«Милану» нужна Ибракадабра. Не прогадал ли клуб с подписанием ветерана?

Однако это не помешало ему осмотреться по сторонам и покритиковать некоторых коллег по профессии. Когда его спросили ои его решении перейти из «Реала» в «Ювентус», а не, скажем, в клуб из Китая или Катара, Ибрагимович огрызнулся.

«Роналду часто говорит о вызовах, но он сам решил перейти в клуб, который выигрывает титулы в Серии А с закрытыми глазами», — шутил неподражаемый швед. — «Почему бы пару лет назад не выбрать клуб из второго дивизиона? Попробуй стать чемпионом с клубом из второго дивизиона, выведя его на высочайший уровень. А переход в "Ювентус" — это вовсе не вызов».

Если применить эти слова к последнему трансферу Ибрагимовича, то что можно сказать о вызовах в «Милане»?

Конечно, «россонери» — не команда второго дивизиона, но они не становились чемпионами с тех пор, как в 2012 году продали Ибрагимовича (против его воли) «Пари Сен-Жермен». В Лиге чемпионов они не играли шесть лет. Вышло так, что продажа Златана ознаменовала начало спада, который в «Милане» так и не смогли остановить.

В пятницу, 3 января, на пресс-конференции он держал футболку с номером 21, что породило волну мемов, которые подчеркивали, что именно на столько очков «Милан» отстает в Серии А от «Ювентуса» и «Интера».

«Милан» остался в нижней части турнирной таблицы и после недавнего матча с «Сампдорией» (0:0), в котором Ибрагимович вышел на замену во втором тайме. «Россонери» уволили Марко Джампаоло еще в начале октября, и с тех пор, как ему на смену пришел Стефано Пиоли, ситуация значительно не улучшилась.

На зимний перерыв «Милан» ушел на фоне разгрома от «Аталанты» (0:5) — крупнейшего за последние два десятилетия. И все же клуб вернулся к идее по возвращению Златана, хотя изначально форвард не соответствовал трансферной политике. Напомним, что каждому игроку, подписанному за последние два трансферных окна, не было и 26 лет, а решение о назначении Джампаоло летом было воспринято как намек на то, что этот тренер будет развивать молодежь, что он делал в «Сампдории».

Для клуба, не имеющего собственного стадиона и доходов от Лиги чемпионов, получение прибыли от продаж игроков могло бы стать чем-то вроде бизнеса. Однако быстро стало очевидно, что миланская команда — самая молодая в Серии А — слишком неопытна, лишена харизматического лидера и конкретных целей.

Со временем дискурс вокруг подписания Ибрагимовича стал меняться: с каждым упущенным моментом Кшиштофа Пентека, каждой беззубой нулевой ничьей, каждой минимальной и нервной победой, «Милану» становилось все труднее оправдывать отказ от бывшего талисмана, когда представлялась такая возможность.

На своей пресс-конференции Ибрагимович подтвердил: «После игры с "Аталантой" количество телефонных звонков возросло».

Атака «Милана» занимает лишь 16-е место в Серии А. «Россонери» в среднем забивают меньше гола за игру, а коэффициент ожидаемых голов (xG) не намного лучше. По количеству голов они уступают даже «Лечче», который только вернулся в элиту из Серии B.

Впрочем, проблема ведь не просто в плохой реализации. Дело в том, что команда почти не создает моментов, а это означает, что Ибрагимовичу придется играть в качестве как «девятки», так и «десятки».

«Если я не буду забивать, то буду отдавать результативные передачи или делать что-то еще, чтобы помочь команде», — объяснил швед.

Теперь возникает вопрос: сможет ли Ибрагимович соответствовать ожиданиям? Эта сделка могла быть заключена раньше, но «Милан» долго упирался, пока все-таки не согласился платить 38-летнему ветерану такие деньги, которые он мог требовать разве что в расцвете сил лет десять назад. Технический директор клуба Паоло Мальдини после ничьей с «Сассуоло» так прокомментировал ситуацию: «Чем дольше продолжаются переговоры, тем сложнее становится заключить сделку. Свой последний матч он провел 28 октября».

Будучи тем, кто играл до 40 лет, Мальдини отлично понимает, насколько важна физическая подготовка в таком возрасте, чтобы соответствовать стандартам и быть эффективным — особенно в случае Ибрагимовича, который два с половиной года назад мог закончить карьеру из-за серьезной травмы колена.

Сам Ибрагимович признал, что не бил по мячу в течение двух месяцев, и ему необходимо познакомиться с новыми партнерами, новым тренером, а также адаптироваться к лиге, которая более конкурентоспособна, чем MLS.

«Очевидно, я не могу играть так, как я играл в 28 лет, но я знаю, на что способен. Главное не переусердствовать на футбольном поле. Вместо бессмысленного бега можно пробить метров с сорока», — сказал он.

И Ибрагимович, давайте посмотрим правде в глаза, может забить со столь дальней дистанции, если находится в оптимальной форме.

«Милану» нужно, чтобы он оказал одновременно сильное и мгновенное влияние. Основные нападающие — Пентек и Рафаэл Леао — забили по одному голу с игры в нынешнем сезоне, а лучшим бомбардиром команды остается левый защитник Тео Эрнандес, в активе которого четыре точных удара.

Забив гол в товарищеском матче против «Роденсе», но проведя неоднозначную игру с «Сампдорией», Ибрагимович и его болельщики надеются, что лучшие игры шведа еще впереди.

«Милану» нужно немного магии, чтобы спасти провальный сезон. Ему нужно немного Ибракадабры. 0