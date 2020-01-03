Обзор АПЛ. Болтун Моуринью, система «Лестера» и ошибка Браво

Жозе Моуринью еще годен на что-то, кроме хороших цитат?

Это была отличная реплика, выданная с той напыщенностью, которую вы все еще ожидаете от Жозе Моуринью, человека, который в прошлом году выглядел более комфортно в кресле телеэксперта, чем на бровке футбольного поля.

«Желтая карточка была справедлива», — сказал он, когда его спросили о предупреждении, вынесенным ему рефери и таким же, как и он, любителем покрасоваться Майком Дином. «Я был груб. Но я был груб с идиотом».

Проблема в том, что меткие высказывания становятся единственной вещью, оставшейся от старого Жозе Моуринью.

Показательный пример — защита «Тоттенхэма»: он руководит «шпорами» уже на протяжении 11 игр, и они уже пропустили в этих играх больше голов, чем «Челси» за весь первый сезон под его руководством. Они сыграли лишь один «сухой» матч — против «Бернли».

«Тоттенхэм» отчаянно боролся с «Саутгемптоном», проиграв 0:1, и было сложно назвать футболиста, показавшего хорошую игру.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Это был третий матч без побед из последних четырех, и травмы Танги Ндомбеле и Гарри Кейна, возможно, двух самых важных игроков «шпор», оказались последней каплей. Громкие заявления раньше могли отвлекать от отвратительных выступлений команды, но не в наши дни.

Нам сказали, что Моуринью изменился за 11 месяцев без футбола. Что он переосмыслил подход к игре. Что он стал добрее, мягче, внимательнее. Посмотрите, как он мил с этим боллбоем «Тоттенхэма»!

Но, конечно, он не изменился. Или, по крайней мере, не в лучшую сторону: все неприятные черты характера Моуринью все еще присутствуют, но того, что заставляло вас мириться с тем, как он неприятен, становится все меньше, а возможно, оно исчезло навсегда.

Вернется ли оно когда-нибудь? Если это так, «Шпорам» бы пригодилось это возвращение поскорее.

Что делал Унай Эмери все это время?

Было непросто выяснить, кого больше огорчила победа «Арсенала» над «Манчестер Юнайтед»: Уле-Гуннара Сульшера или Унаи Эмери.

«Арсенал» показал настолько же потрясающую и динамичную игру, насколько неклюжим и громоздким был «Юнайтед».

Микель Артета отправил свою команду прессинговать и доминировать, и не стал ломать голову над тем, кого из четырех своих игроков атаки он должен выбрать, выбрав сразу всех — Николя Пепе, Пьера-Эмерика Обамеянга, Александра Ляказетта и Месута Озила.

Эта четверка была превосходна, заставляя думать о том, что так могло бы быть и раньше, и размышления эти только подкрепляли послематчевые комментарии данные Давидом Луисом и Сократисом Папастатопулосом.

Оба защитника повторили, что игроки «Арсенала» «не были готовы» показывать тем и интенсивность, которые требуются Артете в течение 90 минут, что заставляет задуматься, о том, чем Эмери занимался с этими игроками раньше.

Если бы вы читали их слова без контекста и не зная, когда они были сказаны, вы, вероятно, предположили бы, что это было в конце предсезонного периода, когда уровни физической подготовки были неоптимальными, и впереди еще хватало работы.

Заметьте, что они не сказали, что игроки устали, а ведь это было бы простительно в середине сезона, когда «Арсенал» уже сыграл 31 игру, в том числе четыре за последние 10 дней. Они очень конкретно сказали «не готовы».

Возможно, они говорили образно, что они рассматривали эру Артеты как новое начало, в котором все должны были начинать с нуля, но это, как минимум, выставляет Эмери не в лучшем свете.

Календарь и таблица АПЛ

Конечно, «Арсенал» уже обжигался раньше на бесплодных надеждах, поэтому им можно посоветовать не слишком обнадеживаться и надеяться, что Артета их спасет.

Но это была самая многообещающая игра, которую показывал «Арсенал» с тех пор, как Арсен Венгер ушел. Эти ожидания могут не оправдаться, но надежда не всегда плохая вещь.

Насколько большой проблемой является Де Хеа?

В последнее время стало ясно, что Давид Де Хеа уже не тот вратарь, каким был раньше, но сколько времени пройдет до того момента, как он превратится в слабое место «Манчестер Юнайтед»?

Возможно, было бы сурово обвинять его в пропущенных от «Арсенала» голах, и в «МЮ» есть другие позиции, которые требуют немедленного внимания, но то, что манкунианцы больше не могут полагаться на своего вратаря — тревожный знак.

Давид Де Хеа globallookpress.com

Помимо пропущенных голов, ему повезло, что он не подарил сопернику еще один, своем неосторожным выносом, и в последнее время он создает впечатление чрезмерно пассивного вратаря, а не проактивного, который был на какое-то время лучшим в мире.

У Сульшера много проблем, и его вратарь все чаще становится одной из них.

