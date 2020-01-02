Пять причин, по которым «Арсенал» превзошел «МЮ»

«Канониры» одержали свою первую победу при Микеле Артете и сделали это стильно, поразив ворота своих старых соперников в первом тайме и переиграв их во втором. Что мы узнали?

1. (Полу-)эффект Артеты

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» подошли к этому матчу в неоптимальных составах, но, наблюдая за самой игрой, вы никогда бы об этом не узнали.

Одна команда выглядела очень хорошо структурированной,понимая свою роль и, таким образом, могла играть в компактный футбол. Другая выглядела как нетрезвый бардак, и нельзя было сказать, что хоть один игрок преуспел (ну, Фред был ничего).

Все это достижение одного человека: Микеля Артеты. «Арсенал» сильно рискнул, завербовав своего бывшего игрока из тренерского штаба «Манчестер Сити», но то, что мы видели до сих пор, и особенно в данном случае, показывает, что это был оправданный риск. Артета очень многому научился, работая с Пепом Гвардиолой, и можно было видеть почерк каталонца в том, как играл «Арсенал».

Но следует отдать должное Артете, потому что за столь короткий промежуток времени он заставил столько неудачников выглядеть вполне прилично, вернув «Арсенал» на путь к величию. Понятно, что пока начинания Артеты будут поддержаны компетентной работой на трансферном рынке — он сможет построить что-то существенное в клубе из Северного Лондона.

Микель Артета с игроками «Арсенала» globallookpress.com

Очевидно, что впереди еще долгий путь, потому что, как бы ни был хорош в первом тайме «Арсенал», он сильно сдал после перерыва. Это связано с уровнем физической подготовки и отсутствием времени для того, чтобы Артета полностью реализовала свое видение. Но уже заметна та искра, которая раскочегарит оружейный завод «канониров» и зажжет новый рассвет над «Эмирейтс».

2. «Арсенал» починил свою защиту (а «МЮ» — нет)

И «Арсенал», и «Манчестер Юнайтед» подошли к этому матчу с неработающими защитниками. «Арсенал» очень бодро атакует, но с обороной у него серьезные проблемы, в то время как у «Юнайтед» есть один великолепный защитник, один хороший перспективный, в остальном же — полный бардак.

Но, наблюдая за этой игрой, можно заметить, что «Арсенал» великолепно использовал своих ащитников, в то время как «Юнайтед» был просто безобразен. Влияние Микеля Артеты был очевидно, так как «Арсенал» передвинул Энзли Мейтленд-Найлса в центр, заставив его выступать в качестве вспомогательного полузащитника.

Это позволяет ему занять ту позицию, которую он хочет, и в то же время помогать предотвращать прорывы соперника. Он может (и делал это) иногда идти вперед, но по большей части он укреплял центр поля, оставив Николя Пепе прорываться в атаки.

Тем временем слева, в то время, как Мейтленд-Найлз поддерживал баланс в обороне, Сеад Колошинац был свободен, чтобы совершать набеги вперед, чем он и занимался. Босниец постоянно прорывался на половину поля «МЮ», и только вмешательства Эрона Уан-Биссака и присутствие Пьера-Эмерика Обамеянга сдерживали его. Колошинац создал первый гол «Арсенала» и мог сделать гораздо больше.

У «Манчестер Юнайтед» похожая проблема с Эроном Уан-Биссака, который слаб в атакующих действиях, но является отличным защитником. Они могли бы сыграть на этом, заставив его оставаться в обороне, чтобы губить прорывы противника и развязать руки молодому таланту Брэндону Уильямсу, позволив ему совершать набеги на чужую половину поля и влиять на игру в атаке.

Вместо этого в стартовом составе вышел Люк Шоу, игрок, который вообще не развивался в течение пяти лет с момента его дебюта в 18 лет в «Саутгемптоне» и который провел большую часть игры с «Арсеналом», не сумев ничего сделать с Николя Пепе, и играя обоих центр-бэков в симметричных ролях.

Все прогнозы на АПЛ

Учитывая, насколько игра защитников «Арсенала» определяла исход матча, то же можно сказать о неспособности «Юнайтед» сделать то же самое, что в итоге и определило результат. И такого рода провалы будут продолжаться до тех пор, пока «Юнайтед» не уладит ситуацию с защитниками.

3. Пепе ожил!

