок испании и могла провести яркий матч против «Барселоны» в августе за Суперкубок.

Вместо этого «летучие мыши» пережили сложные шесть месяцев, сменили главного тренера и прибыли в Саудовскую Аравию, потеряв много физических и моральных сил. Это очень жестоко, ведь команда добыла долгожданный шанс на титу, но по факту шансов у нее не было.

Вывод — новый формат Суперкубка не сработал, а финал состоял из 120 минут без голов. Это забавно, ведь Саудовская Аравия заплатила 120 миллионов евро за право проводить эти матчи в ближайшие три года.

Симеоне обманул Зидана

Изначально тактика «Атлетико» работала globallookpress.com

Зинедин Зидан выбил «Валенсию» благодаря схеме 4-3-2-1. Это была отличная идея, и она сработала великолепно, и, полагая, что он столкнется с припаркованным автобусом «Атлетико», Зидан снова пошел на это. В этом был смысл, но лишь на первый взгляд.

А в итоге Диего Симеоне обманул Зидана. Тренер «матрасников» не послал свою команду в глубокую оборону, а вместо этого потребовал прессинговать как можно выше и удерживать «Реал» на своей половине поля.

Симеоне оказался абсолютно прав. «Реал» изо всех сил пытался выйти из обороны, но сталкивался с сопротивлением на каждом участке поля и терял скорость. «Сливочные» в итоге выпустили Родриго и Мариано, чтобы получить больше пространства впереди. А это уже сработало.

Симеоне проиграл сам себе

Диего Симеоне globallookpress.com

«Атлетико» выглядел более классно и остро по ходу поединка. «Реал» явно был не способен разделаться с «матрасниками», как с «Валенсией». Этот Суперкубок был временем Симеоне.

Однако в дополнительное время Чоло помешали его старые привычки. Он заменил великолепного Хосе Хименеса на Стефана Савича. Бессмысленные замены по принципу всеобщего равенства лишили «Атлетико» преимуществ. Он снял Жоау Фелиша — португалец выглядел бледно, но он является игроком, который мог сотворить победный момент из ничего.

После замен «Атлетико» отдал инициативу. У Альваро Мораты был шанс вырвать победу, да и тот — из-за ошибки Дани Карвахаля. Чистая случайность. Поэтому «Атлетико» проиграл и часто проигрывает такие поединки.

Симеоне — один из величайших тренеров мира, но его идеи также мешают ему добиваться успеха.

Зидан все еще совершенен

Зинедин Зидан globallookpress.com

Зидан — волшебник. После того, как он выиграл три Лиги чемпионов за три года, он покинул клуб и не стал бороться с обстоятельствами, которые сложились после трансфера Криштиану Роналду в «Ювентус». Без этих двух фигур «Реал» рассыпался, после чего пришлось уговаривать Зидана вернуться. И он это сделал.

И теперь, отчасти благодаря таланту мотиватора француза, команда научилась играть без Роналду и вновь движется вперед. Клуб уже вышел в плей-офф Лиги чемпионов и завоевал Суперкубок Испании, несмотря на все кадровые проблемы.

Минувший матч продолжил феноменальную серию Зидана. Француз выиграл каждый финал, в котором участвовал во главе «Реала». Девять финалов — девять побед. Создается ощущение, что этот тренер просто не знает, как проигрывать. 0