Футбольные желания на 2020 год. Борьба с расизмом и меньше жалоб на VAR

Пересматривая его старые пожелания, становится очевидным, что одни его хотения являются сизифовым трудом, а другие регулярно остаются на повестке дня, поскольку достичь идеала практически невозможно.

Некоторые желания будут звучать знакомо, но вам не обязательно соглашаться со всем. Футбол принимает все точки зрения. Счастливого Нового года!

1. Борьба против расизма в футболе должна продолжаться. Нам также стоит помнить две важные вещи: то, что происходит в низших, полупрофессиональных и любительских лигах, также имеет значение, и то, что мы не видим явных расистских действий, не означает, что расизма не существует. Расизм распространяется на предрассудки, мысли и заставляет отрицать проблемы.

2. Долой мошенничество! Каждый раз, когда мы слышим о финансовых махинациях, недобросовестных поступках, всевластных агентах, сомнительных владельцах и руководителях, выкачивающих деньги из футбола, давайте помнить, что большинство проблем способна решить прозрачность. Зачастую сложно найти правильный подход к управлению, но обнародование всех данных (о зарплатах, расходах, доходах и так далее) по крайней мере позволит СМИ и фанатам все перепроверять. Это, в свою очередь, может привести к лучшему контролю. Солнечный свет — лучшее дезинфицирующее средство.

3. Хотелось бы получить некоторую ясность в деле Руя Пинту и Football Leaks. Несмотря на то, что самопровозглашенного разоблачителя преследуют в родной Португалии, мы до сих пор не понимаем, действовал ли он один, пользовался ли он услугами других хакеров и имело ли место вымогание денег. Это случай с далеко идущими последствиями, которые выходят далеко за рамки футбола.

4. Люди должны понять, что расширение клубного чемпионата мира 2021 года — естественный процесс, и, честно говоря, не имеет никакого значения тот факт, что некоторые команды не очень сильны. На обычном чемпионате мира тоже присутствуют слабые сборные, но это не вредит ему, не так ли? Если мы воспользуемся возможностью развить футбол за пределами Европы и Южной Америки, то точно не останемся разочарованными.

5. Несмотря на вышесказанное, не хотелось бы, чтобы клубный чемпионат мира превращался в разменную монету в бесконечной войне между ФИФА и УЕФА.

6. Невзирая на вашу позицию по VAR, стоит оставить в стороне всю эту чепуху о «потере зрелищности», «отсутствии спонтанных эмоций при голах» и «убийстве футбола». Это правда, что VAR, особенно его версия в АПЛ, где сам судья повторы не смотрит, а миллиметровые офсайды навсегда врезаются в головы, может быть улучшен. Начать нужно с трактовок решений в реальном времени. Однако идея о том, что «зрелище» имеет большее значение, чем исправление очевидной человеческой ошибки, не выдерживает никакой критики и является бессмысленной. Что касается «убийства футбола», то спорт гораздо сложнее.

7. Люди должны понять, что со всеми нынешними недостатками и проблемами, футбол — чертовски хорош. Игроки сейчас лучше, сильнее, быстрее и гораздо более одарены. У футболистов со всех уголков мира появилось больше возможностей для достижения высочайшего уровня, чем когда-либо прежде. Футбол — лингва франка нашей планеты.

8. На фоне феноменально успешного женского чемпионата мира хотелось бы, чтобы женскому футболу была дана реальная возможность продолжать прогрессировать, двигаясь по собственному пути. Это не обязательно означает копирование мужского футбола с его профессиональными лигами и инвесторами, которые жаждут финансовой отдачи. Прежде всего, в приоритете должен быть полноценный доступ к игре, которого пока нет во всем мире.

9. Английская Премьер-лига обязана пересмотреть календарь на Рождество. Тренеры уже неоднократно жаловались на плотный график и странное время проведения матчей. Да, существует традиция, но знаете что? Можно сохранить традицию игры в День подарков и Новый год, но убрать промежуточные встречи. Профессиональные футболисты должны быть похожи на пилотов авиакомпаний, то есть иметь обязательный период отдыха. Скажем, как минимум 72 часа между играми.

