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    Трансферный дайджест. 24-30 декабря

    Усилит ли форвард сборной Испании «Атлетико», переберется ли хавбек «Наполи» на «Сантьяго Бернабеу», пополнит ли состав «МЮ» португальский талант и другие трансферные новости последних дней

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    Пако Алькасер
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    Пако Алькасер

    «Боруссия» Д, нападающий, 26 лет

    «Атлетико» может приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Пако Алькасера, сообщает Marca.

    По информации источника, 26-летний форвард уже сообщил немецкому клубу о своем желании перейти в другую команду. Причина этого решения заключается в том, что «Боруссия» подписала контракт с нападающим Эрлингом Холандом.

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    • «Атлетико» уже контактировал с Алькасером. Сообщается, что Алькасер может перейти в мадридский клуб на правах аренды с обязательным правом выкупа за 30 млн евро.

    Испанец хочет сменить клуб, чтобы регулярно выходить на поле и убедить главного тренер сборной Луиса Энрике в том, что он достоин вызова на чемпионат Европы 2020 года.

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    В этом сезоне Алькасер провел за «Боруссию» 11 матчей в Бундеслиге, забил 5 мячей и отдал одну голевую передачу.

    Наш прогноз: «Атлетико»

    Фабиан Руис

    «Наполи», полузащитник, 23 года

    Фабиан Руис

    Мадридский «Реал» хочет приобрести полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса, сообщает As.

    Подписание 23-летнего хавбека является приоритетным для мадридского клуба в рамках усиления состава на сезон-2020/21.

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    • В «Реале» в курсе, что сам игрок, несмотря на интерес «Барселоны», «Ман Сити» и других топ-клубов, хочет перебраться именно на «Сантьяго Бернабеу». Руководство «Реала» активно обсуждает с окружением Руиса возможный переход.

    «Наполи» несколько раз пытался продлить контракт с Руисом, но безуспешно. В его текущем договоре нет пункта о сумме отступных.

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    Президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис ранее требовал за футболиста 180 миллионов евро, однако эту сумму «Реал» платить не готов.

    Возможно, окончательная трансферная стоимость полузащитника будет зависеть от того, попадет ли «Наполи» в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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    Как сообщает La Gazzetta dello Sport, мадридский клуб готов предложить за Руиса 70 миллионов евро. По данным издания, Де Лаурентис может принять это предложение.

    Наш прогноз: «Реал»

    Жедсон Фернандеш

    «Бенфика», полузащитник, 20 лет

    Жедсон Фернандеш

    «Манчестер Юнайтед» интересуется хавбеком «Бенфики» Жедсоном Фернандешем, сообщает Sky Sports.

    Сообщается, что представители игрока уже были в Великобритании и пытались согласовать с заинтересованными сторонами аренду Жедсона с опцией выкупа за 34 млн фунтов.

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    • По данным издания, 20-летний полузащитник потерял доверие главного тренера «Бенфики» Бруну Лаже и перестал получать регулярную игровую практику.

    Опция выкупа игрока по контракту составляет 102 млн фунтов, однако в «Бенфике» признали, что не смогут продать редко выходящего на поле хавбека за такие деньги.

    В этом сезоне Жедсон провел за «Бенфику» 6 матчей в чемпионате Португалии и не отметился результативными действиями. В минувшем сезоне он забил 3 гола и отдал 6 передач в 46 играх.

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    Летом игроком интересовался «Милан», но после того, как «Бенфика» запросила за него 30 млн евро плюс бонусы, «россонери» отказались от трансфера.

    Наш прогноз: «Бенфика»

    Хакан Чалханоглу

    «Милан», полузащитник, 25 лет

    Хакан Чалханоглу

    Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу привлек внимание «Лестера». По данным итальянского журналиста Николо Скиры «лисы» запрашивали информацию о 25-летнем турке.

    «Россонери», в свою очередь, готовы продать Чалханоглу, если поступит подходящее предложение.

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    • Если хавбеку придется уйти, то он предпочел бы вернуться в Бундеслигу, где выступал за «Байер» и «Гамбург». Ранее он сообщал, что надеется получить предложение от «Баварии».

    Контракт Чалханоглу с «Миланом» рассчитан до июня 2021 года.

    Наш прогноз: «Милан»

    Жан-Клер Тодибо

    «Барселона», защитник, 20 лет

    Жан-Клер Тодибо

    Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо близок к переходу в «Милан», сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Каталонцы не хотят продавать защитника, так как в клубе считают его очень перспективным центрбеком, который в будущем может сменить Жерара Пике.

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    • «Россонери», скорее всего, арендуют французского игрока с возможностью выкупа за 20 млн евро. «Милан» еще не достиг договоренности с Тодибо по условиям личного контракта.

    Отмечается, что на решение защитника о переходе в «Милан» может повлиять недавний переход в команду Златана Ибрагимовича.

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    Тодибо дважды вышел на поле в текущем сезоне Ла Лиги. Он также провел целый матч против «Интера» (2:1) в групповом этапе Лиги чемпионов.

    Кроме «Милана», на игрока претендуют «МЮ» и «Монако».

    Наш прогноз: «Милан»

    Станислав Лоботка

    «Сельта», полузащитник, 25 лет

    Станислав Лоботка

    Полузащитник «Сельты» Станислав Лоботка может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Sky Sports Italia.

    «Наполи» ведет переговоры относительно трансфера опорника сборной Словакии, планируя подписать его на замену испанцу Фабиану Руису, которого сватают в «Реал».

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    • Предложение итальянцев — 16 миллионов евро + 2 млн бонусами. Однако испанский клуб хочет получить за футболиста 20 миллионов евро без бонусов.

    Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио,в контракте Лоботки прописаны отступные в размере 50 миллионов евро, однако «Сельта» готова его отпустить и за 25 миллионов.

    Самому игроку клуб готов предложить контракт на 4,5 года и 2 миллиона евро в год «чистыми».

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    • Сообщается, что 25-летний хавбек уже беседовал по поводу «Наполи» с партнером по сборной Словакии Мареком Гамшиком, ныне играющим в полузащите «Далянь Ифан», и будет не против перехода в итальянский клуб.

    В нынешнем сезоне чемпионата Испании Лоботка провел 17 матчей. Прошлой зимой им интересовались «Зенит» и ПСЖ.

    Наш прогноз: «Наполи»

    Люка Тузар

    «Лион», полузащитник, 22 года

    Люка Тузар

    Полузащитник «Лиона» Люка Тузар может перейти в «Герту», сообщает RMC Sport.

    По данным издания, берлинцы готовы предложить «Лиону» 25 миллионов евро, а самому хавбеку — увеличение зарплаты в три раза.

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    • Для главного тренера «Герты» Юргена Клинсманна Тузар является приоритетным вариантом усиления полузащиты.

    Ранее немецкий клуб уже предлагал за 22-летнего француза 20 миллионов евро, но получил отказ.

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    В 17 матчах Лиги 1 этого сезона хавбек забил два гола и записал на свой счет два ассиста.

    Наш прогноз:

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