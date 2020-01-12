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    Надежда «МЮ». Как Рашфорд превращается в игрока топ-класса

    Молодой нападающий — главная надежда «Манчестер Юнайтед» на светлое будущее

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    Маркус Рашфорд
    Маркус Рашфорд
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    В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» был настолько нестабилен, что одной домашней победы над «Норвичем» уже недостаточно, чтобы дать болельщикам надежду на будущее. Но если что-то и является подлинной причиной для оптимизма, по мнению ESPN, так это то, что они наблюдают сезон, в котором Маркус Рашфорд моментами показывает, в какого игрока он может вырасти.
    Всего лишь 22-летний игрок, Рашфорд уже провел свой 200-й матч за «Юнайтед» в субботу, 11 января, завершившийся победой над «Норвичем» со счетом 4:0. Форвард отметил это событие забив свои 18-й и 19-й голы в этом сезоне.

    Первым был именно такой гол, каких от него ждет Уле-Гуннар Сульшер. Норвежец назвал бы его бомбардирским голом, с точно рассчитанным забеганием на дальнюю штангу, чтобы в касание замкнуть передачу, пробив мимо Тима Крула.

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    • Второй был пенальти, ловко реализованный после того, как его пас слева привел к тому, что Крул сбил Брэндона Уильямса. Это 18 голов в 23 последних играх за клуб и сборную.

    Впервые выйдя с капитанской повязкой против «Манчестер Сити» во вторник, Рашфорд тоже забил, и после этого он показал свою зрелость, остановившись поговорить с журналистами и пытаясь объяснить болельщикам, что именно пошло не так в матче, завершившемся унизительным поражением со счетом 1:3.

    Было бы намного проще промолчать и спрятаться от журналистов, но он решил выступить от имени команды. Множество других игроков растворилось бы в ночи, не рискнув взять на себя ответственность.

    Маркус Рашфорд

    Это самый продуктивный сезон Рашфорда во взрослом футболе, а на дворе только январь. Его лучшая до сих пор голевая статистика — 13 мячей, забитых в 2018 и 2019 годах, уже улучшена. Он не ставит перед собой такой цели, но у него есть все шансы достичь 30 голов в сезоне, если он останется в форме.

    Для Сульшера жизненно важно, чтобы он оставался в форме.

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    О том, насколько он важен для этой молодой команды многое говорит то, что через несколько минут после того, как Антони Марсьяль сделал счет в матче против Норвича 3:0, Рашфорд был быстро заменен и отправлен в подтрибунный туннель.

    Впереди было еще больше получаса игры, и у него был шанс оформить свой первый хет-трик за «Юнайтед», но Сульшер не мог рисковать.

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    • «Я не знаю», — сказал Сульшер впоследствии, когда его спросили, попадет ли Рашфорд в состав на домашний матч с «Вулверхэмптоном» в 3-м туре Кубка Англии в среду. «Он сыграл очень много матчей, поэтому мне, возможно, придется проверить, как команда справляется без него».

    Слишком много игр, слишком много поставлено на карту, и голы Рашфорда слишком важны.

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    До того, как отличиться в матче против «Норвича», он принял участие в 16 головах в АПЛ в этом сезоне, что соответствует его предыдущему лучшему результату, установленному в прошлом сезоне.

    Без его 12 голов в лиге «Юнайтед» набрал бы на девять очков меньше и стартовал бы в матче с «Норвичем», находясь на 13-м месте в таблице, всего на пять очков выше зоны вылета. Вместо этого, еще вполне реально финишировать в топ-4.

    Сульшер и Рашфорд

    «Работать с ним вместе — абсолютно высший класс», — сказал Сульшер. «Он отличный парень, он хочет учиться, совершенствоваться, знает, как не витать в облаках, и хотя сегодня на поле ему не раз доставалось, нет никаких шансов, что он скажет мне перед матчем, что не хочет играть».

    Когда в субботу 76 000 фанатов «Юнайтед» направились к «Олд Траффорд», большая часть предматчевых разговоров была о том, кого клуб может подписать в январе.

    Таковы причуды современного футбола — трансферные окна рассматриваются как средство от всех бед, но было бы стыдно, если бы фанаты упустили Рашфорда, заявляющего о себе как о таланте мирового уровня, в то время как они жаждала новых игроков.

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    • Да, для «Юнайтед» важно добавил новые лица в свою молодую команду, но им также нужно удержать Рашфорда.

    Есть причина, по которой «Барселона» и «Реал» следят за ним, несмотря на подписание нового долгосрочного контракта летом.

    Срок его соглашения с «МЮ» истекает в 2024 году, к тому времени ему исполнится 26 лет, и он будет в самом расцвете сил и на своем пике.

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    За свою относительно короткую профессиональную карьеру он выиграл Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы, но талант его уровня хочет бороться за победу в Лиге чемпионов и за титул Премьер-лиги.

    Он не может сделать это самостоятельно, и чем дольше «Юнайтед» будет приходить в себя, тем больше будет искушение для Рашфорда побороться за трофеи с другим клубом, независимо от того, вырос футболист в Манчестере или нет.

    «Он станет намного лучше», — сказал Сульшер. «У него есть все, чтобы быть игроком высшего класса — отношение к делу, мастерство, телосложение. Сегодня он забивал голы из пределов штрафной, и чем их будет больше, тем быстрее он станет исключительным игроком».

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    • В программке перед матчем против «Норвича», описывающей особенности атакущей линии команды Сульшера, Рашфорда обозначили как «фронтмен», но это вполне могло бы описать его роль в команде в целом.

    В 22 года он уже является лицом этого нового «Юнайтед». Когда его попросили взять на себя больше ответственности в этом сезоне, он преуспел.

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    И именно игра, показанная им в матче против «Норвича», а не конечный результат, является подлинной причиной думать, что будущее на «Олд Траффорд» все же может быть светлым. 0

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