10. «Манчестер Юнайтед» должен вернуть свой шарм. Даже если вы не фанат или просто ненавидите эту команду, вы должны признать: вы хоть немного, но все же скучаете по «красным дьяволам», не так ли? Семь лет без чемпионства не навредили ни бренду, ни его доходам, но уже подросли дети, которые знают этот клуб лишь как павшего гиганта.

11. Люди за пределами Испании обязаны отдать должное Кариму Бензема. Он пережил Жозе Моуринью, заявив, что играть с ним было похоже на «охоту с кошкой», он был выброшен из сборной Франции (отчасти по своей вине), и он годами был Эндрю Риджли для Джорджа Майкла в лице Криштиану Роналду в «Реале». Однако в этом сезоне он показал, что способен быть не только бескорыстной жертвой, но и бомбардиром с лидерскими качествами.

12. Если (точнее даже «когда», а не «если») Криштиану Роналду побьет рекорд Али Даеи по количеству голов на международном уровне, вы не будете использовать это в качестве аргумента его превосходства над Лионелем Месси. Они подарили нам великое соперничество, но если вы видите Роналду только через призму Месси, у вас есть проблемы.

13. Если (точнее даже «когда», а не «если»), Месси выиграет очередной «Золотой мяч», вы не будете использовать это в качестве аргумента его превосходства над Роналду. Они подарили нам великое соперничество, но если вы видите Месси только через призму Роналду, у вас есть проблемы.

14. Если (точнее даже «когда», а не «если») «Ливерпуль» выиграет титул и прервет 30-летнюю серию без чемпионства, люди должны навсегда запомнить, что кроме Алиссона и, возможно, Вирджила ван Дейка (главным образом из-за его трансферной стоимости), ни один из игроков не пришел в команду Юргена Клоппа в статусе суперзвезды. Клопп, его штаб и клуб заставили прогрессировать уже имевшихся середняков, и для тренера это самый высокий кредит доверия.

15. Хочется, чтобы «Фламенго» развил свой успех и в итоге поднял уровень всей бразильской лиги. В 2019 году команда Жорже Жезуса была близка к тому, чтобы обыграть «Ливерпуль» в финале клубного чемпионата мира. Но не стоит останавливаться на достигнутом. Да, некоторые ветераны уйдут, но у клуба есть формула, которой стоит придерживаться.

16. Если «Милан» станет последней остановкой в, казалось бы, бесконечной карьере Златана Ибрагимовича, пусть это обернется удачей, а не провалом. Но в то же время в «Милане» должны понять, что швед — лишь временное лекарство.

17. Нужно, чтобы лица, принимающие решения в «Манчестер Сити» (давайте посмотрим правде в глаза, мы говорим о Пепе Гвардиоле), извлекли уроки из лета 2019 года: футболисты получают травмы, поэтому всегда нужна подстраховка. Возможно, существует параллельная вселенная, в которой Лерой Сане и Эмерик Ляпорт здоровы, но мы живем в другой реальности. Отсутствие нового центрального защитника, даже среднего, после ухода Венсана Компани сродни прыжку с воздушного шара с зонтом, а не с парашютом.

18. Мануэль Нойер должен хорошенько подумать о своем будущем, помня о том, что он мало чем обязан «Баварии». Времена, когда его не тревожили травмы, а сам он был лучшим вратарем Германии, давно прошли. Но ему всего 33 года, а его клуб, подписав Александра Нюбеля, дал ему пощечину. Может быть, пришло время для нового вызова.

19. Хотелось бы, чтобы Евро-2020 оправдал его проведение по всему континенту. Судя по всему, люди, которые жалуются на длинные перелеты, не понимают, что это шанс подарить футбольный праздник тем странам и фанатам, которые при иных обстоятельствах увидели бы турнир лишь по телевизору. Да, турнир будет ощущаться иначе, но это нормально.

20. Маурисио Почеттино обязан в кратчайшие сроки возглавить команду, которая ему подходит. То, как завершилась его карьера в «Тоттенхэме», и отсутствие трофеев не должны маскировать огромные успехи и его влияние на прогресс лондонского клуба. Если он примет мантру «я никогда не проигрываю, я либо побеждаю, либо учусь», он вернется сильнее.

