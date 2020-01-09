Планы на зиму: «Краснодар»

Тренерскому тандему Мурада Мусаева и Сергея Матвеева, после провала «Краснодара» в еврокубках и не слишком впечатляющей игры на осеннем отрезке РПЛ, нужно подготовить команду к борьбе за путевку в Лигу чемпионов, на которую претендует целый ряд серьезных клубов.

Зимние сборы

Кубанский клуб завершил первую часть сезона 12 декабря крупным выездным поражением от «Хетафе» (0:3), в результате которого вылетел из Лиги Европы.

На следующий день футболисты и тренеры «Краснодара» ушли в отпуск. Отдыхать этой зимой команда будет 31 день.

13 января 2020 года «горожане» вновь соберутся в Краснодаре, а 15 числа отправятся на первый из трех подготовительных сборов.

Первые два сбора пройдут в Испании: один — с 15-го по 26-е января в Эстепоне, второй — с 30-го января по 12-е февраля в Марбелье.

В программе первого сбора предварительно запланированы два контрольных матча (22 и 26 января), в программе второго — три (2, 7 и 10 февраля).

Календарь и таблица РПЛ

Соперники по спаррингам в настоящее время согласовываются и будут обнародованы позднее.

Заключительный сбор команда проведет с 13 по 23 февраля, место его проведения и расписание контрольных игр будут известны позже.

Следующий официальный матч «Краснодара» запланирован на 1 марта: в рамках 20 тура РПЛ «быки» на своем поле встретятся с «Уфой».

Расписание игр «Краснодара» с 20-го по 23-й тур:

20-й тур. 1 марта, воскресенье. 16:30. Краснодар. «Краснодар» — «Уфа»

21-й тур. 9 марта, понедельник. 16:30. Москва. «Спартак» — «Краснодар»

22-й тур. 15 марта, воскресенье. 14:00. Сочи. «Сочи» — «Краснодар»

23-й тур. 22 марта, воскресенье. 19:00. Краснодар. «Краснодар» — «Динамо»

Усиление во все линии

Прошлым летом «Краснодар» потерял сразу четверых ключевыхисполнителей, и, несмотря на активную трансферную кампанию, так и не оправился от этой потери.

Не все из новичков оправдали вложения и заиграли, и «быки» не суме вернуть свой привычный игровой стиль, что привело к ряду блеклых матчей в РПЛ и вылету из еврокубков.

Теперь «Краснодару» не помешал бы качественный игрок в каждую из линий, начиная с обороны, просевшей после ухода Андреаса Гранквиста. Играющие сейчас Мартынович и Спаич уступают шведу, а выходящий на замену Фьолусон выглядит еще слабее.

Линии атаки тоже не помешало бы усиление, особенно после того, как в январе Иван Игнатьев перебрался в «Рубин». «Краснодар» остался с возрастынми Ари (склонным к травмам) и Маркусом Бергом (нестабильным) в качестве чистых нападающих.

Все футбольные трансферы

Наконец, средняя линия, где хороший набор исполнителей прорежен травмами — к зиме восстановился Газинский, а к весне должен вернуться в строй Кабелла, но лишний исполнитель в полузащиту, умеющий поддерживать атаку не помешает.

Трансферные слухи

Первое пополнение состава у кубанцев уже случилось — перед Новым годом состав команды пополнил центральный защитник Егор Сорокин.

Трансфер Егора Сорокина из «Рубина» в «Краснодар» был оформлен 2 сентября 2019 года, но по договоренности между клубами первую половину сезона 24-летний защитник отыграл в казанском клубе на правах аренды.

«Быками» принято решение активировать опцию о включении Егора Сорокина в свой состав. Он присоединится к команде после зимнего отпуска.

Кроме того, по данным СМИ, «Краснодар» просматривает немецкие лиги на предмет трансфера на позицию центрального защитника.

Также под прицел селекционной службы «Быков» попал аргентинский вингер «Осасуны» Чими Авила. В этом сезоне 25-летний Авила набрал 12 (9+3) очков в 18 матчах Ла Лиги. Впрочем, по словам агента Авилы, «Осасуна» не планирует расставаться с хавбеком.

Что касается линии атаки, то «Краснодар» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии Жан-Пьером Нсаме. Камерунец выступает за «Янг Бойз» с 2017 года и в этом сезоне лидирует в гонке бомбардиров, забив 15 мячей в 18 матчах.

Избавление от балласта

Зимой «Быки» начали чистку состава. Причина тривиальна — чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей клубу надо зарабатывать деньги после летней трансферной кампании и провала в еврокубках, где заработать не удалось.

Первые шаги уже сделаны — в «Рубин» перебрался 21-летний нападающий Иван Игнатьев. Сумма трансфера составила по сообщениям СМИ семь миллионов евро. Также «Краснодар» получит процент от последующей перепродажи футболиста.

Следующим в «Динамо» отправился 22-летний защитник Дмитрий Скопинцев, не выдержавший конкуренции за место в составе — сумма трансфера составила 4,3 млн евро.

Защитник Иван Таранов и «Краснодар» досрочно расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. 33-летний игрок присоединился к «быкам» летом 2018 года в статусе свободного агента, но выступал в основном за «Краснодар-2», сыграв за главную команду лишь один матч.

Вряд ли на этом «Краснодар» остановится. Казанский «Рубин» ведет переговоры об аренде датского хавбека «Краснодара» Юнеса Намли и есть немалая вероятность, что они завершатся успешно.

Также клуб готов расстаться с защитником Йоном Фьолусоном и бразильским опорником Кайо, который проиграл конкуренцию Газинскому и Камболову.

Под вопросом будущее защитника Кристиана Рамиресом, к которому есть интерес от нескольких турецких клубов и дюссельдорфской «Фортуны». Может покинуть команду и полузащитник Вандерсон, которым интересуется «Рома».

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