Не пора ли «Борнмуту» подумать о немыслимом?

Однажды в Борнмуте установят статуя Эдди Хау. Когда их стадион будет реконструирован, если будет вообще, что-то на нем будет названо в его честь. Он был героем своего времени там, как игрок, не говоря уже о том, что он был тренером во время величайшего периода в истории клуба.

Но пора, по крайней мере, начать думать о немыслимом. Является ли Хау человеком, который вытащит «Борнмут» из того бардака, в котором они сейчас находятся? И это капитальный бардак: после очередного поражения они оказались в зоне вылета.

И самое худшее — это было поражения от «Вест Хэма», команды, которая встряхнулась с приходом нового тренера, но проиграла девять из своих предыдущих 12 игр.

Эдди Хау globallookpress.com

Победа со счетом 4:0 была самой большой победой «Вест Хэма» с апреля 2012 года, когда они были еще в Чемпионшипе. Последний раз, когда они выигрывали матч АПЛ с четырьмя или более забитыми голами, был, когда они победили исторически ужасный «Дерби» со счетом 5:0 в сезоне 2007/08.

Календарь и таблица АПЛ

«Борнмут», возможно, еще не так плох, как тот «Дерби», но они тонут, и мы должны, по крайней мере, принять во внимание возможность того, что, хотя есть много факторов, влияющих на их результаты, Хау, возможно, дошел до конца своего пути в клубе, который он по сути построил.

Искупление грехов Джаханбахша

Единственное место, где имя Алирезы Джаханбахша регулярно упоминалось еще неделю назад, были колонки светских сплетен.

После 18 месяцев без забитых голов с момента его рекордного переезда из «Аз Алкмар» в 2018 году, иранский нападающий, скорее всего, уйдет в аренду в этом месяце, но, возможно, это решение будет пересмотрено, поскольку он забил два раза за неделю.

Алиреза Джаханбахш globallookpress.com

Он не разразился слезами после своего превосходного удара головой в матче с «Челси» (1:1), как он сделал, когда прервал свою голевую засуху в матче против «Борнмута», но он опустился на колени, возможно, отдавая должное своему блестящему удару, а возможно, думая, что эти последние несколько дней могут стать поворотным моментом в его карьере в «Брайтоне».

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После этого матча тренер Грэм Поттер рассказал о том, как он работает с Джаханбахшем, о том, как помогал ему сохранить уверенность в себе после столь неудачных первых полутора сезонов, и, судя по всему, это работает.

Подход «Без херни» работает в «Уотфорде»

В пяти играх «Уотфорд» при Найджеле Пирсоне набрал столько же очков, сколько и в предыдущих 21 матче под руководством Хави Грасии и Кике Санчеса Флореса.

Это стратегия «возвращаемся к основам», ничего особенно сложного, но кого это волнует, пока она работает? И как же хорошо она работает.

Найджел Пирсон globallookpress.com

Трой Дини объяснил этот неожиданный поворот к лучшему подходом Пирсона к делу «без лишней херни», что не везде работает, но после пары тренеров, чьи методы, по-видимому, отличались большим количеством херни, этот подход прекрасно работает здесь и сейчас.

Система «Лестера» работает как часы

Разумным признаком того, что система работает отлично и является главным фактором успеха команды, является то, что вряд ли имеет значение, кто на самом деле в команде.

Брендан Роджерс сделал 19 изменений в составе «Лестера» в последних двух играх и был вынужден обойтись без Джейми Варди в обеих, но одержал две выездные победы.

Они не выиграют чемпионский титул, потому что «Ливерпуль» слишком хорош, но еще один выход в Лигу чемпионов маячит все более отчетливо.

VAR уже изменил игру

После того, как первый «гол» «Астон Виллы» была отменен из-за того, что, безусловно, является самым незначительным офсайдом, обнаруженным VAR, команда Дина Смита забила еще два вполне законных гола.

Ни один из них не был отпразднован должным образом, потому что игроки и фанаты ждали, что обнаружится еще какое-то небольшое нарушение, о котором они даже не подозревали. Это произошла после гола Сезара Аспиликуэты за «Челси».

ВАР в АПЛ globallookpress.com

Это может показаться мелочью на фоне общей картины, но опыт просмотра футбола, особенно на стадионе, был непоправимо изменен VAR.

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Если вы согласны с тем, что это компромисс, на который нужно пойти для безупречного принятия судейских решений (которого не существует, но давайте ради шутки примем эту идею), то вопросов нет. Но для многих это просто не стоит того.

Счастливый момент

Это была хорошая победа для «Манчестер Сити», но это была еще одна игра, которая почеркнула важность Эдерсона для «горожан», если это кому-то еще не было ясно.

Вопрос «о чем думал Клаудио Браво?» так и вертелся а языке, когда он сделал поворот Кройфа в своей собственной штрафной, а потом тут же отдал мяч сопернику, подарив «Эвертону» гол.

Но мы все уже знаем: это то, что он делает постоянно, и ему просто повезло, что эта ошбика не стоила его команде победы. 0