21. Эрлинг Холанд должен помнить, что даже если в дортмундской «Боруссии» не все получится сразу, до лета ему не исполнится и 20 лет. Форварды, особенно нацеленные на ворота, развиваются по-разному (и часто рвано). Он найдет свой уровень, рано или поздно. Впереди еще много времени.

22. Эксперимент «Челси» с молодежью должен послужить уроком для остальных, особенно для тех, кто потерял надежду. Трансферный запрет вынудил «синих» активно пользоваться услугами выпускников академии, и все равно они четвертые в турнирной таблице и вышли в плей-офф Лиги чемпионов. С одной стороны, это показывает, на что способна сильная молодежь, с другой, некоторые из их выступлений только подчеркивают ценность терпения и опыта.

23. Хочется, чтобы Жозе Моуринью хоть на некоторое время остался более добрым и мягким. Время покажет, преуспеет ли он в «Тоттенхэме», но если ему все удастся, возможно, он поймет, что не стоит жить в постоянном состоянии войны и гнева, чтобы сохранять остроту.

24. «Арсеналу» стоит уяснить, что если уж Микель Артета взялся за работу, вполне может возникнуть необходимость сделать шаг назад, прежде чем сделать два шага вперед. Нынешний состав наполнен высокооплачиваемыми ветеранами, так что у клуба ограниченное пространство для маневров, и не совсем ясно, подходят ли они новому главному тренеру.

25. «Барселоне» пора подумать о плане Б, потому что Месси не способен играть вечно. В идеале, этот план не должен основываться на том, что Ансу Фати автоматически заменит аргентинца, или вернется Неймар (хватит уже). Месси, Луису Суаресу, Жерару Пике и Серхио Бускетсу в начале следующего сезона будет 33 года. Пришло время серьезно и реалистично подумать о преемниках.

26. Опыт «Аталанты», занявшей третье место в Серии А в прошлом году, должен вдохновить другие клубы среднего уровня быть смелыми. «Аталанта» добилась успеха без больших расходов и суперзвезд (хотя Алехандро «Папу» Гомес близко подобрался к этому статусу). Нужно просто верить в себя и выкладываться изо всех сил. Клуб нашел правильное сочетание игроков, а также не стал мешать Джану Пьеро Гасперини.

27. Крис Уайлдер должен продолжать получать любовь за его креатив и стиль игры. Он именно тот, кто якобы никогда не смог бы добиться успеха в Премьер-лиге. Он англичанин, он был средним футболистом, он взялся руководить практически безымянным клубом, и он вывел «Шеффилд Юнайтед» в верхнюю часть турнирной таблицы. Более того, он сделал это благодаря инновационной тактике (а не только за счет насыщения оборонительной линии). Раньше казалось, что такое невозможно.

28. Критикам Маттейса де Лигта стоит успокоиться и вспомнить, что список 20-летних центральных защитников, играющих в стартовом составе топ-клубов, чрезвычайно короток. На каждого Джона Терри и Рафаэля Варана, которых вы хотите поставить в пример, есть десятки парней, которых на сегодняшний день мы считаем одними из лучших в мире, хотя в молодом возрасте они были далеки от того, чтобы выступать за такой клуб, как «Ювентус». Проявите терпение, пожалуйста.

29. Нужно, чтобы Федерация футбола США поняла, как использовать прогресс футбола (и MLS в частности) ради создания более конкурентоспособной мужской сборной. Через шесть лет американцы примут у себя чемпионат мира, а их национальная команда в 2018 году пропустила мировое первенство, а в 2019-м уступила не только Мексике (дважды), но и таким сборным, как Канада, Ямайка и Венесуэла. И это после почти четверти века существования MLS, в которой можно растить талантов.

30. Детям, влюбленным в футбол, в первую очередь нужно предоставить возможность играть за свой местный клуб, прежде чем перейти в состав гранда, просто потому, что топ-клубы безжалостно забирают всех самых перспективных игроков себе. Да, в прошлом году у меня было такое же пожелание, но его стоит повторить. И это единственное желание, над которым мы имеем наибольший контроль. 0