Николя Пепе мало что показывал в «Арсенале» с тех пор, как Микель Артета возглавил команду. Многие ломали голову о причинах и пытались понять, почему «Арсенал» вообще подписал его. Ну что же, ивуариец вышел в стартовом составе против «Манчестер Юнайтед» и начал опровергать все сомнения на свой счет.

Николя Пепе globallookpress.com

Пепе был просто сенсационно хорош против «Манчестер Юнайтед», терзая оборону «красных дьяволов» каждый раз, когда оказывался на мяче. Его прорывы были острыми, а идеи удачными.

Он забил первый гол уверенным ударом, и это было, пожалуй, наименее впечатляющей частью его выступления, так как он просто растерзал Люка Шоу своими умными прорывами. А в моменте, когда попал в штангу он заставил вспомнить о Роббене. Этот парень будет мега-звездой.

4.«МЮ» нужны креативные игроки

«Манчестер Юнайтед» — настолько некреативная команда, что это просто шокирует. Помимо побед над «Ньюкаслом» и «Бернли», «Манчестер Юнайтед» постоянно испытывал трудности с командами, которые глубоко оборонялись.

В результате манкунианцы до сих пор не могут выиграть три матча подряд еще со времен шестой игры Уле Гуннара Сульшера на посту тренера (норвежец выиграл свои первые шесть игр).

Они могут справиться с топ-командами достаточно легко, потому что качество их противников диктует их стиль, но когда соперник отдает им мяч, они не знают, что с ним делать.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

«Арсенал» отдал им мяч во втором тайме, и, честное слово, они не знали, что с ним делать. Они доминировали во владении мячом, но не смогли сломить истощенный «Арсенал». Отсутствие креативного игрока в атаке заметно.

Маркус Рэшфорд и Мейсон Гринвуд играли широко, но оба парня являются бомбардирами, чьи творческие способности не слишком велики, а креативность Дэна Джеймса довольно ограничена.

И в то время как Фред хорошо играл в центре поля, Неманья Матич был ужасен, и «Юнайтед» изнывает по креативной «десятке», через которую они могут направлять атаки.

Уле-Гуннар Сульшер сказал, что «Юнайтед» будет активен на трансферном рынке в январе, только если будет доступен «правильный» игрок. Ну, это игра доказывает, что правильной «десяткой» (да и «шестеркой») для них может быть буквально кто угодно. Потому что «МЮ» в отчаянном положении.

5. Давид Луис — боец

Пожалуй, самым большим сюрпризом вечера стали те, невероятные оборонительные усилия, которые предпринял «Арсенал», чтобы защитить преимущество со счетом 2:0, добытое в атакующей игре.

Когда «канониры» активно атаковали и даже когда они забили, люди не были так удивлены. Лондонцы сделали это в матче с «Челси» пару дней назад, но во втором тайме они были уничтожены двумя голами на последних минутах.

Таким образом, несмотря на то, что «Арсенал» закончил первый тайм ведя в два мяча, большинство фанатов ожидали, что «МЮ» перевернет игру. И действительно — «Красные дьяволы» доминировали во втором тайме и создали намного больше давления на чужие ворота.

Давид Луиз globallookpress.com

На самом деле играла большей частью шла на половине поля «Арсенала». И все же «канониры» никогда не выглядели командой, которая уступает. Да, Бернду Лено приходилось спасать ворота, но почти не нужно было делать чего-то экстраординарного.

И все почему? Потому, что Давид Луис играл с таким классом и уверенностью, каких он не показывал с тех пор, как он выступал в «Челси». Бразилец был настоящим зверем в обороне.

Он сделал четыре выноса, больше, чем кто-либо другой, но куда более впечатляющим было то, как он организовал своих товарищей по команде: ревел приказы и направлял их туда, где они должны быть. А еще он постоянно заводил болельщиков на домашних трибунах.

Это было выступление настоящего лидера. «Когда вы уступаете сопернику физически, вы должны выкладываться по-полной», — сказал он после матча, демонстрируя твердую решимость, которая горит в нем.

Все футбольные трансферы

Редко игрока настолько неправильно воспринимают, как Давида Луиса, и да, действительно, иногда он может совершать ошибки, но когда его помещают в хорошо отлаженную систему и под руководством действительно умного тренера, он по-настоящему блистает. Все улыбочки и шутки в мире не могут скрыть того факта, что вам нужен именно такой боец. 0